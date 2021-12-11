РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8693 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
20 293 149
МВД (9219) блокпост (267) Монастырский (332) Гогилашвили (75)

Будет дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. На этот период буду инициировать его отстранение, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Монастырский будет предлагать правительству отстранить Александра Гогилашвили от занимаемой должности на период проведения дисциплинарного производства.

Об этом Монастырский написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за событий на блокпосту в Донецкой области с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили мною инициирован перед премьер-министром Украины и Правительством вопрос о проведении дисциплинарного производства, в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства и сделаны выводы", - отметил он.

"На период дисциплинарного производства буду предлагать правительству отстранить Александра Гогилашвили от занимаемой должности для чего подписал соответствующее представление в Кабинет Министров Украины", - добавил он.

Монастырский также обещает лично изучить все детали произошедшего и принять соответствующие управленческие решения.

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

Читайте также: Замминистра МВД Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске: "Я, бл@дь, не должен тратить время, доказывая, кто я". ВИДЕО

Будет дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. На этот период буду инициировать его отстранение, - Монастырский 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+58
Ужас, какое же дерьмо пришло к власти! Имейте ввиду, вам ****** ЗЕленым никто ничего не простит! Закончится ваш срок, дай Бог по раньше, и ответите по закону! Представляю с каким удовольствием рядовые полицейские будут вас отлавливать и сажать!
показать весь комментарий
11.12.2021 13:00
+46
А в чем проблема? Барин ехал, холопы не поклонились. Так это холопов надо пороть , а не на барина напраслину наводить.
показать весь комментарий
11.12.2021 12:56
+39
Смотрящий от клоуна он же неприкасаемый муж секретарши "член" семьи...
показать весь комментарий
11.12.2021 13:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
полез смотреть шо за мыдло в замминистрах ходит. Житель Ростова, воспитатель детского сада, "антинаркотический активист". муж помощницы зебила.
показать весь комментарий
11.12.2021 14:43 Ответить
Ще один вилупок Карлсона засвітився в Україні. За сраку його та на історичну батьківщину до Міхо у камеру.
показать весь комментарий
11.12.2021 14:45 Ответить
Не обшукали автомобілі. Не затримали потенційних диверсантів, розвідників, бандитів.
Порушили устав несення служби на блокпосту.
Тим самим посприявши ворогу уникнути законного покарання. Звільнення з посади - це не покарання.
показать весь комментарий
11.12.2021 14:45 Ответить
Вот и прекрасное начало. Но дело славится концом.
показать весь комментарий
11.12.2021 14:48 Ответить
За грати і Гогі і Швілі!!!!! Обох курва!!!!
показать весь комментарий
11.12.2021 19:40 Ответить
показать весь комментарий
11.12.2021 15:07 Ответить
показать весь комментарий
11.12.2021 15:07 Ответить
подобные организации-- это идеальная среда для спецслужб.... Не удивлюсь если за этой стоит фсб
показать весь комментарий
11.12.2021 15:29 Ответить
а кто управлял автомобилем Труханова в момент совершения им ДТП, министр уже узнал ? Или "не выходит каменный цветок" ?
показать весь комментарий
11.12.2021 15:09 Ответить
Так, так, перевірте, товариш міністр, що ваш зам робить в оос і яке право він має ТАК поводитись с поліцейськими при виконанні? Фу, самозакохане хамло і гидота з ксивою, сп'яніла від своєї важності та вседозволеності
показать весь комментарий
11.12.2021 15:12 Ответить
Наступна влада здійснить обіцянку зеленьского
-почнуть саджати..
.можливо...
показать весь комментарий
11.12.2021 15:44 Ответить
не вірю!!!
Що проведете розслідування за чиїм наказом(Єрмака)
цей тіпа зам міністра їде в Лугандон
налажувати наркотрафік???
Чи може він їхав з різдвяними подарунками для дітей Лугандонії?
показать весь комментарий
11.12.2021 15:59 Ответить
Не дисциплінарне треба, а під зад гнати цього блатного з органів взагалі!
показать весь комментарий
11.12.2021 16:11 Ответить
Коротше, через тижня 2, коли все затихне, воно спокійно повернеться на посаду, я так думаю
показать весь комментарий
11.12.2021 16:15 Ответить
т.е. гражданин россии грузинского происхождения с криминальным прошлым у нас зам. министра МВД?
показать весь комментарий
11.12.2021 16:25 Ответить
"какая разница?"
показать весь комментарий
11.12.2021 16:48 Ответить
Если шестёрки с криминальным прошлым руководят государственными преступлениями, большим босам криминального мира, большие должности
показать весь комментарий
11.12.2021 22:56 Ответить
А якого буя цей дєятєль взагалі їхав в зону бойових дій? За посвідченням УБД,не інакше...
показать весь комментарий
11.12.2021 16:40 Ответить
Он курирует наркотики. Может, для ОП возит контрабанду.
показать весь комментарий
11.12.2021 16:46 Ответить
Заступник міністра МВС Гогілашвілі - чоловік Марії Левченко - помічниці Зеленського у 95 Кварталі. Високомірні мразі призначають подібних собі.
показать весь комментарий
11.12.2021 16:44 Ответить
А что , без Великого *одобрямс* министр МВД не может принять решения по заместителю???
показать весь комментарий
11.12.2021 17:00 Ответить
Гогилашвили с депутатом Госдумы Валуевым (связан с криминалом и ФСБ).
показать весь комментарий
11.12.2021 17:05 Ответить
Гогилашвили - гражданин РФ.
Когда Гогилашвили получил украинское гражданство, точных данных нет. Однако еще в ноябре 2015 года ему было выдано удостоверение на временное проживание.
Самое интересное, что данные об отказе Гогилашвили от гражданства РФ полностью отсутствуют. Согласно одной из баз, данные которой доступный за небольшую плату, на имя Гогилашвили Александра Генриховича 4 июля 2012 года был выдан загранпаспорт. Документ действителен до сих пор, а значит его носитель от российского гражданства не отказывался.
Для госслужащих занимать государственные должности людям с паспортами других государств запрещено, это основание для немедленного увольнения.
показать весь комментарий
11.12.2021 17:16 Ответить
Зам. министра МВД Гогилашвили - СУДИМЫЙ!
В 1998 году был признан виновным в РФ, обвинен по двум пунктам обвинения - покушение на мошенничество в крупных размерах организованной группой и подделка государственных документов. Наказание - пять лет условно.
показать весь комментарий
11.12.2021 17:20 Ответить
Вопрос о высшем образовании - согласно официальной биографии, он имеет диплом о высшем образовании (какая специальность и какой ВУЗ в каком году он закончил нигде не уточняются).
показать весь комментарий
11.12.2021 17:24 Ответить
Яке розслідування?

