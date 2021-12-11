В 2022 году тариф на медицинскую помощь во время родов для больниц вырастет до 15 тыс. грн, - Ляшко
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Программа медицинских гарантий в 2022 году предусматривает повышение тарифа на медицинскую помощь роженицам.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"Дискутировали и искали ответ на вопрос, почему частные роддома не подаются на контрактирование в Программу медицинских гарантий по направлению "роды". Кстати, тариф на роды в программе медицинских гарантий на 2022 год составляет 15 101 грн", - написал Ляшко по результатам посещения частного роддома в Киеве.
По словам министра, частным учреждениям, в отличие от коммунальных, органы местного самоуправления не покрывают расходы на содержание основных фондов, амортизацию драгоценного медицинского оборудования, энергоносители и коммунальные услуги.
"Охрана материнства и детства - один из приоритетов деятельности правительства на 2022 год. До конца года проведем по этому вопросу коллегию министерства с привлечением руководителей перинатальных центров", - отметил Ляшко.
По данным hromadske, в 2021 году тариф достигал 10 382 гривен.
С апреля 2021 года в Украине стартовала новая Программа медицинских гарантий. Медицинские учреждения, отвечающие повышенным требованиям к наличию в них необходимого оборудования и команды специалистов, способных обеспечить круглосуточную медпомощь, получат средства из бюджета.
На оказание медицинской помощи при родах в 2020 году Национальная служба здоровья законтрактовала 399 медицинских учреждений. Они получили более 1,8 миллиарда гривен.
В безоплатный пакет пособия при родах включено:
- медицинскую помощь при неосложненных и осложненных родах, в том числе и при кесаревом сечении;
- обеспечение возможности проведения партнерских родов;
- снижение болевых ощущений у женщины во время родов, в частности при помощи эпидуральной анестезии;
- лабораторные исследования и инструментальные обследования в круглосуточном режиме;
- интенсивная терапия матери и новорожденного и обеспечение их круглосуточной транспортировки в случае осложнений;
- вакцинацию новорожденного согласно календарю профилактических прививок;
- лекарственные средства из Нацперечня и расходные материалы, а также лекарственные средства, которые закупаются Минздравом в централизованном порядке;
- питание во время пребывания в стационаре.
По данным статистики, в Украине ежегодно преждевременно рождается около 20 тысяч младенцев, то есть каждый 15 новорожденный. В правительстве отмечали, что качественная перинатальная помощь снижает уровень младенческой смертности, детской инвалидности и развития хронических заболеваний.
Безвозмездная медицинская помощь с первых минут жизни преждевременно рожденного малыша существенно снижает финансовую нагрузку на семью.
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Как та Шапокляк говорила: это хорошо, что Вы зеленый
ви коли небудь навчітеся говорити в прошедшему часі - не в будующему?
в прошлом - заслуга папередника.... сейчас? заслуг как бы так себе, кроме дорог, на которые ушел весь бюджет, все займы и даже ковидные.... а вот в будущем... таком сказочно-фантастическом, и безумно светлом, пронизанном лучами восходящего солнца, где на опушке наполненного ароматами запахов леса из мульярдов молодых дерев, на самом кончике нежного лепестка белоснежного ландыша, переливаясь всеми цветами pадуги, словно кpошечный желтоватый бpиллиантик, чтоб висела капелька.... неросы , попавшая мимо очей зеленых зе-жаб....)))))
потом скажут денег нет..
думаете зростання цін на нафту без них обійшлося?
nobody missed you though...
Тільки страхові компанії врятують нашу медицину, бо будуть перевіряти кожну гривню.