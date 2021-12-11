Заместитель главы МВД Гогилашвили в 1995-2010 годах жил в России, работал помощником боксера Валуева, - Казанжи

Заместитель главы Министерства внутренних дел Александр Гогилашвили, ругавшийся на патрульного за остановку его автомобиля в Донецкой области и попытку проверить личность, много лет жил в России.

Об этом написала в фейсбуке журналистка Зоя Казанжи, передает Цензор.НЕТ.

Она обратила внимание, что чиновник общался с патрульным на русском языке, "как и общаются у нас часто высокопоставленные чиновники, которых мы финансируем со сосвоих налогов".

"И все эти разборки возникли потому, что патрульные, выполняя свою прямую работу, остановили автомобиль заместителя министра и попросили документы для проверки! Сняли корону с "небожителя".

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Гогилашвили в системе МВД отвечает за борьбу с наркотиками. На сайте МВД я нашла следующую справку: родился 26 декабря 1973 года в Грузии. В 2019 году окончил Львовский университет бизнеса и права по специальности "Учет и налогообложение". В 2020 году окончил Львовский университет бизнеса и права по специальности "Право".

Экспресс-учение", - иронизирует Казанжи.

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Журналистка отмечает, что замминистра приехал в Украину в 2010 году, "до этого все время, с 1995-го, жил и работал в Ростове". Она добавила к посту фотографию, где Гогилашвили сидит рядом с российским боксером Николаем Валуевым, помощником которого работал.

"Жена Гогилашвили - Мария Левченко - работает помощницей у Зеленского. Яркая иллюстрация, что никакого кумовства и друзей у власти - только исключительно профессионалы.

Экс-нардеп Борислав Береза ​​написал, что в Гогилашвили есть российское гражданство.

Денис Монастырский, министр МВД, отреагировал на быкование своего зама. Он отстранен. В ходе служебного расследования.

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Кулуарно рассказывают, что Гогилашвили пытается выкрутиться из неприятной ситуации и остаться в должности", - отметила Казанжи.

Также она призвала выписать денежное вознаграждение патрульным.

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосте в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени Гогилашвили также будет отстранен от должности.

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