на#уй з органів!!!
показать весь комментарий
11.12.2021 17:32 Ответить
мав би звільнитися міністр Монастирський після такоі ганьби.
показать весь комментарий
11.12.2021 18:44 Ответить
Яке ще провадження? Пристрелити цього покидька і крапка.
показать весь комментарий
11.12.2021 19:14 Ответить
Сильна Украина кадрами , если ***** продолжит наступать , этот (ученышь первым побежит сдаваться , а не в один окоп , как он говорит
показать весь комментарий
11.12.2021 19:23 Ответить
А вообще я тихо прикалываюсь , ребята стоят на блок посту , потом и кровью зарабатывают звания и должности . Этот Гондон без году неделя в МВД , на оперативной работе никогда не был , на реальном задержании сразу же обосрался бы , но уже зам министра , через жену
показать весь комментарий
11.12.2021 19:32 Ответить
вывод один: вся зеленая команда достойные люди
показать весь комментарий
11.12.2021 20:14 Ответить
а як красиво вроді міністр мвс коментує-я звернувся до КМ щоб провели розслідування. Так і є -вроді міністр. Та звернись прямо до поца.
Авторитет Гогі підкріплює вирок по давній справі. Зверніть увагу на склад злочину - Гогі особисто вніс у вексель відомості про передачу права вимоги (індоссамент) на суму 150 млн руб, що тоді складало біля 15 млн долл США. в складі організованої групи. Саме в 90 авторитетні спортсмени з Каавказу на просторах Росіїх та СНД створювали різноманітні фонди підтримки спорту,спортсменів і все такоє. А що зам МВД росіянин, то це яйця виєденого не стоїть. На тій кротофермі громадянина якої країни не знайдете-головне, щоб не був українцем
показать весь комментарий
11.12.2021 20:44 Ответить
То Гогі смотрящій за МВС?
показать весь комментарий
12.12.2021 01:01 Ответить
За наркотою.
показать весь комментарий
13.12.2021 00:05 Ответить
Будет то же, что и с Трухиным, и с Мецгером. Т.е. НИЧЕГО
показать весь комментарий
11.12.2021 20:58 Ответить
Будет сильный резонанс может быть и отстранят " на недельку в отпуск", а вот полицейских признают виновными и в лучшем случае уволят с "волчим билетом". Вот така х.ня малята.
показать весь комментарий
11.12.2021 21:04 Ответить
Покемоны Зеленского. Александр Гогилашвили
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/408609-pokemony_zelenskogo._aleksandr_gogilashvili
https://antikor.com.ua/articles/408609-pokemony_zelenskogo._aleksandr_gogilashvili
показать весь комментарий
11.12.2021 22:38 Ответить
У Зеленского что ни приятель, то гопник. Ни одного интеллигентного человека в друзьях.
показать весь комментарий
11.12.2021 22:39 Ответить
Хами захопили владу з волі наріду.
показать весь комментарий
12.12.2021 00:58 Ответить
Гнать эту падаль!
показать весь комментарий
12.12.2021 14:47 Ответить
А що означає відсторонення від роботи? Де таке в КЗпП? Це відпустка, чи відпустка без збереження заробітної плати, чи прогул із збереженням заробітної плати?
показать весь комментарий
13.12.2021 00:04 Ответить
Страница 2 из 2
 
 