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Усиление Россией агрессии против Украины приведет к огромным последствиям и серьезным расходам, G7 абсолютно едина в этом, - Госдеп США

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Усиление Россией агрессии против Украины приведет к огромным последствиям и серьезным расходам, G7 абсолютно едина в этом, - Госдеп США

Страны "Большой семерки" все равно обеспокоены из-за наращивания Россией военного присутствия на границах.

Об этом чиновник Госдепартамента США сообщила Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник назвала переговоры между министрами иностранных дел G7 в Великобритании 11 декабря "интенсивными" и сказала, что все еще есть дипломатический путь для уменьшения напряженности с Россией.

"Если они (россияне. - Ред.) решат не идти по этому пути, это приведет к огромным последствиям и серьезным расходам, и G7 абсолютно едина в этом", - отметила собеседница издания.

Читайте также: В G7 уверены, что Украине и России необходимо вернуться за стол переговоров, - глава МИД Германии Бербок

Напомним, 11 декабря в Великобритании проходит встреча министров иностранных дел стран "Большой семерки" (G7).
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Топ комментарии
+9
Суверена та потужна Україна потрібна лише українцям !!! Лише потужна держава може гарантувати волю та права власним громадянам !!!)))
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11.12.2021 23:33
+7
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11.12.2021 23:39
+4
Иностранцы меряют наши жизни в "расходах" РФ. Тут они едины - посчитать цену жизни украинца в долларах.
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11.12.2021 23:54
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До дупи їх неосяжне занепокоєння та найглибока стурбованість !!!)))
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11.12.2021 23:32 Ответить
Суверена та потужна Україна потрібна лише українцям !!! Лише потужна держава може гарантувати волю та права власним громадянам !!!)))
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11.12.2021 23:33 Ответить
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12.12.2021 04:24 Ответить
А тебе сильно нужен Ирак, с его проблемами?
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12.12.2021 08:54 Ответить
На Бога можливо лише сподіватися , а власну державу слід будувати власними руками !!!)))
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11.12.2021 23:35 Ответить
Кацапів потрібно видавити з Батьківщини,усіх до одного
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11.12.2021 23:37 Ответить
З якої Батьківщини?? То кацапів чи москалів ??? )))
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11.12.2021 23:38 Ответить
А шо непонятно ? От ти блондинка Ритуля...
Конечно же кацапов из Украины , бо кацап живущий в Украине или украинец живший ранее в мордоре (он может всем показывать свою проукраинскость хотя на самом деле быть ватой ) всегда опасны , это консервы.
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12.12.2021 08:20 Ответить
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11.12.2021 23:39 Ответить
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11.12.2021 23:53 Ответить
Иностранцы меряют наши жизни в "расходах" РФ. Тут они едины - посчитать цену жизни украинца в долларах.
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11.12.2021 23:54 Ответить
Сам факт, что об этом так часто говорят на таком уровне, только подтверждает: это неизбежность.
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11.12.2021 23:57 Ответить
Что именно? Позвольте поинтересоваться
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12.12.2021 00:02 Ответить
Одно бла-бла-бла... Помогите вооружением лучше - и ВСЕ остальное Мы сделаем сами !!!
Мы кацапов зубами рвать будем, и те кто выживет с них - будут завидовать мертвым - потому что оставшихся в живых кацапо-вояк Мы будем хоронить в братские-свинские могильники - живьем !!!
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12.12.2021 00:06 Ответить
ого, экспрессия! Уверен что вы берсерк. Это типа угроза галактического масштаба. Впечатляет.
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12.12.2021 00:12 Ответить
да я знаю кто я и что могу а что нет, и за слова всегда отвечаю..
а вот что такое ты Ромерио я не знаю.. но догадываюсь..
отползай чучело пока при памяти...до-ре-ми до-ре-до
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12.12.2021 00:16 Ответить
я так понял что вы музыкант и поете понтовые песни о войне, воспеваете собственный никчемный героизм. Это весьма похвально. Так держать.
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12.12.2021 00:20 Ответить
от. ***.. идиот .. щенок - собирай портфель в школу и не учи меня кашлять .. про войну оно мне че-то втирать тут будет сопляк..НАХ
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12.12.2021 00:25 Ответить
из тебя воин как из говна пуля. Если ты и где то воевал, то теперь вышел на то чтобы кашлять в инете. А нервов сколько...
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12.12.2021 00:30 Ответить
где я воевал и с кем тебя не ипет от слова совсем !!! пеки коровай и учи гимн кацапов - чтобы встречать русню !!! видал я таких на кую и кто ты я уже понял и можешь не отвечать мне дятел клавиатуры.. КРАПКА
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12.12.2021 00:35 Ответить
истерика от слов что ты не воевал мне понятна. А при чем тут коровай, вертеть и дятел? Видно что в школу надо тебе и обычная школа тут не поможет.
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12.12.2021 00:42 Ответить
да какая истерика чепушило !? меня паяет когда воины на подобие тебя начинают чет втирать мне за войну и пытаются еще и по умничать что русну "нужно-не-нужно бить" в хлам.. иди броди поц
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12.12.2021 12:24 Ответить
о, тебя трохи отпустило. А теперь перечитай свой изначальный коммент. И еще, постарайся поменьше быть терминатором, это присуще юным людям
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12.12.2021 16:18 Ответить
ха... да ты пионЭр даже не знаешь кто я и сколько мне лет !!! ну ни че - еще узнаешь..
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13.12.2021 16:21 Ответить
Як мовознавець Шевельов розніс "русский мир", переміг НКВД і гестапо, а потім - втер носа Кернесу - https://www.youtube.com/watch?v=sAB6zGgCPks&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
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12.12.2021 00:14 Ответить
В случае умиротворения агрессора расходы возрастают в геометрической прогрессии. Таких политиков история снова накажет за невыученные уроки!
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12.12.2021 01:03 Ответить
Единство стран "Большой семерки" в поддержке Украиньі - положительньій итог не только работьі Госдепа США , но и МИД Украиньі . Необходимо развивать успех . Имхо
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12.12.2021 04:40 Ответить
Сімка не звіздіть, давайте військову допомогу Україні, хоча б по 3 млрд дол в рік, і москацапня сама здохне.
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12.12.2021 08:24 Ответить
Чтобы советское быдло победило Гитлера в 1945 году Госдеп вбухал баранам Мавзолейным миллионы тонн Тушонки Рузвельта на сумму 12 ярдов долларов.... в сегодняшнем эквиваленте это 250 миллиардов....

я бы и рубля вонючего не дал...
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12.12.2021 07:26 Ответить
Достаточно прочитать книгу американского писателя Виктора Астафьева "Прокляты и Убиты",где с первых фраз понятно...ССср просрал войну,потому и не его....
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12.12.2021 07:30 Ответить
 
 