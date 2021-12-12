США и Италия договорились следить за ситуацией на границе Украины, - Госдеп
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Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.
Мероприятие прошло на полях встречи министров иностранных дел стран G7 в британском Ливерпуле, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдепа США.
"Блинкен и министр иностранных дел Ди Майо обсудили свою общую обеспокоенность наращиванием российских военных сил на границе Украины, отметили поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и подчеркнули необходимость для России снизить напряженность и вернуться к дипломатии", - говорится в сообщении.
Они также договорились продолжить консультироваться и координироваться по этому вопросу в будущем.
Напомним, 11 декабря в Великобритании проходит встреча министров иностранных дел стран "Группы семи" (G7).
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Мауріціо радісно погоджувався, торгівля йшла, та й банки мали привід тішитись - бабло пливло рікою.
Тупий електорат лякали "гєйропою", а самі купували палаци в Ніцці, Неаполі, Каннах... Дрібнота купувала в Карлових Варах і Будапешті...
Багато хто в Європі роздратований, що цього вже немає. Вони називають війну конфліктом, і роздратовано сичать "та нехай вже та Україна примириться".
Ті з влад чи "екологічної", а особливо націоналістичної опозиції, а також ті, хто мав прямий чи прихований інтерес від торгівлі з Росією, охоче включались в інформаційні війни. Проте варто сказати, що Зеленський своїм перемир'ям реально вибив у них стільці з-під дуп. Бо ж у них Україна була "винна" у "внутрішньому конфлікті". Але коли було припинено вогонь - зашарпалась Росія, а також її симпатики на Заході. Бо стало видно, хто є "ху". І електорат почав тиснути на владу. І тисне все більше. І влади, під загрозою втрати крісел, почали спочатку виявляти невдоволення Росією, а зараз переходять до демаршу - бо ЗРОЗУМІЛИ: те, що вони отримали з Росії, давно зжерто і вис**но. А війна шкодить сьомий рік, і дуже суттєво.
Вони могли б ще "терпіти", чекати на російське бабло - проте коронавірус їх терпіння добив. Зараз вся Європа повстає проти безладу, запровадженого Путіним.
Знаєте, до чого доходить? В КАРЛОВИХ ВАРАХ, НА КУРОРТІ, ЯКИЙ НЕПОГАНО ЖИВ З РОСІЯН, БАГАТО ДЕ ЗНІМАЮТЬ ТАБЛИЧКИ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ! Бо вони перестали їздити, а репутація "російського готелю", "російського ресторану" ********** клієнтів. Бо Росію перестали любити, як багатого клієнта, який платить "нє глядя і нє торгуясь". Все. Фініта ля комедія. Ось тільки тепер починають справжні санкції - це коли європеєць втрачає репутацію, торгуючи з росіянами.
І він припиняє будь-які справи. Бо це не просто не модно чи не престижно - це соромно.