Помощница госсекретаря США Донфрид посетит Украину, Россию и Бельгию в попытке "достигнуть дипломатического прогресса в прекращении конфликта на Донбассе", - Госдеп

На следующей неделе помощница государственного секретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид совершит рабочую поездку в Украину и Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственного департамента США.

13-15 декабря Донфрид посетит Киев и Москву. Во время визита она встретится с чиновниками, "чтобы обсудить военное наращивание России и подчеркнуть приверженность Соединенных Штататов суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины".

Также помощница госсекретаря подчеркнет, что есть возможность "достигнуть дипломатического прогресса в прекращении конфликта на Донбассе через выполнение Минских договоренностей в поддержку Нормандского формата".

Читайте также: Минские соглашения дают шанс на завершение войны на Донбассе мирным путем, - Павлюк

15-16 декабря Донфрид поедет в Брюссель, чтобы проконсультироваться с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС по поводу усилий по достижению дипломатического решения.