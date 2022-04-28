Хорошие отношения Европы с Россией зависят от действий РФ, – фон дер Ляйен

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что ЕС ужесточит санкции против России в экономической и финансовой сферах, если Кремль будет пренебрегать правами независимых государств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Наша задача, прежде всего, предупредить любой конфликт. Мы желаем в Европе сотрудничества и мира. Мы хотим, чтобы не нарушались границы. Такова первая цель, наша цель сейчас", - заявила глава Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что в июне текущего года Европейский совет поручил Еврокомиссии разработать документ с возможными сценариями противодействия России по украинскому вопросу и этот план практически готов, а Еврокомиссия находится в постоянном контакте со всеми партнерами.

"Мы хотим иметь хорошие отношения с Россией, но возможность этого будет зависеть прежде всего от действий самой России", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

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