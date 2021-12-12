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США и Италия договорились следить за ситуацией на границе Украины, - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

США и Италия договорились следить за ситуацией на границе Украины, - Госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Мероприятие прошло на полях встречи министров иностранных дел стран G7 в британском Ливерпуле, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдепа США.

"Блинкен и министр иностранных дел Ди Майо обсудили свою общую обеспокоенность наращиванием российских военных сил на границе Украины, отметили поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и подчеркнули необходимость для России снизить напряженность и вернуться к дипломатии", - говорится в сообщении.

Они также договорились продолжить консультироваться и координироваться по этому вопросу в будущем.

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Напомним, 11 декабря в Великобритании проходит встреча министров иностранных дел стран "Группы семи" (G7).
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Да. Итальянцев у нас в Донецке долго помнили после войны! Бабка рассказывала, как их немцы расстреливали за мародёрство. Во как! Румын не трогали, те больше воровали в-тихую и попрошайничали. А я - советский пионер, долго ей не верил. Малой наверное был
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12.12.2021 02:11 Ответить
Румини палили села і були жорстокіші за німців -- інша бабка розповідала...
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12.12.2021 07:17 Ответить
Мені дід розповідав що мамалижники палили їхнє село.
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12.12.2021 10:06 Ответить
УК них всегда нос по ветру. Как только стали "питаться" газом не из России так и забыли про дружбую
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12.12.2021 02:32 Ответить
Це винахідники мафії, що і до цього часу є владою? )
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12.12.2021 09:09 Ответить
Странные маневры. Евросоюз же один ? Для чего нужны отдельные договоренности ?
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12.12.2021 10:13 Ответить
Ага. Особенно Италия проследит. Чтобы ещё какому-то украинскому бойцу 25 лет ни за что впаять.
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12.12.2021 10:20 Ответить
Итальянцы воевали за ДНР, вроде Луиджи Фрау. Фашисты, ****.
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12.12.2021 10:24 Ответить
А чё б и не следить? Со Штатов - "Бодвайзер", с Италии - "Моцарелла" - любой бы следил весьма бдительно
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12.12.2021 10:42 Ответить
І бізнес, і влада деяких європейських країн дуже заангажована росіянами. Вони пам'ятають часи, коли сюди тисячами приїздили шестьорки олігархів, замовляли нерухомість, меблі, мармур, сантехніку, делікатеси і говорили: слышь, Маурицио, что, если я перекину не твоему конкуренту, а тебе этот лимон двести штук за вот это вот всё по списку - ты мне на счёт кинешь сотку штук? По рукам?
Мауріціо радісно погоджувався, торгівля йшла, та й банки мали привід тішитись - бабло пливло рікою.
Тупий електорат лякали "гєйропою", а самі купували палаци в Ніцці, Неаполі, Каннах... Дрібнота купувала в Карлових Варах і Будапешті...
Багато хто в Європі роздратований, що цього вже немає. Вони називають війну конфліктом, і роздратовано сичать "та нехай вже та Україна примириться".
Ті з влад чи "екологічної", а особливо націоналістичної опозиції, а також ті, хто мав прямий чи прихований інтерес від торгівлі з Росією, охоче включались в інформаційні війни. Проте варто сказати, що Зеленський своїм перемир'ям реально вибив у них стільці з-під дуп. Бо ж у них Україна була "винна" у "внутрішньому конфлікті". Але коли було припинено вогонь - зашарпалась Росія, а також її симпатики на Заході. Бо стало видно, хто є "ху". І електорат почав тиснути на владу. І тисне все більше. І влади, під загрозою втрати крісел, почали спочатку виявляти невдоволення Росією, а зараз переходять до демаршу - бо ЗРОЗУМІЛИ: те, що вони отримали з Росії, давно зжерто і вис**но. А війна шкодить сьомий рік, і дуже суттєво.
Вони могли б ще "терпіти", чекати на російське бабло - проте коронавірус їх терпіння добив. Зараз вся Європа повстає проти безладу, запровадженого Путіним.
Знаєте, до чого доходить? В КАРЛОВИХ ВАРАХ, НА КУРОРТІ, ЯКИЙ НЕПОГАНО ЖИВ З РОСІЯН, БАГАТО ДЕ ЗНІМАЮТЬ ТАБЛИЧКИ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ! Бо вони перестали їздити, а репутація "російського готелю", "російського ресторану" ********** клієнтів. Бо Росію перестали любити, як багатого клієнта, який платить "нє глядя і нє торгуясь". Все. Фініта ля комедія. Ось тільки тепер починають справжні санкції - це коли європеєць втрачає репутацію, торгуючи з росіянами.
І він припиняє будь-які справи. Бо це не просто не модно чи не престижно - це соромно.
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12.12.2021 11:38 Ответить
Давить нужно кремлёвский фашизм.
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12.12.2021 14:09 Ответить
Правильно сказал ваш Министр Иностранных Дел, надо было Украину в НАТО раньше принимать, также как и Грузию. Это нестандартные случаи, такие же должны были бы быть действия, но увы...
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12.12.2021 17:00 Ответить
 
 