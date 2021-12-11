С начала суток войска РФ трижды обстреливали наши позиции, один украинский воин получил ранение

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В направлении Песчаного на Луганщине оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Каменки враг совершил обстрел со стрелкового оружия.

В сторону Катериновки на Луганщине вражеские войска открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Вследствие вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину оказана домедицинская помощь. Его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

"Чтобы заставить противника прекратить обстрелы, украинские защитники открывали ответный огонь. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули в штабе.

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