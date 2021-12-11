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Черкассы (802) Черкасщина (952) тероборона (290)

"Тот, кто готовится к войне, не воюет", - черкасская бригада теробороны просит о помощи

Новости Цензор.НЕТ Общество

Командир черкасской бригады теробороны Анатолий Стуженко обратился к депутатам Черкасского городского совета и к бизнесу с просьбой о помощи в условиях подготовки к возможной российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Прочерк.

Комбриг напомнил, что в соответствии с Законом "О национальном сопротивлении" и решением СНБО, в 2022 году в государстве должны быть развернуты подразделения территориальной обороны, которые будут отвечать за надежное функционирование государственных органов, охрану важных объектов, борьбу с диверсантами, защиту населения от последствий разрушений опасных объектов и т.д.

"Нам нужна ваша (депутатов) помощь. Первое – принять решение о размещении подразделений территориальной обороны, – сказал подполковник Стуженко. – Второе – до 15 января обеспечить эти помещения хотя бы светом и отоплением. В-третьих, просим бизнес, работающий в Черкасской области, по мере возможности помочь нам. Мы просим помощи. Мы - воюющее государство, и на сегодняшний день все средства Министерства обороны направлены для боевых подразделений на востоке государства. Если вместе с вами мы все это сделаем, то враг в этот дом не придет. Есть мудрое изречение: "Тот, кто готовится к войне, не воюет".

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В сентябре командир бригады сообщал, что проблема с выделением мест для дислокации подразделений теробороны остро стоит по Черкассам и Золотоношскому району.

Также он сообщил, что на службу в бригаду территориальной обороны поступил депутат горсовета Руслан Батыр. Он стал заместителем командира бригады.

Тот, кто готовится к войне, не воюет, - черкасская бригада теробороны просит о помощи 01

Напомним, чтобы заработала обновленная тероборона и движение сопротивления, согласно закону об основах нацсопротивления, должны быть подготовлены около 20 различных нормативно-правовых актов. В то же время, согласно заключительным положениям закона, у правительства на это есть время до июля 2022 года, ведь законом предоставлен шестимесячный срок со дня вступления в силу закона (1 января 2022 года).

Читайте также: Резерв терробороны составляет более 200 тысяч граждан, - Резников
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Топ комментарии
+31
Цього у "Великому крадівництві " не передбачено !!!)))
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11.12.2021 18:27
+31
повернувся 14-ий рік, але

без Пороха !

і саме тому що без Пороха !
бо при Пороху хло і не висовувася із "великою агресією", бо знав, що добряче одержить по ушам навіть і без Заходу
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11.12.2021 18:36
+20
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11.12.2021 18:34
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Цього у "Великому крадівництві " не передбачено !!!)))
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11.12.2021 18:27 Ответить
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11.12.2021 18:34 Ответить


ЦІКАВИЙ МАТЕРІАЛ

Що робити якщо війна? Як вижити в місті? Кілька порад цивільній людині від проєкту Хлопці з Лісу Ч.1

https://youtu.be/IoukTDvvj_Y

11.12.2021 17:15
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11.12.2021 18:35 Ответить
На власть із ГОГ ТА АРАХАМІЙ надії нема
треба українцям самім про себе думати
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11.12.2021 18:36 Ответить
де той ліс, шановний,

треба вчитись воювати у бетонних джунглях
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11.12.2021 18:37 Ответить
А между Жаботином, Чигерином и Суботовым прекрасный лес.
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11.12.2021 19:12 Ответить
Нычка, с мардовского - нагрудное украшение.
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11.12.2021 23:03 Ответить
повернувся 14-ий рік, але

без Пороха !

