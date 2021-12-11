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НАТО допустил стратегическую ошибку, не приняв Украину в Альянс до 2014 года, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

НАТО допустил стратегическую ошибку, не приняв Украину в Альянс до 2014 года, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает стратегической ошибкой НАТО тот факт, что Украина до 2014 года не стала членом Альянса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил 10 декабря в комментарии "Голосу Америки".

"Если бы Украина приобрела членство в НАТО до 2014 года, не было бы никакой российской агрессии. Это была стратегическая ошибка Альянса – отложить обретение членства Украиной. Потому что это был бы лучший способ гарантирования не только безопасности Украины, но и безопасности евроатлантического пространства. Путин бы никогда не рискнул войти в прямой конфликт с вооруженными силами Альянса", – сказал он.

Читайте также: Мы идем, а там шлагбаум, – Зеленский о вступлении в НАТО
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Топ комментарии
+10
"Віктор Федорович особисто так тянув,так підштовхував Україну в НАТО".Сили не хватило....
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11.12.2021 12:20
+8
Кого ещё бесит этот умник - лайк.
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11.12.2021 12:21
+6
ага) - НАТО винувате шо мудрий нарід наголосував януковічєй-зеленських...
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11.12.2021 12:45
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"Віктор Федорович особисто так тянув,так підштовхував Україну в НАТО".Сили не хватило....
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11.12.2021 12:20 Ответить
ага) - НАТО винувате шо мудрий нарід наголосував януковічєй-зеленських...
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11.12.2021 12:45 Ответить
все это напоминает одно изречение аксиому--Договор с Россией не стоит той бумаги на котором он был написан....
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11.12.2021 13:09 Ответить
Агитируете? Или просто не в теме?

Полная версия фразы звучит так: "Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут - не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть."
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11.12.2021 13:30 Ответить
Несмотря на то, что вроде текст целиком выглядит иначе чем цитата вырванная из контекста и концовка вообще меняет суть сказаного "или играйте с нами честно или не играйте" но в целом сути всей цитаты целиком она все равно не меняет. Суть все та же - "с русскими нельзя играть вообще и если вы их обманете то они насрут на все договоренности и бумага на которой будет написано будет стоить дороже". На самом деле это лишний раз подчеркивает что с этими людьми нельзя иметь никаких дел, т.к. они не способное жить цивилизовано. Потому как цивилизация подразумевает умение играть по правилам и никого не волнует при этом абсолютная честность. Не умеешь играть по правилам - живи в дерьме. Что россияне успешно делают уже сотни лет. Потому как плевать насколько честно или не честно устроен мир - если ты не можешь играть в рамках оговоренных правил - тебя выводят пинками под зад из игровой комнаты. И сегодня мы видим именно это. Россию в который раз весь цивилизованный мир пинками выгоняет с арены т.к. та не умеет играть по мировым правилам. Ибо чтобы играть по правилам - нужны мозги, а когда мозгов нет ты ведешь себя как косолапый медведь инвалид на мозг первой группы которому плевать на правила наивно веря в честность и справедливость. Веди себя так - да на здоровье но не лезь тогда в одну песочницу с цивилизованным и взрослым миром. Твои друзья - КНДР, Нигерия и прочие отбросы и изгои.
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11.12.2021 14:20 Ответить
Проголосували за хама, а потім - чому нас не прийняли в НАТО до 2014 року?

Якщо чесно то на той час більшість українців були проти вступу. А в деяких регіонах (вже окупованих х-лом) навіть категорично проти в абсолютній більшості..
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11.12.2021 13:36 Ответить
Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг відхилив вимогу Кремля скасувати обіцянку про ймовірне членство України в Альянсі. Каже, питання про вступ вирішуватимуть країни-члени НАТО і сама Україна, а не Росія.

Російська Федерація оголосила вимогу не допустити приєднання України до НАТО у п'ятницю, 10 грудня. Кремль хоче, щоб НАТО відкликало обіцянку про можливе членство України, яка була озвучена на Бухарестського саміті ще у 2008 році, оскільки це нібито «суперечить зобов'язанню лідерів усіх держав-учасниць ОБСЄ - не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших».

Цю вимогу відхилив Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Мовляв, питання відносин НАТО з Україною вирішуватимуть 30 союзників по НАТО та сама Україна.

