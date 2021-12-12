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Минздрав прогнозирует запуск бустерной прививки на середину января 2022 года, - "слуга народа" Радуцкий

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Минздрав прогнозирует запуск бустерной прививки на середину января 2022 года, -

Бустерная доза COVID-вакцины будет доступна с января 2022 года. Это не связано со вспышкой нового штамма "Омикрон" в Африке и странах ЕС.

Об этом Суспильному сообщил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, депутат "Слуги народа" Михаил Радуцкий, передает Цензор.НЕТ.

"Бустерную дозу Минздрав планирует сделать с середины января, по группам риска разрешить третью, бустерную, дозу. Но это не связано с "Омикроном", а просто третья бустерная доза", - заявил Радуцкий.

По состоянию на 7 декабря 2021 в Украине не зафиксировано ни одного случая штамма "Омикрон".

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"Сегодня есть данные не очень плохие, вроде "Омикрон", да, он очень заразен, но не дает такого тяжелого течения болезни, как давал "Дельта". Это еще не точные данные, чтобы не было воспринято как официальное", - отметил нардеп.

Радуцкий отметил, что в настоящее время Министерство здравоохранения готовится к новой вспышке заболевания коронавируса в конце зимы, однако следующая волна будет уже не столь критичной для страны.

"Сегодня Минздрав готовится к следующей волне. У нас уже сегодня в 16 областях Украины более 40 процентов взрослого населения вакцинировано двумя дозами. Поэтому мы надеемся, что следующая волна, которая, по всем прогнозам, начнется в конце зимы - в начале весны, уже не будет такой критической как сейчас", - сказал депутат.

"Чем больше вакцинированных, тем меньше осложнений. Я думаю, волна не будет уже такой интенсивной, но она все равно будет. Минздрав уже сегодня продолжает расширение возможностей наших больниц для помощи гражданам Украины именно во время тяжелых случаев заболеваемости коронавирусом", - добавил он.

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Топ комментарии
+5
До лютого вже всі перенесуть Дельту, вакциновані так точно, т.я. вони активно комунікують. Від Дельти бустерна доза їм не буде потрібна, а від Омікрона немає жодного в світі складного перебігу при зараженні, тим більше не потрібна ніяка вакцинація.
Хочеться сказати фармакологічному баризі, щоб колов всі вакцини в свою ж ОПУ.
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12.12.2021 01:27
+4
30 лет не могут сделать вакцину от коронавируса у свиней ,30 лет , уже было решено ,что невозможно сделать вакцину от этого вируса( относящегося к сложным ,имеющим липидную оболочку )которая не наносит вред свиньям и как вдруг в январе 2020 г его выделяют у заболевших китайцев и в феврале того же года появляется вакцина которая ну совсем безвредная для людей .
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12.12.2021 08:08
+4
Третья доза усиливает иммунитет, поэтому после четвёртой вы уже защищены. Когда 80% жителей получат пятую дозу, ограничения можно будет смягчить, потому что шестая доза останавливает размножение вируса и не даёт ему распространяться. Я спокоен и верю, что седьмая доза решит наши проблемы, и у нас нет никакого основания бояться восьмой дозы. Клинические исследования девятой дозы доказали, что антитела сохраняются стабильнее после десятой дозы. Одиннадцатая доза гарантирует, что не будет новых мутаций, поэтому нет повода критиковать идею о двенадцатой дозе...(с)
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12.12.2021 11:04
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А вакцина замість імунітету віруса мочить? Чи може вона вмикає імунітет?
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12.12.2021 05:22 Ответить
30 лет не могут сделать вакцину от коронавируса у свиней ,30 лет , уже было решено ,что невозможно сделать вакцину от этого вируса( относящегося к сложным ,имеющим липидную оболочку )которая не наносит вред свиньям и как вдруг в январе 2020 г его выделяют у заболевших китайцев и в феврале того же года появляется вакцина которая ну совсем безвредная для людей .
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12.12.2021 08:08 Ответить
головне щоб після 3 дози мозок включила бо деяким тупим ще треба буде 4 догнатись щоб так напевно.
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12.12.2021 11:43 Ответить
Если колоть вакцину по по всякому поводу и без повода, она так ввімкне иммунитет, что получишь аутоимунное заболевание
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12.12.2021 12:00 Ответить
Третья доза усиливает иммунитет, поэтому после четвёртой вы уже защищены. Когда 80% жителей получат пятую дозу, ограничения можно будет смягчить, потому что шестая доза останавливает размножение вируса и не даёт ему распространяться. Я спокоен и верю, что седьмая доза решит наши проблемы, и у нас нет никакого основания бояться восьмой дозы. Клинические исследования девятой дозы доказали, что антитела сохраняются стабильнее после десятой дозы. Одиннадцатая доза гарантирует, что не будет новых мутаций, поэтому нет повода критиковать идею о двенадцатой дозе...(с)
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12.12.2021 11:04 Ответить
дві дози зробив.

не нашкодило..

з третьою до літа почекаю.

щоб оцінити потребу..

поки що замало часу..
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12.12.2021 11:36 Ответить
До лютого вже всі перенесуть Дельту, вакциновані так точно, т.я. вони активно комунікують. Від Дельти бустерна доза їм не буде потрібна, а від Омікрона немає жодного в світі складного перебігу при зараженні, тим більше не потрібна ніяка вакцинація.
Хочеться сказати фармакологічному баризі, щоб колов всі вакцини в свою ж ОПУ.
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12.12.2021 01:27 Ответить
уточнюю.

бустерна-власне проти Дельти.

якщо омікрон витіснить дельту в Україні,бустерна доза проти нього неефективна.

КРАЩЕ КУПИТИ ТАБЛЕТКИ MERKS.
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12.12.2021 11:40 Ответить
Текущая статистика по вакцинации на 10.12.2021 (ИЗРАИЛЬ)

Население 9 326 тыс

Количество вакцини­рованных 6 398 483 68,61 %

Полностью вакцини­ровано 5 788 571 62,07 %


https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/israel/
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12.12.2021 01:42 Ответить
і що?
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12.12.2021 11:42 Ответить
Нам впаривают , что Израиль взирець вакцинирования и там уже давно все поголовно уколоты.
Окзывается совсем не поголовно, а токмо 62%...
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12.12.2021 11:56 Ответить
треба подіти вакцину поки термін придатності не збіг, а бажаючі є...
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12.12.2021 07:45 Ответить
их с каждым днём всё меньше...
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12.12.2021 10:08 Ответить
... но это не связано с "Омикроном", а просто третья бустерная доза"

Просто, овощи тупоголовые, мы вас будем колоть, потому что нам доступна теперь и бустерная! ЗЕбизяны, всем построиться на укол!
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12.12.2021 10:00 Ответить
Центр по контролю заболеваний США: омикрон чаще поражает полностью вакцинированных

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявил, что штамм омикрон выявлен в основном у полностью вакцинированных, пишет Reuters со ссылкой на отчет организации.

Согласно документам, из 43 случаев заражения омикроном 34 человека были полностью вакцинированы, а 14 получили еще и бустерную дозу.
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12.12.2021 10:26 Ответить
В Австрии прошли массовые протесты против антиковидных мер

источник: «deutsche welle»

В протестном марше в Вене против обязательной вакцинации и других мер борьбы с пандемией коронавируса приняли

участие около 44 тысяч человек

Акции протеста состоялись и в других городах страны

https://www.facenews.ua/news/2021/517612/
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12.12.2021 12:05 Ответить
Важко лякати людей без кричущих новин про померлих від ковідли гінекологів на пенсії, як було спочатку.
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12.12.2021 13:39 Ответить
 
 