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Новости Политика Украины
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Казанжи (9) Гогилашвили (75)

Заместитель главы МВД Гогилашвили в 1995-2010 годах жил в России, работал помощником боксера Валуева, - Казанжи

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Заместитель главы МВД Гогилашвили в 1995-2010 годах жил в России, работал помощником боксера Валуева, - Казанжи

Заместитель главы Министерства внутренних дел Александр Гогилашвили, ругавшийся на патрульного за остановку его автомобиля в Донецкой области и попытку проверить личность, много лет жил в России.

Об этом написала в фейсбуке журналистка Зоя Казанжи, передает Цензор.НЕТ.

Она обратила внимание, что чиновник общался с патрульным на русском языке, "как и общаются у нас часто высокопоставленные чиновники, которых мы финансируем со сосвоих налогов".

"И все эти разборки возникли потому, что патрульные, выполняя свою прямую работу, остановили автомобиль заместителя министра и попросили документы для проверки! Сняли корону с "небожителя".

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Гогилашвили в системе МВД отвечает за борьбу с наркотиками. На сайте МВД я нашла следующую справку: родился 26 декабря 1973 года в Грузии. В 2019 году окончил Львовский университет бизнеса и права по специальности "Учет и налогообложение". В 2020 году окончил Львовский университет бизнеса и права по специальности "Право".

Экспресс-учение", - иронизирует Казанжи.

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Журналистка отмечает, что замминистра приехал в Украину в 2010 году, "до этого все время, с 1995-го, жил и работал в Ростове". Она добавила к посту фотографию, где Гогилашвили сидит рядом с российским боксером Николаем Валуевым, помощником которого работал.

"Жена Гогилашвили - Мария Левченко - работает помощницей у Зеленского. Яркая иллюстрация, что никакого кумовства и друзей у власти - только исключительно профессионалы.

Экс-нардеп Борислав Береза ​​написал, что в Гогилашвили есть российское гражданство.

Денис Монастырский, министр МВД, отреагировал на быкование своего зама. Он отстранен. В ходе служебного расследования.

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Кулуарно рассказывают, что Гогилашвили пытается выкрутиться из неприятной ситуации и остаться в должности", - отметила Казанжи.

Также она призвала выписать денежное вознаграждение патрульным.

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосте в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени Гогилашвили также будет отстранен от должности.

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Топ комментарии
+70
Ну этот борзый ГОГА засветился . От наглости своей.

А сколько зам министров назначены , жившие в раше и имеющие российских жён УКРАИНСКОЕ ОБЩЕСТВО В КУРСЕ ???

