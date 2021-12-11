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Новости Политика Украины
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Порошенко (19359) ЧВК Вагнера (1280)

После такого поведения по отношению к "кротам" можем ли мы рассчитывать на прямой доступ к совершенно секретным разведданным НАТО? - Порошенко о "вагнергейте"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

После такого поведения по отношению к

Украинские власти должны провести объективное и полное расследование "вагнергейта", иначе потеряют доверие и украинского общества, и международных партнеров.

Об этом сказал пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт политической силы.

"Прежде всего, я хочу поблагодарить всех честных журналистов, которые не дали эту тему умолчать. Потому что 16 долгих месяцев власть затыкала рот каждому, кто даже решался сказать, что сам факт операции произошел. После того, как в вашей программе вышел Бурба (экс-руководитель ГУР МО. – Ред.), вышел разведчик Роман Червинский, вышли другие и заявили об этом – мы имеем результат", – сказал Порошенко.

По его словам, согласно социологическим исследованиям, слышали о "вагнергейте" 60% украинцев, а значит, утаить это дело не удастся.

"Они пытаются уничтожать доказательства. Они пытаются не дать нам проголосовать постановление Верховной Рады о временной следственной комиссии именно о сливе информации. Я хочу подчеркнуть, что оппозиционные фракции собирают 150 подписей. Мы их соберем. И совершившие это ужасное преступление будут отвечать", – заявил лидер "Европейской Солидарности".

Порошенко также назвал странным поведение Офиса президента. "Если бы они вышли 16 месяцев назад и сказали: "Да, операция была, мы проводим расследование.  Да, кто виноват, будут привлечены к ответственности".  Мы бы сохранили доверие наших партнеров", - убежден он.

"Мы сегодня много говорили о партнерах. Мы сегодня много говорили, насколько важно нам доверие между ЕС и Украиной, США и Украиной. А после такого поведения по отношению к "кротам" скажите: можем ли мы продолжать рассчитывать, как мы это сделали в 2014 году, на прямой доступ к совершенно секретным  разведданным НАТО?" – добавил Порошенко.

Он подчеркнул: "Сегодня вопросы честности и расследования этого дела являются вопросом национальной безопасности. Это очень важно".
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Топ комментарии
+47
Что есть, то есть. Тела с рашенским гражданством окружают Зелю, аки мухи дерьмо. Куда ни кинь.
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11.12.2021 17:30
+47
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11.12.2021 17:34
+46
офис предателей Украины...
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11.12.2021 17:39
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офис предателей Украины...
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11.12.2021 17:39 Ответить
Пока Зеля не почистит свой офис от кротов не может быть и речи о его легиимности.
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11.12.2021 17:41 Ответить
Головні в балагані не лялькі ,а режисери та сценаристи !!)))
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11.12.2021 17:44 Ответить
Надо дать ему время?
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11.12.2021 18:27 Ответить
Ему дали неделю она прошла, а он не уволил ни Ермака ни Татарова. Теперь надо чисит весь офис от этой плесени. Хотя какжется уже требуют и оставки Зели. Завтра услышим продолжение.
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11.12.2021 18:39 Ответить
Оно-то так. А что делать с вербовкой самого зели в Омане?
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11.12.2021 20:06 Ответить
Всю ЗЕшоблу во главе с ЗЕ в отставку!!!
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11.12.2021 21:48 Ответить
На нары, а не в отставку!
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12.12.2021 08:15 Ответить
- про за-кулісне дійство в Омані ,офіс критично мовчить . Ніхто з команди Зе , не бажає оприлюднювати погодження з кремлівськими дядьками , та збитий український літак на розсуд президента ...
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11.12.2021 21:56 Ответить
Билингкет не нашёл в вагнергейте слива информации, а Петрлекеич знает, что "крот" есть и факты не нужны, потому что ему лично так хочется. Кто против него, то агент кремля.
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11.12.2021 17:42 Ответить
А нагадати вам враження Христо Грозєва від побрехеньок Зеленського ?
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11.12.2021 17:53 Ответить
Серйозно? Ц "тск" безумної не знайшло?
А злив був, за твердженням зЕзидента.

