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Россию ждут "тяжелые экономические последствия" в случае вторжения в Украину, - глава МИД Британии Трасс

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россию ждут

Вторжение в Украину было бы "стратегической ошибкой" для России.

Об этом в очередной раз напомнила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Она также сказала, что РФ столкнется с "тяжелыми экономическими последствиями", если вторгнется в Украину.

По словам Трасс, Великобритания и ее союзники должны "умерить Россию от такого курса действий".

Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес также заявлял, что Москва столкнется с долгосрочными последствиями в случае вторжения в Украину.

В преддверии встречи G7 Трасс провела переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Лондоне.

Читайте также: Необходимо искать альтернативу российскому газу, – глава МИД Британии Трасс
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Топ комментарии
+4
Ці ваші "тяжкі економічні наслідки" було б вводити у 2014 році, а не тоді коли газ по 100 доларів. Зараз навіть відключення від СВІФТу не дасть такого результату, який був би у 2014 році. Але добре, що хоч зараз.
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11.12.2021 14:33
+4
.

Коротко про те, чого хочуть кацапо-ординськi узурпатори

та мiжнароднi злочинцi пуйло та кремлядь:

або хАтєлкi кацапо-ординських рассєянських злочинцiв


- підписання із НАТО юридичного документа, який закріпить зупинку розширення Північноатлантичного альянсу на Схід, а також повне припинення військової підтримки України;

- повернення азiопськоi Орди-рассєї до клубу «великих держав», які мають право вирішувати долі менших держав і народів;

- досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;

- закріплення свого панівного становища у Чорному й Азовському морях;

- закріплення свого енергетичного впливу в Європі через «Північний потік-2»;

- анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;

- в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».

докладно на Радiо Свобода

https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html

.
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11.12.2021 16:17
+3
Какая связь между системой платежей и ценой на товар? Газ продавали задолго до СВИФТа.
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11.12.2021 14:37
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Правила форума Совет форумчан
Ці ваші "тяжкі економічні наслідки" було б вводити у 2014 році, а не тоді коли газ по 100 доларів. Зараз навіть відключення від СВІФТу не дасть такого результату, який був би у 2014 році. Але добре, що хоч зараз.
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11.12.2021 14:33 Ответить
газ по 1000 доларів.
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11.12.2021 14:34 Ответить
Странно, но я один хотел бы прочитать " мы вместе с Украиной остановим красную чуму"...?
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11.12.2021 14:33 Ответить
А где вы красных увидели?
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12.12.2021 05:18 Ответить
тримайте ( утримуйте ) кацапів семеро - ато завтра він нападе ....- він уже напав , 7 років тому - а більше на сьогодні йому і не потрібно ...
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11.12.2021 14:34 Ответить
отключите кацапам свифт и завтра ЕС будет брать газ по три копейки !
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11.12.2021 14:35 Ответить
Какая связь между системой платежей и ценой на товар? Газ продавали задолго до СВИФТа.
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11.12.2021 14:37 Ответить
Уже поздно, так как кацапы были предупреждены 8 лет назад и у них уже готова собственная платежная система.
Надо было даже не в 2014-м, а в 2008-м их отключать и санкции, пока Абхазию Грузии не вернут.
Обама не Рейган, который сумел жестко наказать СССР за вторжение в Афганистан. (((
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11.12.2021 17:30 Ответить
до сраки ИХ платежная система. их олигархи бабло держат в банках которые свифтом пользуются. при отклоючении - бабло тю-тю
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11.12.2021 17:38 Ответить
К сожалению не тютю, а лишь заморозятся.
В тот же Китай приедут и смогут обналичить.

А вот выгнать их детей в Московию, это тому же Лаврову будет больнее - ему же доченька последние волосы с головы и жопы за это повырывает.
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11.12.2021 17:49 Ответить
ну в любом случае ИХ платежная работает только в пределе их паРашки. так что сфиф крепко на яйца наступит. ротенберги лично ***** задушат.
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11.12.2021 17:51 Ответить
*свифт
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11.12.2021 17:52 Ответить
Подключатся к Китаю, а через Китай к международным переводам. Ну будет суток двое - трое задержка.
Это надо было делать в 2014-м, но Обама действительно ЧМО.
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11.12.2021 18:15 Ответить
не подключатся к китаю. ты я вижу сосвсем не понимаеш как это работает. свифт это не интернет провайдер, это взаимодействие через ****, ты хоть через что угодно подключайся, не поможет.
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11.12.2021 18:27 Ответить
Я видимо слишком сложно описал процесс. Попробую проще.
РФ и Китай против США. Допустим РФ под санкциями. РФ подключается к Китаю и у них давно есть банки, с которыми они сотрудничают (обе страны).
Допустим Германия переводит 2 миллиарда денег за газ, в Китайский банк. Там оставляют себе процент за трансакцию и переводят деньги уже в РФ.
Ну и в обратную сторону.
К тому же бартер никто не отменял.
Вон продавать вооружение и оружие просто так, кому хочешь, запрещено. Так его через две-три страны прогоняют и продают туда, кому надо.
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11.12.2021 18:32 Ответить
послушай... тут в Украине тебя на кукан посадить могут за транзакцию более 5к гривен на счет физ лица, и перевод/съем твоих личных денег подтвержденных документами, в размере 150+ к кривен. ****** по налоговым. а ты мне про международные переводы расказываеш на уровне государства. не смеши. любой ФОП с оборотом 2-5 лямов гривен в год, тебе скажет что ты идиот, без обид, просто констатация факта.
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11.12.2021 18:49 Ответить
если тебе банят твой кацапский **** - ты хоть усрись, но деньги ты либо поедеш получать с чемоданом, либо пойдеш далеко в опу.
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11.12.2021 18:28 Ответить
помимо всего - visa/master - соси в присядку. работать не будут нигде. ты даже в метро не заплатиш
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11.12.2021 18:30 Ответить
У меня в Житомире метро нет)))

