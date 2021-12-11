Кремль понимает, что не получит гарантий, что Украина не вступит в НАТО, - Bloomberg
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кремль понимает, что нет шансов подписать договор, который гарантировал бы президенту РФ Владимиру Путину невступление Украины в НАТО.
Об этом изданию Bloomberg заявили источники, близкие к российскому руководству, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Непонятным остается то, на что Москва может вообще согласиться.
Источники агентства фактически подтвердили, что эскалация на российско-украинской границе в частности касается попыток России навредить перспективам членства Украины в НАТО с последующим размещением оружия военного альянса в сторону России.
По словам западных официальных лиц, пока нет никаких признаков того, что РФ перестала накапливать войска возле Украины. Москва не смягчила и своей агрессивной риторики в сторону Киева.
Однако, по словам собеседников Bloomberg, Кремль по-прежнему опасается начинать полномасштабную войну против Украины, понимая, что это повлечет за собой волну новых и более жестких санкций и ожесточенное сопротивление в зоне боевых действий.
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вірно - меншим озброєнням
Але ти можеш блаблакати далі - бо так личить ворогу демократично обраного Президента України Володимира Олександровича Зеленського.
Як же ж стидно, напевно, бути тупим расєаніном і ще гірше, його домашньою тваринкою - хахлятіною. Рівень плінтуса.
10 років при засиллі мафії та рос. агентів при владі, проблем які створила рашка в Криму та в південно-східному Донбасі - це мінімум який потрібен Україні, щоб хоч якось вирішити ці проблеми.
В современное русское культурное поле «нарожавшие бабы» в связке с маршалом Жуковым вошли с подачи Михаила Веллера. В 2001 году в «Огоньке» был опубликован его несколько сюрреалистический рассказ «Трибунал». В тексте Жуков возглавляет, соответственно, трибунал, разбирающий дела декабристов, и распекает их за плохую подготовку операции по свержению царя. Там он и произносит легендарную фразу:
«Солдат вам бабы новых нарожают. Россия велика. Положил бы за дело - не жалко. Операция провалена бездарно. Преступно!»
После чего распоряжается повесить Бестужева-Рюмина, к которому эта сентенция и обращена.
Кому не зрозуміло? Тактичних варіантів там розглядають кілька, але мета одна - розчленувати Україну і, як мінімум, повністю відібрати Донбас та позбавити її виходу до моря.
Скоріш за все, розраховують передусім на енергетичний колапс десь у лютому, аби прийти з "братньою допомогою".
https://www.youtube.com/watch?v=pNPMeQE3_Xg
чудовий аналіз з Рахманіним, чи вдасться ВИРОКУ УКРАЇНИ здійснити плани ПУТІНА
в продовження ... ОПУ за голоси ДОВІРА тп ЗАМАЙБАХ , котрі є основними зернотрейдерами , не лімітували продаж величезного урожаю зерна за кордон . ПРОДАНО 80 відстоків урожаю . хлібопекарі вимушені будуть купувати сировину за кордоном -ВПЕРШЕ В УКРАЇНІ ЗА ТАКОГО ВРОЖАЮ та плюс ціна на енергію - ХЛІБ БУДЕ ЗОЛОТИМ
ЦЕ ТЕЖ У ЛУЦЕНКА -
Все довольны - мы в НАТО, путлер с разкизженым лугандоном, сепары с путлером и с колорадками!
Аплодисменты и занавес!