" Мое обсуждение вопроса "вагнеровцев" было с Лукашенко по телефону, это правда. Когда они заехали, насколько мне известно, автобусами на территорию Беларуси. Я что-то слышал, что они там откуда-то согласно операции летели, я не знаю… я знаю, что они заехали автобусами. Когда они заехали, мы понимали прекрасно, что по делам этих боевиков информация есть у государства. И у меня был разговор с президентом
Александром Лукашенко. И я ему сказал: у вас там боевики, и у нас есть информация. Он ответил, что мы изучим этот вопрос и обязательно сделаем все возможное ... и все, после этого все», - сказал Зеленский."
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11.12.2021 18:19 Ответить
Про що, мовчить Порох.....
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11.12.2021 17:43 Ответить
Допоки при владі буде зелена банда , - Украіну буде кошмарити кремлівська , фсбшна шушера , так як їм зедермаки пообіцяли злити нашу країну в турборежимі 😠
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11.12.2021 17:52 Ответить
свічка




Прочитала у Вовнянка,що Гогіашвілі і його дружина,незмінна з часів Кварталу помічниця Зеленського Марія Левченко (яка ,нагадую,була в кабінеті Зеленського під час обговорення операції з вагнерівцями),дружать сім'ями з заслуженим нашим залізничником і його діджейкою. Бінго!
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11.12.2021 17:52 Ответить
Закрий свою смердючу пельку , так як свідомі украінці , без твого лайна і брехні , здатні дати оцінку тому , що зробив і продовжує робити Президент Порошенко для Украіни 😠
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11.12.2021 17:58 Ответить
Веди себя хорошо , не позорься.
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11.12.2021 18:06 Ответить
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11.12.2021 18:03 Ответить
Всі пам'ятають, що нац. гвардієць впустив посвідчення Зеленського на інавгурації. Певно, його доля повісила десь на стіні рушницю, що у кінці вистави вистрілить.
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11.12.2021 18:17 Ответить
На інавгурації януковоча двері в Раду також закрилися перед носом шапкокрада.
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11.12.2021 20:10 Ответить
Рада є сакральним місцем, хоча далеко не всі українці це розуміють. І поза тим, у ній навіть двері знають, перед ким закриватися, а подушки - кого скидати з шанованого місця під ноги воякам.
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11.12.2021 20:32 Ответить
відношення до "кротів",є заплановане в Москві, для своїх "слуг" в Україні,адже саме через це відношення і "зе" і Україна бачить натівський шлагбаум , котрий поставило "зелене відношення до кротів" ,
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11.12.2021 18:26 Ответить
Какой шикарный пантеон разных фриков подарило Украине время правления шестого президента.

"Недогарант" и "Не лох" Зеленский.
"Анал-табу" Яременко.
Коля "Котлета"
"Безумная" Безуглая.
"Голубой" воришка Клочко.
"Корабельная сосна" Корниенко.
Лиза "Путч" Богуцкая.
Юлия "Недоразумендель".
И примкнувший к ним "Тухлый Лещ".

Все они образуют #моносброд, который руководит Украиной из своего Шапитолия и превращая страну в *********. А теперь к этой шобле добавился Александр "**@ло" Гогилашвили. Вот же коллективчик...

Борислав Береза
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11.12.2021 18:27 Ответить
Список далеко не повний, можна до нього ще додавати і додавати.

"Люся" Арестович.
"Діджей" Арахамія.
"Лейтенант" Баканов.
"Гуманістка" Третякова.
"Пролітаюча" Верещук.
"Смотрящій за Кривим Рогом" Юзік.
"Дебіл" Мілованов.
"Готеллер" Малюська.
"Гроза відеокамер" Трухін і інші алко-нарко-психо водії з цієї компанії.

Можна продовжувати далі і далі. Всі "слуги" пройшли відбір, щоб були, як вони кажуть "наша людина". Мабуть, якщо серед них деякі адекватні і трапляються, то це через недбалість при цьому відборі.
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12.12.2021 01:02 Ответить
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11.12.2021 18:32 Ответить
Просто генерал - человек с мозгами, а не тупое быдло из 90-х.
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11.12.2021 19:30 Ответить
Вьіявление "крота" - работа контрразведки , достаточно сложная , т.к. противник всегда разрабатьівает мероприятия прикрьітия своей агентурьі и подсовьівает ложньіе версии и следьі, в т.ч. через СМИ. Шумиха и истерия в прессе и на ТВ никак не способствуют раскрьітию вражеской агентурьі , наоборот . А использование данной темьі в политических целях вообще может похоронить профессиональное расследование . Имхо
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11.12.2021 18:40 Ответить
Шмарклеботам ще контррозвідка потрібна щоби пошукали крота серед зрадників.
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11.12.2021 18:59 Ответить
Так благодаря шумихе, мы узнали, что зе-сепар уволил контразведчиков которые имели массу доказательств того, что опг квартал95 - это кацапская агентура
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11.12.2021 19:04 Ответить
Не надо делать за США их работу.Они нам подсказывают.Кто есть Кто..Булава многим обожгла руки и обогатила..
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11.12.2021 18:42 Ответить
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11.12.2021 18:45 Ответить
о каких кротах там все говорят ?

