В 2022 году тариф на медицинскую помощь во время родов для больниц вырастет до 15 тыс. грн, - Ляшко

Программа медицинских гарантий в 2022 году предусматривает повышение тарифа на медицинскую помощь роженицам.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Дискутировали и искали ответ на вопрос, почему частные роддома не подаются на контрактирование в Программу медицинских гарантий по направлению "роды". Кстати, тариф на роды в программе медицинских гарантий на 2022 год составляет 15 101 грн", - написал Ляшко по результатам посещения частного роддома в Киеве.

По словам министра, частным учреждениям, в отличие от коммунальных, органы местного самоуправления не покрывают расходы на содержание основных фондов, амортизацию драгоценного медицинского оборудования, энергоносители и коммунальные услуги.

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"Охрана материнства и детства - один из приоритетов деятельности правительства на 2022 год. До конца года проведем по этому вопросу коллегию министерства с привлечением руководителей перинатальных центров", - отметил Ляшко.

По данным hromadske, в 2021 году тариф достигал 10 382 гривен.

С апреля 2021 года в Украине стартовала новая Программа медицинских гарантий. Медицинские учреждения, отвечающие повышенным требованиям к наличию в них необходимого оборудования и команды специалистов, способных обеспечить круглосуточную медпомощь, получат средства из бюджета.

На оказание медицинской помощи при родах в 2020 году Национальная служба здоровья законтрактовала 399 медицинских учреждений. Они получили более 1,8 миллиарда гривен.

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В безоплатный пакет пособия при родах включено:

- медицинскую помощь при неосложненных и осложненных родах, в том числе и при кесаревом сечении;

- обеспечение возможности проведения партнерских родов;

- снижение болевых ощущений у женщины во время родов, в частности при помощи эпидуральной анестезии;

- лабораторные исследования и инструментальные обследования в круглосуточном режиме;

- интенсивная терапия матери и новорожденного и обеспечение их круглосуточной транспортировки в случае осложнений;

- вакцинацию новорожденного согласно календарю профилактических прививок;

- лекарственные средства из Нацперечня и расходные материалы, а также лекарственные средства, которые закупаются Минздравом в централизованном порядке;

- питание во время пребывания в стационаре.

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По данным статистики, в Украине ежегодно преждевременно рождается около 20 тысяч младенцев, то есть каждый 15 новорожденный. В правительстве отмечали, что качественная перинатальная помощь снижает уровень младенческой смертности, детской инвалидности и развития хронических заболеваний.

Безвозмездная медицинская помощь с первых минут жизни преждевременно рожденного малыша существенно снижает финансовую нагрузку на семью.