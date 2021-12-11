Заместитель главы МВД Гогилашвили в 1995-2010 годах жил в России, работал помощником боксера Валуева, - Казанжи
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Заместитель главы Министерства внутренних дел Александр Гогилашвили, ругавшийся на патрульного за остановку его автомобиля в Донецкой области и попытку проверить личность, много лет жил в России.
Об этом написала в фейсбуке журналистка Зоя Казанжи, передает Цензор.НЕТ.
Она обратила внимание, что чиновник общался с патрульным на русском языке, "как и общаются у нас часто высокопоставленные чиновники, которых мы финансируем со сосвоих налогов".
"И все эти разборки возникли потому, что патрульные, выполняя свою прямую работу, остановили автомобиль заместителя министра и попросили документы для проверки! Сняли корону с "небожителя".
Гогилашвили в системе МВД отвечает за борьбу с наркотиками. На сайте МВД я нашла следующую справку: родился 26 декабря 1973 года в Грузии. В 2019 году окончил Львовский университет бизнеса и права по специальности "Учет и налогообложение". В 2020 году окончил Львовский университет бизнеса и права по специальности "Право".
Экспресс-учение", - иронизирует Казанжи.
Журналистка отмечает, что замминистра приехал в Украину в 2010 году, "до этого все время, с 1995-го, жил и работал в Ростове". Она добавила к посту фотографию, где Гогилашвили сидит рядом с российским боксером Николаем Валуевым, помощником которого работал.
"Жена Гогилашвили - Мария Левченко - работает помощницей у Зеленского. Яркая иллюстрация, что никакого кумовства и друзей у власти - только исключительно профессионалы.
Экс-нардеп Борислав Береза написал, что в Гогилашвили есть российское гражданство.
Денис Монастырский, министр МВД, отреагировал на быкование своего зама. Он отстранен. В ходе служебного расследования.
Кулуарно рассказывают, что Гогилашвили пытается выкрутиться из неприятной ситуации и остаться в должности", - отметила Казанжи.
Также она призвала выписать денежное вознаграждение патрульным.
Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосте в Краматорске.
После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени Гогилашвили также будет отстранен от должности.
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Раньше были зашквары каждый день? сливали спецоперации? кроты сидели в АП? торчали под наркотой? быковали на пидлеглих?
Що ты морозишь?
Во-вторых.Разговор был не о всех, а о конкретном человеке, которого кацапо- и подоляковские троли называли "барыгой".
Да, при "Мальдивском" из дому несли: за СВОИ деньги ПВО делали, амуницию и оружие закупали, лечили и квартиры строили АТОшникам ---вот так обогатились!
И не было ТАКИХ зашкваров в кадрах!А кротов ловили и службы начали работать на страну! И дипломатия работала, и экономика росла, и реформы были, и за страну не стыдно было.
НИКОГДА рожевых окулярив не имела--я прагматик и четко расставляю приоритеты.
А у таких как ты никогда нормального життя не буде---бо дурнi, жаль, что нормальные из-за вас страдают!
А помолитися нужно тебе, т.к. Бог тебя наказал- разум у тебя отнял, молись за его возвращение, может у твоих детей хоть надежда появится)))
Я не знаю, в каком регионе живете вы, но я счастлива и очень ценю то, что у себя в городе не вижу больше кацапья из мордора, не слышу больше"владимирский централ"и полипа фарфорова их всех дырок, а слышу нормальную украинскую и англоязычную музыку на улицах, пляжах, кафе; на улицах, в магазинах, кафе и пр. появилась украинская речь! на пляжах я вижу воспитанных украинцев, а не пьяных, матюкающихся и орущих кацапов с пивасиком и с их вечно орущими личинками! стала шелковая налоговая, в МРЭО машину переоформляла в 15 г.без "бегунков" по госцене и не целый день , а за два часа! ЖЕКи начали шевелиться и реагировать,перепрописка заняла 20 мин и без взяток, куча услуг в электронном виде,безвиз,могу и дальше продолжать! Это мои приоритеты, это менi подобалось!!!!!!
Это все начало пропадать два года назад, благодаря таким как ты---вечно всем недовольным , вечно им кто-то должен рай построить (и быстро), должен что-то дать . Из таких и состоит этот зеленый сброд , ничего не умеющий, тупой,критиковавший попередникiв, но прийдя к власти ,охреневающий от вседозволенности,воровства и коррупции---рабская психология!
гомодрил Валуев голосовал за Крымнаш?
Депутат госдуры Николай Валуев принял волонтёра Царьграда в своём думском кабинете и охотно ответил на все пять вопросов "Народного голосования".
На вопрос о принадлежности Крыма Валуев ответил мгновенно.
"Наш! Прошу показать старую карту, которая висит здесь не один депутатский созыв, - и парламентарий указал на карту на стене, изданную до марта 2014 года. -
В 2014 году, как только было объявлено о референдуме в Крыму, я уехал оттуда, чтобы, как говорится, ни одна собака не взлаяла, что я в день референдума ходил агитировал. По приезде и результатам я сделал вот эту запись: "рассея! Крым - наш!"