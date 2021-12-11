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G7 (714) война (46566) Анналена Бербок (227)

В G7 уверены, что Украине и России необходимо вернуться за стол переговоров, - глава МИД Германии Бербок

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В G7 уверены, что Украине и России необходимо вернуться за стол переговоров, - глава МИД Германии Бербок

Страны G7 согласились, что для разрешения кризиса по наращиванию российских войск на границе с Украиной сторонам необходимо вернуться за стол переговоров.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в кулуарах встречи глав МИД G7, которая проходит в британском Ливерпуле, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Нам нужно принять все меры, чтобы вернуться к диалогу", - цитирует Бербок агентство Reuters.

Министр отметила необходимость возвращения к диалогу, в частности в рамках "нормандского формата" в составе Германии, Франции, Украины и России. Также диалог по разрешению украинского кризиса возможен в рамках совета НАТО-Россия, добавила Бербок. Целью таких дипломатических усилий должна стать деэскалация на украинско-российской границе, подчеркнула она.

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Кроме того, по словам Бербок, государства G7 едины в позиции, что "в Европе не может произойти смена границ" государств. "Четкой единственной позицией всех государств G7 является то, что пересечение этих границ будет иметь огромные политические и экономические последствия", - сказала она.

Напомним, по данным западной и украинской разведок, Россия наращивает войска у границ Украины, что может свидетельствовать о подготовке к наступлению уже этой зимой. Недавно министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вероятным временем для эскалации со стороны России может быть конец января. Он предположил, что количество российских войск у украинских границ может возрасти до 175 тысяч.

Также государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о наличии доказательств, что Россия "подготовила планы для значительных агрессивных действий против Украины". В Москве отрицают все обвинения в эскалации ситуации.

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Топ комментарии
+33
Домовленості з москалями нічого не варті ,пустопорожня балаканина !!!)))
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11.12.2021 21:41
+31
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11.12.2021 21:46
+24
Домовлятися з москалями ,це себе не повапжати !!))
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11.12.2021 21:42
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Домовленості з москалями нічого не варті ,пустопорожня балаканина !!!)))
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11.12.2021 21:41 Ответить
Домовлятися з москалями ,це себе не повапжати !!))
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11.12.2021 21:42 Ответить
наши партнеры с продвинутых демократий уговаривают Украину капитулировать за ради мира во всем Мире..
Так всем будет лучше..
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11.12.2021 21:42 Ответить
Якщо така шняга пішла, то вже щось будем здавати. Раз зелень про референдум заговорив, а задньоприводні про переговори-ховайся…
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11.12.2021 21:42 Ответить
_Ясна... фашисты начинают Третью Всемирную, а Запад просрал время на бесконечную трепотню. Болваны!
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11.12.2021 21:43 Ответить
Кацапы не начнут 3-ю, бо трындец будет даже Папуа-Новой Гвинее. Как бы еще земной шарик не раскололся...
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11.12.2021 21:46 Ответить
А, ну ладно. Раз уж ты сказал что не начнут, значит всё будет хорошо. Ну в крайнем случае плохо.
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11.12.2021 21:50 Ответить
Тю, бубочку уже расхватали на цитаты, как Мао...
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11.12.2021 21:43 Ответить
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11.12.2021 21:46 Ответить
Старый анегдот про евреев...)))
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11.12.2021 23:12 Ответить
АнеГдот? Понятно
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12.12.2021 00:05 Ответить
Такой же анекдот помнится читал , только там все было наоборот.
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12.12.2021 12:18 Ответить
Переговоров о чем??? Вы уже о крыме и дамбасе договорились.
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11.12.2021 21:46 Ответить
о чем переговоры с бандитом путиным?
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11.12.2021 21:46 Ответить
Таковы реалии современной демократии. Но лучше Нормандский формат, где тупину очень некомфортно сцать желтой водичкой в глаза собеседникам, чем уже не нужный минский формат, на который так упорно налегает зеледент.
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11.12.2021 22:07 Ответить
походу кацапы уже и бербокше -отсыпали алмазов...
(воевать ради мира - это как трахаться ради девственности...)
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11.12.2021 21:49 Ответить
Про що домовлятися ,коли позиції сторін кардинально протилежні ??)))
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11.12.2021 21:49 Ответить
Росія прагне повернення України в "родную говєнь" Московію ,Україна прагне протилежного -суверенітету та соборності !! Все ,про що говорити ??)))
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11.12.2021 21:51 Ответить
Вы хоть бы оглянулись назад. Вам Будапештского меморандума мало? Во всех войнах ***** нападал подло и неожиданно после подписания договоров о ненападении и после переговоров о перемирии. К тому же ***** до сих пор не признает что воюет с Украиной. О каких переговорах с циничным неадекватом речь? Я скорее волкам позволю овец охранять чем с *****м на одном поле срать сяду.
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11.12.2021 21:56 Ответить
Це вам хітрожопим треба сідати в сартирі(це ваше місто господа) и обсуждать данні вами гарантіі суверенитету Украіни.
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11.12.2021 21:56 Ответить
"Метою таких дипломатичних зусиль має стати деескалація на україно-російському кордоні"(с) - а деескалація на україно-російському кордоні можлива не тільки відведення касапів з меж спільного кордону, а й обов'язково в форматі виведення касапів з української території, включаючи Крим.
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11.12.2021 21:58 Ответить
И о чем нам переговариваться за этим столом?
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11.12.2021 22:00 Ответить
Да вот и я о том же.О чем говорить? Выслушать условия пуйла? Да идет он лесом...
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11.12.2021 22:06 Ответить
***** сказал что о выводе росийских войск из крыма и дамбаса даже речи быть не может. Значит разговор пойдет о капитуляции Киева и существовании такого государства как Украина. А оно нам надо? И насрать что там думает немчура.
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11.12.2021 22:06 Ответить
после того, как пидо-росия убила столько украинцев, оккупировала территории Украины и ежедневно продолжает гадить Украине ..
что за дурепа вякает про переговоры с пидоросией?
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11.12.2021 22:02 Ответить
Путлер требует от Байдена гарантий безопасности...типа Германия больше никогда не нападет на РАБссию...потому как 1-я Мировая и 2 Мировая войны начались ИМЕННО из за этих Кайзеров и Гитлеров...вояки блин...Молотова Риббентропа...
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11.12.2021 22:04 Ответить
А в G7 еще не поняли что условия Кацапстана для Украины не приемлемы?
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11.12.2021 22:04 Ответить
окремi переговору один-на-один Зе-чма та пуйла не мають сенсу, бо паРаша хоче за рахунок
України повнiстю поламати мiжнародний закон та хоче капiтуляцii всього Заходу, а не лише України, тому переговори повиннi бути колективними, всiх гарантiв Будапештського меорандуму. а одна шмаркля - це непорозумiння, а не переговорник вiд України
.

