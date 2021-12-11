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Кремль понимает, что не получит гарантий, что Украина не вступит в НАТО, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кремль понимает, что не получит гарантий, что Украина не вступит в НАТО, - Bloomberg

Кремль понимает, что нет шансов подписать договор, который гарантировал бы президенту РФ Владимиру Путину невступление Украины в НАТО.

Об этом изданию Bloomberg заявили источники, близкие к российскому руководству, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Непонятным остается то, на что Москва может вообще согласиться.

Источники агентства фактически подтвердили, что эскалация на российско-украинской границе в частности касается попыток России навредить перспективам членства Украины в НАТО с последующим размещением оружия военного альянса в сторону России.

По словам западных официальных лиц, пока нет никаких признаков того, что РФ перестала накапливать войска возле Украины. Москва не смягчила и своей агрессивной риторики в сторону Киева.

Однако, по словам собеседников Bloomberg, Кремль по-прежнему опасается начинать полномасштабную войну против Украины, понимая, что это повлечет за собой волну новых и более жестких санкций и ожесточенное сопротивление в зоне боевых действий.

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Топ комментарии
+14
Нехай кремль скрежеще зубами, але рано чи пізніше ми будемо в НАТО і крапка!!!
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11.12.2021 13:35
+14
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11.12.2021 13:44
+9
НАТО - это защита мира от путинской фашистско-гэбэшной хунты. Странам, не обладающим ядерным оружием нужна защита от таких всем известным бандитов как нынешний ботоксный фюрер Путлер и свора его отмороженных вертухаев. Если, например, у Польши было бы ядерное оружие, то тогда там могли бы чувствовать себя в безопасности, но есть международный договор об ограничении распространения ядерного оружия и Польша его выполняет. Несмотря на визгливые спекуляции нечистоплотных российских политиканов, НАТО никак не угрожает России своим расширением, так как наличие ядерного оружия позволяет кремлёвским бандитам чувствовать себя вольготно, но это не означает, что они могут наглеть, и поэтому периодически им надо давать пинка, чтобы выбить из них фанфаронскую, шовинистическую дурь
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11.12.2021 14:08
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Нехай кремль скрежеще зубами, але рано чи пізніше ми будемо в НАТО і крапка!!!
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11.12.2021 13:35 Ответить
НАТО - это защита мира от путинской фашистско-гэбэшной хунты. Странам, не обладающим ядерным оружием нужна защита от таких всем известным бандитов как нынешний ботоксный фюрер Путлер и свора его отмороженных вертухаев. Если, например, у Польши было бы ядерное оружие, то тогда там могли бы чувствовать себя в безопасности, но есть международный договор об ограничении распространения ядерного оружия и Польша его выполняет. Несмотря на визгливые спекуляции нечистоплотных российских политиканов, НАТО никак не угрожает России своим расширением, так как наличие ядерного оружия позволяет кремлёвским бандитам чувствовать себя вольготно, но это не означает, что они могут наглеть, и поэтому периодически им надо давать пинка, чтобы выбить из них фанфаронскую, шовинистическую дурь
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11.12.2021 14:08 Ответить
Гарантии невступления Украины в НАТО предоставляет Путину сама Украина, так как коррупция растет, нет честных судей, нарушается свобода слова, а таких в НАТО не принимают
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11.12.2021 13:35 Ответить
"мудрий нарід" підписує гарантію хлу кровью своїх синів
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11.12.2021 13:37 Ответить
чим відрізняються Айленди від Гюрзи ?

