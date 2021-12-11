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Новости Происшествия
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"ЕС" требует отставки замминистра внутренних дел за позорное поведение в зоне ООС, – Ирина Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

"Европейская Солидарность" требует немедленной отставки заместителя министра внутренних дел Гогилашвили, дискредитирующего само название министерства и позволившего себе хамское поведение и нецензурную брань к полицейским, добросовестно выполнявшим свою работу в зоне ООС – на территории, требующей особого внимания к законности и правопорядку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в соцсетях пишет сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Наша фракция возлагает полную ответственность за действия этого лица на Зеленского, по указанию которого был назначен замминистра как близкий знакомый президента. Кумовство в действии – вот что мы видим на этом позорном видео", – прокомментировала Геращенко скандальное видео, где замминистра в нецензурной форме унижает стражей порядка на блокпосту.

"Требуем от министра Дениса Монастырского немедленного увольнения неадекватного заместителя! И публичных извинений перед полицейскими за действия своего подчиненного – близкого знакомого Зеленского", – пишет Геращенко.

"Гогилашвили отвечает за борьбу с наркотиками, кстати, а сам ведет себя как гопник. Напомню – в нынешней власти исключительно матом с окружающими разговаривает не только этот замминистра внутренних дел. В общем, так говорят все слуги. В парламенте тоже. В частности, в Регламентном комитете сейчас находится мое обращение относительно действий народного депутата Ковальчука. Безнаказанными остаются действия председателя правления Укрэксимбанка Мецгера и его охраны, избивших журналистов", – отмечает Геращенко.

"Сделали страну вместе, короче", – резюмирует сопредседатель фракции "Европейская Солидарность".

