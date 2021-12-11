"ЕС" требует отставки замминистра внутренних дел за позорное поведение в зоне ООС, – Ирина Геращенко
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
"Европейская Солидарность" требует немедленной отставки заместителя министра внутренних дел Гогилашвили, дискредитирующего само название министерства и позволившего себе хамское поведение и нецензурную брань к полицейским, добросовестно выполнявшим свою работу в зоне ООС – на территории, требующей особого внимания к законности и правопорядку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в соцсетях пишет сопредседатель фракции Ирина Геращенко.
"Наша фракция возлагает полную ответственность за действия этого лица на Зеленского, по указанию которого был назначен замминистра как близкий знакомый президента. Кумовство в действии – вот что мы видим на этом позорном видео", – прокомментировала Геращенко скандальное видео, где замминистра в нецензурной форме унижает стражей порядка на блокпосту.
"Требуем от министра Дениса Монастырского немедленного увольнения неадекватного заместителя! И публичных извинений перед полицейскими за действия своего подчиненного – близкого знакомого Зеленского", – пишет Геращенко.
"Гогилашвили отвечает за борьбу с наркотиками, кстати, а сам ведет себя как гопник. Напомню – в нынешней власти исключительно матом с окружающими разговаривает не только этот замминистра внутренних дел. В общем, так говорят все слуги. В парламенте тоже. В частности, в Регламентном комитете сейчас находится мое обращение относительно действий народного депутата Ковальчука. Безнаказанными остаются действия председателя правления Укрэксимбанка Мецгера и его охраны, избивших журналистов", – отмечает Геращенко.
"Сделали страну вместе, короче", – резюмирует сопредседатель фракции "Европейская Солидарность".
Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.
После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство относительно действий Гогилашвили. На это время Гогилашвили также будет отстранен от должности.
Пожалуйста, подождите...
Це ж чоловік помічниці самого худрука 95-го кварталу! Еліта.
Час назад наблюдал, как негры просят подаяния у метро Дворец спорта.
Совсем охренели, кто впускает сюда эту шваль?
Но, сельским жителям, в этом случае, следует засунуть свой язык в одно место и не вумничать.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 25 вересня 2019 р. № 917-р
Київ
Про призначення Гогілашвілі О. Г. заступником Міністра внутрішніх справ України
Призначити Гогілашвілі Олександра Генріховича заступником Міністра внутрішніх справ України з 26 вересня 2019 року.
Прем'єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
Крім Порошенка нікому.
Та воно ж само галасувало тут за бубочку і його шоблу в 2019-му, хоча тепер віднєкується
09.12.2021 16:11
- Так він же їх і попризначав! Може, спочатку треба вигнать того «кретина» і «нікчему», що цих «кретинів» і нікчем» туди ставив?...
ала...
пані Ірино !! Коли ваш пьяниця Луценко коники викидував
чому мовчали??
Вы думаете так просто Сила и Честь они там все лысые!!! Хочется обратно влезть , ой как хочется!!!
В.С. Высоцкий
- Послушай, вы их всех с "помойки" набирали?!...
А Богдан в ответ:
- Нет... Некоторых - прямо из "психушки"..
Спасибо всем инфантильным недоумкам которые - "я голосував не за ЗЕ, а- проти Пороха"
Эта охреневшая бородатая Горилла-Гогила должен получить такого дэбэлого пенделя промеж полужопий, чтобы как ретивый конь взбесившегося абрека без оглядки скакал бы по направлению к военно-грузинской дороге, распыляя по предгорьям Казбека содержимое желудка.