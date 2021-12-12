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Байден о возможности введения американских войск в Украину: Это никогда не рассматривалось. РФ заплатит "ужасную цену" в случае вторжения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Байден о возможности введения американских войск в Украину: Это никогда не рассматривалось. РФ заплатит

Президент США Джо Байден заявил, что вопрос о введении американских войск в Украину никогда не был в повестке дня.

Об этом он заявил журналистам в Уилмингтоне (штат Делавер) в ответ на вопрос, готовы ли к этому в Вашингтоне в случае российского вторжения в Украину, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это никогда не рассматривалось", – сказал он.

В то же время он отметил, что в таких обстоятельствах "мы считаем необходимым направить больше американских и натовских войск на Восточный фланг (страны "бухарестской девятки". - Ред.), во все те страны НАТО, перед которыми мы имеем священное обязательство" защищать их от всякого нападения России".

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Байден повторил, что в ходе интерактивной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным он "совершенно ясно дал понять..., что если он двинется в Украину, экономические последствия для его экономики будут разрушительными".

Американский президент также сообщил, что дал понять российскому лидеру, что положение России в мире "заметно" изменится при вторжении в Украину, она заплатит "ужасную цену".
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Топ комментарии
+20
С какого хрена простые парни из Алабамы или других регионов США , должны умирать в Украине , а наши мужики призывного возраста у своих баб под юпками прячутся и такого же в президенты выбирают.
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12.12.2021 08:28
+12
А якби у нас було стільки нафти, як у Кувейті?
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12.12.2021 08:17
+11
Вчора не розглядалася, завтра розглянеться. А може розглядалася, та не дуже голосно. А може, ще й не такі плані розглядалися, хто зна. Не все можна сказати на камери.
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12.12.2021 08:30
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А якби у нас було стільки нафти, як у Кувейті?
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12.12.2021 08:17 Ответить
Вже,б, зі споднього випригнули!
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12.12.2021 08:25 Ответить
А в Кувейте то же ,как у нас ,к власти через раз кацапских прокладок к власти приводят.
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12.12.2021 08:25 Ответить
Мы тогда хер выскочили в 91...
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12.12.2021 08:39 Ответить
Ватный рашистский длбб, Кувейт американцы освободили после оккупации вашим другом Хусейном,помни это ,животное! Американцы не захватывали природные ресурсы Кувейта,фуфлогон пригожинский...
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12.12.2021 10:42 Ответить
А хіба зараз кацапи не окупували частину України?
По-друге: Де я написав, що американці захопили природні ресурси Кувейту? Ти або не пий, або закушуй.
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12.12.2021 10:45 Ответить
Геополітик з тебе слабенький
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12.12.2021 10:53 Ответить
Нема,чим годится...
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12.12.2021 08:23 Ответить
С какого хрена простые парни из Алабамы или других регионов США , должны умирать в Украине , а наши мужики призывного возраста у своих баб под юпками прячутся и такого же в президенты выбирают.
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12.12.2021 08:28 Ответить
Так они не умирать будут в Украине а убивать. Кацапов. И как там, из-под юБки? Удобно текст набирать?
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12.12.2021 09:04 Ответить
С 09.08.14 по 10 08.18 , я имел честь служить в ВСУ , и мои юпки под которыми я сидел , находились в Дебальцево , шахте Бутовка , под Мариком и т д. И за сцикуна которого вы выбрали , я не голосовал . А еще я тебе как диванному эксперту по войне , объясню, что любая война обязательно будет с потерями ЛС , какой бы современной армия не была и не важно во сколько раз они сильнее противника , новейшая история вооруженных конфликтов США и гугл в помощь.
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12.12.2021 09:45 Ответить
"Служить...вы выбирали...я не голосовал...диванный эксперт".... Ничем не подкреплённое блаблабла.
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12.12.2021 09:49 Ответить
А я зелебобикам , да еще не особо умным , не фига не вижу смысла , что то доказывать.
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12.12.2021 09:52 Ответить
И зачем мне эта информация? Это твои с зелебобиками проблемы.
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12.12.2021 11:24 Ответить
Да это пригожинский говнометчик ,трите его друзья
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12.12.2021 10:57 Ответить
Из окопа строчишь?
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12.12.2021 09:16 Ответить
Тебе сцикливому зелебобику , все равно не понять не напрягайся.
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12.12.2021 09:47 Ответить
а с каких во Вьетнаме? а в Корее? и прочее и прочее. Назвался ментом - защищай.те
ну захватит нас рашка - им же хуже будет - мы сразу склепаем 100500 авианосцев и легко сметем загнивающих))
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12.12.2021 11:18 Ответить
Простые парни из Алабамы или других регионов США, из других стран НАТО должны давно находится в Украине, и они должны находится для того,что бы не умирали украинские солдаты и граждане Украины, так как не умирают граждане и солдаты тех стран , на территории которых находятся простые парни с НАТО ,в том числе из Алабамы,Оклахомы и т.д