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство относительно действий Гогилашвили. На это время Гогилашвили также будет отстранен от должности.
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Топ комментарии
+22
Негайна відставка! Категорично проти будь яких "політпризначенців". Бюрократія має бути за Вебером!!! Тобто відбір найкращих з професійної спільноти. Ну от який сенс служити в поліції, в армії, в будь якому міністерстві і знати що найвищі посади для тебе недоступні бо якесь ЗЕЧМО буде призначати на ці посади відданих особисто йому профанів, дебілів, кумів та сватів? Такі призначення завжди викликають внутрішній саботаж і ця схема вже відпрацьована - підлеглі охоче виконують найдурніші накзи начальства щоб довести всім що призначений дебіл. Але ж страждає справа!!! Наслідки "політпризначень" завжди негативні для країни - корупція, і некомпетентність прямий шлях до зубожіння і еміграції розумних з "країни дурнів".
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11.12.2021 15:01
+20
министр МВД с какимито братками по гражданке качают права парням на службе народа Украины ? Щас ветераны ато подтянутся
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11.12.2021 14:51
+19
дійсно) - ну хто б ще призначив замміністра МВС чоловіка помічниці худрука 95-го кварталу.
Крім Порошенка нікому.
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11.12.2021 15:15
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министр МВД с какимито братками по гражданке качают права парням на службе народа Украины ? Щас ветераны ато подтянутся
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11.12.2021 14:51 Ответить
Потрібно було пристрелити,сказати нерви не в дугу і дуже на сепара схожий.
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11.12.2021 14:53 Ответить
На жаль "пальців"🖕Гео Лероса на всіх не вистачить.😡
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11.12.2021 14:52 Ответить
Одним пальцем их не возьмёшь ! зеУБЛЮДКИ ОБОРЗЕЛИ ,дальше некуда ! Предатели интересов Украины , мегаворье ,убийцы подчинившие трусливую и продажную правоохоронную систему
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11.12.2021 15:46 Ответить
кыш его со службы.... если он с подчинёнными в форме при службе с оружием вовремя войны на блок посту так разговаривает... то трудно представить как он ведёт с гражданскими, и один на один без оружия...(( тоже мне ваша светлость и ваше сеятельство...
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11.12.2021 14:53 Ответить
та щас. Киш.
Це ж чоловік помічниці самого худрука 95-го кварталу! Еліта.
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11.12.2021 15:20 Ответить
а..... так он даже не мент..... он с художественной самодеятельности и занимает должность не советник министра а зам министра... ЖАХ... а что он даже как советник может насоветовать если он элементарных прав и правил не знает и не понимает что кто он по должности. с кем разговаривает ,и что его снимают на камеру.....ГОСПОДИ, пути твои не исповедимы.....((
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11.12.2021 16:30 Ответить
Не "еліта". Тупий грузинський альфонс з кацапським паспортом.
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11.12.2021 16:54 Ответить
Де вони тих грузинiв понабирали?
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12.12.2021 05:35 Ответить
Кавказькі народи патріархальні та інфантильні. Як підлітки максималістичні і світ для них ділиться на "чорне" та "біле". На "своїх" та "чужих". Тому вони сентиментальні і в той же час жорстокі. Відтак гарно підходять на роль "вертухаїв" і "смотрящих". Цепні пси чи шакали які виляють хвостом перед хазяїном і ладні розірвати за його командою. Імперія свого часу всіх непокірних, наприклад черкесів, знищила поголовно. А покірним дала княжі титули "за вірну службу". Я не знаю жодного грузина в Україні який би не хизувався своїм "княжим родом". Звідси, для грузина чесна праця "западло". Не дивно що з 1115 радянських "злодіїв в законі" (1991) 785 були грузинами.
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12.12.2021 09:08 Ответить
Помню Нестор Иванович в Днепре потопил Черкесскую дивизию.
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12.12.2021 11:33 Ответить
Від чересів на початок 20 століття в кацапській імперії залишилась хіба що одежина "черкеска". Так що Махно міг топити тільки ряжених в черкески кацапів. "З 1763 розпочалась боротьба черкесів проти імперський військ і завершилась 1864 з поразкою повстання імама Шаміля. На той час залишилось менше чверті черкесів, яких змусили перебиратись до Османської імперії. На чорноморському узбережжі від Керченської протоки до Сухумі практично було знищено все населення. Убихи були знищені на Красній поляні, від пролитої їхньої крові на думку черкесів походить сьогоднішня назва місцевості. У час проведення Зимових Олімпійських ігор 2014 в Сочі діаспора черкесів світу піднімала питання неможливості проведення змагань у місці геноциду їхнього народу."
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12.12.2021 12:15 Ответить
Гнать этих чорножопых найомов на историческую родину!
Час назад наблюдал, как негры просят подаяния у метро Дворец спорта.
Совсем охренели, кто впускает сюда эту шваль?
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11.12.2021 14:55 Ответить
В іншій країні його після такого не відсторонили би, а звільнили, а тут ще й хочуть розбиратись, невже не достатньо його поведінки на відео.
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11.12.2021 14:57 Ответить
,🐲🎪🤡🐸:"МЫ СВОИХ НЕ ВЫДАЁМ " ! А предавших ОПГ УБИВАЮТ ,как Антона Полякова например !Третьякова :"минус один враг "! По ТРУХИНУ зеУБЛЮДКИ ВООБЩЕ ВСЕ ПЛЕНКИ УНИЧТОЖИЛИ ,а Юрченко под наркотой ,даже оправдали …………🤮🤮🤮🤮
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11.12.2021 16:30 Ответить
Негайна відставка! Категорично проти будь яких "політпризначенців". Бюрократія має бути за Вебером!!! Тобто відбір найкращих з професійної спільноти. Ну от який сенс служити в поліції, в армії, в будь якому міністерстві і знати що найвищі посади для тебе недоступні бо якесь ЗЕЧМО буде призначати на ці посади відданих особисто йому профанів, дебілів, кумів та сватів? Такі призначення завжди викликають внутрішній саботаж і ця схема вже відпрацьована - підлеглі охоче виконують найдурніші накзи начальства щоб довести всім що призначений дебіл. Але ж страждає справа!!! Наслідки "політпризначень" завжди негативні для країни - корупція, і некомпетентність прямий шлях до зубожіння і еміграції розумних з "країни дурнів".
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11.12.2021 15:01 Ответить
ви промови зеленського слухали) Який нафік, Вебер
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11.12.2021 15:17 Ответить
а промови - однакові... І ця. і бубочкині - однаково зебільні
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11.12.2021 15:21 Ответить
Щосьвоно не співпадає з тим хто призначав цього реформованого зам міністра з палкою промовою геращенко.Бо замміністра з його слів працює три роки а зеленський лише 2.5 роки то щось воно не співпадає.
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11.12.2021 15:04 Ответить
Я понимая, что сельские жители не знают, кто привел министра Авакова и на кого этот министр работал.
Но, сельским жителям, в этом случае, следует засунуть свой язык в одно место и не вумничать.
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11.12.2021 15:10 Ответить
як незручно вийшло Виктор Ли ********

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 25 вересня 2019 р. № 917-р

Київ
Про призначення Гогілашвілі О. Г. заступником Міністра внутрішніх справ України

Призначити Гогілашвілі Олександра Генріховича заступником Міністра внутрішніх справ України з 26 вересня 2019 року.

