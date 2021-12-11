Россию ждут "тяжелые экономические последствия" в случае вторжения в Украину, - глава МИД Британии Трасс
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вторжение в Украину было бы "стратегической ошибкой" для России.
Об этом в очередной раз напомнила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Она также сказала, что РФ столкнется с "тяжелыми экономическими последствиями", если вторгнется в Украину.
По словам Трасс, Великобритания и ее союзники должны "умерить Россию от такого курса действий".
Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес также заявлял, что Москва столкнется с долгосрочными последствиями в случае вторжения в Украину.
В преддверии встречи G7 Трасс провела переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Лондоне.
Топ комментарии
+4 Myko
показать весь комментарий11.12.2021 14:33
+4 Mora Zfayfer
показать весь комментарий11.12.2021 16:17
+3 Вахмурка Кржемелик
показать весь комментарий11.12.2021 14:37
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Надо было даже не в 2014-м, а в 2008-м их отключать и санкции, пока Абхазию Грузии не вернут.
Обама не Рейган, который сумел жестко наказать СССР за вторжение в Афганистан. (((
В тот же Китай приедут и смогут обналичить.
А вот выгнать их детей в Московию, это тому же Лаврову будет больнее - ему же доченька последние волосы с головы и жопы за это повырывает.
Это надо было делать в 2014-м, но Обама действительно ЧМО.
РФ и Китай против США. Допустим РФ под санкциями. РФ подключается к Китаю и у них давно есть банки, с которыми они сотрудничают (обе страны).
Допустим Германия переводит 2 миллиарда денег за газ, в Китайский банк. Там оставляют себе процент за трансакцию и переводят деньги уже в РФ.
Ну и в обратную сторону.
К тому же бартер никто не отменял.
Вон продавать вооружение и оружие просто так, кому хочешь, запрещено. Так его через две-три страны прогоняют и продают туда, кому надо.
А про visa/master Путин своих давно предупредил, потому они там деньги держат лишь по необходимости.
Это вы написали то, что коснётся рядовых граждан. Я же пишу про геополитические процессы.
Когда был СССР, то его граждане не имели долларовых счетов, банковских карт и так далее. Будут жить, как жили прежде, за "Железным занавесом". А вот РФ, как гос машина, будет рассчитываться через КНР, возить наличку самолетами, возить самолетами кокаин, алмазы...
Вместо нала могут ввозить турбины "Сименс" и т.п.
Рассея вторглась в Украину а гейРопа наложила... много...
Коротко про те, чого хочуть кацапо-ординськi узурпатори
та мiжнароднi злочинцi пуйло та кремлядь:
або хАтєлкi кацапо-ординських рассєянських злочинцiв
- підписання із НАТО юридичного документа, який закріпить зупинку розширення Північноатлантичного альянсу на Схід, а також повне припинення військової підтримки України;
- повернення азiопськоi Орди-рассєї до клубу «великих держав», які мають право вирішувати долі менших держав і народів;
- досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;
- закріплення свого панівного становища у Чорному й Азовському морях;
- закріплення свого енергетичного впливу в Європі через «Північний потік-2»;
- анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;
- в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».
докладно на Радiо Свобода
https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html
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