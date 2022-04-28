РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11929 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
1 559 21
армия РФ (15471) россия (91364) санкции (10627) Урсула фон дер Ляйен (376)

Хорошие отношения Европы с Россией зависят от действий РФ, – фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Хорошие отношения Европы с Россией зависят от действий РФ, – фон дер Ляйен

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что ЕС ужесточит санкции против России в экономической и финансовой сферах, если Кремль будет пренебрегать правами независимых государств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Наша задача, прежде всего, предупредить любой конфликт. Мы желаем в Европе сотрудничества и мира. Мы хотим, чтобы не нарушались границы. Такова первая цель, наша цель сейчас", - заявила глава Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что в июне текущего года Европейский совет поручил Еврокомиссии разработать документ с возможными сценариями противодействия России по украинскому вопросу и этот план практически готов, а Еврокомиссия находится в постоянном контакте со всеми партнерами.

"Мы хотим иметь хорошие отношения с Россией, но возможность этого будет зависеть прежде всего от действий самой России", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Читайте также: Россию ждут усиленные санкции в случае вторжения в Украину, - глава Еврокомиссии фон дер Ляен
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+2
и от хорошей цены на газ....))))
показать весь комментарий
11.12.2021 13:23
+2
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой в борьбе со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией.
Гэбэшные бандиты во главе с ботоксным вурдалаком, обитающим за глухими стенами на кладбище в центре столицы Северного Гондураса, держат в страхе и тоталитарном оболванивании шовинистической, ксенофобской пропагандой собственное подопытное население, но у них руки чешутся навязать такую же стадно-холуйскую модель устройства общества и государства, как у себя, другим странам, при которой население - это отлизывающее у кремлёвских гэбэшных бандитов со стадным причмокиванием блеющее стадо.
Северный Гондурас с ботоксным фюрером Путлером - это полубандитское государство, правители которого - это как правило свора отмороженных шовинистов, и именно такая идеология наиболее популярна у валенкообразного электората, оболваненного веками насилия и тоталитарной пропаганды. Валенки воспринимают спорадическое насилие своих правителей в отношении других народов с фашистским удовольствием

Украина - это страна с богатейшей культурой и своим уникальным языком. Это европейская страна, но которая постоянно находилась под пятой очередных кремлёвских бандитов, таковыми были практически все правители российские, начиная с Ивана Грозного и заканчивая нынешним мерзким ботоксным фюрером Путлером, с крысиным оскалом. Россия - это вторичная страна. У неё мало что есть своего, уникально созданного. Нынешний флаг российский - не что иное как староголландский флаг, расцветку которого скопировал Пётр 1, когда работал плотником на голландских судоверфях. Язык русский - на 80% смесь иностранных заимствований, начиная с греческих слов, латинизмов, потом тюрских слов, и более поздних заимствований из европейских языков, практически все технические термины в этом языке - голландско-немецкого происхождения. Музыки скопировано немерено. Да и законодательство нынешнее российское полностью скопировано у Запада, но это только для имитации, на самом деле, что есть уникального в России - так это нынешняя бандитская, путинская мафиозная система правления государством, при которой население превращено в агрессивную зомбомассу, обозлённую на весь мир и пользуемую путинскими бандитами в своих интересах
показать весь комментарий
11.12.2021 13:28
+1
Санкции Запада ничтожны. Нужно их усиливать и срочно, а не ждать вторжения.
показать весь комментарий
11.12.2021 13:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Ми хочемо мати добрі відносини з Росією" Джерело: https://censor.net/ua/n3304688
показать весь комментарий
11.12.2021 13:11 Ответить
Санкции Запада ничтожны. Нужно их усиливать и срочно, а не ждать вторжения.
показать весь комментарий
11.12.2021 13:13 Ответить
Nichtozhni, i chto, eti nichtoozhnije uzhe nagnuli stado kacapii , im kosheljki drjavije noverno. A zachem ih srazu dobitj, medlenno s iskushenijem, smotrja kak oni sgibajetsia, eto kuda pouchiteljnei dlia stado kacpii.
показать весь комментарий
11.12.2021 13:22 Ответить
Боюсь Вы слишком оптимистичны, или малоинформированы.

16 ноября 2021 12:28
Россия внезапно ворвалась в мировой топ самых мощных суперкомпьютеров
В авторитетном рейтинге суперкомпьютеров Top500 Россия заняла 19 место с новым компьютером «Червоненкис» компании «Яндекс». Впервые за долгое время Россия оказалась в первой двадцатке этого рейтинга. В общей сложности в нем представлено семь российских суперкомпьютера - три «Яндекса», два Сбербанка и по одному МТС и МГУ.

