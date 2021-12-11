РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12568 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Война
5 139 46
война (46566) Госдепартамент США (1620) Россия (91205) Украина (44290) Донфрид (14)

Помощница госсекретаря США Донфрид посетит Украину, Россию и Бельгию в попытке "достигнуть дипломатического прогресса в прекращении конфликта на Донбассе", - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Помощница госсекретаря США Донфрид посетит Украину, Россию и Бельгию в попытке

На следующей неделе помощница государственного секретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид совершит рабочую поездку в Украину и Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственного департамента США.

13-15 декабря Донфрид посетит Киев и Москву. Во время визита она встретится с чиновниками, "чтобы обсудить военное наращивание России и подчеркнуть приверженность Соединенных Штататов суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины".

Также помощница госсекретаря подчеркнет, что есть возможность "достигнуть дипломатического прогресса в прекращении конфликта на Донбассе через выполнение Минских договоренностей в поддержку Нормандского формата".

Читайте также: Минские соглашения дают шанс на завершение войны на Донбассе мирным путем, - Павлюк

15-16 декабря Донфрид поедет в Брюссель, чтобы проконсультироваться с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС по поводу усилий по достижению дипломатического решения.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+10
Это из той же оперы,почему в Украине по словам москалей ущемлялись русскоязычные, и в то те время, нет и не было, ни одного иска от русскоязычных в ЕСПЧ о защите
показать весь комментарий
11.12.2021 22:20
+9
показать весь комментарий
11.12.2021 21:31
+8
Там не один крот а целая кротовая нора во главе с Зеленским.
показать весь комментарий
11.12.2021 21:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
уровень для зели. Самое ТО
показать весь комментарий
11.12.2021 21:12 Ответить
Що до нього ,то це досягнення !!)))
показать весь комментарий
11.12.2021 21:16 Ответить
Тре подивитися в якій бік погребе Мінський формат !!)))
показать весь комментарий
11.12.2021 21:14 Ответить
Хто!?
показать весь комментарий
11.12.2021 21:20 Ответить
пишут что какая та секретарша с офиса держсекретаря...
показать весь комментарий
11.12.2021 21:28 Ответить
Даремні сподівання.
показать весь комментарий
11.12.2021 21:20 Ответить
Я взагалі вже після усіх років дикого та агресивного поводження рфії сумніватися починаю чи у ЄС та Америці адекватні..... ???
показать весь комментарий
11.12.2021 22:45 Ответить
Вони сумніваються, що в Україні адекватні, скільки не допомагай, а тут качаються в спортзалі замість забезпечити армію бодай паливом.
показать весь комментарий
12.12.2021 06:40 Ответить
Ніхто не ставить = між тимчасовим менеджером(президентом) й Україною.
Й не сумніваються у тому що народ України бажає рухатися у НАТО та ЄС. Не треба писати маєчню. А ось сподіватися від скаженого *********** дипломатичних шляхів вирішення це не адекватно.
показать весь комментарий
12.12.2021 11:46 Ответить
немецкий представитель в наблюдательном совете Агентства НАТО по поддержке и поставке (NSPA) заблокировал передачу Украине уже купленных ею через эту структуру НАТО и оплаченных противодроновых винтовок . Наши источники говорят, что украинская сторона поднимала этот вопрос даже во время последнего визита Меркель в Киев , но проблема решена не была.
показать весь комментарий
11.12.2021 21:21 Ответить
Там не один крот а целая кротовая нора во главе с Зеленским.
показать весь комментарий
11.12.2021 21:23 Ответить
Путин таки втулил криминальные Минские соглашения в седую головку Байдена. Теперь десятый помошник младшего помошника Госдепа будет заниматься привычным американским балабольством.
показать весь комментарий
11.12.2021 21:27 Ответить
Ага ...и сдал Тайвань быдлу китайскому...предатель
показать весь комментарий
11.12.2021 21:36 Ответить
показать весь комментарий
11.12.2021 21:31 Ответить
Это из той же оперы,почему в Украине по словам москалей ущемлялись русскоязычные, и в то те время, нет и не было, ни одного иска от русскоязычных в ЕСПЧ о защите
показать весь комментарий
11.12.2021 22:20 Ответить
Байден срочно выделил Украине 20 мильонов долларов на оборудование и технику для украинской границы...Видать камер наблюдения привезут,а сигналы видеокамер будут получать в Пентагоне...
показать весь комментарий
11.12.2021 21:34 Ответить
Ні кацапчег. Підвезуть ППО та "Джавеліни" з "Байрактарами" щоб смажити рюсске.
P. S. путин-*****.
РФ- фашисская страна террорист.
Кацап- раб ***********.
показать весь комментарий
11.12.2021 22:48 Ответить
Помощница госсекретаря США Донфрид посетит Украину, Россию и Бельгию в попытке "достигнуть дипломатического прогресса в прекращении конфликта на Донбассе", - Госдеп" - и что она увидит? безданое рукоовдство, продажность чиновников, бесстыдство правоохранительных органов, моралдьно разложившееся общество...

Надо ли ехать так далеко, чтобы это увидеть. Знаю не понаслышке, что все это очень хорошо понимает персонал американского дипкорпуса, для которых Украина и украинцы что-то типа Папуа и Новой Гвинеи...
показать весь комментарий
11.12.2021 21:35 Ответить
Знають вони все, краще за нас, та роблять, що можуть на даному етапі.
показать весь комментарий
12.12.2021 06:47 Ответить
Байден не такой дурак чтобы сдать Украину...в которую уже вложено 7 миллиардов долларов...,Капиталисты просто так ничего не делают...это вам не Северный потоп Путлера...в обход Украины...

