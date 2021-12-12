Управление авиации США признало астронавтами Безоса и Бренсона, совершившими суборбитальные полеты

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) решило прекратить свою программу "Крылья астронавтов" (Commercial Space Astronaut Wings) и не будет больше награждать участников коммерческих космических полетов.

В FAA объяснили, что поддержку программы прекращают, в частности, из-за того, что в космос запускают очень много людей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.

Вместо нагрудных знаков всех теперь будут отмечать в онлайн-реестре. В управлении рассказали, что это решение не отразится на астронавтах NASA, поскольку они получают свои отличия от космического агентства. До завершения программы FAA наградит коммерческими наградами астронавтов, совершивших космические путешествия в 2021 году. Среди них – миллиардеры Джефф Безос и Ричард Брэнсон и актер Уильям Шетнер.

"Лица, выполняющие квалификационные рейсы до конца года, также имеют право на получение Wings", - сообщили в организации.

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В FAA ожидают, что промышленная индустрия космических полетов будет продолжать расти, а количество отправляемых в космос людей резко возрастет в ближайшие годы.

Программу "Крылья астронавтов" начали в 2004 году с целью привлечения внимания к полетам в космос. В рамках этой программы нагрудный знак получили 30 человек.

20 июля в FAA объявили об обновлении программы "Крылья астронавта". Согласно новым правилам, миллиардеры Ричард Брэнсон и Джефф Безос, первыми совершившие туристические полеты в космос, не могли быть признаны коммерческими космонавтами в США.

20 июля 57-летний миллиардер, основатель онлайн-гиганта Amazon и космической компании Blue Origin Джеф Безос отправился в космос на корабле New Shepard вместе с 82-летней летчицей Уолли Фанк, своим родным братом Марком и 18-летним студентом Оливером Деменом из Нидерландов.

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Этот полет стал вторым за месяц частным космическим полетом в туристических целях. Первым в космос отправился 70-летний британский миллиардер и основатель корпорации Virgin Group Ричард Бренсон, опередивший Безоса на девять дней.