«Ми не можемо погодитися з тим, що Росія намагається відновити систему, в якій великі держави, такі як Росія, мають сфери впливу, де вони можуть контролювати або вирішувати, що можуть робити інші держави», - заявив Столтенберг на спільній прес-конференції із канцлером Німеччини Олафом Шольцем, цитує «Голос Америки» 10 грудня.
https://zaxid.net/news/
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11.12.2021 12:21 Ответить
Кого ещё бесит этот умник - лайк.
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11.12.2021 12:21 Ответить
мене
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11.12.2021 12:24 Ответить
Не все, а только Вы. У НАТО всё пучком.
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11.12.2021 13:01 Ответить
Если бы Украина приобрела членство в НАТО Источник: https://censor.net/ru/n3304680
On skazal chto vi nepriobreli, tak eto vasha problema chto zazhali, nado bilo raskoshelitsia do 2014, togda bi i bili vi v OTAN
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11.12.2021 13:06 Ответить
Й блокували жабенятники й шваби
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11.12.2021 13:28 Ответить
А почему бесит в основном ********** говноботов?
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11.12.2021 14:43 Ответить
в 2014му ти ще соску сосав - не тобі про це кукарекати...
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11.12.2021 12:22 Ответить
НАТО припустився стратегічної помилки / Потому что Кулеба тогда не был начальником МИД. Правда, есть и другая причина. 24.02.06 Меньше половины украинцев поддерживают евроинтеграцию. Большинство против вступления в НАТО./ 28.02.07 . Ющенко: Более трети украинцев за вступление в НАТО, 40% еще не определились/ 11.07.2017 .Только 46% украинцев хотят в НАТО.

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11.12.2021 12:24 Ответить
ПНХ, путлеровец! Решил что офигенно замаскировался?!
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11.12.2021 12:50 Ответить
ПНХ, путлеровец! Решил что офигенно замаскировался?!-Много пьёшь.Пить надо меньше.
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11.12.2021 12:54 Ответить
То-есть, раньше украинцы были против НАТО, и потому Россия напала на мирную страну, оккупировала часть территорий и убила десятки тысяч граждан Украины? И теперь украинцы за НАТО, естественно - и Россия хочет начать вторжение, чтобы что?
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11.12.2021 13:11 Ответить
.......чтобы что?-Упростите . Для Ивана Петровича Сидорова слишком сложно.
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11.12.2021 13:17 Ответить
Miko R, якщо ви, чомусь не звертали увагу на дописи ИПС- це не його проблема... Пише так, щоб шевилити звивинами, проводить аналогії та не перемелює кісточки в дурних переливаннях... Якщо коротко, то за Україну та українців... Котрими не є Зе!Бені, перефарбовані РиГи, та інша відрижка *****...
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11.12.2021 13:53 Ответить
Dmytro Kuleba розставив всі крапки над «і» щодо путінських ультиматумів (нерозширення НАТО, відмова України від членства в Альянсі, односторонні поступки за Мінськом), та всіляких хибних ідей, що їх виконання може якось допомогти у справі «замирення» Путіна.

І зробив це в авторській статті для найвпливовішого видання США щодо зовнішньої політики Foreign Affairs. Стаття вийшла годину тому, але вже «розлітається» соцмережами впливових міжнародних журналістів та експертів.

Якщо тезово:

➡ Не треба «купуватися» на неправомірні ультиматуми та шантаж Москви щодо України та НАТО

➡ Історія доводить, що позаблоковість України чи будь-якої іншої країни регіону жодним чином не втамовує апетити Путіна: навпаки, ще більше їх розпалює

➡ Історичний факт: Україна була де-факто та де-юре позаблоковою на початку 2014 року, але як це стримало Путіна від нападу, розв'язання війни та окупації територій? Риторичне питання

➡ Те саме з вимогами поступок за Мінськом, зокрема «прямого діалогу» Києва із Донецьком та Луганськом

➡ Ось ще один історичний факт, приклад Молдови. Погодилися на прямий діалог з Тирасполем, сподіваючись, що це допоможе врегулювати конфлікт і відновити територіальну цілісність. В 1994 році з тією ж метою відмовилися від руху до членства в НАТО. Результат? Три десятиріччя «замороженого конфлікту». Російські війська донині стоять у Придністровському регіоні Молдови

