США и Италия договорились следить за ситуацией на границе Украины, - Госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Мероприятие прошло на полях встречи министров иностранных дел стран G7 в британском Ливерпуле, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдепа США.

"Блинкен и министр иностранных дел Ди Майо обсудили свою общую обеспокоенность наращиванием российских военных сил на границе Украины, отметили поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и подчеркнули необходимость для России снизить напряженность и вернуться к дипломатии", - говорится в сообщении.

Они также договорились продолжить консультироваться и координироваться по этому вопросу в будущем.

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Напомним, 11 декабря в Великобритании проходит встреча министров иностранных дел стран "Группы семи" (G7).