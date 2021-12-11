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Луганщина (6241) Донбасс (26945) уголь (988) Шахов_Сергей (109)

Луганщина на пороге техногенной катастрофы из-за блокирования Россией поставок угля, - нардеп

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Луганщина на пороге техногенной катастрофы из-за блокирования Россией поставок угля, - нардеп

В связи с введенной Россией транспортной блокадой и остановкой поставок угля на Луганскую ТЭС Луганская область оказалась на грани техногенной катастрофы.

Об этом заявил народный депутат Сергей Шахов в эфире телеканала "Украина24".

"Мы трубили об этом еще с лета, мы говорили о том, что к ТЭС нет железной дороги. Эта ситуация, которая сейчас сложилась на Луганщине, - это фактически техногенная и социальная катастрофа. На ТЭС осталось всего 30 тыс. тонн угля, этого хватит на 20 суток, а если начнутся морозы, то система вообще не выдержит", - сказал он.

Шахов подчеркнул, что власть за 7 лет так и не построила прямую железную дорогу к городу Счастье, оставив регион зависимым от России. Также правительство не обеспечило станцию газом, поставив под угрозу 12 тыс. человек, а также 53 больницы, 293 школы, 253 детсада и все шахты области.

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Напомним, что с 2014 года Луганская ТЭС не имеет железнодорожного сообщения с остальной территорией Украины и два подъездных пути проходят с временно оккупированной территории и России.

При этом за 7 лет "Укрзализниця", несмотря на обещания, так и не проложила железнодорожные пути в город Счастье. Таким образом город и Луганская ТЭС полностью зависят от физических поставок исключительно с территории России.

В свою очередь, Россия запретила поставки угля на Луганскую ТЭС в рамках угольной блокады Украины с 1 ноября.
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Топ комментарии
+28
Владелец частной ТЭЦ должен сам позаботится о способах доставки угля и газа на свое предприятие,он нагло покупает во Франциях виллы за сотни миллионов,пусть работает и не скулит.
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11.12.2021 17:56
+15
Традиционная тема, приватизация прибыли, национализация убытков.
Вот ПОСТРОЙТЕ ДТЭК дорогу, им не за что.
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11.12.2021 17:42
+8
Покупают на пару с шаховым
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11.12.2021 18:02
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При цьому за 7 років "Укрзалізниця", незважаючи на обіцянки, так і не проклала залізничні колії до міста Щастя. Таким чином, місто та Луганська ТЕС повністю залежать від фізичних поставок виключно з території Росії. Джерело: https://censor.net/ua/n3304711

Ну ты подумай... Тут похоже не только Зеля виноват.
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11.12.2021 17:40 Ответить
ВЛАСТЬ Законом БЛОКАДЫ ЛДНР сама себе наступила на хрен , а теперь пытается встать ....
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11.12.2021 20:18 Ответить
Традиционная тема, приватизация прибыли, национализация убытков.
Вот ПОСТРОЙТЕ ДТЭК дорогу, им не за что.
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11.12.2021 17:42 Ответить
і яка катастрофа..нгаскільки я знаю луганщину вже об'єднали з енергосистемою України в минулому році...Це РЛА продавлюєщоб йому або збудували колію за державний кошт або субсидіювали газ ..Може ще йому котли на вугілля за наші кошти переобладнати?
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11.12.2021 18:44 Ответить
Скайнет наступает.
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11.12.2021 20:04 Ответить
Підконтрольна Луганщина 5 років була взагалі відрізана від енергосистеми України, хоча треба було прокласти лише 20 км ЛЕП в глибокому тилу. А залізниці треба кинути лише кілометрів 45 по степовій рівнині знов таки в глибокому тилу.
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11.12.2021 17:54 Ответить
неподъемная задача для страны организовать подвоз угля блд..
Тракторами, самосвалами, подводами и что там еще...
Одну чертову ТЕС...
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11.12.2021 17:55 Ответить
Нахріна та дорога, якщо вугілля немає.
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11.12.2021 18:37 Ответить
так там не вугілля потрібно..а антрацит,який в Україні не видобувають
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11.12.2021 18:45 Ответить
Владелец частной ТЭЦ должен сам позаботится о способах доставки угля и газа на свое предприятие,он нагло покупает во Франциях виллы за сотни миллионов,пусть работает и не скулит.
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11.12.2021 17:56 Ответить
Покупают на пару с шаховым
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11.12.2021 18:02 Ответить
Завтра Колька тищенко скажет -пусть государство доставит в мой знаменитый Велюр кофе,мясо,пирожные,девочек-танцовщиц и виски,и все за счёт бюджета потому что мне так хочется.
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11.12.2021 18:12 Ответить
Можна вугілля постачати і вантажівками - австралійці знають як, головне щоб перепадів висот не було і треба окрему дорогу.