Коротко про те, чого хочуть кацапо-ординськi узурпатори

та мiжнароднi злочинцi пуйло та кремлядь:

або хАтєлкi кацапо-ординських рассєянських злочинцiв


- підписання із НАТО юридичного документа, який закріпить зупинку розширення Північноатлантичного альянсу на Схід, а також повне припинення військової підтримки України;

- повернення азiопськоi Орди-рассєї до клубу «великих держав», які мають право вирішувати долі менших держав і народів;

- досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;

- закріплення свого панівного становища у Чорному й Азовському морях;

- закріплення свого енергетичного впливу в Європі через «Північний потік-2»;

- анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;

- в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».

докладно на Радiо Свобода

https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html

.
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11.12.2021 22:05 Ответить
И чо, думаешь если НАТО подпишет договор что Украину не примут в свои ряды, ***** на следующий же день не окупирует всю Украину? Зря надеетесь. Как раз перед нападением, договор о невмешательстве НАТО ***** будет на руку. ***** будет етой бумажкой трясти и кричать что НАТО не имеет права вмешиватьсяв Украину, а вот росийских войск как всегда будет ихтамнет. Аналогия вам Азовское и Черное море, которое после подписания международных договоров фактически окупированы Рашкой и корабли НАТО не имеют права в них заходить.
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11.12.2021 22:12 Ответить
нiхто такий договiр з пуйлом пiдписувати не буде.

