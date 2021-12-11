После такого поведения по отношению к "кротам" можем ли мы рассчитывать на прямой доступ к совершенно секретным разведданным НАТО? - Порошенко о "вагнергейте"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украинские власти должны провести объективное и полное расследование "вагнергейта", иначе потеряют доверие и украинского общества, и международных партнеров.
Об этом сказал пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт политической силы.
"Прежде всего, я хочу поблагодарить всех честных журналистов, которые не дали эту тему умолчать. Потому что 16 долгих месяцев власть затыкала рот каждому, кто даже решался сказать, что сам факт операции произошел. После того, как в вашей программе вышел Бурба (экс-руководитель ГУР МО. – Ред.), вышел разведчик Роман Червинский, вышли другие и заявили об этом – мы имеем результат", – сказал Порошенко.
По его словам, согласно социологическим исследованиям, слышали о "вагнергейте" 60% украинцев, а значит, утаить это дело не удастся.
"Они пытаются уничтожать доказательства. Они пытаются не дать нам проголосовать постановление Верховной Рады о временной следственной комиссии именно о сливе информации. Я хочу подчеркнуть, что оппозиционные фракции собирают 150 подписей. Мы их соберем. И совершившие это ужасное преступление будут отвечать", – заявил лидер "Европейской Солидарности".
Порошенко также назвал странным поведение Офиса президента. "Если бы они вышли 16 месяцев назад и сказали: "Да, операция была, мы проводим расследование. Да, кто виноват, будут привлечены к ответственности". Мы бы сохранили доверие наших партнеров", - убежден он.
"Мы сегодня много говорили о партнерах. Мы сегодня много говорили, насколько важно нам доверие между ЕС и Украиной, США и Украиной. А после такого поведения по отношению к "кротам" скажите: можем ли мы продолжать рассчитывать, как мы это сделали в 2014 году, на прямой доступ к совершенно секретным разведданным НАТО?" – добавил Порошенко.
Он подчеркнул: "Сегодня вопросы честности и расследования этого дела являются вопросом национальной безопасности. Это очень важно".
Пожалуйста, подождите...
А злив був, за твердженням зЕзидента.
" Мое обсуждение вопроса "вагнеровцев" было с Лукашенко по телефону, это правда. Когда они заехали, насколько мне известно, автобусами на территорию Беларуси. Я что-то слышал, что они там откуда-то согласно операции летели, я не знаю… я знаю, что они заехали автобусами. Когда они заехали, мы понимали прекрасно, что по делам этих боевиков информация есть у государства. И у меня был разговор с президентом
Александром Лукашенко. И я ему сказал: у вас там боевики, и у нас есть информация. Он ответил, что мы изучим этот вопрос и обязательно сделаем все возможное ... и все, после этого все», - сказал Зеленский."
Прочитала у Вовнянка,що Гогіашвілі і його дружина,незмінна з часів Кварталу помічниця Зеленського Марія Левченко (яка ,нагадую,була в кабінеті Зеленського під час обговорення операції з вагнерівцями),дружать сім'ями з заслуженим нашим залізничником і його діджейкою. Бінго!
"Недогарант" и "Не лох" Зеленский.
"Анал-табу" Яременко.
Коля "Котлета"
"Безумная" Безуглая.
"Голубой" воришка Клочко.
"Корабельная сосна" Корниенко.
Лиза "Путч" Богуцкая.
Юлия "Недоразумендель".
И примкнувший к ним "Тухлый Лещ".
Все они образуют #моносброд, который руководит Украиной из своего Шапитолия и превращая страну в *********. А теперь к этой шобле добавился Александр "**@ло" Гогилашвили. Вот же коллективчик...
Борислав Береза
"Люся" Арестович.
"Діджей" Арахамія.
"Лейтенант" Баканов.
"Гуманістка" Третякова.
"Пролітаюча" Верещук.
"Смотрящій за Кривим Рогом" Юзік.
"Дебіл" Мілованов.
"Готеллер" Малюська.
"Гроза відеокамер" Трухін і інші алко-нарко-психо водії з цієї компанії.
Можна продовжувати далі і далі. Всі "слуги" пройшли відбір, щоб були, як вони кажуть "наша людина". Мабуть, якщо серед них деякі адекватні і трапляються, то це через недбалість при цьому відборі.
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Я дам тобі підказку (дату), коли відпустили цього ежова =>7 вересня 2019-го року.
Про це у суботу, 11 грудня, повідомив телеканал NBC
Власти США решили отложить отправку дополнительной военной помощи Украине на сумму в 200 миллионов долларов.
Агент Кремля "Козырь" несколько раз встречался с советником президента по национальной обороне Салливаном.
Получается, то ли "Козырь" не агент Кремля, то ли "Козырь" завербовал в агенты Кремля Салливана...
"Светит месяц, светит ясный"©
"Седьмой Пятому не светит"®
дружище Битнер! Особенно в таком деле."©
(начальник IV управления "Гестапо" Главного
управления имперской безопасности РСХА
Третьго Рейха группенфюрер СС Г.Мюллер
о кровных родственных связях,
к/ф "17 мгновений весны", 10-я серия)
Вот интересно узнать: как известно, под одной крышей с Пётром Лексеичем проживает его старшенький Алешенька-сынок с жёнушкой Юлией Львовной, в девичестве - Алихановой, родители которой живут в Санкт-Петербурге, родная сестра - жена вице-губернатора Ленинградской области. Всвязи с вышеизложенным, хотелось бы узнать, Российские спецы - настолько благородные рыцари, (или расточительные лохмандеи), что снисходительно оставили без внимания столь роскошную кровную родственную связь или всё-таки филигранно и аккуратно разрабатывают? И на что согласится Питерская невестка, дабы совершенно случайно не прочитать в прессе криминальную новость о том, что какие-то неустановленные изверги-грабители, ворвавшись в дом папеньки и маменьки Алихановых исключительно с целью ограбления, живьём содрали с них кожу, а затем их же поджарили на медленном огне? А может в Российских ФСБ, СВР, Г(Р)У ГШ МО служат одни сплошные мягкотелые, добросердечные и кроткие тюфяки-соплежуи?