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Новости За рубежом
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Белорусские силовики слепили лазером и бросались камнями в польских военных при попытке прорыва мигрантов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Белорусские силовики слепили лазером и бросались камнями в польских военных при попытке прорыва мигрантов

Группа мигрантов пыталась проникнуть на территорию Польши через польско-белорусскую границу. Белорусские силовики ослепляли польских военных и пограничников, бросали в них камнями.

Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РАР.

По словам Михальской, в пятницу в 23:35 (по местному времени) в районе населенного пункта Черемха группа из 28 иностранцев с помощью белорусских служб пыталась проникнуть в Польшу. Белорусы ослепляли поляков лазерами и прожекторами.

По информации Пограничной службы Польши, за минувшие сутки, 10 декабря, 41 мигрант пытался нелегально пересечь польско-белорусскую границу. Польские пограничники издали 10 постановлений об уходе из территории РП.

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Как сообщалось, кризис на польско-белорусской границе продолжается с августа. С тех пор в Польше зафиксировано около 40 тысяч попыток нелегально пересечь границу.

Польша и страны Балтии обвиняют Беларусь и РФ в гибридной агрессии с использованием искусственно созданного миграционного потока.

С начала сентября до конца ноября на польско-белорусской границе действовало чрезвычайное положение. С начала декабря оно было заменено ограничениями в передвижении в пограничной зоне по распоряжению главы МВД Польши.

Варшава планирует построить к середине 2022 года на отрезке границы с РБ протяженностью около 200 км заграждения высотой более 5 метров.

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Топ комментарии
+36
Еще каких то пару лет назад эти агрессивные обезьяны были на людей похожи. Вот что делает русский мир.
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11.12.2021 14:23
+30
был шанс у сябров сохранить нацию, язык, самобытность, культуру, обычаи, не окацапиться и не жрать щи в кокошнике !
но вместо вооруженной борьбы они решили дарить цветы совковому фюреру
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11.12.2021 14:32
+17
Русский мир спал в них. Его всего лишь разбудил таракан.
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11.12.2021 14:31
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Ще б з рогаток пуляли.
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11.12.2021 14:22 Ответить
сщука очередь из пулемета в небо (ночью - трассерами). И в динамики, громко - следующая по ногам, отходите, ждем 10 секунд.
Попадание пули в ногу, особенно в ее нижнюю часть, как правило, не приводит к смерти, если своевременно оказать медицинскую помощь.
Это очень гуманно, практический совет Евросоюзу для продвижения в жизнь глубокой озабоченности
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11.12.2021 18:13 Ответить
Значит, дело было в восьмидесятых, во время первой интифады. Проще говоря, палестинцы в массовом порядке выперли на улицу и начали швыряться в израильтян камнями. Как вручную, так и с помощью пращей и рогаток. Нормальная полиция таких камнеметателей разгоняет как? Правильно - резиновыми пулями, слезогонкой и водометами. Но у нас за дело взялась армия. И некий мудрец решил, что, поскольку водометы в армии на вооружении не состоят, надо построить нашу израильскую оригинальную супер-пупер-толпоразгонялку. А тот, кому поручили эту штуку проектировать, то ли чего-то не того накурился, то ли ему когда-то тоже засветили камнем, и он глубоко обиделся… Короче, крышу этому безумному гению свезло, и он решил: ах, вы из рогаток стрелять? Так мы вам ответим нашей сверхрогаткой! Так родилась Хацацит. Представьте себе воронку, из которой сыпется щебень. А напротив падающей струи стоит офигительных размеров вентилятор, который пролетающую мимо щебенку с дикой силой швыряет в цель. Ну, еще там был направляющий желоб. Смотрите, завидуйте: чудо высоких технологий, самоходная автоматическая супер-рогатка. Давидова праща в стиле киберпанк. Чего наш великий конструктор не учел, так это разрушительного эффекта своей хреновины. Потому как толпу Хацацит, конечно, рассеивала молниеносно, но очень уж большой процент людей там на месте и оставался лежать, с переломами и ушибами. Так что если разгонять, то очень уж она круто увечила людей, а если убивать - так пулемет и дешевле, и эффективнее. Посему после первых раза-другого, когда супер-рогатки использовались на практике, армия пришла в ужас и от греха отправила их на склад…
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12.12.2021 00:08 Ответить
класс!!
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12.12.2021 01:02 Ответить


