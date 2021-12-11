Красный Крест и Верховный комиссар ООН по делам беженцев направили на оккупированную территорию Донбасса более 136 т гуманитарной помощи

17 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста (МККК) и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) прошли через неделю в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Об этом заявили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Жителям временно оккупированной территории Украины доставлено 136,2 тонн продуктовых и гигиенических наборов, мебели, хозяйственных и медицинских товаров", - сообщила Госпогранслужба.

Гуманитарная помощь прошла через КПВВ "Новотроицкое" и "Счастье".

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