Президент Литвы Науседа о вероятности российского вторжения в Украину: Может свершиться худший сценарий

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что вероятность российской агрессии против Украины очень высока. Он предположил, что может свершиться худший сценарий.

С соответствующим заявлением он выступил после беседы с президентом США Джо Байденом, в которой приняли участие лидеры стран "Бухарестской девятки", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"Как я сказал президенту США, это колокольчик не только для Украины, это колокольчик и для всего восточного фланга НАТО, страны Балтии тоже ощущают прямую угрозу", – отметил Науседа.

По его словам, лидеры "Бухарестской девятки" договорились с США, что их ответ, в военном смысле этого слова, "будет адекватным".

Мы можем рассчитывать на подкрепление в военном смысле, что позволит нам чувствовать себя более защищенными. Мы констатировали, что вероятность российской агрессии очень высока, есть много признаков, которые показывают, что может свершиться и худший сценарий – военная интервенция на территорию суверенного независимого государства. Мы вместе должны сделать все, чтобы этого худшего сценария не было", - добавил Науседа.

Президент Литвы подчеркнул, что сдерживание - это лучшее средство, чтобы "уважали права независимых государств", а Байден "берет на себя и необходимое лидерство, и сплачивает силы", чтобы был дан вполне четкий ответ и сделана ясная ссылка агрессивным режимам, что такие действия не останутся без ответа.

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"Ответ будет самым жестким, вся мировая и даже европейская политическая архитектура очень сильно изменится, а характер санкций будет жесточайшим", - резюмировал Науседа.