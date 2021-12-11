После такого поведения по отношению к "кротам" можем ли мы рассчитывать на прямой доступ к совершенно секретным разведданным НАТО? - Порошенко о "вагнергейте"

Украинские власти должны провести объективное и полное расследование "вагнергейта", иначе потеряют доверие и украинского общества, и международных партнеров.

Об этом сказал пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт политической силы.

"Прежде всего, я хочу поблагодарить всех честных журналистов, которые не дали эту тему умолчать. Потому что 16 долгих месяцев власть затыкала рот каждому, кто даже решался сказать, что сам факт операции произошел. После того, как в вашей программе вышел Бурба (экс-руководитель ГУР МО. – Ред.), вышел разведчик Роман Червинский, вышли другие и заявили об этом – мы имеем результат", – сказал Порошенко.

По его словам, согласно социологическим исследованиям, слышали о "вагнергейте" 60% украинцев, а значит, утаить это дело не удастся.

"Они пытаются уничтожать доказательства. Они пытаются не дать нам проголосовать постановление Верховной Рады о временной следственной комиссии именно о сливе информации. Я хочу подчеркнуть, что оппозиционные фракции собирают 150 подписей. Мы их соберем. И совершившие это ужасное преступление будут отвечать", – заявил лидер "Европейской Солидарности".

Порошенко также назвал странным поведение Офиса президента. "Если бы они вышли 16 месяцев назад и сказали: "Да, операция была, мы проводим расследование. Да, кто виноват, будут привлечены к ответственности". Мы бы сохранили доверие наших партнеров", - убежден он.

"Мы сегодня много говорили о партнерах. Мы сегодня много говорили, насколько важно нам доверие между ЕС и Украиной, США и Украиной. А после такого поведения по отношению к "кротам" скажите: можем ли мы продолжать рассчитывать, как мы это сделали в 2014 году, на прямой доступ к совершенно секретным разведданным НАТО?" – добавил Порошенко.

Он подчеркнул: "Сегодня вопросы честности и расследования этого дела являются вопросом национальной безопасности. Это очень важно".