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11.12.2021 18:57 Ответить
И что то сразу вспомнилось про Ежова который был переводчиком Гнойсмана ездивший на все официальные встречи с высшим руководством Украины и по совместительству росийскм КГБистом которого Петька отпустил.
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11.12.2021 18:58 Ответить
Того самого, которого твой вовка выпустил из тюрьмы. Неужели ты забыл такой важный момент?
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11.12.2021 19:03 Ответить
FT FT - "Ежова.....которого Петька отпустил"
*****************************************
Я дам тобі підказку (дату), коли відпустили цього ежова =>7 вересня 2019-го року.
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11.12.2021 19:46 Ответить
После опубликования ряда расследований, ни у кого из здравомыслящих граждан уже нет сомнений, что зелох и его рашисткое кодло шестерят на парашию.
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11.12.2021 19:01 Ответить
Сегодня в США - страшная трагедия.Только в штате Кентукки погибло 70 человек от ночного торнадо..Разрушен до основания складской комплекс Амазон..Я бы прнинес соболезнования народу США...
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11.12.2021 19:07 Ответить
Адміністрація президента США Джо Байдена відклала на невизначений термін надання Україні пакету військової допомоги на суму $200 млн, який раніше був підготовлений.

Про це у суботу, 11 грудня, повідомив телеканал NBC
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11.12.2021 19:15 Ответить
- таки шкода , що не чутно про що "требовал" "не лох" при розмові з Байденом ...
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11.12.2021 21:38 Ответить
А тем временем - Сюрпрайз *** !!!
Власти США решили отложить отправку дополнительной военной помощи Украине на сумму в 200 миллионов долларов.
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11.12.2021 19:23 Ответить
можем.
Агент Кремля "Козырь" несколько раз встречался с советником президента по национальной обороне Салливаном.
Получается, то ли "Козырь" не агент Кремля, то ли "Козырь" завербовал в агенты Кремля Салливана...
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11.12.2021 20:44 Ответить
То ли "козыря" тупо кормят дезой
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11.12.2021 22:15 Ответить
таёжный зверёк писец крадется медленно, но уверенно... он всё съест... а всё, что не съест - очень сильно понадкусывает... и начнет все сверху... они же любят провонявшийся продукт...
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12.12.2021 07:01 Ответить
"Светит незнакомая звезда"©
"Светит месяц, светит ясный"©
"Седьмой Пятому не светит"®
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12.12.2021 09:33 Ответить
Ничего,доберёмся до какого крота,Предателей страны.Иуды.и подстилки кремлевские,гореть вам в аду!
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12.12.2021 14:36 Ответить
"Это не ерунда! Это совсем даже не ерунда,
дружище Битнер! Особенно в таком деле."©
(начальник IV управления "Гестапо" Главного
управления имперской безопасности РСХА
Третьго Рейха группенфюрер СС Г.Мюллер
о кровных родственных связях,
к/ф "17 мгновений весны", 10-я серия)
Вот интересно узнать: как известно, под одной крышей с Пётром Лексеичем проживает его старшенький Алешенька-сынок с жёнушкой Юлией Львовной, в девичестве - Алихановой, родители которой живут в Санкт-Петербурге, родная сестра - жена вице-губернатора Ленинградской области. Всвязи с вышеизложенным, хотелось бы узнать, Российские спецы - настолько благородные рыцари, (или расточительные лохмандеи), что снисходительно оставили без внимания столь роскошную кровную родственную связь или всё-таки филигранно и аккуратно разрабатывают? И на что согласится Питерская невестка, дабы совершенно случайно не прочитать в прессе криминальную новость о том, что какие-то неустановленные изверги-грабители, ворвавшись в дом папеньки и маменьки Алихановых исключительно с целью ограбления, живьём содрали с них кожу, а затем их же поджарили на медленном огне? А может в Российских ФСБ, СВР, Г(Р)У ГШ МО служат одни сплошные мягкотелые, добросердечные и кроткие тюфяки-соплежуи?
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12.12.2021 20:57 Ответить
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