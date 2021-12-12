Байден о возможности введения американских войск в Украину: Это никогда не рассматривалось. РФ заплатит "ужасную цену" в случае вторжения
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент США Джо Байден заявил, что вопрос о введении американских войск в Украину никогда не был в повестке дня.
Об этом он заявил журналистам в Уилмингтоне (штат Делавер) в ответ на вопрос, готовы ли к этому в Вашингтоне в случае российского вторжения в Украину, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Это никогда не рассматривалось", – сказал он.
В то же время он отметил, что в таких обстоятельствах "мы считаем необходимым направить больше американских и натовских войск на Восточный фланг (страны "бухарестской девятки". - Ред.), во все те страны НАТО, перед которыми мы имеем священное обязательство" защищать их от всякого нападения России".
Байден повторил, что в ходе интерактивной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным он "совершенно ясно дал понять..., что если он двинется в Украину, экономические последствия для его экономики будут разрушительными".
Американский президент также сообщил, что дал понять российскому лидеру, что положение России в мире "заметно" изменится при вторжении в Украину, она заплатит "ужасную цену".
Пожалуйста, подождите...
По-друге: Де я написав, що американці захопили природні ресурси Кувейту? Ти або не пий, або закушуй.
ну захватит нас рашка - им же хуже будет - мы сразу склепаем 100500 авианосцев и легко сметем загнивающих))
Якщо ***** нападе на Україну, то країни НАТО - Польща, Литва, Латвія, Естонія, стовідсотково долучаться до війни. Можливо і Туреччина.
Я дальше просто не продолжаю ....детали....так как ....вроде этой детали.....достаточно.
Не я панимайт, что нужен сайленс, ноооо....всему свои пределы.
За это отказал Путину в гарантии невступления в Украины в НАТО,
Другими словами отказался закрывать Украине путь который Запад и не собирается открывать.
Поки в Рашці гнилий електорат, який голосує або мовчить, як зараз, Х*йло буде блефувати.
Тим гнотом, який підпалить Рашку, буде невпинне покращення життя в Україні. Тоді Рашку збунтується.
Щоб в Україні не покращилося життя, Х*йло може звинувачити Україну в "тероризмі" і здійснити масований напад з території Рашки крилатими ракетами на "об'єкти, що сприяють державному тероризму" - на провідні українські оборонні та великі підприємства - КБ "Луч", завод Малишева, Антонова, Південмаш, на залізничні вузли, склади *********** і паливно-мастильних матеріалів.
При цьому Х*йло не понесе втрат в живій силі.
Такий сценарій, з урахуванням ментальності Х*йла, слід вважати найбільш імовірним. І вже зараз світовій демократії і Україні потрібно знати, як на нього відповісти. Точніше - як перекреслити такий сценарій до того,як він буде реалізований.
RQ-4 Global Hawk))
вы думаете что Запад такой тупой и до сих пор думает что ихтамнет ?..
для себе они уже давно всё поняли и тоже манипулируют и готовятся , а в политике -тянут время...
продолжение этого вторжения -закончится сразу после того, как количество жертв станет слишком велико, чтобы оправдать цели, которые ставит перед собой захватчик.
"Q Mr. President, can you talk about Ukraine? What made you decide to take U.S. ground combat troops off the table when it comes to Ukraine?
THE PRESIDENT: There never were on the table. And are you ready to send American troops into war and go into Ukraine to fight Russians on the battlefield?
Look, here's the deal: I've made it absolutely clear to President Putin - this is the last thing I'll say - that if he moves on Ukraine, the economic consequences for his economy are going to be devastating - devastating - number one.
Number two, we will find it required that we'll have to send more American and NATO troops into the eastern flank - the B9 and all those NATO countries where we have a sacred obligation - to defend them against any attack by Russia.
And number three, the impact of all of that on Russia and its attitude - the rest of the world's view of Russia would change markedly. He'll pay a terrible price.
And so, it's - and we are going to continue to provide for - and we have and continue to provide for - the defense capacities for the Ukrainian people.
Thank you so much.
4:26 P.M. EST" (Remarks by President Biden on the Severe Weather that Impacted Several U.S. States)