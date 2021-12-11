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Вследствие мощных торнадо в США погибли по меньшей мере 70 человек, Кулеба выразил соболезнования

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Вследствие мощных торнадо в США погибли по меньшей мере 70 человек, Кулеба выразил соболезнования

По меньшей мере, 70 человек погибли вследствие мощных торнадо в американском штате Кентукки. Стихия обрушилась на несколько штатов на юго-востоке США вечером 10 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Число жертв может достичь ста человек, сообщил губернатор штата Кентукки Энди Бешер.

"Сообщения действительно ужасны, - сказал Бешер. - Это была одна из самых трудных ночей в истории Кентукки, и некоторые участки пострадали так, что трудно передать словами".

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Одни из самых больших разрушений зафиксировали в Мейфилде на западе Кентукки. Около 110 человек находились на свечной фабрике в этом районе, когда торнадо разрушил крышу, рассказал Бешер. По его словам, около 56 тысяч жителей Кентукки остались без света. В штате объявили чрезвычайное положение и привлекли к преодолению последствий стихийного бедствия Национальную гвардию.

Природные катаклизмы также нанесли ущерб в штатах Теннесси, Арканзас, Иллинойс и Миссури. В Теннесси сообщают по меньшей мере о трех погибших, в Арканзасе, где вследствие торнадо практически разрушен дом престарелых, - по меньшей мере об одном, пишет Reuters.

В городе Эдвардсвилл в штате Иллинойс мощный торнадо частично разрушил склад компании Amazon. Под завалами там могут находиться от 50 до 100 человек. На месте происшествия работают спасатели и медики.

"Глубоко расстроен в связи с гибелью людей и ущербом, причиненным разрушительным торнадо в Кентукки, США. Мои мысли - со всеми пострадавшими от этой ужасной катастрофы. Желаю быстрого выздоровления раненым", - написал в Twitter  глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Топ комментарии
+13
who is zeleneskij?
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11.12.2021 23:10
+9
Він у наркотичному угарі.
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11.12.2021 23:23
+5
А Зеленский висловив!?
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11.12.2021 23:08
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А Зеленский висловив!?
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11.12.2021 23:08 Ответить
who is zeleneskij?
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11.12.2021 23:10 Ответить
dude, are you pretty fuck close from excellent english? have we understand right you?
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12.12.2021 02:51 Ответить
Who is Bidon?
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12.12.2021 04:33 Ответить
Він у наркотичному угарі.
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11.12.2021 23:23 Ответить
зеленьському ніколи
він думає..
як нагородити Гогі ще одним орденом
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12.12.2021 11:53 Ответить
Kentucky..
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11.12.2021 23:09 Ответить
"KY Gov: I have ******* putting devastation into words"
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11.12.2021 23:15 Ответить
emergency declaration for Kentucky- Biden.
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11.12.2021 23:21 Ответить
tornado hit 6 states
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11.12.2021 23:23 Ответить
Have you bought great house of stick too?
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12.12.2021 03:08 Ответить
God Bless Merica (((
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11.12.2021 23:27 Ответить
My heart goes out to the people of Kentucky... I am so sorry for those who have suffered great loss.
I believe that the brave and strong people of this wonderful state will get through this tragedy.
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11.12.2021 23:29 Ответить
Global drowning is to blame.
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11.12.2021 23:33 Ответить
Я не в курсе. Много утонуло?
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12.12.2021 01:11 Ответить
need a normal building! not the Nuf-nuf`s house of sticks!
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12.12.2021 03:00 Ответить
my condolences ((((
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11.12.2021 23:31 Ответить
R.I.P.
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12.12.2021 00:00 Ответить
Надо денег дать...в помощь! У нас их много!
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12.12.2021 02:15 Ответить
Сначала занять 3 ярда баксов...и 1 отдать. Рабочая схема
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12.12.2021 02:16 Ответить
Помощь,не предлагал?
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12.12.2021 10:34 Ответить
Найщиріші співчуття. Певно дійсно треба подумати про більш надійні стійкі до лиха споруди.
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12.12.2021 10:54 Ответить
Підлизав хазяїну, чмо.
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12.12.2021 23:11 Ответить
 
 