і саме тому що без Пороха !
бо при Пороху хло і не висовувася із "великою агресією", бо знав, що добряче одержить по ушам навіть і без Заходу
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11.12.2021 18:36 Ответить
Він під проксі. Країна постійно міняється. Чувак або ж з РФ строчить, або ж з Лугандону.
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11.12.2021 19:00 Ответить
"Вахмурка"? Він же "Ден Стороженко"? Це "подоляченя"!!!
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11.12.2021 19:04 Ответить
Я Щойно знайшов ;Петра Чайку; в ЖЖ-шкі. Він там таким лайном Цензор поливає! ЖЮлябот.
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11.12.2021 19:07 Ответить
А хто заважає сьогодні Пороху виділити кошти на Черкаську бригаду тероборони? Чи він обідніє, якщо проплатить оренду приміщення та рахунок за електроенергію?
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11.12.2021 22:40 Ответить
А Зе хто заважає - він же тепер влада
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12.12.2021 13:22 Ответить
Ну, хоча б те, що кожна стаття витрат бюджету на щось призначена і не можна отак от, за бажанням лівої ноги навіть президента їх куди-небудь витратити. Але ж порохоботи так ******* розповідати про величезні витрати з власної кишені, що їх робив Сивочолий на армію. То що виходить, що ці витрати потрібні їх гетьману лише якщо він буде мати президентське крісло під дупою?
Насправді все набагато простіше: що Зе, що Порох воліють свої гроші витрачати не на армію, а виводити їх у оффшори. І поки у українського народу буде стояти вибір між цими двома - ми всі будемо у тій самій дупі.
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13.12.2021 12:33 Ответить
Вітя х*рню не пиши - Порох за свої грощі закуповува і закуповує снайперські і контрснайперські комплекти виготовлені на Заході. Він це робить весь час що триває АТО/ ООС. А що твій клоун за свої грощі придбав солдатам України, окрім відосиків, та нічого, навіть в них він не згадує що путін то агресор України і Расія це ворог України, просто не згадує.
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13.12.2021 14:12 Ответить
є багато людей які вболівають за Україну, та щось хочуть зробити але.....
вони звільнені рішенням моні або єрмака.
вони позбавлені всього.
вони банковій не потрібні.
а от якщо ти аферист, казнокрад, чи просто ворюга, якщо ти зрадник, будьласка вибирай крісло в оп або міністерствах.
якщо ти """ЮЗІК""" тобі можна все!!!
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11.12.2021 18:39 Ответить
Бла-Бла Кар, Початок..

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11.12.2021 18:41 Ответить
КУРОРТ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ, ПИОНЕРЛАГЕРЬ, ГДЕ ОНИ КАЙФУЮТ, ПОТОМУ ЧТО СБЕЖАЛИ ОТ ЖЕН (люсьен)
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11.12.2021 19:03 Ответить
ану зарештуйте цього розбійника за розпалювання ворожнечі!
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11.12.2021 18:43 Ответить
В бюджете 2022 многократно увеличены ассигнования на содержание главклоуна и его шапито, но денег на увеличение зарплат военным, на покупку новых ракетных комплексов, на содержание терробороны - нет. А все потому, что глава государства и его дерьмаковская шобла выполянют задание кремлефашистов по развалу обороноспособности "бунтующей колонии".
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11.12.2021 18:59 Ответить
Не буде Бубочка розвивати ніяку тероборону. Воно війну закінчило, всі гроші на дерибан на дорогах та майданчиках для фітнесу.
Які вони хочуть приміщення? Для зборів? Так для цього є площі майданчики поля.
Зброя амуніція повинна знаходитись у кожного тероборонця вдома.
Вся країна повинна бути великою казармою.
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11.12.2021 19:00 Ответить
я б почав поясняти людям де і як озброітися в національному
масштабі на потребі...
слава яйцям - не всі косили 4 рази від війни і не закосять.
шо би кожне вікно і щілина стріляли!
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11.12.2021 19:06 Ответить
Вони сцють видати зброю населенню. Тоді не забикуєш, не будеш літати на гелікоптерах на день народження завхоза, не будеш здавати країну Макшанії.
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11.12.2021 19:12 Ответить
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11.12.2021 19:20 Ответить
В вопросе защиты своей страны, своего города, своего дома, своей семью и себя, Вофка полагается не на украинскую тероборону, а на "Цахал".
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11.12.2021 19:15 Ответить
Правильно... потому что если что то - одна надежда на тероборону , добровольцев и волонтеров останется .. на власть надеется бессмысленно - они будут заняты вопросом сбережения себя и своего выводка.
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11.12.2021 19:15 Ответить
Еще в начале войны тероборону начал создавать адмирал Кабаненко,но его быстро убрали а теперь все проблемы пошли по новому кругу.
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11.12.2021 19:17 Ответить
дітей до Польщі і Літви, а самі в стрiй - жодної україньскої смерті без дохлого кацапа.
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11.12.2021 19:18 Ответить
эти с.уки чиновничьи видимо не понимают что , чтобы пролитая кровь не оказалась напрасной-
нам прийдётся пролить её ещё больше , но это их тоже не обойдёт стороной...
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11.12.2021 19:18 Ответить
В Швейцарии на каждого жителя приходится 7 единиц стрелкового оружия разных модификаций включая грудных младенцев,включая крупнокалиберные пулеметы,гранатометы и т.д.
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11.12.2021 19:20 Ответить
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11.12.2021 19:24 Ответить
Ну й шо ты хочеш этим ска зать?
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11.12.2021 19:33 Ответить
Учения и сборы швейцарской самообороны проводятся каждые полгода...сообщает швейцарский сайт SWI swissinfo.сh
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11.12.2021 19:27 Ответить
а подонок зеЛя на 'велике крадивнитсво' деньги тырит!
мразота зелеНая!
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11.12.2021 19:35 Ответить
на жаль свої стволи не зможу привезти, сімья в курсі - сьогодні кацапня вторґнулася? - завтра я в аеропорту.
мені окрему яму рити не треба - не стефан..
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11.12.2021 19:45 Ответить
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11.12.2021 19:45 Ответить
уставшие от войны. мля...
разве они знают с.уки, что такое война???
никто не знает что такое ВОЙНА
пока не отправит туда
собственного сына
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11.12.2021 19:55 Ответить
общественные организации, добровольческие движения и городские власти Днепра подписали меморандум о сотрудничестве и объединении штаба обороны Днепропетровской области.
позже к меморандуму присоединились Новомосковск, Кривой Рог, Каменское и Павлоград.




