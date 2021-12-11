Белорусские силовики слепили лазером и бросались камнями в польских военных при попытке прорыва мигрантов

Группа мигрантов пыталась проникнуть на территорию Польши через польско-белорусскую границу. Белорусские силовики ослепляли польских военных и пограничников, бросали в них камнями.

Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РАР.

По словам Михальской, в пятницу в 23:35 (по местному времени) в районе населенного пункта Черемха группа из 28 иностранцев с помощью белорусских служб пыталась проникнуть в Польшу. Белорусы ослепляли поляков лазерами и прожекторами.

По информации Пограничной службы Польши, за минувшие сутки, 10 декабря, 41 мигрант пытался нелегально пересечь польско-белорусскую границу. Польские пограничники издали 10 постановлений об уходе из территории РП.

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Как сообщалось, кризис на польско-белорусской границе продолжается с августа. С тех пор в Польше зафиксировано около 40 тысяч попыток нелегально пересечь границу.

Польша и страны Балтии обвиняют Беларусь и РФ в гибридной агрессии с использованием искусственно созданного миграционного потока.

С начала сентября до конца ноября на польско-белорусской границе действовало чрезвычайное положение. С начала декабря оно было заменено ограничениями в передвижении в пограничной зоне по распоряжению главы МВД Польши.

Варшава планирует построить к середине 2022 года на отрезке границы с РБ протяженностью около 200 км заграждения высотой более 5 метров.

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