➡ Логічний висновок: потурання агресору ніколи не доводило нікого до добра, це шлях не до замирення, а до більшої агресії

➡ Натомість Україна закликає Захід не повторювати помилки 2014 року, коли реакція на агресію Росії почалася запізно та була заслабкою

➡ Єдина правильна стратегія - це діяти з позиції сили та втілювати запропонований Україною комплексний пакет стримування Росії на трьох рівнях: політичному, економічному та безпековому

➡ Не приймати та не відкидати ультиматуми Путіна. Йому потрібен один з цих двох результатів. Або отримати поступки, або створити ідеологічний міф для внутрішнього споживання про «зухвалу відмову Заходу надавати гарантії нерозширення НАТО», що допоможе йому створити ідеологічне підґрунтя для нового вторгнення в Україну

➡Правильна стратегія реакції на ультиматуми - ігнорувати їх. Продовжувати раунди переговорів, не піддаючись тиску Путіна щодо України та НАТО, одночасно посилюючи Україну політично, економічно та безпеково.

➡Аж допоки баланс сил не буде таким, що Путін просто не матиме опції військового вторгнення. Коли цей рівень буде досягнутий, з'явиться вікно можливостей для справедливого політико-дипломатичного вирішення на Донбасі та врешті вступу України до ЄС і НАТО

➡ Головний меседж: Мир завдяки силі. Поступки не допоможуть, а допоможе сила. Потурання не спрацює, а спрацює стримування.

Надзвичайно важливо, що міністр доніс цей сигнал саме зараз і саме до великої іноземної аудиторії зі шпальт найбільш авторитетного видання США про зовнішню політику. Щоб ні в кого не виникало спокуси та ідей вирішувати створені Росією проблеми за рахунок України.

Повний текст українською тут: https://mfa.gov.ua/…/avtorska-stattya-ministra-zakordonnih-…

Оригінал (англ) тут: https://www.foreignaffairs.com/…/2021…/dont-sell-out-ukraine

P.S. На фото - головна сторінка Foreign Affiars зараз. Це, здається, перший випадок, коли у цьому виданні вийшли дві колонки міністра закордонних справ України за чотири місяці (попередня була Ukraine Is Part of The West у серпні)

https://www.facebook.com/100001597944972/posts/4823952911001259/
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11.12.2021 12:32 Ответить
Принять в НАТО с кацапским кгб ? Это равносильно взять днр под предводительством пушилина.
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11.12.2021 12:33 Ответить
tak to tak, no po prikolu ne golosujet - odnovo ili parchku prodazhnih chinovnikov mozhno zamenitj, a vot chto delatj s stadom baranov i koz, blejushchih po prikolu.
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11.12.2021 13:10 Ответить
Он вообще вменяемый, этот т.н. министр иностранных дел Кулеба?! Или это сознательная политика зелёных предателей - постоянно и планомерно плеваться и кидать дерьмом в союзников? В НАТО при Януковиче?? Это зелёное недоразумение хоть понимает, что оно мелет?

