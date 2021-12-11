Будет дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. На этот период буду инициировать его отстранение, - Монастырский
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Монастырский будет предлагать правительству отстранить Александра Гогилашвили от занимаемой должности на период проведения дисциплинарного производства.
Об этом Монастырский написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за событий на блокпосту в Донецкой области с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили мною инициирован перед премьер-министром Украины и Правительством вопрос о проведении дисциплинарного производства, в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства и сделаны выводы", - отметил он.
"На период дисциплинарного производства буду предлагать правительству отстранить Александра Гогилашвили от занимаемой должности для чего подписал соответствующее представление в Кабинет Министров Украины", - добавил он.
Монастырский также обещает лично изучить все детали произошедшего и принять соответствующие управленческие решения.
Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.
Пожалуйста, подождите...
Порушили устав несення служби на блокпосту.
Тим самим посприявши ворогу уникнути законного покарання. Звільнення з посади - це не покарання.
-почнуть саджати..
.можливо...
Що проведете розслідування за чиїм наказом(Єрмака)
цей тіпа зам міністра їде в Лугандон
налажувати наркотрафік???
Чи може він їхав з різдвяними подарунками для дітей Лугандонії?
Когда Гогилашвили получил украинское гражданство, точных данных нет. Однако еще в ноябре 2015 года ему было выдано удостоверение на временное проживание.
Самое интересное, что данные об отказе Гогилашвили от гражданства РФ полностью отсутствуют. Согласно одной из баз, данные которой доступный за небольшую плату, на имя Гогилашвили Александра Генриховича 4 июля 2012 года был выдан загранпаспорт. Документ действителен до сих пор, а значит его носитель от российского гражданства не отказывался.
Для госслужащих занимать государственные должности людям с паспортами других государств запрещено, это основание для немедленного увольнения.
В 1998 году был признан виновным в РФ, обвинен по двум пунктам обвинения - покушение на мошенничество в крупных размерах организованной группой и подделка государственных документов. Наказание - пять лет условно.
на#уй з органів!!!
Авторитет Гогі підкріплює вирок по давній справі. Зверніть увагу на склад злочину - Гогі особисто вніс у вексель відомості про передачу права вимоги (індоссамент) на суму 150 млн руб, що тоді складало біля 15 млн долл США. в складі організованої групи. Саме в 90 авторитетні спортсмени з Каавказу на просторах Росіїх та СНД створювали різноманітні фонди підтримки спорту,спортсменів і все такоє. А що зам МВД росіянин, то це яйця виєденого не стоїть. На тій кротофермі громадянина якої країни не знайдете-головне, щоб не був українцем
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https://antikor.com.ua/articles/408609-pokemony_zelenskogo._aleksandr_gogilashvili