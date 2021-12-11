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Новости Происшествия
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Завершены поиски супругов, погибших во время рыбалки на озере в Житомирской области, - ГСЧС. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

11 декабря в Житомирской области завершили поиски супругов, погибших на сельском водоеме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные спасатели.

Женщина и мужчина, по предварительной информации, еще 4 декабря отправились рыбачить на водоем в с. Парипсы.

Сегодня до прибытия водолазов на месте происшествия работали 4 лодки со спасателями и местными жителями. На одной из них около 12:20 пожарному-спасателю удалось зацепить на рыболовный крючок верхнюю одежду погибшей.

Водолазы областной коммунальной специализированной аварийно-спасательной службы помогли поднять тело женщины на поверхность и доставить на берег. Ее мужа достали из водоема накануне. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

"Спасатели предостерегают граждан быть осторожными во время отлова рыбы и не выходить на водоемы в условиях тонкого льда", – говорится в сообщении.

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Завершены поиски супругов, погибших во время рыбалки на озере в Житомирской области, - ГСЧС 01
Завершены поиски супругов, погибших во время рыбалки на озере в Житомирской области, - ГСЧС 02
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Как на крючок!? их удочками ловили!?
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11.12.2021 16:24 Ответить
Кто-ж удочкой утопленников ловит? На блесну их надо, на блесну!
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11.12.2021 19:21 Ответить
Рашистское шакалье, ерничать будешь на швабре или пляшке
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11.12.2021 20:18 Ответить
У спасателей, наверное, очень крепкие нервы. Не знаю, что бы меня заставило иметь на работе обязанности искать в мутной холодной воде утопленников.
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11.12.2021 16:25 Ответить
это вы еще не знаете значит, чем медики занимаются.
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11.12.2021 16:29 Ответить
Да в каких "условиях тонкого льда"? Там льдом то и не пахнет? Даже если и поутру образовался налёт, то настолько хрупкий, что сразу при первом же шаге с берега, не выдержал бы любое нажатие. Тем-более ногой.
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11.12.2021 16:27 Ответить
"Американская трагедия" по-украински. Кто читал Теодора Драйзера - поймёт...
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11.12.2021 16:41 Ответить
Да !!! Рыбка она такая!!! Сначало ты ее , потом она тебя!!!! Все по кругу!!!!
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11.12.2021 17:00 Ответить
Про що люди думають, коли в таких умовах ідуть на відпочинок в гори або ловити рибу, сумно і дітки сиротами лишились.
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11.12.2021 17:01 Ответить
Несчастные случаи случаются. Можно и дома погибнуть споткнувшись об порог. Ежегодно около 200 человек в мире умирают от банального падения с кровати. Это не значит что нужно отказаться от кровати.
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11.12.2021 17:49 Ответить
Но это также не значит, что надо кровать оббивать гвоздями и колючей проволокой. Лезть на тонкий лёд в поисках адреналина это маразм, премия дарвина. Как и многие другие идиотские занятия, вроде альпинизма.
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12.12.2021 00:41 Ответить
Якщо човен пошкодиться або перекинеться, дістатися до берега в холодній воді шансів не багато.
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12.12.2021 13:12 Ответить
 
 