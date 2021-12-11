Войска РФ обстреляли украинские позиции в районе Песчаного из гранатометов и стрелкового оружия, - штаб ООС
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С начала суток по состоянию на 11 часов со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Так, в направлении Песчаного на Луганщине противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - подчеркнули в штабе ООС.
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А коли критичної ситуації не було - давали вітаміни і посилене харчування.
Коли Україна знаходилась перед загрозою відкритого вторгнення - США хотіли дати військову допомогу певного типу, можна вважати це технічним допінгом.
Тепер, після переговорів, Байден впевнений, що загрозу відкладено (але не ліквідовано). Тому Україна отримає не екстрену допомогу, а допомогу іншого типу, бо тепер вона матиме час на освоєння більш складної техніки, на навчання військовослужбовців, на планування операцій в нових умовах тощо.
Гэбэшные бандиты во главе с ботоксным вурдалаком, обитающим за глухими стенами на кладбище в центре столицы Северного Гондураса, держат в страхе и тоталитарном оболванивании шовинистической, ксенофобской пропагандой собственное подопытное население, но у них руки чешутся навязать такую же стадно-холуйскую модель устройства общества и государства, как у себя, другим странам, при которой население - это отлизывающее у кремлёвских гэбэшных бандитов со стадным причмокиванием блеющее стадо. Северный Гондурас с ботоксным фюрером Путлером - это полубандитское государство, правители которого - это как правило свора отмороженных шовинистов, и именно такая идеология наиболее популярна у валенкообразного электората, оболваненного веками насилия и тоталитарной пропаганды. Валенки воспринимают спорадическое насилие своих правителей в отношении других народов с фашистским удовольствием
_Полу?!