Пора вернуться к люстрации высшего эшелона власти
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11.12.2021 19:06
+62
Как они здесь оказываются? Кто "трудоустраивает" эту погань?
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11.12.2021 19:06
+55
Блин,Зе ВООБЩЕ ОБОРЗЕЛ ?
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11.12.2021 19:03
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11.12.2021 21:46 Ответить
гебня і бандоси... бандоси й гебня
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12.12.2021 00:16 Ответить
Страшно!!! Гидко!!!мерзотаааааа!!!!
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11.12.2021 21:47 Ответить
Етит твою мать-куда СБУ смотрит.
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12.12.2021 06:38 Ответить
олстаннє відео від Пояркова - ну просто позити у концентраті від цієї історії з рашистом у кріслі міністра
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11.12.2021 22:07 Ответить
Нормальный министр МВД при такой работе патрульного просто обязан повысить его в звании и должности а своего заместителя за аморальное отношение к подчиненным уволить немедленно.
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11.12.2021 22:10 Ответить
Только-только от одного Швили здыхались - от Сааки - тут новая напасть из-под Казбека - Гогила. Скидается, шо обермандатоносец ЗЕ-падлюк АраХамло решил сюда весь свой аул перетащить. Сраным джигитам тут шо, мёдом помазано
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11.12.2021 22:20 Ответить
То пісець! І не білий полярний, а криворогий, зелений...
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11.12.2021 22:32 Ответить
Ну что у нас за страна. До нашого берега прибьеться як не гIвно так трiска. Любого иностранца мы сразу тянем в начальственное или депутатское кресло. В регионах, теперь в опзж Н... хрен русский не бритый забыл фамилию, афганец Найем, Саакашвили, ******* россиянин командовал при Яныка ВСУ. Этот Голилашвили, толи русский толи грузин. Все время сажаем себе на шею иностранных приблуд.
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11.12.2021 22:56 Ответить
Заметьте, с какой легкостью Украина принимает на высокие посты всяких инородцев, причём, без оглядки на их предшествующую работу у врага. Скажите, будут ли уважать Украину в мире? И растягивание километровых флагов Украины не закроет позор того, что всякий Биомусор и дикие обезьяны со всех гор мгновеннополучают украинское гражданство и доступ к гостайне.
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11.12.2021 23:14 Ответить
Если должности продаются, возникает вопрос: - Сколько этих должностей куплено кацапами, т.к. Ху@лом?
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11.12.2021 22:58 Ответить
рІвень бидла серед чиновників просто зашкалює , він має йти у відставку . взагалі бидло розуміє тільки силу . раніше я думав що ЗЕ просто шоумен-клоун але судячи з його оточення це все сбратва , гидко навіть про них писати .
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11.12.2021 23:06 Ответить
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11.12.2021 23:31 Ответить
Якось про баригу недоречно,бо при ньому теж купа різного гівна при владі пристроїлась.А гівно воно і є гівно,без різниці своє чи чуже.
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12.12.2021 10:08 Ответить
Та ты что!
Раньше были зашквары каждый день? сливали спецоперации? кроты сидели в АП? торчали под наркотой? быковали на пидлеглих?
Що ты морозишь?
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12.12.2021 23:14 Ответить
Заспокойся,ато ху@ло присниться. Я не вчора народився і пам'ять ще трохи маю,так що не треба тут з інших дурнів робити.Я розумію,що кравчук,кучма,ющ,йолка і особливо мальдівський - то "святі" архангели.При них не крали,а навпаки з дому у бюджет несли.операції зливали і на кордоні контрабанду кришували.Кроти,дорогесенький, були завжди і не тільки. Були навіть міністри оборони з кацапськими паспортами.Наркоманів у владі звісно ж не було,бо всі нюхали квіточки і тобі про це докладали .Владні щурі не бикували на підлеглих,а просто відстрілювали громадян України...Тобі,недалекому,прізвища називати,чи ти на слово повіриш?Так,зедебіли,це тільки чергове зло,насправді набагато гірше за попереднє (і ,скоріш за все,не останнє), але не можна ж бути таким упоротим порохоботом, і не бачити очевидних речей.Всі абсолютно "гетьмани" йшли у владу виключно "поправляти своє матеріальне становище,і олігархічних клопів,і за це я їх ненавиджу,як і не навиджу тих,хто на них молиться,бо вони забирають надію на нормальне життя у таких як я,і їхніх дітей.Так,що розморозся,зніми рожеві окуляри,помолись наніч Богу,а не "святому" петру та лягай собі спати.
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13.12.2021 00:30 Ответить
"смешались в кучу кони, люди..."(с) У тебя в голове редкая каша или это подоляковская технология "обое-рябое"? КАК можно в один ряд поставить Пороха, Ющенко и шапкокрада с зебилом? Ты в уме? Это во-первых.
Во-вторых.Разговор был не о всех, а о конкретном человеке, которого кацапо- и подоляковские троли называли "барыгой".
Да, при "Мальдивском" из дому несли: за СВОИ деньги ПВО делали, амуницию и оружие закупали, лечили и квартиры строили АТОшникам ---вот так обогатились!
И не было ТАКИХ зашкваров в кадрах!А кротов ловили и службы начали работать на страну! И дипломатия работала, и экономика росла, и реформы были, и за страну не стыдно было.
НИКОГДА рожевых окулярив не имела--я прагматик и четко расставляю приоритеты.
А у таких как ты никогда нормального життя не буде---бо дурнi, жаль, что нормальные из-за вас страдают!
А помолитися нужно тебе, т.к. Бог тебя наказал- разум у тебя отнял, молись за его возвращение, может у твоих детей хоть надежда появится)))
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13.12.2021 02:27 Ответить
Ну добре,ще раз спробую і все.От ти мені скажи,ти чесна,порядна людина? І батьки тебе напевно виховували бути чесною і порядною?І ти своїх дітей виховуєш бути чесними і порядними?Так як же ти зі своїми "чіткими пріорітеми" дозволяєш,щоб тебе оббріхували,обкрадали і робили це цинічно і постійно.Що це "за чіткі пріорітети" шукати у лайні цукерку,у поганому-хороше,у злі-добро,у чорному-біле. Чи ти на Місяці живеш і не стикаєшся з українською реальністю?На хріна тобі ті "царі і кумири",ти ж не кацапка,я надіюсь,а тільки російськомовна? Подивись на себе,на свою сім'ю, на своє життя і... на життя тих,за кого ти так турбуєшся. Подобається?...Нічого не зрозуміла? Ну то живи і надалі так. Мене можеш не турбувати. Стіна вона і є стіна,а мені свого лоба шкода.
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13.12.2021 08:34 Ответить
О приоритетах. в 14 году к Президенту у меня было только одно требование (ожидание) : чтобы сохранилась Украина и чтобы в моем городе после 2 мая не было ни "ОНР", ни "порто-франко", ни руцкого мира!!!! Но пришедший в 14 году президент(премьеры, депутаты) перевыполнили мои ожидания и в вопросе войны и армии, и в вопросах субъектности страны, и в экономике, в декоммунизации, в украинизации,и в борьбе с коррупцией и в др. аспектах.
Я не знаю, в каком регионе живете вы, но я счастлива и очень ценю то, что у себя в городе не вижу больше кацапья из мордора, не слышу больше"владимирский централ"и полипа фарфорова их всех дырок, а слышу нормальную украинскую и англоязычную музыку на улицах, пляжах, кафе; на улицах, в магазинах, кафе и пр. появилась украинская речь! на пляжах я вижу воспитанных украинцев, а не пьяных, матюкающихся и орущих кацапов с пивасиком и с их вечно орущими личинками! стала шелковая налоговая, в МРЭО машину переоформляла в 15 г.без "бегунков" по госцене и не целый день , а за два часа! ЖЕКи начали шевелиться и реагировать,перепрописка заняла 20 мин и без взяток, куча услуг в электронном виде,безвиз,могу и дальше продолжать! Это мои приоритеты, это менi подобалось!!!!!!
Это все начало пропадать два года назад, благодаря таким как ты---вечно всем недовольным , вечно им кто-то должен рай построить (и быстро), должен что-то дать . Из таких и состоит этот зеленый сброд , ничего не умеющий, тупой,критиковавший попередникiв, но прийдя к власти ,охреневающий от вседозволенности,воровства и коррупции---рабская психология!
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13.12.2021 22:21 Ответить
Як мовознавець Шевельов розніс "русский мир", переміг НКВД і гестапо, а потім - втер носа Кернесу - https://www.youtube.com/watch?v=sAB6zGgCPks&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
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12.12.2021 00:17 Ответить
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гомодрил Валуев голосовал за Крымнаш?

