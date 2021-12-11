В G7 уверены, что Украине и России необходимо вернуться за стол переговоров, - глава МИД Германии Бербок
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Страны G7 согласились, что для разрешения кризиса по наращиванию российских войск на границе с Украиной сторонам необходимо вернуться за стол переговоров.
Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в кулуарах встречи глав МИД G7, которая проходит в британском Ливерпуле, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Нам нужно принять все меры, чтобы вернуться к диалогу", - цитирует Бербок агентство Reuters.
Министр отметила необходимость возвращения к диалогу, в частности в рамках "нормандского формата" в составе Германии, Франции, Украины и России. Также диалог по разрешению украинского кризиса возможен в рамках совета НАТО-Россия, добавила Бербок. Целью таких дипломатических усилий должна стать деэскалация на украинско-российской границе, подчеркнула она.
Кроме того, по словам Бербок, государства G7 едины в позиции, что "в Европе не может произойти смена границ" государств. "Четкой единственной позицией всех государств G7 является то, что пересечение этих границ будет иметь огромные политические и экономические последствия", - сказала она.
Напомним, по данным западной и украинской разведок, Россия наращивает войска у границ Украины, что может свидетельствовать о подготовке к наступлению уже этой зимой. Недавно министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вероятным временем для эскалации со стороны России может быть конец января. Он предположил, что количество российских войск у украинских границ может возрасти до 175 тысяч.
Также государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о наличии доказательств, что Россия "подготовила планы для значительных агрессивных действий против Украины". В Москве отрицают все обвинения в эскалации ситуации.
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Так всем будет лучше..
(воевать ради мира - это как трахаться ради девственности...)
что за дурепа вякает про переговоры с пидоросией?
України повнiстю поламати мiжнародний закон та хоче капiтуляцii всього Заходу, а не лише України, тому переговори повиннi бути колективними, всiх гарантiв Будапештського меорандуму. а одна шмаркля - це непорозумiння, а не переговорник вiд України
.
Коротко про те, чого хочуть кацапо-ординськi узурпатори
та мiжнароднi злочинцi пуйло та кремлядь:
або хАтєлкi кацапо-ординських рассєянських злочинцiв
- підписання із НАТО юридичного документа, який закріпить зупинку розширення Північноатлантичного альянсу на Схід, а також повне припинення військової підтримки України;
- повернення азiопськоi Орди-рассєї до клубу «великих держав», які мають право вирішувати долі менших держав і народів;
- досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;
- закріплення свого панівного становища у Чорному й Азовському морях;
- закріплення свого енергетичного впливу в Європі через «Північний потік-2»;
- анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;
- в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».
докладно на Радiо Свобода
https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html
.
така маячня може приснитися лише божевiльному Сцарьку-педофiлу усiя паРашi.
Украина - территория транзита, и головная боль, т.к. из-за войны в любую минуту может нарушиться как транзит, так и в целом равновесие европейской системы. Чхать они хотели на благополучие украинцев.
Молотов прилетел в Берлин 25 ноября 1940 года с официальным визитом...
Тема переговоров была : советские военно-морские базы в Северном море,пролилы Босфор и Дарданеллы отдать Сралину,ну а третья тема ваще капец... по словам Виктора Суворова,это была свернаглость кремлевских фашистов...совковые военные базы на островах Греции,в Адриатическом море,типа Италия Югославия и далее по списку....естесственно Гитлер послал Молотова на большой и толстый и приказал Генштабу Вермахта готовить план Барбаросса в течение 3 суток,что и было сделано 29 ноября 1949 года...
Отака фигня малята...
https://press.lv/post/russkij-rab-podarennyj-mne-stalinym-neveroyatnaya-istoriya-britanskogo-lorda-i-grazhdanina-sssr
держави G7 єдині у позиції, що "в Європі не може відбутися зміна кордонів"!!!!
Вже сім років як )(уйло захопив частину України
а вони все стурбовані та нічого не бачать
а другим странам Германия продаёт оружия чуть ли не на 700 миллиардов евро в год ....
ось так , пацани
Там еще и возраст сходится -Никитке было 62 когда он начал бойню в Венгрии. 68 во время Карибского кризиса, а фюреру в 2014 було 62, а шас 68. Аналогия однако.