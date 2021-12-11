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Карпаты (293) спасение (161) ГСЧС (4481) туристы (96)

Спасатели анонсировали появление мобильного приложения "Спасение в горах" для поиска туристов. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Технологии

Прикарпатские спасатели на базе Аварийно-спасательного отряда специального назначения представили систему GPS-мониторинга для улучшения безопасности туристов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.

Проект внедрен в рамках Совместной операционной программы Румыния-Украина в 2014-2020 годах.

Система GРS-мониторинга – это инновационная система GРS-мониторинга, первоочередная задача которой обеспечить доступ к информации о местонахождении туристических и поисково-спасательных групп и к сигналам бедствия, которые посылают туристы для получения помощи, что очень важно в условиях горной местности при отсутствии покрытия мобильных операторов.

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Целью внедрения системы GРS-мониторинга для улучшения безопасности туристов является повышение уровня безопасности в горном туризме.

Спасатели анонсировали появление мобильного приложения Спасение в горах для поиска туристов 01

Проект предусматривает мониторинг передвижения самостоятельных туристов и туристических групп, путешествующих по горной местности и усовершенствование системы управления подразделениями при организации поисково-спасательных мероприятий в горах через отслеживание в реальном времени текущего места нахождения поисково-спасательных групп и маршрутов их передвижения.

Система GРS-мониторинга состоит из аппаратно-программного комплекса оперативного управления силами и средствами; автоматизированной системы приема и обработки сообщений о чрезвычайных событиях от туристов и автоматизированной системы регистрации туристических групп и мобильного приложения на ОС Android и iOS "Спасение в горах".

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Мобильное приложение предназначено для передачи сигналов SOS с географическими координатами при возникновении чрезвычайных событий в горной местности. Функционал приложения позволяет верифицированным пользователям при попадании в сложные ситуации в горной местности одним нажатием отправлять в горную поисково-спасательную службу сообщения о ЧС с точными координатами места происшествия.


Спасатели анонсировали появление мобильного приложения Спасение в горах для поиска туристов 02

Сейчас приложение работает в тестовом режиме и доступно на сайте ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в разделе "регистрация туристических групп", а уже через несколько дней его можно будет скачать из Play Market.
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Топ комментарии
+4
"Дії" недостатньо?
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11.12.2021 15:19
+2
А я до січас в гори хожу з кампасом і картою. І це я не перестав еволюціонувати, просто так крутіше і романтичніше
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11.12.2021 15:26
+2
Молодець. Були часи коли ми ходили Карпатами з одним компасом, бо карт тоді просто не було де взяти. А повний набір "прибомбасів" для орієнтування ще не дає гарантію, що десь, наприклад, на гірському хребті в тумані не вискочиш на сніговий карниз. Один мій знайомий в Карпатах саме так і загинув.
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11.12.2021 17:56
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"Дії" недостатньо?
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11.12.2021 15:19 Ответить
Такие "инновационные системы", используют уже довольно давно.
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11.12.2021 15:23 Ответить
А я до січас в гори хожу з кампасом і картою. І це я не перестав еволюціонувати, просто так крутіше і романтичніше
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11.12.2021 15:26 Ответить
Молодець. Були часи коли ми ходили Карпатами з одним компасом, бо карт тоді просто не було де взяти. А повний набір "прибомбасів" для орієнтування ще не дає гарантію, що десь, наприклад, на гірському хребті в тумані не вискочиш на сніговий карниз. Один мій знайомий в Карпатах саме так і загинув.
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11.12.2021 17:56 Ответить
А GРS на смарті недостатньо? Просто його треба зарядити перед подорожжю і про всяк випадок взяти ще й повербанк.
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11.12.2021 15:27 Ответить
Треба грошву,а,щось,зняти. Тому,й,ходять з бубном...
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11.12.2021 15:40 Ответить
GPS - річ потрібна і корисна. Але і тут є нюанси. Карти не точні. Є два типи карт в електронному варіанті: растрові і векторні. Ними ще треба навчитися користуватися. Позначене на карті - ще не факт, що є в реалі. Я, наприклад, одного разу по навігатору виходив на вирубку в Карпатах, а потрапив у непрохідний молодняк. Там вирубка була може двадцять чи десять років тому, позначили її на карті, а зараз насправді там хащі. Або цього року виходив на дорогу по чіткій стежці на карті навігатора, а фактично по ній востаннє мабуть вояки ОУН-УПА відступали і тепер її і не видно. Більше того, там де ця стежка мала би бути, все завалене буреломом. Тобто, навігатор не панацея.
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11.12.2021 18:16 Ответить
Якщо заблукав і не сходяться карти, або отримав травму, просто відправ свої GPS координати рятувальникам, ті зорієнтуються.
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11.12.2021 18:28 Ответить
Ага. Якби ще хто туди телефон провів або хоч соту поставив неподалік. В Карпатах часто тільки в рельсу можна рятувальників докликатись.
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11.12.2021 19:49 Ответить
В СССРе координаты широты и долготы на картах состояли из градусов, минут и секунд. А современные гаджеты выдают градусы и сотые, тысячные доли градуса. (есть и третий вариант). Скорее всего ты столкнулся именно с этой проблемой когда карты вблизи нулевых долей градусов совпадают, а по мере удаления от целых чисел градуса разбегаются и ведут в буреломы. Вообще то по неизвестным местам надо ходить с местным проводником, ну или хотя бы представлять, где находятся места для отсечения. Реки, дороги, ЛЭПы, просеки и т.д.
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11.12.2021 19:11 Ответить
Ні. Справа не в градусах і їх долях. Я користуюсь програмами з вибором можливості отримання координат різними способами. Мій навігатор в лісі дає точність у кілька десятків метрів. І навіть не в цьому проблема. Коли на карті позначене джерело води, ти на нього розраховуєш, підходиш, а воно сухе. Чи навпаки. На карті джерела немає, а фактично воно є в певній точці на твоєму шляху, а ти і не здогадувався. Або на карті позначене джерело води, а там стояча вода з жабами. От в чому біда. Для Карпат це дуже актуально, бо вода там не скрізь. Для Кавказу мало актуально, тому що там води вдосталь. У мене стоять mapy.cz і Russian Topo Maps в навігаторі скачані з плей маркет.
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11.12.2021 19:44 Ответить
У горах,стільниковийй,що ,за хворі марення?
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11.12.2021 15:37 Ответить
Это такой чемодан надо таскать? Есть уже давно решение. Работает без мобильной связи. Передаёт координаты и смс Сообщения через спутник. inReach называется. Проверяли его в Карпатах. Работает.
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11.12.2021 16:11 Ответить
Якщо є фінансова можливість скористатися супутниковим телефоном, то знайдуть скрізь.
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11.12.2021 18:00 Ответить
Не понятно почему МНС до сих пор не пользуется. Весь реально рабочая и полезная. Уже помогла более 6000 раз оказать помощь по всему миру. Подробнее можно здесь https://prostobzor.com/garmin-inreach-mini/
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11.12.2021 16:21 Ответить
350 баксів + абонплата, якщо не помиляюсь. От і вся проблема.
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11.12.2021 18:02 Ответить
Врази дешевше супутникового телефона. Та і Життя дорожчеА вони працюють всюди. Маленький, як пачка цигарок. Давати такі пристрої в аренду. Стоїти будуть не дорого, а життя би врятували.
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12.12.2021 00:41 Ответить
 
 