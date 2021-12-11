Гогилашвили извинился за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику на блокпосте в Донецкой области
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Замминистра Александр Гогилашвили извинился за ситуацию на блокпосте в зоне Операции объединенных сил.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.
"Об инциденте на блокпосте в зоне ООС в Донецкой области. Безусловно, хочу извиниться за свою чрезмерную эмоциональность.
Согласен с решением министра начать дисциплинарное производство, готовлю рапорт на имя министра МВД и буду всячески способствовать его проведению", - написал он.
Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосте в Краматорске.
После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени Гогилашвили также будет отстранен от должности.
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Бежали робкие грузины!"©
(М.Ю.Лермонтов, поэма "Демон", строфа XI, 1837)
В названии темы не хватает одного слова - "эксзамминистра".
Этот сраный джигит Гогила - кто(?) - нашкодничавший пионер(?), чтобы извиняться? Эта бородатая Горилла-Гогила должен получить такого дэбэлого пенделя промеж полужопий, чтобы как верный конь абрека без оглядки скакал по направлению к военно-грузинской дороге, распыляя по предгорьям Казбека содержимое желудка.