Минздрав прогнозирует запуск бустерной прививки на середину января 2022 года, - "слуга народа" Радуцкий
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Бустерная доза COVID-вакцины будет доступна с января 2022 года. Это не связано со вспышкой нового штамма "Омикрон" в Африке и странах ЕС.
Об этом Суспильному сообщил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, депутат "Слуги народа" Михаил Радуцкий, передает Цензор.НЕТ.
"Бустерную дозу Минздрав планирует сделать с середины января, по группам риска разрешить третью, бустерную, дозу. Но это не связано с "Омикроном", а просто третья бустерная доза", - заявил Радуцкий.
По состоянию на 7 декабря 2021 в Украине не зафиксировано ни одного случая штамма "Омикрон".
"Сегодня есть данные не очень плохие, вроде "Омикрон", да, он очень заразен, но не дает такого тяжелого течения болезни, как давал "Дельта". Это еще не точные данные, чтобы не было воспринято как официальное", - отметил нардеп.
Радуцкий отметил, что в настоящее время Министерство здравоохранения готовится к новой вспышке заболевания коронавируса в конце зимы, однако следующая волна будет уже не столь критичной для страны.
"Сегодня Минздрав готовится к следующей волне. У нас уже сегодня в 16 областях Украины более 40 процентов взрослого населения вакцинировано двумя дозами. Поэтому мы надеемся, что следующая волна, которая, по всем прогнозам, начнется в конце зимы - в начале весны, уже не будет такой критической как сейчас", - сказал депутат.
"Чем больше вакцинированных, тем меньше осложнений. Я думаю, волна не будет уже такой интенсивной, но она все равно будет. Минздрав уже сегодня продолжает расширение возможностей наших больниц для помощи гражданам Украины именно во время тяжелых случаев заболеваемости коронавирусом", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
не нашкодило..
з третьою до літа почекаю.
щоб оцінити потребу..
поки що замало часу..
Хочеться сказати фармакологічному баризі, щоб колов всі вакцини в свою ж ОПУ.
бустерна-власне проти Дельти.
якщо омікрон витіснить дельту в Україні,бустерна доза проти нього неефективна.
КРАЩЕ КУПИТИ ТАБЛЕТКИ MERKS.
Население 9 326 тыс
Количество вакцинированных 6 398 483 68,61 %
Полностью вакцинировано 5 788 571 62,07 %
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/israel/
Окзывается совсем не поголовно, а токмо 62%...
Просто, овощи тупоголовые, мы вас будем колоть, потому что нам доступна теперь и бустерная! ЗЕбизяны, всем построиться на укол!
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявил, что штамм омикрон выявлен в основном у полностью вакцинированных, пишет Reuters со ссылкой на отчет организации.
Согласно документам, из 43 случаев заражения омикроном 34 человека были полностью вакцинированы, а 14 получили еще и бустерную дозу.
источник: «deutsche welle»
В протестном марше в Вене против обязательной вакцинации и других мер борьбы с пандемией коронавируса приняли
участие около 44 тысяч человек
Акции протеста состоялись и в других городах страны
https://www.facenews.ua/news/2021/517612/