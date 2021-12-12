Усиление Россией агрессии против Украины приведет к огромным последствиям и серьезным расходам, G7 абсолютно едина в этом, - Госдеп США
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Страны "Большой семерки" все равно обеспокоены из-за наращивания Россией военного присутствия на границах.
Об этом чиновник Госдепартамента США сообщила Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Чиновник назвала переговоры между министрами иностранных дел G7 в Великобритании 11 декабря "интенсивными" и сказала, что все еще есть дипломатический путь для уменьшения напряженности с Россией.
"Если они (россияне. - Ред.) решат не идти по этому пути, это приведет к огромным последствиям и серьезным расходам, и G7 абсолютно едина в этом", - отметила собеседница издания.
Напомним, 11 декабря в Великобритании проходит встреча министров иностранных дел стран "Большой семерки" (G7).
Топ комментарии
+9 Ритта Рыжук
показать весь комментарий11.12.2021 23:33
+7 Andy Jumeirach
показать весь комментарий11.12.2021 23:39
+4 Андрей Лавриненко e607e4e3
показать весь комментарий11.12.2021 23:54
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Конечно же кацапов из Украины , бо кацап живущий в Украине или украинец живший ранее в мордоре (он может всем показывать свою проукраинскость хотя на самом деле быть ватой ) всегда опасны , это консервы.
Мы кацапов зубами рвать будем, и те кто выживет с них - будут завидовать мертвым - потому что оставшихся в живых кацапо-вояк Мы будем хоронить в братские-свинские могильники - живьем !!!
а вот что такое ты Ромерио я не знаю.. но догадываюсь..
отползай чучело пока при памяти...до-ре-ми до-ре-до
я бы и рубля вонючего не дал...