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11.12.2021 12:34 Ответить
Наверняка идёт разговор во времена 2008-2009 гг. , когда должны были дать ПДЧ Грузии и нам.
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11.12.2021 13:10 Ответить
Тьомочька Слимак перепутал кнопочку на клаві і замість Одноглазників вилив свій душевний понос нормальним людям😁
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11.12.2021 12:51 Ответить
НАТО не допускает ошибок, поэтому не берет на себя такой головняк как наша Украина с зелеными п..сами у власти.
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11.12.2021 12:36 Ответить
Європа,всралася по самі вуха,незважаючи,на попередження
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11.12.2021 13:24 Ответить
По уровню развития и боевого применения ВС Украина сильнее минимум половины европейских стран НАТО..
НАТО нужно делать здесь,у себя,с вменяемыми союзниками - США,Британией,Польшей,Прибалтикой и теми остальными,кто решит примкнуть,не важно,как этот союз назовут,НАТО-ОСТ или по-другому..
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11.12.2021 12:37 Ответить
Згоден,невірно будувати безпеку,виключно, спираючись на підтримку дружніх США
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11.12.2021 13:22 Ответить
це зелено стадо саме таке як і ***** - в них виновні всі навкруґи - не во ни не...
тому як кацапня попре ми і не здержімо - зелена кацапня за плечями - ніж в спину.
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11.12.2021 12:37 Ответить
Представляю Януковича в Брюсселе раздающего тумаки местным бюрократам...Проблема в Украине, не в НАТО, Кулеба. И в таких как ты идиотах.
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11.12.2021 12:37 Ответить
если б так абы во рту выросли грибы - был бы не рот а целый огород !!!
до 2014 года Украину устраивал вне блоковый статус под зонтиком Будапештского меморандума...
кто ж знал что рашке, как старшему*лятьбрату, захочется Крым в свою говень отжать и на Донбассе повоевать ???
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11.12.2021 12:42 Ответить
Вибачате,хл-о,неховало намірів й підготовку. Знов справа,в недолугості мавп,що нездатні відрізнити аналітиків,від бажаючих зватися аналітиками
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11.12.2021 13:14 Ответить
Стратег от Бога, но поздно родился о чем жалеет Нато. А защищать они и так будут, твоими руками, не зависимо ты там или нет.
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11.12.2021 12:42 Ответить
Обамбаракович постарался хотя и говорил что х#йло дорого заплатит ...
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11.12.2021 12:42 Ответить
Шо ты, блин , несешь. Когда этот д..лб..зм уже закончится.
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11.12.2021 12:43 Ответить
Страну во главе с януковичем в НАТО взять должны быть? Страну где больше половины населения, извините, дебилы проросийские были? Без большинства населения поддердивающего вступление в НАТО? Кулеба сказал бред.
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11.12.2021 12:44 Ответить
Безпекове питання для Європи вирішувалося блокуванням забаганок кацапні по створенню імперії. Кацапи без окупації України немають імперії...
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11.12.2021 13:07 Ответить
А за это ордена от путлера получили шмеркеляка и саркозявка... Скипидары!
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11.12.2021 12:48 Ответить
Якби,буа,хо крапля розуму...,але мавпоїди нездатні встояти перед бряцалками,кольором штанів,рейтингами й оваціями. Надто,вже недоумкуваті,без виключень...
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11.12.2021 12:58 Ответить
Неспроможні бачити реальний світ,й нездатність переступити через дитячі гралки в клуб для обраних! Хто здатен бути адекватним,адкватизуватися й актуалізуватися? Весь час дитячиа недооугість наївність,й намагання топтатися по власних яєчках...
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11.12.2021 12:54 Ответить
Це була стратегічна помилка бидла яке обрало Проффесора. Тепер сидять в розбитому Домбасі і мені їх не жаль.
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11.12.2021 12:54 Ответить
Покажіть,хоч одного розумного...Тисялчоітя минають,Діогенн актуальний...
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11.12.2021 13:03 Ответить
Ой дурааак!
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11.12.2021 13:00 Ответить
неправда ваша - це Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба!
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11.12.2021 13:05 Ответить
федька - федька: - хочу почути від тебе шо ти ок і всі біля тебе теж ок.
відповідь "так" мене влаштуе як не брехня..
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11.12.2021 13:19 Ответить
da da vsio ok, vot toljko ogranichenija katatsia po miru a tak vsio ok, vakcinirovanni i zdjom tretjuju vakcinu.
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11.12.2021 14:00 Ответить
всем здоровья - і не пропадай....
хай буде все в тебе і зверху!
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11.12.2021 15:16 Ответить
i bilo tozhe vsio ok, vot toljko oshibsia kupiv teslu, nado bilo ostovatsia vernim Mersu, vsio taki evropeiskije zimoi luchshe.
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11.12.2021 14:01 Ответить
шо с теслой не так було?
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11.12.2021 15:23 Ответить
zamerzajet stekla dverei a dveri otkrivajetsia kogda okno opuskajetsia nemnozhko v niz i mnogije drugije , kak napisal v otdele tesla v fb - moja nervnaja sistema razrushena posle trjoh mesecov i prodal teslu, vernulsia k evropeiskim, no tozhe elektrik.
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11.12.2021 22:17 Ответить
don't let that to be in your head.
elektik car? - shit for lovers.
no technologies to make them be liked yet.
when it will come, and that will come, then will be talking...
now? - no way...
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11.12.2021 22:30 Ответить
i horoshaja vestj - letom vnuk u menja, tak chto rod prodolzhajetsia i vsio razvivajetsia - vsi horosho, dazhe ochenj otlichno.
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11.12.2021 14:12 Ответить
you gonna like to be grandpa!
congrats!
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11.12.2021 15:29 Ответить
Медвечука с Кивой и Бойко - в НАТО как раз нехватает!!!
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11.12.2021 13:00 Ответить
_В НАТО их не надо, там свои есть: абамы "миротворцы", шмеркели, саркозявки да микроны, чмолланды и берлушпайки, трумпы, бабайдены да орбаны - дохерища там говна такого...
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11.12.2021 13:04 Ответить
та запихайся вже - нема рижоґо на сьоґодні,
маю надію назавжди - хочь по ґриби сходи - нема рижоґо
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11.12.2021 13:10 Ответить
Что есть то есть. Украину и Грузию нужно было принимать в 2004 ( после первого Майдана) в крайнем случае до 2008.( до начала агрессии РФ против Грузии). Но чего скрывать НАТО как и сейчас все пробует договориться в Мордором, (получается за нас счет), не хочет проблем да и деньги и углеводороды делают свое дело.. Но нужно и признать что Украина и сама в чем то виновата, слабо проводились и проводятся реформы, все коррумпировано, поделено между "влиятельными" людьми, во многом завязано все на Рашу ну и политика " усидеть на двух стульях" сося двух маток многих в Украине устраивала... Так бы оно и было и сейчас, если бы Путинилу не взбрело в голову захапать Крым и не создать " новороссию".
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11.12.2021 13:10 Ответить
Потрібно було приймати,але їм бажалося просрати ситуацію,й створити неймовірну проблему
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11.12.2021 13:19 Ответить
_Да они просто не хотят принимать, так что проводи реформы сколько хочешь, хоть до второго пришествия, но пока у них не будет воли принять политическое решение - всё похер, найдут кучу причин и отмазок!
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11.12.2021 13:25 Ответить
ну вообще то наша юля в 2008м сама отказалась от пдч)))) зеля уже и кулебу подсадил на кокс
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11.12.2021 13:12 Ответить
кацапня - я би почав лупати стіну вже зараз - ***** не вічне - шукайте собі друґоґо *****
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11.12.2021 13:31 Ответить
Надеюсь наши ВСУ не состоят из таких дегенератов как ты.
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11.12.2021 14:21 Ответить
Хочеш миру - готуйся до війни

