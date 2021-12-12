Усиление Россией агрессии против Украины приведет к огромным последствиям и серьезным расходам, G7 абсолютно едина в этом, - Госдеп США

Страны "Большой семерки" все равно обеспокоены из-за наращивания Россией военного присутствия на границах.

Об этом чиновник Госдепартамента США сообщила Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник назвала переговоры между министрами иностранных дел G7 в Великобритании 11 декабря "интенсивными" и сказала, что все еще есть дипломатический путь для уменьшения напряженности с Россией.

"Если они (россияне. - Ред.) решат не идти по этому пути, это приведет к огромным последствиям и серьезным расходам, и G7 абсолютно едина в этом", - отметила собеседница издания.

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Напомним, 11 декабря в Великобритании проходит встреча министров иностранных дел стран "Большой семерки" (G7).