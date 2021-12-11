НАТО допустил стратегическую ошибку, не приняв Украину в Альянс до 2014 года, - Кулеба
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает стратегической ошибкой НАТО тот факт, что Украина до 2014 года не стала членом Альянса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил 10 декабря в комментарии "Голосу Америки".
"Если бы Украина приобрела членство в НАТО до 2014 года, не было бы никакой российской агрессии. Это была стратегическая ошибка Альянса – отложить обретение членства Украиной. Потому что это был бы лучший способ гарантирования не только безопасности Украины, но и безопасности евроатлантического пространства. Путин бы никогда не рискнул войти в прямой конфликт с вооруженными силами Альянса", – сказал он.
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Полная версия фразы звучит так: "Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут - не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть."
Якщо чесно то на той час більшість українців були проти вступу. А в деяких регіонах (вже окупованих х-лом) навіть категорично проти в абсолютній більшості..
Російська Федерація оголосила вимогу не допустити приєднання України до НАТО у п'ятницю, 10 грудня. Кремль хоче, щоб НАТО відкликало обіцянку про можливе членство України, яка була озвучена на Бухарестського саміті ще у 2008 році, оскільки це нібито «суперечить зобов'язанню лідерів усіх держав-учасниць ОБСЄ - не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших».
Цю вимогу відхилив Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Мовляв, питання відносин НАТО з Україною вирішуватимуть 30 союзників по НАТО та сама Україна.
«Ми не можемо погодитися з тим, що Росія намагається відновити систему, в якій великі держави, такі як Росія, мають сфери впливу, де вони можуть контролювати або вирішувати, що можуть робити інші держави», - заявив Столтенберг на спільній прес-конференції із канцлером Німеччини Олафом Шольцем, цитує «Голос Америки» 10 грудня.
https://zaxid.net/news/
On skazal chto vi nepriobreli, tak eto vasha problema chto zazhali, nado bilo raskoshelitsia do 2014, togda bi i bili vi v OTAN
І зробив це в авторській статті для найвпливовішого видання США щодо зовнішньої політики Foreign Affairs. Стаття вийшла годину тому, але вже «розлітається» соцмережами впливових міжнародних журналістів та експертів.
Якщо тезово:
➡ Не треба «купуватися» на неправомірні ультиматуми та шантаж Москви щодо України та НАТО
➡ Історія доводить, що позаблоковість України чи будь-якої іншої країни регіону жодним чином не втамовує апетити Путіна: навпаки, ще більше їх розпалює
➡ Історичний факт: Україна була де-факто та де-юре позаблоковою на початку 2014 року, але як це стримало Путіна від нападу, розв'язання війни та окупації територій? Риторичне питання
➡ Те саме з вимогами поступок за Мінськом, зокрема «прямого діалогу» Києва із Донецьком та Луганськом
➡ Ось ще один історичний факт, приклад Молдови. Погодилися на прямий діалог з Тирасполем, сподіваючись, що це допоможе врегулювати конфлікт і відновити територіальну цілісність. В 1994 році з тією ж метою відмовилися від руху до членства в НАТО. Результат? Три десятиріччя «замороженого конфлікту». Російські війська донині стоять у Придністровському регіоні Молдови
➡ Логічний висновок: потурання агресору ніколи не доводило нікого до добра, це шлях не до замирення, а до більшої агресії
➡ Натомість Україна закликає Захід не повторювати помилки 2014 року, коли реакція на агресію Росії почалася запізно та була заслабкою
➡ Єдина правильна стратегія - це діяти з позиції сили та втілювати запропонований Україною комплексний пакет стримування Росії на трьох рівнях: політичному, економічному та безпековому
➡ Не приймати та не відкидати ультиматуми Путіна. Йому потрібен один з цих двох результатів. Або отримати поступки, або створити ідеологічний міф для внутрішнього споживання про «зухвалу відмову Заходу надавати гарантії нерозширення НАТО», що допоможе йому створити ідеологічне підґрунтя для нового вторгнення в Україну
➡Правильна стратегія реакції на ультиматуми - ігнорувати їх. Продовжувати раунди переговорів, не піддаючись тиску Путіна щодо України та НАТО, одночасно посилюючи Україну політично, економічно та безпеково.
➡Аж допоки баланс сил не буде таким, що Путін просто не матиме опції військового вторгнення. Коли цей рівень буде досягнутий, з'явиться вікно можливостей для справедливого політико-дипломатичного вирішення на Донбасі та врешті вступу України до ЄС і НАТО
➡ Головний меседж: Мир завдяки силі. Поступки не допоможуть, а допоможе сила. Потурання не спрацює, а спрацює стримування.
Надзвичайно важливо, що міністр доніс цей сигнал саме зараз і саме до великої іноземної аудиторії зі шпальт найбільш авторитетного видання США про зовнішню політику. Щоб ні в кого не виникало спокуси та ідей вирішувати створені Росією проблеми за рахунок України.
Повний текст українською тут: https://mfa.gov.ua/…/avtorska-stattya-ministra-zakordonnih-…
Оригінал (англ) тут: https://www.foreignaffairs.com/…/2021…/dont-sell-out-ukraine
P.S. На фото - головна сторінка Foreign Affiars зараз. Це, здається, перший випадок, коли у цьому виданні вийшли дві колонки міністра закордонних справ України за чотири місяці (попередня була Ukraine Is Part of The West у серпні)
https://www.facebook.com/100001597944972/posts/4823952911001259/
НАТО нужно делать здесь,у себя,с вменяемыми союзниками - США,Британией,Польшей,Прибалтикой и теми остальными,кто решит примкнуть,не важно,как этот союз назовут,НАТО-ОСТ или по-другому..
тому як кацапня попре ми і не здержімо - зелена кацапня за плечями - ніж в спину.
до 2014 года Украину устраивал вне блоковый статус под зонтиком Будапештского меморандума...
кто ж знал что рашке, как старшему*лятьбрату, захочется Крым в свою говень отжать и на Донбассе повоевать ???
відповідь "так" мене влаштуе як не брехня..
хай буде все в тебе і зверху!
elektik car? - shit for lovers.
no technologies to make them be liked yet.
when it will come, and that will come, then will be talking...
now? - no way...
congrats!
маю надію назавжди - хочь по ґриби сходи - нема рижоґо
Що робити якщо війна? Як вижити в місті? Кілька порад цивільній людині від проєкту Хлопці з Лісу Ч.1
https://youtu.be/IoukTDvvj_Y
А Україна до 2014 року так була підготовлена до вступу, так відповідала усім вимогам, а головне, так просила НАТО прийняти, і мудрий нарід так хотів цього аж на всі 100% , і не було слів "нащо нам то НАТО, ми обираємо позаблоковий статус", який, доречі відмінив "барига" саме( і лише) в 2014.
Но але то НАТО винне, дурні недолугі.
Тобто це не Україна не відповідала умовам вступу в НАТО, то не Україна мала на той час позаблоковий статус, то НАТО вінно.. ну, казкарь.. як ні кадр у Зе-владі, то бик, або звіздобол..