Белорусские силовики слепили лазером и бросались камнями в польских военных при попытке прорыва мигрантов
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Группа мигрантов пыталась проникнуть на территорию Польши через польско-белорусскую границу. Белорусские силовики ослепляли польских военных и пограничников, бросали в них камнями.
Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РАР.
По словам Михальской, в пятницу в 23:35 (по местному времени) в районе населенного пункта Черемха группа из 28 иностранцев с помощью белорусских служб пыталась проникнуть в Польшу. Белорусы ослепляли поляков лазерами и прожекторами.
По информации Пограничной службы Польши, за минувшие сутки, 10 декабря, 41 мигрант пытался нелегально пересечь польско-белорусскую границу. Польские пограничники издали 10 постановлений об уходе из территории РП.
Как сообщалось, кризис на польско-белорусской границе продолжается с августа. С тех пор в Польше зафиксировано около 40 тысяч попыток нелегально пересечь границу.
Польша и страны Балтии обвиняют Беларусь и РФ в гибридной агрессии с использованием искусственно созданного миграционного потока.
С начала сентября до конца ноября на польско-белорусской границе действовало чрезвычайное положение. С начала декабря оно было заменено ограничениями в передвижении в пограничной зоне по распоряжению главы МВД Польши.
Варшава планирует построить к середине 2022 года на отрезке границы с РБ протяженностью около 200 км заграждения высотой более 5 метров.
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По моему автомобиль для разбрызгивания вонючей жидкости со слезоточивым эффектом намного эффективнее.. только защиту надо поставить
одні- фуйловикі !
но вместо вооруженной борьбы они решили дарить цветы совковому фюреру
Власне, саме тому боротьби і не вийшло, кацапи - худоба терпляча.
Памятаю сядзеў начамі, пачынаючы з 2013, перажываў за Вас. Кучу часу свайго выдаткаваў на супрацьстаянне з кацапняй і сачэннем за ўсім, што ў Вас адбывалася.
Малюнак перад вачыма стаіць, як вашага спеца забілі ў самым пачатку і ён загінуў прысеўшы на кукішкі каля БэТэРа.
Брата страціў у гэтым супрацьстаянні. Землякоў, якія жыцця свайго пазбавіліся ў гэтым супрацьстаянні. Дзякуй! Улічу.
Поки є справжні українці - українська мова в Україні не вмре, бо її боронять. І може навіть згодом вона переможе російську, якщо їй помогти . А хто боронитиме білоруську в російській "Бєлоруссии" і скільки таких справжніх білорусів залишилося - то питання.
Поки що всі молоді білоруси, з якими я стикався, або не знають своєї мови взагалі, або знають дуже погано.
Це не образа, це просто факт.