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12.12.2021 12:40 Ответить
Я что то не видел не разу , что бы США воевали вместо Израиля , за то весь мир видел , к чему привело когда они пытались воевать в Афганистане , пока пуштуны их гуманитарку жрали и воровали их денежные вливания .По тому не надо надеяться на доброго дядю , надо самим уметь за себя постоять , тогда и помощь будет не только оружием.
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12.12.2021 15:08 Ответить
Тогда Ты не увидел ежегодных 3,8 млрд , дарственных "зеленых" американских рублей для израильской армии
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12.12.2021 19:46 Ответить
Вчора не розглядалася, завтра розглянеться. А може розглядалася, та не дуже голосно. А може, ще й не такі плані розглядалися, хто зна. Не все можна сказати на камери.
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12.12.2021 08:30 Ответить
Правильно: никогда не говори никогда.
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12.12.2021 09:10 Ответить
Хоч вводьте хоч не вводьте, але різні "соловьї" за поребриком і наші "мамаї" в унісон "співають", що США веде війну з рашкою на території України.
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12.12.2021 08:32 Ответить
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12.12.2021 08:51 Ответить
Тебе фсиновскую швабру уже ввели, куда тебе еще войска, ватан ?
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12.12.2021 10:59 Ответить
Значит, не того, не ... вводи войска?
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12.12.2021 11:12 Ответить
Гітлер також думав, що Штати не вступлять у другу світову війну. Рузвельт спершу казав, що Штати нейтральні.
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12.12.2021 08:54 Ответить
дурак Хирохито к сожалению этого не знал и подставил Ямамото(((
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12.12.2021 11:20 Ответить
Ок, зачем это вслух говорить? Перед Путиным лишний раз прогнуться?! Старый муд.к...
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12.12.2021 09:02 Ответить
Цинічне демократичне лайно
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12.12.2021 10:49 Ответить
Байден четко придерживается линии деєскалации военного конфликта , что полностью в интересах Украиньі . Єто дает ему право требовать от Путина отвода войск и сворачивания военньіх приготовлений , что Москва пока не вьіполняет . У кого сейчас более сильная переговорная позиция , вопрос риторический .
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12.12.2021 09:12 Ответить
Я думаю, американці розглянули всі варіанти.
Якщо ***** нападе на Україну, то країни НАТО - Польща, Литва, Латвія, Естонія, стовідсотково долучаться до війни. Можливо і Туреччина.
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12.12.2021 09:14 Ответить
Туреччина - 100пудово, бо у кремляди слюни текут по плинтусу , еще со времен Первой мировой войны, мол, Дарданеллы-Мраморное-Босфор - ихтамнетные.
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12.12.2021 10:10 Ответить
Поки що американці розглянули ті самі варіанти , котрі вже були .Більше того , розглянули варіант відносно "Північного потоку" ,людей приближених до окупанта України ,і зовнішнього боргу рашистів.Також дали зрозуміти рашисту,що воювати в Україні НАТО не буде у випадку його агресії в Україні ,як дали рашисту зрозуміти,що Україну в НАТО найближчим часом не беруть , а за отримання Україною статусу основного союзника США поза НАТО , не українські "слуги " депутати ВЗради проголосували проти
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12.12.2021 12:53 Ответить
Байден старина, ты такой интересный временами, до до жути раздирающий любыпытство. Ну вот на вкидку? Вот прям с плеча? RС -135 D ......который работал ....впервые!!! ..на материковой!!! части Украины....это части амеровских войск, или это залетные клоуны с 95 квартала??? Напомню все RС 135, все единицы подчинены непосредственно командованию ВВС США....напрямую!!!
Я дальше просто не продолжаю ....детали....так как ....вроде этой детали.....достаточно.
Не я панимайт, что нужен сайленс, ноооо....всему свои пределы.
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12.12.2021 09:15 Ответить
мабуть ***** по телехвону пропонував посаду в грязьпроме поряд з робочiм мiсцем мерхель...
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12.12.2021 09:15 Ответить
...США, возьмите, превентивно, также, за "золотые яйца" всю пятую колонну на чолИ з блдской Зелей Золотой Ручкой, как обладателей вАшего доллара, намытого злочинным путём.. как минимум...
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12.12.2021 09:18 Ответить
Рассматривался только распил украинской военной техники, утилизация боеприпасов и вывоз ядерного оружия. П.С. Будапештский меморандум? Это макулатура для лохов, вроде Минских угод. Лох всегда ведется дважды.
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12.12.2021 09:26 Ответить
Шматочек пукинского лайна , вас накрывает уже половой орган бабушки трансвестита дэдушки, чувствуешь мягкость пИсца,наваливающегося на Засраху?
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12.12.2021 11:08 Ответить
Ужасную цену мы уже имеем. Байден снял санкции с СП-2 и с чиновников РФ.
За это отказал Путину в гарантии невступления в Украины в НАТО,
Другими словами отказался закрывать Украине путь который Запад и не собирается открывать.
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12.12.2021 09:26 Ответить
Черти полосатые рашистские, смешно смотреть на вас ,повторяющие мантру * нам не фыздец, нам не фыздец,мы вЯликия * , а сами уже по шею в болоте...
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12.12.2021 11:11 Ответить
v Siriji takze amaerikanci nevmesalis,no razbyli tam ruskix soldat za zavod.Prakticeski za 5 minut uze ruskije byli razbyti
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12.12.2021 09:31 Ответить
Х*йло піде на відкрите вторгнення лише в одному випадку - якщо в Рашці у нього горітиме земля під ногами. Щоб ввести військовий стан, родінаапаснастє, і т.д.