принять участие в сборах и тренингах может любой желающий.
Если хотите присоединиться к штабу территориальной обороны Днепра или просто получить навыки по стрельбе, тактике и полевой медицине, заполните Google-форму.
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11.12.2021 20:00 Ответить
Эмблема территориальных войск Польши
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11.12.2021 20:10 Ответить
Структура

Войска представлены исключительно легкопехотными подразделениями, комплектуемыми по территориальному принципу из жителей зоны ответственности

На вооружении находятся 5,56-мм модульные автоматы MSBS, 9-мм пистолеты VIS-100, 7,62-мм снайперские винтовки Бор, 7,62-мм пулеметы UKM-2000P, 40-мм подствольные гранатометы, разведывательные беспилотные летательные аппараты FlyEye и дроны-камикадзе Warmate. На ротном уровне наряду со стрелковым вооружением предполагается иметь 60-мм минометы LMP-2017 и переносний протитанковий ракетний комплекс FGM-148 Джавелин[

13.11.2021 09:45
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11.12.2021 20:11 Ответить
обзавидоваться можно !
(и дай Бог чтобы это не пригодилось... )
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11.12.2021 20:22 Ответить
Просвещать надо постоянно и украинцев и власть и побольше материалов из западного опыта
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11.12.2021 20:29 Ответить
Наша тероборона теж гарно озброєна - вила, ножі, сокири, мисливські рушниці, пару карабінів, енна кількість берданок, мосінок, манліхерів, маузерів, максимчик (єслі чьо - нічєго таково у нас нєт), для гарного бабаху є селітра або купа тракторів, якими можна завалити мости при потребі і притягти т-64 з сусіднього села із постаменту
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11.12.2021 21:13 Ответить
И цистерна куба на 3 напалма.
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11.12.2021 23:12 Ответить
Орел на унитазе?
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12.12.2021 04:42 Ответить
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11.12.2021 20:11 Ответить
Украинцы будут биться ожесточенно
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11.12.2021 20:17 Ответить
Друге - до 15 січня забезпечити ці приміщення хоча б світлом і опаленням.
-----------------------
Для нинішньої влади, це непомірна вимога
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11.12.2021 20:19 Ответить
Может кто не заметил одну очень интересную деталь: "Также он сообщил, что на службу в бригаду территориальной обороны поступил депутат горсовета Руслан Батыр. Он стал заместителем командира бригады".

Источник: https://censor.net/ru/n3304715
А почему, например, не командиром отделения, взвода или роты? А потому, что депутат горсовета! Жалко, что место командира бригады занято.
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11.12.2021 21:02 Ответить
Так может он офицер запаса, воевавший в 14-15?
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11.12.2021 21:37 Ответить
Нашел, что он бывший пограничник (вероятно офицер) и депутат от ЕС. Так что может потому, что депутат, а может и не потому. Инфы нет, а без инфы наговаривать на человека не стоит.
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11.12.2021 22:51 Ответить
зате без Свінарчуків ...
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11.12.2021 22:05 Ответить
Поэтому путин и спешит напасть, потому что Украина не готова пока к войне...
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11.12.2021 22:43 Ответить
Байден вроде ж все устаканил.
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12.12.2021 04:47 Ответить
 
 