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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Госпогранслужба (5392) Красный Крест (400) Донбасс (26945) гуманитарная помощь (1202) ОРДЛО (246)

Красный Крест и Верховный комиссар ООН по делам беженцев направили на оккупированную территорию Донбасса более 136 т гуманитарной помощи

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Красный Крест и Верховный комиссар ООН по делам беженцев направили на оккупированную территорию Донбасса более 136 т гуманитарной помощи

17 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста (МККК) и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) прошли через неделю в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Об этом заявили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Жителям временно оккупированной территории Украины доставлено 136,2 тонн продуктовых и гигиенических наборов, мебели, хозяйственных и медицинских товаров", - сообщила Госпогранслужба.

Гуманитарная помощь прошла через КПВВ "Новотроицкое" и "Счастье".

Читайте также: Красный Крест направил на оккупированную территорию Донбасса 314 тонн гуманитарной помощи
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Топ комментарии
+12
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11.12.2021 12:29
+11
ООН посібник сепарні.
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11.12.2021 12:39
+9
"кормильці Європи" оголодали
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11.12.2021 12:27
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"кормильці Європи" оголодали
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11.12.2021 12:27 Ответить
так этим кармильцам ничего из этого не достанется .. всё кацапские ихтамнеты пропьют и проколят ...
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11.12.2021 12:46 Ответить
позвали злыдней на Дамбас - пусть отгребают
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11.12.2021 13:04 Ответить
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11.12.2021 12:29 Ответить
Необходимо понимать, что ООН это распил бабла в надгосударственном масштабе. Для имитации деятельности ООН занимается надуванием щек и пусканием пыли в глаза.
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11.12.2021 13:32 Ответить
О, сепарам буде що дерібанити !!!)))
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11.12.2021 12:36 Ответить
ООН посібник сепарні.
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11.12.2021 12:39 Ответить
Заохочують сепарню до подальших дій, дебіли.
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11.12.2021 12:49 Ответить
Москалі не здатні утримувати захоплені території?
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11.12.2021 12:54 Ответить
Донецк.март 2014 года.площадь чЛенина.крысы мавзолейные триколорную тряпку повесили
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11.12.2021 13:00 Ответить
знимають український прапор...
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11.12.2021 13:02 Ответить
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11.12.2021 20:49 Ответить
Шариковы...Сэр... а главный Швондер сидел на Мацковии руки потирал..нас там нет... и ИХТАМНЕТ...
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11.12.2021 13:05 Ответить
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11.12.2021 13:06 Ответить
ой... а сруцкий гумконвой белыми КАМАЗами не абидицца?
это ж их корова...и они ее доят (впрочем, скорее всего этот подарок от красного креста к новому году так до кормильцев и не дойдет...асвабадителям он нужнее)
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11.12.2021 13:12 Ответить
А там ее выдают ( или даже продают) как "помощь братской России". Или кто то в этом сомневается...
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11.12.2021 13:13 Ответить
Хер им на палочке
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11.12.2021 13:17 Ответить
Фишка тут в другом...Юзовка в 1924 году стала город Сралин до 1929 года,потом переименовали в город Сралино при жизни главного палача Украины...,а в 1961 году заменили Юзовку в очередной раз на Донецк...

Вчера Мэр Архангельска что на РАБссии предложил переименовать Архангельск в город Путлер.... ой держите меня семеро...быдло краснопузое...повторяет подвиги Сралина...
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11.12.2021 13:23 Ответить
Именем четырежды президента США Фраклина Делано Рузвельта назван небольшой городок в США в штате Минесота с населением 166 человек...,не любили американцы великого президента вытащившего страну из дерьма Великой депрессии начала 30-х годов и победившего нацизм в 1945 году....странно однако...
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11.12.2021 13:38 Ответить
Невже гордий народ Бамбаса ще не відмовився від таких подачок Гейєвропи, схоже що не гордість, а "халявна" звичка "кинути лоха".
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11.12.2021 14:09 Ответить
Ну и жрут "кормильцы" Украины, Европы и всей планеты.... Нахаляву.... Скоро жопа треснет....
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11.12.2021 14:36 Ответить
упорно отправляют добро на помойку
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11.12.2021 15:27 Ответить
не забудьте подарки в коллорадную ленту завернуть! долпайопы.
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11.12.2021 16:08 Ответить
ШО...... снова жрачку и товар повезли хозяевам бандформирований хоязяевам супермаркетов .. ну суи долбанные с оон и красного креста .если нет информации и ума у вас зайдите животные в ЧАТ РУЛЕТКУ И ПООБЩАЙТЕСЬ С ЖИТЕЛЯМИ ЛУГАНДОНИИ И ДОНБАСЯО. ОНИ ВАМ СКАЖУТ ЧТО НЕВИДЯТ НИКАКОЙ ПОМОЩИ И ЧТО ВСЁ ЭТО В МАГАЗИНЫ ВЕЗУТ! ((
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11.12.2021 18:16 Ответить
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11.12.2021 20:50 Ответить
 
 