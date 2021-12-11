С начала суток войска РФ трижды обстреливали наши позиции, один украинский воин получил ранение
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С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В направлении Песчаного на Луганщине оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вблизи Каменки враг совершил обстрел со стрелкового оружия.
В сторону Катериновки на Луганщине вражеские войска открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Вследствие вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину оказана домедицинская помощь. Его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
"Чтобы заставить противника прекратить обстрелы, украинские защитники открывали ответный огонь. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули в штабе.
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Швидкого одужання нашому захисникові.
і поранений - це іменник (хто?) самостійне слово.
або поранений воїн - прикметник (який? поранений) і іменник (хто? воїн)
можливо і так і так - воїн зазнав пораення, або воїн був поранений, або - є поранений
(але сперечатися не буду))))
11 декабря 2021 г.
Вчера (10.12.21) в обед возле подъезда многоэтажки на северо-западной прифронтовой окраине Донецка (в поселке шахты «Октябрьская» возле дома №39 по Кремлевскому проспекту) упал беспилотный летательный аппарат. Об этом в 15:25 по московскому времени, по которому живут оккупированные районы Донецкой области, в частности, сообщил блогер и сторонник «русского мира» «Донбасс решает».
Местные жители говорят, что БПЛА упал какбы сам, так как не было слышно ни выстрелов, ни разрывов. На место происшествия понаехало множество машин: «Военные, полицейские, пожарные, медики. Район возле дома оцепили. Задокументировали случившееся, пытались определить, откуда прилетел беспилотник. Затем его увезли». На фотографии видно одно крыло упавшего дрона. С чего «Донбасс решает» взял, что БПЛА украинский, непонятно.
А уже в 17:11 террористы из так называемой «народной милиции» ДНР заявили, что октокоптер (без крыльев, с восемью пропеллерами), якобы принадлежавший 54-ой бригаде Вооруженных сил Украины, сбросил взрывное устройство в прифронтовом поселке шахты «Трудовская» (юго-западная окраина Донецка):
«Неразорвавшееся взрывное устройство было обнаружено местными жителями, а место происшествия оцеплено военнослужащими «народной милиции ДНР». В ходе обезвреживания сброшенного боеприпаса неустановленного типа произошел его подрыв. В результате один военнослужащий погиб, а второй получил осколочные ранения».
При этом никаких доказательств, что бомба была сброшена с БПЛА, тем более украинского, оккупанты не предъявили.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!