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Войска РФ обстреляли украинские позиции в районе Песчаного из гранатометов и стрелкового оружия, - штаб ООС

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Войска РФ обстреляли украинские позиции в районе Песчаного из гранатометов и стрелкового оружия, - штаб ООС

С начала суток по состоянию на 11 часов со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, в направлении Песчаного на Луганщине противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

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"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - подчеркнули в штабе ООС.
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Топ комментарии
+3
Ну как вам очередные переговоры с Чортом? Закончилась война?Еще не надоело по граблям прыгать?
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11.12.2021 13:08
+2
Ну судя из истории, демократия сильно помогла в 39-м с переговорах с господином Адольфом Гитлером. То же самое в современной истории с ******. ***** бомбит города, больницы, школы, сбивает самолет, убивает миллионы людей а его приглашают за стол на переговоры послушать его капризы. Почему с маньяками убившими до десятка людей брезгуют сесть поговорить, а с маньяками убившими миллионы людей запросто. Вы путаете демократию с личными шкурными интересами.
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11.12.2021 13:39
+2
Тоесть то что сейчас происходит ты поддерживаешь? Тогда к тебе больше нет вопросов.
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11.12.2021 16:45
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В СРСР в критичній бойовій ситуації спецназу давали наркотичні препарати - той самий допінг.

А коли критичної ситуації не було - давали вітаміни і посилене харчування.

Коли Україна знаходилась перед загрозою відкритого вторгнення - США хотіли дати військову допомогу певного типу, можна вважати це технічним допінгом.

Тепер, після переговорів, Байден впевнений, що загрозу відкладено (але не ліквідовано). Тому Україна отримає не екстрену допомогу, а допомогу іншого типу, бо тепер вона матиме час на освоєння більш складної техніки, на навчання військовослужбовців, на планування операцій в нових умовах тощо.
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11.12.2021 13:25 Ответить
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11.12.2021 13:26 Ответить
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой в борьбе со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией.
Гэбэшные бандиты во главе с ботоксным вурдалаком, обитающим за глухими стенами на кладбище в центре столицы Северного Гондураса, держат в страхе и тоталитарном оболванивании шовинистической, ксенофобской пропагандой собственное подопытное население, но у них руки чешутся навязать такую же стадно-холуйскую модель устройства общества и государства, как у себя, другим странам, при которой население - это отлизывающее у кремлёвских гэбэшных бандитов со стадным причмокиванием блеющее стадо. Северный Гондурас с ботоксным фюрером Путлером - это полубандитское государство, правители которого - это как правило свора отмороженных шовинистов, и именно такая идеология наиболее популярна у валенкообразного электората, оболваненного веками насилия и тоталитарной пропаганды. Валенки воспринимают спорадическое насилие своих правителей в отношении других народов с фашистским удовольствием
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11.12.2021 13:29 Ответить
"...это полубандитское государство..."
_Полу?!
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11.12.2021 13:41 Ответить
Ну как вам очередные переговоры с Чортом? Закончилась война?Еще не надоело по граблям прыгать?
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11.12.2021 13:08 Ответить
Демократия и демократическая дипломатия предполагает переговоры до последней возможности. Тот, кто отвергает дипломатию и переговоры - тот отвергает демократию. Вот как ты, например.
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11.12.2021 13:15 Ответить
Ну судя из истории, демократия сильно помогла в 39-м с переговорах с господином Адольфом Гитлером. То же самое в современной истории с ******. ***** бомбит города, больницы, школы, сбивает самолет, убивает миллионы людей а его приглашают за стол на переговоры послушать его капризы. Почему с маньяками убившими до десятка людей брезгуют сесть поговорить, а с маньяками убившими миллионы людей запросто. Вы путаете демократию с личными шкурными интересами.
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11.12.2021 13:39 Ответить
Давай, расскажи, как "не путать", не проводить переговоры, и сколькими ядерными ударами обменяться сразу. Хватит для начала 100 боеголовок? Или всё-таки 500? А может все сразу, десяток тысяч?
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11.12.2021 13:42 Ответить
А к ядерным ударам тоже скоро дойдет. Вы приучили ***** что мы все его боимся и сядем за стол переговоров только после многочисленных жертв и терактов. И только полный идиот не заметил что с каждым разом аппетиты ***** и градус напряжения растет. Вчера ***** сбил самолет и расстрелял жилые районы Мариуполя и Краматорска смерчами и с ним сели за стол переговоров. Завтра он посчитает что нужно кинуть ядерную бомбу на Харьков чтобы все перед ним попадали на колени. Или вы считаете себя умнее Израиля который еще пол века назад понял что переговоры с террористами ето путь к большой крови и жертвам в будущем.
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11.12.2021 14:09 Ответить
Твої слова не варті нічого. Я віддаю перевагу світовим демократичним лідерам, їх дипломатичним діям, а також тим їх діям проти Х*йла, про які тобі ніколи не буде відомо.
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11.12.2021 16:42 Ответить
Тоесть то что сейчас происходит ты поддерживаешь? Тогда к тебе больше нет вопросов.
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11.12.2021 16:45 Ответить
На Харьков не кинут-там много евр....
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11.12.2021 19:41 Ответить
Оно не путает - оно ботом "работает".
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11.12.2021 13:42 Ответить
эх...забыл Байден попросить падлючее ***** чтоб оно рекомендовало бамбацким апалченцам-шахтерам прекратить стрелять от нефиг делать...
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11.12.2021 13:28 Ответить
 
 