така маячня може приснитися лише божевiльному Сцарьку-педофiлу усiя паРашi.
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11.12.2021 22:17 Ответить
РФ для Евроколхоза - источник газа (и рынок сбыта).
Украина - территория транзита, и головная боль, т.к. из-за войны в любую минуту может нарушиться как транзит, так и в целом равновесие европейской системы. Чхать они хотели на благополучие украинцев.
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11.12.2021 22:06 Ответить
де- то так.
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11.12.2021 23:25 Ответить
Пока по немчуре не полетят снаряды, это гавно, будет лизать путлеру жопу
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11.12.2021 22:07 Ответить
пусть кацапы вернут крым и выплатят репарации за разрушеный донбасс и убитых граждан Украины, а потом подумаем за переговоры
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11.12.2021 22:09 Ответить
Любой союз с РАБссией всегда заканчивается кровью...А Кайзер Отто фон Бисмарк сказал...бумага подписанная крысами РАБссии по поводу и без стоит намного дороже
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11.12.2021 22:09 Ответить
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11.12.2021 22:14 Ответить
Зміна кордонів уже відбулася - сходіть до окуліста...
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11.12.2021 22:15 Ответить
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11.12.2021 22:17 Ответить
Ха ха)))) швабры))))))
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11.12.2021 22:25 Ответить
Предлагать переговорьі с Путиньім не блаж и не зрада Зеленского , а официальная позиция стран ЕС . Которьіе наши союзники . Иначе , о каком политико-дипломатическом урегулировании конфликта можно говорить ?
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11.12.2021 22:18 Ответить
"Избавь нас,Боже,от друзей ,а с врагами ми справимся сами " !!!)))
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11.12.2021 22:51 Ответить
Быстро же девочку завалили. У Штайнмаера формул много.
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11.12.2021 22:29 Ответить
Я вам напомню трохи с чего началась война между братским союзом Молотов-Риббентроп...22 июня 1941 года...

Молотов прилетел в Берлин 25 ноября 1940 года с официальным визитом...

Тема переговоров была : советские военно-морские базы в Северном море,пролилы Босфор и Дарданеллы отдать Сралину,ну а третья тема ваще капец... по словам Виктора Суворова,это была свернаглость кремлевских фашистов...совковые военные базы на островах Греции,в Адриатическом море,типа Италия Югославия и далее по списку....естесственно Гитлер послал Молотова на большой и толстый и приказал Генштабу Вермахта готовить план Барбаросса в течение 3 суток,что и было сделано 29 ноября 1949 года...

Отака фигня малята...
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11.12.2021 22:32 Ответить
29 ноября 1940 года...sorry
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11.12.2021 22:34 Ответить
повезло вам - присутствовали на таких переговорах...
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11.12.2021 23:22 Ответить
Зато ***** не очень то везёт, весь мир набуй посылает
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12.12.2021 00:12 Ответить
во-вошка, нахрен пшло.
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12.12.2021 01:15 Ответить
Хочу добавить, шо чашу терпения Гитлера преполнило письмо от сталина,в начале зимы 1941 года, на которое Гитлер так и не ответил, бо в нем была изложена предъява СССР на Норвегию.
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12.12.2021 01:52 Ответить
русский раб для британского дипломата гея



