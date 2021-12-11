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Президент Литвы Науседа о вероятности российского вторжения в Украину: Может свершиться худший сценарий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Литвы Науседа о вероятности российского вторжения в Украину: Может свершиться худший сценарий

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что вероятность российской агрессии против Украины очень высока. Он предположил, что может свершиться худший сценарий.

С соответствующим заявлением он выступил после беседы с президентом США Джо Байденом, в которой приняли участие лидеры стран "Бухарестской девятки", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"Как я сказал президенту США, это колокольчик не только для Украины, это колокольчик и для всего восточного фланга НАТО, страны Балтии тоже ощущают прямую угрозу", – отметил Науседа.

По его словам, лидеры "Бухарестской девятки" договорились с США, что их ответ, в военном смысле этого слова, "будет адекватным".

Мы можем рассчитывать на подкрепление в военном смысле, что позволит нам чувствовать себя более защищенными. Мы констатировали, что вероятность российской агрессии очень высока, есть много признаков, которые показывают, что может свершиться и худший сценарий – военная интервенция на территорию суверенного независимого государства. Мы вместе должны сделать все, чтобы этого худшего сценария не было", - добавил Науседа.

Президент Литвы подчеркнул, что сдерживание - это лучшее средство, чтобы "уважали права независимых государств", а Байден "берет на себя и необходимое лидерство, и сплачивает силы", чтобы был дан вполне четкий ответ и сделана ясная ссылка агрессивным режимам, что такие действия не останутся без ответа.

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"Ответ будет самым жестким, вся мировая и даже европейская политическая архитектура очень сильно изменится, а характер санкций будет жесточайшим", - резюмировал Науседа.
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Топ комментарии
+6
Зупинити кацапів можна лише супротивом та кількістю гробів, які поїдуть до їх матерів, дружин та дітей.

"Тато й мамо! Наша армія зустріла великий спротив, - писав танкіст Карквач батькам у Полтаву у грудні 1939 року. - Усі шляхи перекриті мінами, на деревах і під деревами міни. На деревах снайпери. Тільки відкрив люк машини, а він стріляє з дерева по наших. Багато наших людей загинуло і поранено". "Останні два дні довелося мені бути на передовій, де я бачив жахи, які взагалі приносить війна для народу, як ховають нас, молодих людей, у дрібних ямах, гірше худоби, а дома ж діточки чекають батьків з війни", - писав червоноармієць Гореліков дружині
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11.12.2021 16:18
+5
Не лякайте Бубочку, злі люди.

"Росія запевнила США, що не збирається продовжувати ескалацію на Донбасі," - Зеленський

"За добу війська РФ 6 разів відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи міномети та протитанкові гранатомети. Без втрат, - ООС "
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11.12.2021 15:50
+4
Зачем им вторгаться если зеленый офисный планктон сам все сделает ?
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11.12.2021 16:04
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Не лякайте Бубочку, злі люди.

"Росія запевнила США, що не збирається продовжувати ескалацію на Донбасі," - Зеленський

"За добу війська РФ 6 разів відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи міномети та протитанкові гранатомети. Без втрат, - ООС "
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11.12.2021 15:50 Ответить
як до брехні?
навіть не знаю хто кого переможе - кацапня всіх чі наше недолуге ленку..
долбень якіменко табу відміняется - ківа твій!
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11.12.2021 16:04 Ответить
Зупинити кацапів можна лише супротивом та кількістю гробів, які поїдуть до їх матерів, дружин та дітей.

"Тато й мамо! Наша армія зустріла великий спротив, - писав танкіст Карквач батькам у Полтаву у грудні 1939 року. - Усі шляхи перекриті мінами, на деревах і під деревами міни. На деревах снайпери. Тільки відкрив люк машини, а він стріляє з дерева по наших. Багато наших людей загинуло і поранено". "Останні два дні довелося мені бути на передовій, де я бачив жахи, які взагалі приносить війна для народу, як ховають нас, молодих людей, у дрібних ямах, гірше худоби, а дома ж діточки чекають батьків з війни", - писав червоноармієць Гореліков дружині
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11.12.2021 16:18 Ответить
это фото Финляндия наш? там доси ёлки хорошо ростут на знатном перегное, той Финляндии на карте не видно а киздюлей вломили кацапам хороших, по моему там до сих пор в каждой семье ящичек с дедовской берданочкой стоит и кацапы даже и не думают повторить удобрение земель финских.
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11.12.2021 17:17 Ответить
Такі Єременко
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11.12.2021 16:24 Ответить
бачу ви мене зрозуміли і в темі...
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11.12.2021 16:59 Ответить
Нє-нє, я не по тих справах )))
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11.12.2021 17:41 Ответить
Літва, Латвія, Польща, Естонія - блище нема нікого...
тварь бульбашна, шо "тіка на тракторі в Україну"?
благополучна пересела на кацапські танкі - як і ожидовивалося...
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11.12.2021 15:51 Ответить
Эта шо мардовские людоеды будут до самой ссысрани и засрани бегть.
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11.12.2021 15:59 Ответить
Кацапы боятся американцев, поэтому наврядли.
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11.12.2021 16:00 Ответить
Зачем им вторгаться если зеленый офисный планктон сам все сделает ?
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11.12.2021 16:04 Ответить
а наші літакі аж 10 в бій неравний?
а і правда назуя? - нехай той бубокорвет ***********....
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11.12.2021 16:15 Ответить
.

Коротко про те, чого хочуть кацапо-ординськi узурпатори

та мiжнароднi злочинцi пуйло та кремлядь:

або хАтєлкi кацапо-ординських рассєянських злочинцiв


- підписання із НАТО юридичного документа, який закріпить зупинку розширення Північноатлантичного альянсу на Схід, а також повне припинення військової підтримки України;

- повернення азiопськоi Орди-рассєї до клубу «великих держав», які мають право вирішувати долі менших держав і народів;

- досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;

- закріплення свого панівного становища у Чорному й Азовському морях;

- закріплення свого енергетичного впливу в Європі через «Північний потік-2»;

- анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;

- в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».

докладно на Радiо Свобода

https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html

.
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11.12.2021 16:16 Ответить
Интересный факт, чем ближе страны к тер-рии РФии, тем больше понимают Украину. Почему так? Из-за "миролюбивости" РФ наверное?)
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11.12.2021 16:39 Ответить
Другими словами они хотят получить благословение Запада на оккупацию Украины по типу Беларуси .
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11.12.2021 16:40 Ответить
Там була стрілецька зброя. Проти російських танків. І того "друг Байден" не дав. Отакі наші "західні партнери". США відклали доставку додаткової військової допомоги Україні на $200 мільйонів - NBC
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11.12.2021 17:05 Ответить
Что-то я один спокойный, значит либо это все блеф и спектакль, либо если москали сунуться, то получат исключительных 3,1415здулей (не так страшен черт, как его малюют)!
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11.12.2021 17:15 Ответить
Через новость "Путин нападьот", что ковидные новости жути уже не нагоняют?
пуйло нападет только в одном случае, когда зебуба с ним договорится пострелять для введения военного положения, а пока жути нагоняют, чтоб стадо боялось.
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11.12.2021 17:55 Ответить
 
 