вірно - меншим озброєнням
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11.12.2021 13:41 Ответить
Невірно. На Айлендах передбачена ракетна зброя. На Гюрзах ні.
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11.12.2021 13:49 Ответить
Він тупо закатує бабло у асфальт замість фінансування нових озброєнь.
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11.12.2021 13:43 Ответить
Брехня. Навіть знаючи це, ти не в стані стриматись. Звичка, розумію.
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11.12.2021 13:49 Ответить
Скільки вироблено Стугн, Нептунів, Вільхи та іншого озброєння?
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11.12.2021 14:04 Ответить
Достатньо. Бо принцип дії і керування більшості з них розроблений в совку, або разом з бєларусамі, і не просто відомий Х*йлу. Проти них є протидія, яка не тільки вражає їх на підльоті. У Х*йла достатньо обладнання, яке дозволяє збивати їх ще на бойовому курсі. І цього слабкого місця й близько немає у Джавелінів, навіть старших моделей, не кажучи про нові модифікації. Так, не завжди це обладнання буде у ворога в момент атаки. Тому ці ракети є на озброєнні, і на разі в достатній кількості. Бо потрібні трохи кращі, і швидко. І їх возять, і вони є на лінії фронту.
Але ти можеш блаблакати далі - бо так личить ворогу демократично обраного Президента України Володимира Олександровича Зеленського.
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11.12.2021 16:40 Ответить
***** ті гарантії і не потрібні.
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11.12.2021 13:37 Ответить
А я би дав гарантії, будь-які . І ще б меморандум би в Будапешті підписав би. Якщо їх цвкавитть певний сорт туалетної бумаги - най мают, і сі тішать (як і ми в свій час)
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11.12.2021 13:37 Ответить
Кремлю и не нужны юридические гарантии. Он достаточно напугал европейцев, чтобы они были в ужасе от одной мысли, что им придётся сражаться за новых членов НАТО.
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11.12.2021 13:38 Ответить
В Украине своих украинских солдат хвата, пусть оружием поделятся для сдерживания московской Орды.
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11.12.2021 13:46 Ответить
Им придётся? Мы и так ваш сброд хороним здесь, и без всякого нато, чмо ты лаптеногое
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11.12.2021 14:37 Ответить
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11.12.2021 13:44 Ответить
Стільки років Куйло розказувало для своєї вати і різних зебілів, що НАТО комусь "пообіцяло не розширятись", тобто не приймати нових членів в союз. Десятиліття пропаганди та вбогі уми рускага міра... І тут, всього за день, його помножили на нуль.

Як же ж стидно, напевно, бути тупим расєаніном і ще гірше, його домашньою тваринкою - хахлятіною. Рівень плінтуса.
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11.12.2021 13:44 Ответить
хм... какие у Путина разочарования? Разве Украину приняли в НАТО? Нет. Наоборот, США сказали, что в ближайшие десятилетия не примут. Просто не хотят этти гарантию Путину записывать на бумаге..
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11.12.2021 13:53 Ответить
Про "наступні 10 років"... Те, що я знайшов йде від анонімних джерел. Все, що на 100 процентів офіційно сказало НАТО, так це те, що всім плювати на думку Рашки, та що НАТО і Україна самі приймуть рішення коли саме Україна вступить.

10 років при засиллі мафії та рос. агентів при владі, проблем які створила рашка в Криму та в південно-східному Донбасі - це мінімум який потрібен Україні, щоб хоч якось вирішити ці проблеми.
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11.12.2021 14:17 Ответить
Сразу видно, тупое лаптеногое, когда и где это он сказал? Влажные мечты тваво *****
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11.12.2021 14:38 Ответить
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11.12.2021 14:18 Ответить
Кремль уже сам не понимает чего хочет.Они мечуться и бьют посуду как та истеричная жена от которой уходит муж.
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11.12.2021 13:48 Ответить
Понты кремлевских фашистов уже давно не понты,а туфта...воевать умеют только в Норд Осте и Беслане...,или штурмовать город Ржев 11 месяцев и уложить миллион солдат...ради чего?Чтобы сказать Дуайту Эйзенгауэру в Берлине 1945 года...бабы еще нарожают?
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11.12.2021 13:52 Ответить

В современное русское культурное поле «нарожавшие бабы» в связке с маршалом Жуковым вошли с подачи Михаила Веллера. В 2001 году в «Огоньке» был опубликован его несколько сюрреалистический рассказ «Трибунал». В тексте Жуков возглавляет, соответственно, трибунал, разбирающий дела декабристов, и распекает их за плохую подготовку операции по свержению царя. Там он и произносит легендарную фразу:

«Солдат вам бабы новых нарожают. Россия велика. Положил бы за дело - не жалко. Операция провалена бездарно. Преступно!»