https://press.lv/post/russkij-rab-podarennyj-mne-stalinym-neveroyatnaya-istoriya-britanskogo-lorda-i-grazhdanina-sssr
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12.12.2021 02:26 Ответить
Необхідно шлюх рашкостану знову послати на хер.
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11.12.2021 22:36 Ответить
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11.12.2021 22:39 Ответить
А я думав, що треба спочатку повернути окуповані території. Це все одно, що твою жінку гвалтують, а ти в цей час починаєш переговори з гвалтівником.
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11.12.2021 22:43 Ответить
З ким сідати за стіл , з помилкою 404 ?
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11.12.2021 22:48 Ответить
Украина получит дополнительную военную помощь от Байдена в размере 200 лямов долляров...ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ....https://youtu.be/pPy-7Tbk5go...Где Ольга *********?
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11.12.2021 22:57 Ответить
что-то Бербок не по вашим советам начинает действовать ,Андре. Вы же ее так уважали-расхваливали.
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11.12.2021 23:41 Ответить
Они бы и Гитлером договорились. Да собственно. Мюнхенский сговор уже был.
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11.12.2021 22:58 Ответить
Тут ты прав...Ссср дохляк хотел захватить Чехословакию,но получился обсерон...премьер Чехословакии Эдвард Бенеш обговорил все детали со Сралиным...но увы...
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11.12.2021 23:08 Ответить
та це ж було вже...
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11.12.2021 23:00 Ответить
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11.12.2021 23:02 Ответить
Не треба наніч переїдати, чи вживати щось збуджуюче, щоб не розмовляти уві сні.
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12.12.2021 08:59 Ответить
зрадники та агенты кремля
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11.12.2021 23:19 Ответить
Окрім того, за словами Бербок, держави G7 єдині у позиції, що "в Європі не може відбутися зміна кордонів" держав. "Чіткою єдиною позицією усіх держав G7 є те, що перетин цих кордонів матиме величезні політичні та економічні наслідки", - сказала вона.... Ну так русня ще з 2014-го перетнула ці кордони і окупувала українські землі. і щось ми не спостерігаємо величезних політичних та економічних наслідків для рашки. тільки одні занепокоєння і пусте бла-бла-бла. а по факту на носі запуск Північного потоку-2. так що чхати на тих фріців. хай собі патякають.
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11.12.2021 23:26 Ответить
Що вони несуть??
держави G7 єдині у позиції, що "в Європі не може відбутися зміна кордонів"!!!!
Вже сім років як )(уйло захопив частину України
а вони все стурбовані та нічого не бачать
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11.12.2021 23:42 Ответить
хм..москва начала обратный отсчет до начала войны - а этим нужны переговоры !! ********
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11.12.2021 23:59 Ответить
немецкий представитель в наблюдательном совете Агентства НАТО по поддержке и поставке (NSPA) заблокировал передачу Украине уже купленных ею, через эту структуру НАТО и оплаченных противодроновых винтовок (!) ... (из СМИ)
а другим странам Германия продаёт оружия чуть ли не на 700 миллиардов евро в год ....
ось так , пацани
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12.12.2021 00:20 Ответить
вот в этом и все дело. Бриты всегда саркастически относятся к потугам немцем установить порядок в европе именно так. Трампу было похер, он закрывал базы в Германии. Меркель начало укачивать от собственного величия. Вольдемар начал игру в раскол НАТО. Вольдемар почувствовал слабость и запах кровы. А тут Байден спутал все карты. Сказал просто и без екивоков -нет. Вольдемар поплыл. А теперь ж7 хочет реанимировать то, что сам Вольдемар признает неосуществимым. Это он лично подписал некоторые пункты, за которые ему стыдно перед ордой. США вряд ли войдет в состав нормандии, не те задачи. А Вольдемар начал размахивать "ядерной" дубиной как Никитка в 1961-1962 годах. Но Байден как Кеннеди в 1962 году уверен, что это блеф. Кстати, как СССР убирал ракеты с Кубы. Грузили на пароходы войска и ракеты, в открытом океане к пароходам подплывали американцы, высаживались и пересчитывали ракеты и самолеты и только потом отпускали пароходы. И до сих пор лаптеногие не знают об этом позоре Никитки. Этот кризис (а еще Новочеркаск) стал финалом для сумасброда.
Там еще и возраст сходится -Никитке было 62 когда он начал бойню в Венгрии. 68 во время Карибского кризиса, а фюреру в 2014 було 62, а шас 68. Аналогия однако.
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12.12.2021 01:51 Ответить
и еще. Вольдемар ни в грош не ставит эти страны так называемой западной демократии. Другое дело американцы, потому то он и буквально вымаливал встречу с Байденом.
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12.12.2021 01:54 Ответить
Европейским БАРЫГАМ и МЕЩАНАМ нужен мордорский газ (желательно подешевле), а то что это газ на украинской крови по большому счету им НАСРАТЬ! В этом беспринципном и барыжном мире ЖИТЕЛЕЙ и тупого НАСЕЛЕНИЯ (а не ГРАЖДАН), только БАБЛО имеет ценность, набить желудок и поспать в уюте!
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12.12.2021 08:31 Ответить
А влада країн "сімки" впевнена, що рашка буде виконувати якісь домовленості, якщо це не в її інтересах? Забули, як Меркель ще в 2014 році заявила, що пуйло живе в іншому світі? Чи розраховують, що Україна в односторонньому порядку буде виконувати домовлені домовленності? Схоже на це.
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12.12.2021 08:54 Ответить
то Біден- х-ло, чи не х-ло?
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12.12.2021 09:34 Ответить
А шо? Мааса уже послали на Хайко?
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12.12.2021 09:37 Ответить
 
 