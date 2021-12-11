"Тот, кто готовится к войне, не воюет", - черкасская бригада теробороны просит о помощи
Новости Цензор.НЕТ Общество
Командир черкасской бригады теробороны Анатолий Стуженко обратился к депутатам Черкасского городского совета и к бизнесу с просьбой о помощи в условиях подготовки к возможной российской агрессии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Прочерк.
Комбриг напомнил, что в соответствии с Законом "О национальном сопротивлении" и решением СНБО, в 2022 году в государстве должны быть развернуты подразделения территориальной обороны, которые будут отвечать за надежное функционирование государственных органов, охрану важных объектов, борьбу с диверсантами, защиту населения от последствий разрушений опасных объектов и т.д.
"Нам нужна ваша (депутатов) помощь. Первое – принять решение о размещении подразделений территориальной обороны, – сказал подполковник Стуженко. – Второе – до 15 января обеспечить эти помещения хотя бы светом и отоплением. В-третьих, просим бизнес, работающий в Черкасской области, по мере возможности помочь нам. Мы просим помощи. Мы - воюющее государство, и на сегодняшний день все средства Министерства обороны направлены для боевых подразделений на востоке государства. Если вместе с вами мы все это сделаем, то враг в этот дом не придет. Есть мудрое изречение: "Тот, кто готовится к войне, не воюет".
В сентябре командир бригады сообщал, что проблема с выделением мест для дислокации подразделений теробороны остро стоит по Черкассам и Золотоношскому району.
Также он сообщил, что на службу в бригаду территориальной обороны поступил депутат горсовета Руслан Батыр. Он стал заместителем командира бригады.
Напомним, чтобы заработала обновленная тероборона и движение сопротивления, согласно закону об основах нацсопротивления, должны быть подготовлены около 20 различных нормативно-правовых актов. В то же время, согласно заключительным положениям закона, у правительства на это есть время до июля 2022 года, ведь законом предоставлен шестимесячный срок со дня вступления в силу закона (1 января 2022 года).
Пожалуйста, подождите...
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11.12.2021 17:15
треба українцям самім про себе думати
треба вчитись воювати у бетонних джунглях
без Пороха !
і саме тому що без Пороха !
бо при Пороху хло і не висовувася із "великою агресією", бо знав, що добряче одержить по ушам навіть і без Заходу
Насправді все набагато простіше: що Зе, що Порох воліють свої гроші витрачати не на армію, а виводити їх у оффшори. І поки у українського народу буде стояти вибір між цими двома - ми всі будемо у тій самій дупі.
вони звільнені рішенням моні або єрмака.
вони позбавлені всього.
вони банковій не потрібні.
а от якщо ти аферист, казнокрад, чи просто ворюга, якщо ти зрадник, будьласка вибирай крісло в оп або міністерствах.
якщо ти """ЮЗІК""" тобі можна все!!!
Які вони хочуть приміщення? Для зборів? Так для цього є площі майданчики поля.
Зброя амуніція повинна знаходитись у кожного тероборонця вдома.
Вся країна повинна бути великою казармою.
масштабі на потребі...
слава яйцям - не всі косили 4 рази від війни і не закосять.
шо би кожне вікно і щілина стріляли!
нам прийдётся пролить её ещё больше , но это их тоже не обойдёт стороной...
мразота зелеНая!
мені окрему яму рити не треба - не стефан..
разве они знают с.уки, что такое война???
никто не знает что такое ВОЙНА
пока не отправит туда
собственного сына
позже к меморандуму присоединились Новомосковск, Кривой Рог, Каменское и Павлоград.
принять участие в сборах и тренингах может любой желающий.
Если хотите присоединиться к штабу территориальной обороны Днепра или просто получить навыки по стрельбе, тактике и полевой медицине, заполните Google-форму.
Войска представлены исключительно легкопехотными подразделениями, комплектуемыми по территориальному принципу из жителей зоны ответственности
На вооружении находятся 5,56-мм модульные автоматы MSBS, 9-мм пистолеты VIS-100, 7,62-мм снайперские винтовки Бор, 7,62-мм пулеметы UKM-2000P, 40-мм подствольные гранатометы, разведывательные беспилотные летательные аппараты FlyEye и дроны-камикадзе Warmate. На ротном уровне наряду со стрелковым вооружением предполагается иметь 60-мм минометы LMP-2017 и переносний протитанковий ракетний комплекс FGM-148 Джавелин[
13.11.2021 09:45
(и дай Бог чтобы это не пригодилось... )
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Для нинішньої влади, це непомірна вимога
Источник: https://censor.net/ru/n3304715
А почему, например, не командиром отделения, взвода или роты? А потому, что депутат горсовета! Жалко, что место командира бригады занято.