Прем'єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
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11.12.2021 15:10 Ответить
дійсно) - ну хто б ще призначив замміністра МВС чоловіка помічниці худрука 95-го кварталу.
Крім Порошенка нікому.
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11.12.2021 15:15 Ответить
ти тупому зебілу намагаєшся щось втолкувати?
Та воно ж само галасувало тут за бубочку і його шоблу в 2019-му, хоча тепер віднєкується
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11.12.2021 15:20 Ответить
Та оно даже не зебил, оно на зарплате у Подляка. Кстати, классная очепяточка только что получилась)))
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11.12.2021 15:50 Ответить
Уже и не отнекивается. Был у меня с ним на днях жаркий диспут
09.12.2021 16:11
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11.12.2021 16:07 Ответить
- Ну, все! Зараз Зеленський повиганяє з Кабінету Міністрів усіх кретинів і нікчем, і розпочнуться довгоочікувані реформи….

- Так він же їх і попризначав! Може, спочатку треба вигнать того «кретина» і «нікчему», що цих «кретинів» і нікчем» туди ставив?...
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11.12.2021 15:10 Ответить
Аналогично с "кротами "!зеИУДУ ПОД ТРИБУНАЛ !!!
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11.12.2021 16:53 Ответить
ну яка відставка, якщо він чоловік секретарки Зеленського, яка прийшла з Кварталу? Скоріше за все щас полятять погони з поліцейських, що його
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11.12.2021 15:33 Ответить
зараз почнуть перевіряти тих воїнів... будуть витягувати їх минуле і зв"язки... будть шукати зачепку, щоби звинуватити саме їх в непрофесіоналізмі, неповазі і спровокуванні конфлікту... а то ще й алкоголь або наркотики підкинуть на пост.... ці ментярскі падлюки ні чим не гребують !!!
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11.12.2021 15:39 Ответить
Цього покидька треба гнати з України
ала...
пані Ірино !! Коли ваш пьяниця Луценко коники викидував
чому мовчали??
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11.12.2021 15:40 Ответить
Рябят - они и бывшие ведут себя как быки , а при власти там ваще КОСМОС!!!!
Вы думаете так просто Сила и Честь они там все лысые!!! Хочется обратно влезть , ой как хочется!!!
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11.12.2021 15:40 Ответить
Піськограй-міньестр-зам мініестра, коло блазня тре розірвати на шмаття.
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11.12.2021 15:42 Ответить
Тушите свет, поперло быдло к верху - как буд то дрожжи кинули в дерьмо...
В.С. Высоцкий
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11.12.2021 15:43 Ответить
У зебилов есть кто-то нормальний или зебильониш всех бидло и наркоманов собрал?
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11.12.2021 15:51 Ответить
Зеленский спрашивает Богдана о своих приспешниках:
- Послушай, вы их всех с "помойки" набирали?!...
А Богдан в ответ:
- Нет... Некоторых - прямо из "психушки"..
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11.12.2021 19:55 Ответить
Его посадить надо, а не в отставку отправлять!
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11.12.2021 15:55 Ответить
Зам министра на русском языке говорит. Это где? Это уже вна раша? Жидов всех в израйль.
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11.12.2021 16:09 Ответить
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11.12.2021 16:31 Ответить
так і хочеться сказати про фігуранта на фото словами професора з фільму "Джентльмени удачі" : "...какая отвратітєльная рожа..."
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11.12.2021 17:41 Ответить
Рыба гниет с головы ! Долой зеУБЛЮДКОВ , МРАЗИ ОБОРЗЕВШИЕ
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11.12.2021 16:57 Ответить
А зелёный гамадрил скажет: ничего страшного, это нормально😁😁😁
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11.12.2021 17:28 Ответить
І розжалувати до єфрейтора…
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11.12.2021 17:29 Ответить
И забрать черную Волгу.
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12.12.2021 05:30 Ответить
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11.12.2021 18:36 Ответить
были ж люди как люди до избрания Зеленского. с него начались все наши беды. он довел страну до того, что сейчас пофигизм, некомпетентность, непрофессионализм вошли в кровь и плоть какой-то части украинцев.
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11.12.2021 20:08 Ответить
Зеленые поцы набрали себе бывших рыгов и москалей в команду и делают тут рашку.

Спасибо всем инфантильным недоумкам которые - "я голосував не за ЗЕ, а- проти Пороха"
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11.12.2021 21:19 Ответить
Иногда даже самые мудацкие мудаки ("Европейская Солидарность") нет, нет да и проронят зерно истины.
Эта охреневшая бородатая Горилла-Гогила должен получить такого дэбэлого пенделя промеж полужопий, чтобы как ретивый конь взбесившегося абрека без оглядки скакал бы по направлению к военно-грузинской дороге, распыляя по предгорьям Казбека содержимое желудка.
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12.12.2021 11:47 Ответить
 
 