А про visa/master Путин своих давно предупредил, потому они там деньги держат лишь по необходимости.
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11.12.2021 18:34 Ответить
опять де ты не понимаеш. любой банковский счет имеет идентификатор ****. если ты хрниш бабло в швейцарии - там свой ****, для того что бы не ехать с чемоданом или вагоном - нужно сделать переброс в страну жительства, а ты это не сделаеш, потому что свифт тю-тю - в самолет больше 10 к зелени не возьмеш, так понятней ?
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11.12.2021 18:41 Ответить
даже если у тебя свой личный самолет - банк тебе не отгрузит столько налички, ты хоть убейся )))
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11.12.2021 18:42 Ответить
ты просто не понимаеш насколько это серьезно. ну по простому - представь себе что мобильные операторы прекратили работу совсем, звони в рельсу. не знаю как еще объяснить.
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11.12.2021 18:43 Ответить
Я понял, что вы мало понимаете в МАСШТАБАХ.
Это вы написали то, что коснётся рядовых граждан. Я же пишу про геополитические процессы.
Когда был СССР, то его граждане не имели долларовых счетов, банковских карт и так далее. Будут жить, как жили прежде, за "Железным занавесом". А вот РФ, как гос машина, будет рассчитываться через КНР, возить наличку самолетами, возить самолетами кокаин, алмазы...
Вместо нала могут ввозить турбины "Сименс" и т.п.
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11.12.2021 20:14 Ответить
Самолетами, как Янукович вывозил.
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11.12.2021 17:50 Ответить
Та вроде ж камазами.
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12.12.2021 05:20 Ответить
А з КАМАЗів перегружали у літак, на якому він в Саудівську Аравію літав...
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12.12.2021 15:31 Ответить
Мы помним спасибо.
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11.12.2021 14:37 Ответить
Им плевать на все возможные ,,тяжкие экономические последствия,, . Это волновало бы орду если бы ихняя власть думала про их народ , а от народа орды зависело будущее их власти. А так просто таким образом глава британского МИД пытается сгладить впечатление от заявлений отдельных влиятельных западных руководителей по поводу членства Украины в НАТО. Получилось у британцев так себе . Стандартно и неубедительно ......мы призовем , мы раскроем глаза , наконец мы заставим нести их убытки в случае агрессии . А главное такая реакция будапештских гарантов подстегивает агрессоров к еще более наглому и отвязному поведению на международной арене
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11.12.2021 14:39 Ответить
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11.12.2021 16:20 Ответить
испугали садо-мазо плеткой из перьев...
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11.12.2021 14:41 Ответить
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11.12.2021 14:49 Ответить
росії глибоко наплювати на своє населення - "бабы еще нарожают" - і це прикро та ганебно - бо народжують "баби " за для війни???? розрив будь- яких шаблонів
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11.12.2021 15:05 Ответить
Да они настанут для кацапов в любом случае, потому что на них наложили санкции, а нам помогает весь мир.
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11.12.2021 15:56 Ответить
Ось тiльки воювати з нами в одному окопi вони рiшуче вiдмовилися. Хоча нацьковувати у них виходить добре.
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12.12.2021 07:33 Ответить
ну и будет:
Рассея вторглась в Украину а гейРопа наложила... много...
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11.12.2021 16:07 Ответить
но при этом вы как мыши жрущие кактус,будете продолжать покупать у рашки газ и нефть.
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11.12.2021 16:11 Ответить
Мордор повинен бути знищений
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11.12.2021 16:14 Ответить
.

Коротко про те, чого хочуть кацапо-ординськi узурпатори

та мiжнароднi злочинцi пуйло та кремлядь:

або хАтєлкi кацапо-ординських рассєянських злочинцiв


- підписання із НАТО юридичного документа, який закріпить зупинку розширення Північноатлантичного альянсу на Схід, а також повне припинення військової підтримки України;

- повернення азiопськоi Орди-рассєї до клубу «великих держав», які мають право вирішувати долі менших держав і народів;

- досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;

- закріплення свого панівного становища у Чорному й Азовському морях;

- закріплення свого енергетичного впливу в Європі через «Північний потік-2»;

- анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;

- в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».

докладно на Радiо Свобода

https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html

.
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11.12.2021 16:17 Ответить
а путя слушает, да путяет.
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11.12.2021 16:25 Ответить
в стойло пора ставить ********.....((
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11.12.2021 18:07 Ответить
,,,,Вона також сказала, що РФ зіштовхнеться з "тяжкими економічними наслідками", якщо вторгнеться в Україну. - рашист окупував частину України ще у 2014 році і " тяжким економічним наслідком" за допомогою Меркель і Байдена , став "Північний потік"
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11.12.2021 18:49 Ответить
на азов море уже вторглись
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11.12.2021 20:10 Ответить
Може инопланетяне нам помогут?
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12.12.2021 05:23 Ответить
Уважаемые дамы и господа, очень хочется спросить весь мир, где они все были, когда рф захватывала Крым , Дон и Луг ,почему не последовали жестокие санкции, обещанные жесткие меры? Помогите понять пожалуйста?
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13.12.2021 23:18 Ответить
 
 