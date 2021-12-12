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Управление авиации США признало астронавтами Безоса и Бренсона, совершившими суборбитальные полеты

Новости Цензор.НЕТ Технологии

Управление авиации США признало астронавтами Безоса и Бренсона, совершившими суборбитальные полеты

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) решило прекратить свою программу "Крылья астронавтов" (Commercial Space Astronaut Wings) и не будет больше награждать участников коммерческих космических полетов.

В FAA объяснили, что поддержку программы прекращают, в частности, из-за того, что в космос запускают очень много людей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.

Вместо нагрудных знаков всех теперь будут отмечать в онлайн-реестре. В управлении рассказали, что это решение не отразится на астронавтах NASA, поскольку они получают свои отличия от космического агентства. До завершения программы FAA наградит коммерческими наградами астронавтов, совершивших космические путешествия в 2021 году. Среди них – миллиардеры Джефф Безос и Ричард Брэнсон и актер Уильям Шетнер.

"Лица, выполняющие квалификационные рейсы до конца года, также имеют право на получение Wings", - сообщили в организации.

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В FAA ожидают, что промышленная индустрия космических полетов будет продолжать расти, а количество отправляемых в космос людей резко возрастет в ближайшие годы.

Программу "Крылья астронавтов" начали в 2004 году с целью привлечения внимания к полетам в космос. В рамках этой программы нагрудный знак получили 30 человек.

20 июля в FAA объявили об обновлении программы "Крылья астронавта". Согласно новым правилам, миллиардеры Ричард Брэнсон и Джефф Безос, первыми совершившие туристические полеты в космос, не могли быть признаны коммерческими космонавтами в США.

20 июля 57-летний миллиардер, основатель онлайн-гиганта Amazon и космической компании Blue Origin Джеф Безос отправился в космос на корабле New Shepard вместе с 82-летней летчицей Уолли Фанк, своим родным братом Марком и 18-летним студентом Оливером Деменом из Нидерландов.

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Этот полет стал вторым за месяц частным космическим полетом в туристических целях. Первым в космос отправился 70-летний британский миллиардер и основатель корпорации Virgin Group Ричард Бренсон, опередивший Безоса на девять дней.
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Топ комментарии
+5
Якщо люди літають в космос приватно, за свої гроші, то вже заткніться. Вам, кацапсько-хохляцькому бидлу, аби гроші в чужій кишені рахувати. Атабрать і раздєліть поравну, но мнє большє.
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12.12.2021 09:02
+4
Во как. Мы в детстве модели ракет делали, запускали. Кайф тот еще. Чувак в свою ракетку жука майского посадил. Хруща, ага. Так я вам скажу, ракета назад не вернулась. Не нащли мы ее. Мы сделали вполне логичное заключение, что она вышла таки в космос и, как минимум, кружит на орбите до сих пор. Как максимум - достигла на днях туманности Андромеды. Так вот я хочу узнать, как присвоить тому неизвестному герою-хрущу почетное звание астронавта NASA. Со всеми соответствующими званиями-регалиями и финансовыми ништяками для семьи неизвестного героя. В данный момент небольшие усилия для установления личности кандидата в астронавты прилагаются. Но это неточно.
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12.12.2021 08:39
+2
Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) вирішило припинити свою програму "Крила астронавтів" (Commercial Space Astronaut Wings) і більше не нагороджуватиме учасників комерційних космічних польотів. Джерело: https://censor.net/ua/n3304736

Зачем астронавтам крылья? В космосе же нет воздуха - махай не махай.
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12.12.2021 02:14
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Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) вирішило припинити свою програму "Крила астронавтів" (Commercial Space Astronaut Wings) і більше не нагороджуватиме учасників комерційних космічних польотів. Джерело: https://censor.net/ua/n3304736