По моему автомобиль для разбрызгивания вонючей жидкости со слезоточивым эффектом намного эффективнее.. только защиту надо поставить
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12.12.2021 08:55 Ответить
Еще каких то пару лет назад эти агрессивные обезьяны были на людей похожи. Вот что делает русский мир.
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11.12.2021 14:23 Ответить
Русский мир спал в них. Его всего лишь разбудил таракан.
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11.12.2021 14:31 Ответить
"Рускій мір, бєссмислєнний і бєспощадний." (c)
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11.12.2021 15:51 Ответить
У диктаторській державі не може бути людей, вони там вимирають.
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11.12.2021 17:21 Ответить
там вже нема силовиків...
одні- фуйловикі !
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11.12.2021 14:23 Ответить
Прекратите транспортное сообщение с этими шавками *****.
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11.12.2021 14:23 Ответить
Кацапская школа быстро передалась сябрам.
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11.12.2021 14:23 Ответить
мій однокласник мент ,в 12 році поїхав до вусатого , на хорошу зарплату і засаду . вусатий назбирав там звідусіль , тепер вони на нього працюють , точніше - відпрацьовують . так що там не одні сябри .
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11.12.2021 16:43 Ответить
был шанс у сябров сохранить нацию, язык, самобытность, культуру, обычаи, не окацапиться и не жрать щи в кокошнике !
но вместо вооруженной борьбы они решили дарить цветы совковому фюреру
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11.12.2021 14:32 Ответить
Мову, і культуру вони давно втратили. Ще тоді, коли розмовляти білоруською стало "фу, то тільки для села неасфальтованого" і перетворилися на звичайну кацапську провінцію з дибілом-самодуром на чолі, як у них заведено.
Власне, саме тому боротьби і не вийшло, кацапи - худоба терпляча.
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11.12.2021 15:40 Ответить
Дзякуй за Вашую думку аб беларусах.
Памятаю сядзеў начамі, пачынаючы з 2013, перажываў за Вас. Кучу часу свайго выдаткаваў на супрацьстаянне з кацапняй і сачэннем за ўсім, што ў Вас адбывалася.
Малюнак перад вачыма стаіць, як вашага спеца забілі ў самым пачатку і ён загінуў прысеўшы на кукішкі каля БэТэРа.
Брата страціў у гэтым супрацьстаянні. Землякоў, якія жыцця свайго пазбавіліся ў гэтым супрацьстаянні. Дзякуй! Улічу.
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11.12.2021 16:38 Ответить
все буде добре . повір . ви ж сябри . у нас не має бульбашів , ви сябри .
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11.12.2021 16:49 Ответить
Коментар не о білорусах, а о кацапах в яких перетворили ваших співвітчизників(добровільно чи примусово, вже без різниці). Які свою незалежність продали за "стабільність". Які забули своє коріння і мову. Якщо ви не один з них, то, чесно кажучі, я не розумію вашої образи.
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11.12.2021 17:26 Ответить
а в більшій частині України не -ФУ , було ? дома українською розмовляли . а на вулиці россійською.
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11.12.2021 16:45 Ответить
Було. І є. Я сам російськомовний що все своє життя розмовляв російською і мені легше висловлювати думки на російській. В моєму регіоні українську донедавна не було навіть чути не те що на вулицях, в домах, хіба що суржик по селах. Тепер я бачу, як першокласники то тут то там між собою розмовляють українською і це шикарно.
Поки є справжні українці - українська мова в Україні не вмре, бо її боронять. І може навіть згодом вона переможе російську, якщо їй помогти . А хто боронитиме білоруську в російській "Бєлоруссии" і скільки таких справжніх білорусів залишилося - то питання.
Поки що всі молоді білоруси, з якими я стикався, або не знають своєї мови взагалі, або знають дуже погано.
Це не образа, це просто факт.
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11.12.2021 17:22 Ответить
Быў шанец. Але херню злупцавалі ў 1994. Выбралі прэзам хлуслівага, рюцкамірскага чужынца.
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11.12.2021 16:22 Ответить
У України теж , але вибрали ,........ і тепер шансів теж мало .
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11.12.2021 16:50 Ответить
Кацапские дол&@#бы😁
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11.12.2021 14:33 Ответить
терорист путін зрозумів, що ЄС, НАТО і Джон Бідон лохи. ось і розважається над потєшними
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11.12.2021 16:15 Ответить
Потрібно з цим збродом жорсткіше, я маю на увазі білорусів, вони, як і кацапи, іншої мови не розуміють. Дивує терпіння поляків.
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11.12.2021 16:27 Ответить
Мойша два маёры, гэтыя маральныя вырадкі вашыя калегі і суайчыннікі. Зрэшты, які поп такі і прыход.
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11.12.2021 16:31 Ответить
епта... да заминируйте полосу.
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11.12.2021 17:40 Ответить
поляки.... да включите свои прожектора и лазарные прожектора ослепите это быдло всё...у вас же лучше и больше возможностей чем у гопоты белорусской((
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11.12.2021 18:09 Ответить
продажные твари живут не только в Украине,сябры,вы за 3-и рф целковых готовы снять штаны перед окурком...как вы будите со временем своим детям в глаза смотреть,или все будут герои рф...?!!
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11.12.2021 18:53 Ответить
 
 