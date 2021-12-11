Вследствие мощных торнадо в США погибли по меньшей мере 70 человек, Кулеба выразил соболезнования
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По меньшей мере, 70 человек погибли вследствие мощных торнадо в американском штате Кентукки. Стихия обрушилась на несколько штатов на юго-востоке США вечером 10 декабря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Число жертв может достичь ста человек, сообщил губернатор штата Кентукки Энди Бешер.
"Сообщения действительно ужасны, - сказал Бешер. - Это была одна из самых трудных ночей в истории Кентукки, и некоторые участки пострадали так, что трудно передать словами".
Одни из самых больших разрушений зафиксировали в Мейфилде на западе Кентукки. Около 110 человек находились на свечной фабрике в этом районе, когда торнадо разрушил крышу, рассказал Бешер. По его словам, около 56 тысяч жителей Кентукки остались без света. В штате объявили чрезвычайное положение и привлекли к преодолению последствий стихийного бедствия Национальную гвардию.
Природные катаклизмы также нанесли ущерб в штатах Теннесси, Арканзас, Иллинойс и Миссури. В Теннесси сообщают по меньшей мере о трех погибших, в Арканзасе, где вследствие торнадо практически разрушен дом престарелых, - по меньшей мере об одном, пишет Reuters.
В городе Эдвардсвилл в штате Иллинойс мощный торнадо частично разрушил склад компании Amazon. Под завалами там могут находиться от 50 до 100 человек. На месте происшествия работают спасатели и медики.
"Глубоко расстроен в связи с гибелью людей и ущербом, причиненным разрушительным торнадо в Кентукки, США. Мои мысли - со всеми пострадавшими от этой ужасной катастрофы. Желаю быстрого выздоровления раненым", - написал в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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він думає..
як нагородити Гогі ще одним орденом
I believe that the brave and strong people of this wonderful state will get through this tragedy.