Новый глава МИД Германии Анналена Бербок послала кремлевскому Хмырю привет...,а Украине поддержку всестроннюю...

Крысы Мавзолейные власть поменялась скидовай сапоги...
показать весь комментарий
11.12.2021 21:40 Ответить
Байден не такой дурак чтобы сдать Украину...в которую уже вложено 7 миллиардов долларов... Ну тут з якого боку подивитися ....... може і не дурень , але Афганістан у який вклали більше 200 тих самих ..ярдів не просто здав , а просрав .... на фоні 200 - 7 якось непереконливо виглядає ((
показать весь комментарий
11.12.2021 23:28 Ответить
Це ти просрав Україну на виборах, а Байден тягне тебе з лайна. Щодо Афганістану, то не нам судити, адже Америка не раша, щоб запроваджувати собі колонії.
показать весь комментарий
12.12.2021 06:52 Ответить
Не суди по своїй діареї про інших ( це щодо виборів) . Ну і щодо лайна - якщо ти у ньому сидиш по вуха - то не цвірінчи , великий "знавець" Америки ! ((
показать весь комментарий
12.12.2021 16:28 Ответить
жаль что только Америка прекрасно понимает, что если попустить фуйла, то в дальнейшем этот, так называемый Европой "конфликт" будет не войной, а истреблением украинцев кацапами в их же стране -и ... судя по бездействиям - маловероятно, что Европа захочет в нём участвовать ради спасения Украины.
показать весь комментарий
11.12.2021 21:45 Ответить
А Бельгія яким боком до Донбасу?
показать весь комментарий
11.12.2021 21:47 Ответить
Штаб-квартира НАТО находится в Брюсселе...чувак с неба свалился?
показать весь комментарий
11.12.2021 21:55 Ответить
рашку пусть едут, там пусть успокоят взбесившегося шизофреника кабаева..
показать весь комментарий
11.12.2021 21:50 Ответить
Украина получила 60 дронов различного назначения сообщил Гослеп США...процес пошел....
показать весь комментарий
11.12.2021 21:53 Ответить
показать весь комментарий
11.12.2021 21:56 Ответить
дипломатичний прогрес- виконання Будапештського паперу,на котрий в,,ся рашист, котрий на цьому папері поставив свій підпис...Рашист на,,рав на те,що підписав
показать весь комментарий
11.12.2021 21:59 Ответить
Не, ну всё правильно, всё логично. Спервой Карен Донфрид В России здыбается с тёзкой - Карин Кнайсль - проконсультируется, как с Путиным в Сидроли ляхами дрыгать. Опосля, конечно же, в Бельгию - испить у Брюссельского Писающего Мальчика.
показать весь комментарий
11.12.2021 22:08 Ответить
Следующая после фрау Меркель претендентка на должность в Газпроме. В глазки заглянет...
показать весь комментарий
11.12.2021 22:24 Ответить
показать весь комментарий
11.12.2021 23:00 Ответить
показать весь комментарий
11.12.2021 23:06 Ответить
агентка кремля
показать весь комментарий
11.12.2021 23:17 Ответить
Хутин потребовал от Байдена и НАТО гарантий, что в Украине, Молдове и Грузии больше не будет свободных выборов, а гауляйтеров в эти рейхскомиссариаты назначать он будет лично..
Байден согласился: приостановлена военная помощь Украине на 200 млн$..
Теперь понятно что у них был договорняк изначально, что ВСЯ пос советская территория - это зона влияния московии .. это типа так - что-бы жить в океане-море, быть владычицей морскою.. ну и дальше все по тексту.... Результат известен всем - большой х....й тебе вова..и без соли..ЖУЙ !!
показать весь комментарий
12.12.2021 00:44 Ответить
да какой там договорняк! Слишком фюрер нервничает. Кротоферма "на" Украине не работает, только умеют срать на коврики и прикалываться. В кои веки выскочил из бункера и улетел к индусам договариваться, а эти ему не верят-оружия не берут и боятся двурушничества с талибами и дружбы фюрера с товарищем Си. Потому и Байден послал зама Блинкена договариваться о нормандии, новом формате . Хотите умиротворить Вольдемара - вам никто мешать не будет. И не срабатывает его хотелки - все и сразу, желательнго на согнутых ногах и с приспущеными штанами.
показать весь комментарий
12.12.2021 02:14 Ответить
Похоже , Госдеп возрождает челночную дипломатию Киссинджера . В Киев и Москву запущен пробньій шар в виде заместителя Блинкена . В случае надеждьі на успех , подключится сам Блинкен . Имхо
показать весь комментарий
12.12.2021 04:31 Ответить
На Донбасі конфлікту немає; є відкрита війна Росії проти України із спробою колонізувати Україну. Конфлікт може бути з коханцем - то чи тому я дала? На Донбасі війна.
показать весь комментарий
12.12.2021 04:46 Ответить
Ну-ну, вдачі.
показать весь комментарий
12.12.2021 10:23 Ответить
"На Донбассе"..."На Донбассе"..."На Донбассе"... Запад подчёркнуто сливает Крым, а пропутинский зеля - ясен пень - и рад... Ни одного напоминания о Крыме со стороны Украины...
показать весь комментарий
12.12.2021 21:55 Ответить
Дипломатическим путем , это как советник ? Принять в состав Украины проросийский анклав с правами ветировать украинские законы ? Согласиться с оккупацией Крыма и дать туда воду ?
показать весь комментарий
13.12.2021 20:15 Ответить
 
 