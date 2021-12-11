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В 2022 году тариф на медицинскую помощь во время родов для больниц вырастет до 15 тыс. грн, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В 2022 году тариф на медицинскую помощь во время родов для больниц вырастет до 15 тыс. грн, - Ляшко

Программа медицинских гарантий в 2022 году предусматривает повышение тарифа на медицинскую помощь роженицам.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Дискутировали и искали ответ на вопрос, почему частные роддома не подаются на контрактирование в Программу медицинских гарантий по направлению "роды". Кстати, тариф на роды в программе медицинских гарантий на 2022 год составляет 15 101 грн", - написал Ляшко по результатам посещения частного роддома в Киеве.

По словам министра, частным учреждениям, в отличие от коммунальных, органы местного самоуправления не покрывают расходы на содержание основных фондов, амортизацию драгоценного медицинского оборудования, энергоносители и коммунальные услуги.

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"Охрана материнства и детства - один из приоритетов деятельности правительства на 2022 год. До конца года проведем по этому вопросу коллегию министерства с привлечением руководителей перинатальных центров", - отметил Ляшко.

По данным hromadske, в 2021 году тариф достигал 10 382 гривен.

С апреля 2021 года в Украине стартовала новая Программа медицинских гарантий. Медицинские учреждения, отвечающие повышенным требованиям к наличию в них необходимого оборудования и команды специалистов, способных обеспечить круглосуточную медпомощь, получат средства из бюджета.

На оказание медицинской помощи при родах в 2020 году Национальная служба здоровья законтрактовала 399 медицинских учреждений. Они получили более 1,8 миллиарда гривен.

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В безоплатный пакет пособия при родах включено:

- медицинскую помощь при неосложненных и осложненных родах, в том числе и при кесаревом сечении;

- обеспечение возможности проведения партнерских родов;

- снижение болевых ощущений у женщины во время родов, в частности при помощи эпидуральной анестезии;

- лабораторные исследования и инструментальные обследования в круглосуточном режиме;

- интенсивная терапия матери и новорожденного и обеспечение их круглосуточной транспортировки в случае осложнений;

- вакцинацию новорожденного согласно календарю профилактических прививок;

- лекарственные средства из Нацперечня и расходные материалы, а также лекарственные средства, которые закупаются Минздравом в централизованном порядке;

- питание во время пребывания в стационаре.

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По данным статистики, в Украине ежегодно преждевременно рождается около 20 тысяч младенцев, то есть каждый 15 новорожденный. В правительстве отмечали, что качественная перинатальная помощь снижает уровень младенческой смертности, детской инвалидности и развития хронических заболеваний.

Безвозмездная медицинская помощь с первых минут жизни преждевременно рожденного малыша существенно снижает финансовую нагрузку на семью.
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Топ комментарии
+12
Осторожно очередное зеленое покрашення.
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11.12.2021 20:55
+9
Судя по расценкам.. Туда входит и зачатие...
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11.12.2021 21:02
+6
А говорят что в уменьшении рождаемости виноваты геи! Да виноваты ГЕИ ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА!
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11.12.2021 21:21
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Правила форума Совет форумчан
В приватному пологовому тариф від 40 тисяч, цікаво, чому приватні пологові будинки не подаються на контрактування до Програми медичних гарантій за напрямком "пологи".
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11.12.2021 20:55 Ответить
Осторожно очередное зеленое покрашення.
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11.12.2021 20:55 Ответить
Это так по-путински в случае наступления большого шухера выставлять вперед детей, точнее свою абсолютно бестолковую как бы "заботу".
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11.12.2021 21:38 Ответить
Я так понял, что назревает бейби бум неподецки....тут еще и вишенка на торте-выплата денег для детей 19 года...
Как та Шапокляк говорила: это хорошо, что Вы зеленый
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12.12.2021 05:25 Ответить
слуговня,
ви коли небудь навчітеся говорити в прошедшему часі - не в будующему?
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11.12.2021 20:58 Ответить
та здрасте...
в прошлом - заслуга папередника.... сейчас? заслуг как бы так себе, кроме дорог, на которые ушел весь бюджет, все займы и даже ковидные.... а вот в будущем... таком сказочно-фантастическом, и безумно светлом, пронизанном лучами восходящего солнца, где на опушке наполненного ароматами запахов леса из мульярдов молодых дерев, на самом кончике нежного лепестка белоснежного ландыша, переливаясь всеми цветами pадуги, словно кpошечный желтоватый бpиллиантик, чтоб висела капелька.... неросы , попавшая мимо очей зеленых зе-жаб....)))))
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11.12.2021 22:25 Ответить
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11.12.2021 22:37 Ответить
нью васюкі для зеленого стада, навіть скупу сльозу вронив так ім заздрю
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11.12.2021 22:40 Ответить
Для зестада скупая слеза с конца капает.
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11.12.2021 22:42 Ответить
ОДНАКО!
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11.12.2021 22:41 Ответить
Судя по расценкам.. Туда входит и зачатие...
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11.12.2021 21:02 Ответить
велике полоґівництво!... але то буде завтра...
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11.12.2021 21:04 Ответить
обіцянка цацянка - всім зелена радість.
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11.12.2021 21:08 Ответить
очередное бла бла бла от этого санитарного санитара ..
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11.12.2021 21:08 Ответить
то вже коли мона трахатися під цю обіцянку?
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11.12.2021 21:11 Ответить
выделят из бюджета миллионы, 80 процентов по карманам растащит партия зеленского "позор народа", остальное выборочно дадут роженицам..
потом скажут денег нет..
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11.12.2021 21:14 Ответить
Да нееее мало давайте до 50 тыс шоб к 2030 осталось 30 млн населения давайте поднажмём всё для народа!
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11.12.2021 21:17 Ответить
пошляк
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11.12.2021 21:24 Ответить
А говорят что в уменьшении рождаемости виноваты геи! Да виноваты ГЕИ ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА!
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11.12.2021 21:21 Ответить
не переймайтеся - вони завжди винуваті...
думаете зростання цін на нафту без них обійшлося?
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11.12.2021 21:28 Ответить
Геи то причём? То ж ********!
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11.12.2021 21:31 Ответить
Все равно платить будут за все, про палаты и еду и говорить нечего
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11.12.2021 21:29 Ответить
Это начало конца эпохи бедности, или конец начала ?
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11.12.2021 22:07 Ответить
antivarius - welllcom back!
nobody missed you though...
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11.12.2021 22:19 Ответить
Ляшко готовит людей к массовым нарушениям Конституцити, а мы готовимся к расстрелам нарушителей Конституции по приговорам Трибуналов на месте без суда и следствия.
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11.12.2021 22:12 Ответить
Ну почему же без суда и следствия ? Это неправильно. Нужно тщательно расследовать: кто им давал команды, какие именно, и сколько им было за это заплачено.
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11.12.2021 22:27 Ответить
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11.12.2021 23:52 Ответить
Бубочке деньги на лечение от наркозависимости нужны, а дело это не дшевое.
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12.12.2021 00:58 Ответить
Толку з цієї недоробленої системи, це бабло не доходить за призначенням. Все потрібно купувати самим.
Тільки страхові компанії врятують нашу медицину, бо будуть перевіряти кожну гривню.
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12.12.2021 00:59 Ответить
Комикам повышение рождаемости ни к чему.Проще по телеку призывать украинцев увеличивать количество детей в семьях.
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12.12.2021 07:47 Ответить
 
 