Почти уверен, что там ни одного болтика кацапского нет. Всё поставляют европейские, американские и тайваньские "друзья".
показать весь комментарий
11.12.2021 13:25 Ответить
postovljajet, znachit kontrolirujet. Kstati, eto i jestj glavnaja zadacha - predostavitj vsio, chtob kacapi i kuvaldu nesmogli proizvoditj, v konce oni ostanetsia toljko kakoi ti jedrennoi materi i bez kuvaldi - ne smozhet remontirovatj.
показать весь комментарий
11.12.2021 13:30 Ответить
Хорошая отмазка, в духе европейцев. Продать самую современную технику врагу чтобы ... он поскорее загнулся.
показать весь комментарий
11.12.2021 13:35 Ответить
i ostonovitj kogda zahochet, eto kak Tesla, raz i cherez komp ostonovil, vsio, nerabotajet - a vedj nadezhdi bili, i uzhe shchjoki naduvali a tut raz i vsio
показать весь комментарий
11.12.2021 13:36 Ответить
Как ты остановишь комп, который не подключён к Интернету и стоит где-то в бункере? Только прямым попаданием бомбы. И даже если ты в него этой бомбой попадёшь, свою работу он к тому времени уже сделает. Мы сами помогаем рассеи накачивать мускулы, а потом удивляемся - а чегой то она не подыхает?
показать весь комментарий
11.12.2021 13:41 Ответить
, ne nu ti tochno vanjka
показать весь комментарий
11.12.2021 13:46 Ответить
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой в борьбе со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией.
Гэбэшные бандиты во главе с ботоксным вурдалаком, обитающим за глухими стенами на кладбище в центре столицы Северного Гондураса, держат в страхе и тоталитарном оболванивании шовинистической, ксенофобской пропагандой собственное подопытное население, но у них руки чешутся навязать такую же стадно-холуйскую модель устройства общества и государства, как у себя, другим странам, при которой население - это отлизывающее у кремлёвских гэбэшных бандитов со стадным причмокиванием блеющее стадо.
Северный Гондурас с ботоксным фюрером Путлером - это полубандитское государство, правители которого - это как правило свора отмороженных шовинистов, и именно такая идеология наиболее популярна у валенкообразного электората, оболваненного веками насилия и тоталитарной пропаганды. Валенки воспринимают спорадическое насилие своих правителей в отношении других народов с фашистским удовольствием

Украина - это страна с богатейшей культурой и своим уникальным языком. Это европейская страна, но которая постоянно находилась под пятой очередных кремлёвских бандитов, таковыми были практически все правители российские, начиная с Ивана Грозного и заканчивая нынешним мерзким ботоксным фюрером Путлером, с крысиным оскалом. Россия - это вторичная страна. У неё мало что есть своего, уникально созданного. Нынешний флаг российский - не что иное как староголландский флаг, расцветку которого скопировал Пётр 1, когда работал плотником на голландских судоверфях. Язык русский - на 80% смесь иностранных заимствований, начиная с греческих слов, латинизмов, потом тюрских слов, и более поздних заимствований из европейских языков, практически все технические термины в этом языке - голландско-немецкого происхождения. Музыки скопировано немерено. Да и законодательство нынешнее российское полностью скопировано у Запада, но это только для имитации, на самом деле, что есть уникального в России - так это нынешняя бандитская, путинская мафиозная система правления государством, при которой население превращено в агрессивную зомбомассу, обозлённую на весь мир и пользуемую путинскими бандитами в своих интересах
показать весь комментарий
11.12.2021 13:28 Ответить
chelovek ponimajet s odnovo razu a pridurok vsio takzhe, kak toporom vbili odnu polosu v mozgah, tak i ....
показать весь комментарий
11.12.2021 13:33 Ответить
и от хорошей цены на газ....))))
показать весь комментарий
11.12.2021 13:23 Ответить
Kstati, o cene na gaz v osnovnom znajet na rashke i v Ukraine,ljudjam vsio ok, nu da nekije rasseiskije kompaniji u rashki pokupali kakoi to dorogoi gaz a tak ostaljnim vsio normaljno.
показать весь комментарий
11.12.2021 13:35 Ответить
Хорошие отношения с Европой будут при развале расии.
показать весь комментарий
11.12.2021 13:27 Ответить
Да что же они так зациклены на рашке.
показать весь комментарий
11.12.2021 13:58 Ответить
Путин обожает таких пацифистов.
показать весь комментарий
11.12.2021 14:59 Ответить
Эта фигура - одна из самых опасных в современной политике: она недавно заявила что нужно отменить Нюрнбергский Кодекс.
показать весь комментарий
11.12.2021 15:48 Ответить
показать весь комментарий
11.12.2021 21:41 Ответить
 
 