Що робити якщо війна? Як вижити в місті? Кілька порад цивільній людині від проєкту Хлопці з Лісу Ч.1

https://youtu.be/IoukTDvvj_Y
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11.12.2021 13:39 Ответить
После 1991 через 2 года,после создания государственных институтов, мы должны были семимильными шагами бежать в НАТО. Только после этого мы смогли бы влиться в ЕС и жить по европейским законам,при которых произошёл бы рост экономики. В 2004-2005 и 2014 давали предпосылки к этому,но дебильный,совково-стадно-рабский народ по определению не может идти вперёд с повёрнутой головой назад.И в очередной раз выбирает убогих.В этот раз зеленских.И Кулеба этого не признаёт.
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11.12.2021 13:49 Ответить
А Армія відповідала стандартам НАТО? Її ж і фактично майже не було!
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11.12.2021 14:23 Ответить
Ну в 14-м это явно не могло произойти, думаю это будет раньше чем через десять лет...
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11.12.2021 14:42 Ответить
Ееее... НАТО винувате?
А Україна до 2014 року так була підготовлена до вступу, так відповідала усім вимогам, а головне, так просила НАТО прийняти, і мудрий нарід так хотів цього аж на всі 100% , і не було слів "нащо нам то НАТО, ми обираємо позаблоковий статус", який, доречі відмінив "барига" саме( і лише) в 2014.

Но але то НАТО винне, дурні недолугі.
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11.12.2021 15:53 Ответить
Спасибо фрау Меркель.
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11.12.2021 16:12 Ответить
Бути членом НАТО при російському міністру ЗСУ і керівником СБУ---це круто Кулебо такий же тупий базіка як і весь табун сн
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11.12.2021 16:28 Ответить
Хто всрався?! Невістка...
Тобто це не Україна не відповідала умовам вступу в НАТО, то не Україна мала на той час позаблоковий статус, то НАТО вінно.. ну, казкарь.. як ні кадр у Зе-владі, то бик, або звіздобол..
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11.12.2021 16:36 Ответить
 
 