Помощница госсекретаря США Донфрид посетит Украину, Россию и Бельгию в попытке "достигнуть дипломатического прогресса в прекращении конфликта на Донбассе", - Госдеп
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На следующей неделе помощница государственного секретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид совершит рабочую поездку в Украину и Россию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственного департамента США.
13-15 декабря Донфрид посетит Киев и Москву. Во время визита она встретится с чиновниками, "чтобы обсудить военное наращивание России и подчеркнуть приверженность Соединенных Штататов суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины".
Также помощница госсекретаря подчеркнет, что есть возможность "достигнуть дипломатического прогресса в прекращении конфликта на Донбассе через выполнение Минских договоренностей в поддержку Нормандского формата".
15-16 декабря Донфрид поедет в Брюссель, чтобы проконсультироваться с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС по поводу усилий по достижению дипломатического решения.
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Й не сумніваються у тому що народ України бажає рухатися у НАТО та ЄС. Не треба писати маєчню. А ось сподіватися від скаженого *********** дипломатичних шляхів вирішення це не адекватно.
P. S. путин-*****.
РФ- фашисская страна террорист.
Кацап- раб ***********.
Надо ли ехать так далеко, чтобы это увидеть. Знаю не понаслышке, что все это очень хорошо понимает персонал американского дипкорпуса, для которых Украина и украинцы что-то типа Папуа и Новой Гвинеи...
Новый глава МИД Германии Анналена Бербок послала кремлевскому Хмырю привет...,а Украине поддержку всестроннюю...
Крысы Мавзолейные власть поменялась скидовай сапоги...
Байден согласился: приостановлена военная помощь Украине на 200 млн$..
Теперь понятно что у них был договорняк изначально, что ВСЯ пос советская территория - это зона влияния московии .. это типа так - что-бы жить в океане-море, быть владычицей морскою.. ну и дальше все по тексту.... Результат известен всем - большой х....й тебе вова..и без соли..ЖУЙ !!