Зачем астронавтам крылья? В космосе же нет воздуха - махай не махай.
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12.12.2021 02:14 Ответить
А як без крил приземлитись? Включіть уяву. З крилами легше.
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12.12.2021 03:04 Ответить
А може на парашуте?
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12.12.2021 11:30 Ответить
"Крила астронавтiв"-во лоханулись.
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12.12.2021 11:37 Ответить
А скільки тисяч тон СО2 викинуто в середовище від розваг багатеньких ідіотів!?
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12.12.2021 06:40 Ответить
Про які тисячі тон йдеться? Чи Ви вже, як Порошенко, котрий нарахував тисячі російських БТГ біля українських кордонів? Ну можна ж поцікавитись масою пального в баках кожної ракети! Дані ж є у відкритому доступі! Ні, хочеться хайпанути...
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12.12.2021 07:25 Ответить
ОК, а сколько людей можно накормить или вылечить на деньги этих богатеньких идиотов которые летают в космос ради личных понтов только - без пользы?
Они хоть сами понимают, что их катают в космос как богатых трассовых ******?
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12.12.2021 08:06 Ответить
"Но это уже совсем другая история" (с)
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12.12.2021 08:13 Ответить
вам бы только всё прожрать и про..рать, точно как в Украине! так хоть какое- то движение...
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12.12.2021 08:35 Ответить
а чому вони їх мають годувати?
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12.12.2021 11:29 Ответить
ну что бы их вспоминали после смерти с великой благодарностью в поколениях..
они же ведь хотели что бы их помнили, оставить свой след в Истории, да?
а так какая память? - "у чувака было до хрена бабла и он слетал на них в космос.."
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12.12.2021 11:34 Ответить
К большому сожалению люди крайне неблагодарные. Вся история человечества тому пример. Мы очевидцы благодарности нарида Пороху
Как сказал один гениальный товарич:- будучи в здравом уме все свои деньги я пропил.
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12.12.2021 12:30 Ответить
хто згадував, дармоїди, які пальцем об палець не вдарили, а будуть тільки кричато, що мало, що їм всі винні?
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13.12.2021 17:04 Ответить
дрыщ, ну так сколько, или только пердеть способно?
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12.12.2021 11:44 Ответить
і скільки, чи так аби перднути?
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12.12.2021 11:28 Ответить
А скiльи горохового супа ми зiли?
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12.12.2021 11:45 Ответить
Во как. Мы в детстве модели ракет делали, запускали. Кайф тот еще. Чувак в свою ракетку жука майского посадил. Хруща, ага. Так я вам скажу, ракета назад не вернулась. Не нащли мы ее. Мы сделали вполне логичное заключение, что она вышла таки в космос и, как минимум, кружит на орбите до сих пор. Как максимум - достигла на днях туманности Андромеды. Так вот я хочу узнать, как присвоить тому неизвестному герою-хрущу почетное звание астронавта NASA. Со всеми соответствующими званиями-регалиями и финансовыми ништяками для семьи неизвестного героя. В данный момент небольшие усилия для установления личности кандидата в астронавты прилагаются. Но это неточно.
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12.12.2021 08:39 Ответить
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12.12.2021 08:44 Ответить
Що, борошна совісті замучали? Сняться малі хрущенята-сироти? 😁
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12.12.2021 11:33 Ответить
Якщо люди літають в космос приватно, за свої гроші, то вже заткніться. Вам, кацапсько-хохляцькому бидлу, аби гроші в чужій кишені рахувати. Атабрать і раздєліть поравну, но мнє большє.
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12.12.2021 09:02 Ответить
Щодо СО2. Почитайте, скільки метану (шкідливіше за СО2) викидають в атмосферу корівки і свинки, яких ми ********** у себе в тарілочках.
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12.12.2021 09:04 Ответить
Я вам больше скажу!, Как легко було бы планете Земля если убрать идиотов. Оставить миллионов десять гомо сапиенс и вот вам рай на земле.
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12.12.2021 11:44 Ответить
Сподіваюсь, FAA та інші бюрократи нарешті припинять бавитись нагородами "астронавтам"-батутчикам і розпочнуть сприяти втіленню програм реальних колонізаторів космічного простору. Бо через відсутність дозволів Маск так і не зміг до кінця року здійснити перший орбітальний запуск прототипу Starship.
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12.12.2021 09:33 Ответить
Оце так бородьба ща екологію... 1000 ракет запустити заради забаганки багатого туриста??? Тоді навіщо переживати чи в машини двигун є ЄВРО 3 чи ЄВРО 5... ? Адже один запуск ракети нашкодить екології більше ніж 1000000 автомобілів на ЄВРО 1
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12.12.2021 10:04 Ответить
Невероятно важная новость.
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12.12.2021 11:27 Ответить
А интересно,шо сильнее-вакуум или гравитация?
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12.12.2021 11:42 Ответить
Зависит от дозы.
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12.12.2021 11:44 Ответить
Люблю космос,особенно Брюса Уиллиса а "Акаполиксесе".
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12.12.2021 11:59 Ответить
- досить думати, що ви - перший грузинський космонавт, Гєдеван Алєксандрович!
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12.12.2021 11:28 Ответить
амерікосам до нас далеко..
поцЗедент головного наркоділера зробив зам міністра та орденоносцем!!!
амарам таке й не снилося
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12.12.2021 11:35 Ответить
 
 