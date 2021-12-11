Будет дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. На этот период буду инициировать его отстранение, - Монастырский

Монастырский будет предлагать правительству отстранить Александра Гогилашвили от занимаемой должности на период проведения дисциплинарного производства.

Об этом Монастырский написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за событий на блокпосту в Донецкой области с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили мною инициирован перед премьер-министром Украины и Правительством вопрос о проведении дисциплинарного производства, в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства и сделаны выводы", - отметил он.

"На период дисциплинарного производства буду предлагать правительству отстранить Александра Гогилашвили от занимаемой должности для чего подписал соответствующее представление в Кабинет Министров Украины", - добавил он.

Монастырский также обещает лично изучить все детали произошедшего и принять соответствующие управленческие решения.

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

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