Депутат госдуры Николай Валуев принял волонтёра Царьграда в своём думском кабинете и охотно ответил на все пять вопросов "Народного голосования".

На вопрос о принадлежности Крыма Валуев ответил мгновенно.

"Наш! Прошу показать старую карту, которая висит здесь не один депутатский созыв, - и парламентарий указал на карту на стене, изданную до марта 2014 года. -
В 2014 году, как только было объявлено о референдуме в Крыму, я уехал оттуда, чтобы, как говорится, ни одна собака не взлаяла, что я в день референдума ходил агитировал. По приезде и результатам я сделал вот эту запись: "рассея! Крым - наш!"
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12.12.2021 00:40 Ответить
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12.12.2021 00:41 Ответить
Кем ты себя возомнил, Гоги??? Сколько же гопоты сраной прилезло на нашу землю...
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12.12.2021 07:18 Ответить
шо н там кончил-купил диплом и все
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12.12.2021 08:57 Ответить
Як же легко всяка гидота пролазе до влади,і як же важко їх потім звідтіля викурювати.Треба щось із цим зробити раз і назавжди,щоб неповадно було!
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12.12.2021 10:03 Ответить
Гражданин России, воспитатель из Ростова без высшего образования стал Замминистра МВД ...... Осталось придумать как в этом виноват Порошенко.
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12.12.2021 10:16 Ответить
Служил у цапской горилы денщиком прихлебателем ,теперь Гоги вааще посыльным горбоконыком у царя Ироюда зеленого стал.Только вместо жбана с молоком и корабельными соснами попал в кипяток
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12.12.2021 11:54 Ответить
После того,что он сделал,вывод один-дерьмо!
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12.12.2021 14:32 Ответить
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