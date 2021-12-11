Завершены поиски супругов, погибших во время рыбалки на озере в Житомирской области, - ГСЧС. ФОТО

11 декабря в Житомирской области завершили поиски супругов, погибших на сельском водоеме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные спасатели.

Женщина и мужчина, по предварительной информации, еще 4 декабря отправились рыбачить на водоем в с. Парипсы.

Сегодня до прибытия водолазов на месте происшествия работали 4 лодки со спасателями и местными жителями. На одной из них около 12:20 пожарному-спасателю удалось зацепить на рыболовный крючок верхнюю одежду погибшей.

Водолазы областной коммунальной специализированной аварийно-спасательной службы помогли поднять тело женщины на поверхность и доставить на берег. Ее мужа достали из водоема накануне. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

"Спасатели предостерегают граждан быть осторожными во время отлова рыбы и не выходить на водоемы в условиях тонкого льда", – говорится в сообщении.

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