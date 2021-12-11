Красный Крест и Верховный комиссар ООН по делам беженцев направили на оккупированную территорию Донбасса более 136 т гуманитарной помощи
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17 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста (МККК) и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) прошли через неделю в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
Об этом заявили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Жителям временно оккупированной территории Украины доставлено 136,2 тонн продуктовых и гигиенических наборов, мебели, хозяйственных и медицинских товаров", - сообщила Госпогранслужба.
Гуманитарная помощь прошла через КПВВ "Новотроицкое" и "Счастье".
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+9 Dust
показать весь комментарий11.12.2021 12:27
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это ж их корова...и они ее доят (впрочем, скорее всего этот подарок от красного креста к новому году так до кормильцев и не дойдет...асвабадителям он нужнее)
Вчера Мэр Архангельска что на РАБссии предложил переименовать Архангельск в город Путлер.... ой держите меня семеро...быдло краснопузое...повторяет подвиги Сралина...