После чего распоряжается повесить Бестужева-Рюмина, к которому эта сентенция и обращена.
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11.12.2021 14:57 Ответить
******* панятлівий, ******* схаваєт
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11.12.2021 13:58 Ответить
Писатель сибиряк-фронтовик Виктор Астафьев написал книгу "Прокляты и убиты",книга страшная,читал еще в молодости...,преступления красноармейцев не скрывал,когда танки красной армии идя в наступление кромсали трупы не похороненных солдат РККА...перли прямо по своим трупам...,нечто похожее было в Грозном в фильме Александра Невзорова "Чистилище"...
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11.12.2021 14:05 Ответить
...Незрозумілим залишається те, на що Москва може взагалі погодитися...

Кому не зрозуміло? Тактичних варіантів там розглядають кілька, але мета одна - розчленувати Україну і, як мінімум, повністю відібрати Донбас та позбавити її виходу до моря.
Скоріш за все, розраховують передусім на енергетичний колапс десь у лютому, аби прийти з "братньою допомогою".
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11.12.2021 14:44 Ответить
Відеозв'язок між Вашингтоном і Москвою: наслідки для України | ПРЯМИМ ТЕКСТОМ з Ю. Луценком

https://www.youtube.com/watch?v=pNPMeQE3_Xg

чудовий аналіз з Рахманіним, чи вдасться ВИРОКУ УКРАЇНИ здійснити плани ПУТІНА

в продовження ... ОПУ за голоси ДОВІРА тп ЗАМАЙБАХ , котрі є основними зернотрейдерами , не лімітували продаж величезного урожаю зерна за кордон . ПРОДАНО 80 відстоків урожаю . хлібопекарі вимушені будуть купувати сировину за кордоном -ВПЕРШЕ В УКРАЇНІ ЗА ТАКОГО ВРОЖАЮ та плюс ціна на енергію - ХЛІБ БУДЕ ЗОЛОТИМ

ЦЕ ТЕЖ У ЛУЦЕНКА -
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11.12.2021 15:26 Ответить
Зельц прав в одном - проводим Всеукраинский референдум с вопросом «а нужен ли нам лугандон?», отрезаем эту раковую опухоль от Украины к мяух собачьим и после этого спокойно согласно устава альянса вступаем в НАТО.
Все довольны - мы в НАТО, путлер с разкизженым лугандоном, сепары с путлером и с колорадками!
Аплодисменты и занавес!
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11.12.2021 16:45 Ответить
Только вначеле деньги,а потом стулья.От этих территорий можно отказываться только будучи членом НАТО.
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11.12.2021 22:11 Ответить
Может ты в чём то и прав. Но согласись и в том,что членства можно ждать ещё очень долго а молодые пацаны гибнут и становятся калеками каждый божий день. Представляешь что погибших уже поболее 14 тыс. + примерно столько же раненых и покалеченных. Теперь врубился о чем я? Не хотите отрезать давай стену и ров с крокодилами строить на манер демилитаризованной зоны между Кореями.
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11.12.2021 22:16 Ответить
Нет.Это должна быть большая трехстороннняя сделка между Украиной,Западом и рашкой.Нас принимают одномоментно в НАТО и ЕС с оговоркой что 5 статья не касается ОРДЛО и Крыма и только потом мы проводим референдум и отказываемся от этих клоак русского мира.
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11.12.2021 22:35 Ответить
Ну так глубоко я не мыслил. Хотя знаю одно - рашка тут же уйдёт в глухой отказ, а европейцы зассут. А 5 статья это что или скажу точнее - статья чего?
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11.12.2021 22:50 Ответить
Ну тогда без нее это можно провернуть.Главное прозондировать эти идеи на Западе.Но пока никто не осмеливается такое озвучивать.5 статья НАТО.
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12.12.2021 01:21 Ответить
Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії. Треба ставити питання так : путлер має повернути Україні крим та донбас.Також путлер має вернути грузії абхазію , а молдові- придністровя.Та перш за все - вивести війська з цих територій.
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11.12.2021 18:52 Ответить
или перестанут ссаться от путлера
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20.12.2021 15:43 Ответить
 
 