ЦЕ НЕ ФОТОШОП
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11.12.2021 18:08 Ответить
правда, це Австралія, братани...
колись вислана з сша непотріб.
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11.12.2021 18:14 Ответить
Як що ти про вантажівки, то їх роблять в Австралії на дочірних підприємствах американських автокорпорацій.
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11.12.2021 18:24 Ответить
я про те що нормальні люди вирішують проблеми а не бігають по світу з протягнутою рукою і підмитою попою.
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11.12.2021 18:31 Ответить
Не с сша ,а англии
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11.12.2021 18:40 Ответить
А как с грузоподъемностью - асфальт выдержит ? Особенно зелёный? 😀
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11.12.2021 18:38 Ответить
Зимой витримає, це літом він плавиться )
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11.12.2021 21:35 Ответить
До речі асфальт непоганий - у Харкові окружну зробили гарну, з двух шарів асфальту, з полімерною сіткою між шарами, на узбіччі бетонні здиви для дощу, але все це у два рази дорожче ніж у реальності. Велике Крадівництво як воно є.
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11.12.2021 21:43 Ответить
1000 т в сутки это 300-400 грузовиков. Электроэнергия будет золотая.
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11.12.2021 19:09 Ответить
В кожній вантажівці буде мінімум по 5 кузовів, а якщо дорога пряма то і 7 кузовів,
в кузові біля 30 тон вугілля, теж 300 - 400 вантажівок? Щось з математикой не сходиться
Звісно це все в теорії, але не 300 - 400 вантажівок, це точно, а десь 6 автопоїздів на добу.
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11.12.2021 21:40 Ответить
А, ну если так, то да. А мосты выдержат?
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11.12.2021 22:59 Ответить
В залежності відкіля возити те вугілля, то вже головний біль логістів простягати дороги у безпечний спосіб. В Австралії ці автопоїзди теж через мости їздять -

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12.12.2021 12:42 Ответить
А те , что до порошенко ничего не должны?
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11.12.2021 18:42 Ответить
Порошенко на ПВО і озброєння в 2014 непогано так витряхнув ..майже млрд..а от що витряхнули інші,,предпрінімателі" бо для вас тільки Порошенко алігарх
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11.12.2021 18:48 Ответить
Порох і так зробив те що для нього не робив не один український президент - підняв престиж України яка на той час воювала з еРеФієй.
Звиняй за те що Порох не займався Великим Крадівництвом
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12.12.2021 12:45 Ответить
І тут дупатут Шахов про своє.
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11.12.2021 18:24 Ответить
С другой стороны пускай луганчаны видят как их любит Рашка что блокирует уголь из Казахстана. Как ни странно а Рашка в первую очередь лупит по своих же поклонниках
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11.12.2021 18:43 Ответить
Ну ладно біндєравцев москалі тихо ненавидять . Ну але ж рюзькоязічних ватніків вони взагалі просто фізично стирають з лиця землі . Ненавидять їх просто якоюсь тваринною ненавистю . Дивно це все і ніпанятно.
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11.12.2021 19:03 Ответить
Єто скрєпная любоф Руцкого міра))
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12.12.2021 12:47 Ответить
Шахов профессиональный паникёр из команды прохфесионалов.Сначала ворует уголь,а потом кричит,шо угля нет.Именно так он зарабатывает.Банкротит заводы и пилит на металл скидывая дохлый актив и уволенных рабочих на бюджет страны.Вот где агент так агент.
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11.12.2021 20:02 Ответить
Среднесуточное потребление угля Луганской ТЭС - 3 тысячи тонн. Поставки угля на ТЭС осуществлялись с актива ДТЭК в РФ - шахтоуправления "Обуховская" (Ростовская обл.) Однако в августе 2021 года группа компаний ДТЭК получила разрешение ФАС России на продажу донских шахт кипрской компании Valleyton Investments Limited. Согласно кипрскому реестру, владельцем Valleyton Investments Limited является гражданка Армении Елена Оганесян.
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11.12.2021 20:40 Ответить
Зато дурачок стадионы строит
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12.12.2021 18:50 Ответить
 
 