НАТО допустил стратегическую ошибку, не приняв Украину в Альянс до 2014 года, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает стратегической ошибкой НАТО тот факт, что Украина до 2014 года не стала членом Альянса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил 10 декабря в комментарии "Голосу Америки".



"Если бы Украина приобрела членство в НАТО до 2014 года, не было бы никакой российской агрессии. Это была стратегическая ошибка Альянса – отложить обретение членства Украиной. Потому что это был бы лучший способ гарантирования не только безопасности Украины, но и безопасности евроатлантического пространства. Путин бы никогда не рискнул войти в прямой конфликт с вооруженными силами Альянса", – сказал он.

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