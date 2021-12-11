Президент Литвы Науседа о вероятности российского вторжения в Украину: Может свершиться худший сценарий
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что вероятность российской агрессии против Украины очень высока. Он предположил, что может свершиться худший сценарий.
С соответствующим заявлением он выступил после беседы с президентом США Джо Байденом, в которой приняли участие лидеры стран "Бухарестской девятки", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
"Как я сказал президенту США, это колокольчик не только для Украины, это колокольчик и для всего восточного фланга НАТО, страны Балтии тоже ощущают прямую угрозу", – отметил Науседа.
По его словам, лидеры "Бухарестской девятки" договорились с США, что их ответ, в военном смысле этого слова, "будет адекватным".
Мы можем рассчитывать на подкрепление в военном смысле, что позволит нам чувствовать себя более защищенными. Мы констатировали, что вероятность российской агрессии очень высока, есть много признаков, которые показывают, что может свершиться и худший сценарий – военная интервенция на территорию суверенного независимого государства. Мы вместе должны сделать все, чтобы этого худшего сценария не было", - добавил Науседа.
Президент Литвы подчеркнул, что сдерживание - это лучшее средство, чтобы "уважали права независимых государств", а Байден "берет на себя и необходимое лидерство, и сплачивает силы", чтобы был дан вполне четкий ответ и сделана ясная ссылка агрессивным режимам, что такие действия не останутся без ответа.
"Ответ будет самым жестким, вся мировая и даже европейская политическая архитектура очень сильно изменится, а характер санкций будет жесточайшим", - резюмировал Науседа.
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навіть не знаю хто кого переможе - кацапня всіх чі наше недолуге ленку..
долбень якіменко табу відміняется - ківа твій!
"Тато й мамо! Наша армія зустріла великий спротив, - писав танкіст Карквач батькам у Полтаву у грудні 1939 року. - Усі шляхи перекриті мінами, на деревах і під деревами міни. На деревах снайпери. Тільки відкрив люк машини, а він стріляє з дерева по наших. Багато наших людей загинуло і поранено". "Останні два дні довелося мені бути на передовій, де я бачив жахи, які взагалі приносить війна для народу, як ховають нас, молодих людей, у дрібних ямах, гірше худоби, а дома ж діточки чекають батьків з війни", - писав червоноармієць Гореліков дружині
тварь бульбашна, шо "тіка на тракторі в Україну"?
благополучна пересела на кацапські танкі - як і ожидовивалося...
а і правда назуя? - нехай той бубокорвет ***********....
Коротко про те, чого хочуть кацапо-ординськi узурпатори
та мiжнароднi злочинцi пуйло та кремлядь:
або хАтєлкi кацапо-ординських рассєянських злочинцiв
- підписання із НАТО юридичного документа, який закріпить зупинку розширення Північноатлантичного альянсу на Схід, а також повне припинення військової підтримки України;
- повернення азiопськоi Орди-рассєї до клубу «великих держав», які мають право вирішувати долі менших держав і народів;
- досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;
- закріплення свого панівного становища у Чорному й Азовському морях;
- закріплення свого енергетичного впливу в Європі через «Північний потік-2»;
- анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;
- в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».
докладно на Радiо Свобода
https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html
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пуйло нападет только в одном случае, когда зебуба с ним договорится пострелять для введения военного положения, а пока жути нагоняют, чтоб стадо боялось.