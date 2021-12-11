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Британия будет призывать страны "Большой семерки" выступить единым фронтом против стран-агрессоров

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Британия будет призывать страны

Великобритания на встрече министров иностранных дел стран "Большой семерки" (G7), которая началась в субботу в Ливерпуле, будет призывать "выступить единым фронтом против стран-агрессоров".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW со ссылкой на пресс-релиз британского правительства.

"Этот призыв после обещаний союзников по НАТО противостоять российской агрессии на украинской границе является предупреждением, что любое вторжение России будет являться серьезной стратегической ошибкой и приведет к серьезным последствиям", - отмечается в документе.

В британском правительстве отметили, что участники встречи планируют обсудить отношения с Китаем, ядерную программу Ирана, кризисы в Мьянме и Эфиопии, вопросы глобального распределения вакцин против коронавируса.

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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс перед встречей глав МИД "Большой семерки" обсудила вопросы, касающиеся поддержки Украины, с госсекретарем США Энтони Блинкеном. "Мы обсудили: поддержку Украины перед лицом российской агрессии, важность надежных и честных инвестиций в развивающиеся страны, прекращение действий Ирана по получению ядерного оружия", - написала она в своем Twitter.

Новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок намерена представить на встрече приоритеты немецкого председательства в G7. В конце года Германия после Великобритании возьмет на себя председательство в "Большой семерке", куда также входят Италия, Канада, США, Франция и Япония.

По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, последствия климатического кризиса также должны обсуждаться в Ливерпуле. "Мы можем предаваться иллюзии, что Запад - это остров, но даже на нем вода продолжит неумолимо подниматься, если мы не будем действовать уже сегодня. Вот почему мы сделаем совместное решение проблемы климатического кризиса одним из центральных вопросов нашего председательства в G7 в следующем году", - подчеркнула она.

Перед отъездом в Ливерпуль Бербок отметила, что важно обсудить концентрацию российских войск у границ Украины, а также поговорить о "Китае и системном соревновании между демократиями и автократиями".
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Топ комментарии
+17
Бритам-черговий респект...
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11.12.2021 16:45
+7
Я так думаю, що президенти Грузії Саломе Зурабішвілі та Молдови Майя Санду вже там, в Ліверпулі, очікують своєї черги виступити перед міністрами...
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11.12.2021 16:47
+5
Тебе, "чеха внутріМКАДівського", не спиталися!!!
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11.12.2021 17:17
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Бритам-черговий респект...
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11.12.2021 16:45 Ответить
Я так думаю, що президенти Грузії Саломе Зурабішвілі та Молдови Майя Санду вже там, в Ліверпулі, очікують своєї черги виступити перед міністрами...
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11.12.2021 16:47 Ответить
А "Вова" зайнятий! Він "цяцьки чавунні" у спортзалі тягає! Єрмаку що - "порваться надвоє? "Блазня" напризволяще кидать не можна - знову щось "наколобродить" і Кулебу без контролю у Ліверпуль відпускать "ніззя" - ще "мамостійничать" почне без дозволу!
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11.12.2021 17:15 Ответить
Питання чи буде в цьому списку агресорів ,Росія ??? Росія ,це розплідник тероризма !!!)))
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11.12.2021 16:55 Ответить
God save the Queen!
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11.12.2021 17:01 Ответить
Может британцам сначала разорвать отношения с Роскосмосом, которому они платят, а потом уж к чему-то призывать?
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11.12.2021 17:03 Ответить
Тебе, "чеха внутріМКАДівського", не спиталися!!!
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11.12.2021 17:17 Ответить
Якщо б країни G7 провели масові випробування термоядерної зброї на території РФ та Китаю, цей світ став би раптом набагато краще.
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11.12.2021 17:04 Ответить
Ні не став би. Ядерна зима вбила б все живе за два роки.
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11.12.2021 19:04 Ответить
Администрация президента США Джо Байдена отложила отправку Украине пакета военной помощи на сумму $200 млн, передает NBC со ссылками на свои источники.
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11.12.2021 17:14 Ответить
Это на каком ФСБ шном сайте написано?))
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11.12.2021 17:35 Ответить
Троль вважає себе занадто розумним ?
Якщо вас пошкрібти, то під американським прапором світові відкриється бридка росіска пика
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11.12.2021 18:48 Ответить
Перечитаем речь Черчилля в Фултоне и примем ее в качестве руководства к действию.
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11.12.2021 18:55 Ответить
 
 