Поки в Рашці гнилий електорат, який голосує або мовчить, як зараз, Х*йло буде блефувати.

Тим гнотом, який підпалить Рашку, буде невпинне покращення життя в Україні. Тоді Рашку збунтується.

Щоб в Україні не покращилося життя, Х*йло може звинувачити Україну в "тероризмі" і здійснити масований напад з території Рашки крилатими ракетами на "об'єкти, що сприяють державному тероризму" - на провідні українські оборонні та великі підприємства - КБ "Луч", завод Малишева, Антонова, Південмаш, на залізничні вузли, склади *********** і паливно-мастильних матеріалів.
При цьому Х*йло не понесе втрат в живій силі.
Такий сценарій, з урахуванням ментальності Х*йла, слід вважати найбільш імовірним. І вже зараз світовій демократії і Україні потрібно знати, як на нього відповісти. Точніше - як перекреслити такий сценарій до того,як він буде реалізований.
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12.12.2021 09:31 Ответить
шутка юмора.......
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12.12.2021 09:34 Ответить
Штаты остаются Штатами. Не хотели лезть в Первую мировую, до последнего не принимали участия в боевых действия начала Второй. Но из двух войн вышли еще более мощными и богатыми. Так и Байден сейчас - США воевать за Украину не будут. А что он должен сказать своим избирателям ? Америка не Расея, там до сих пор Вьетнам помнят
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12.12.2021 09:39 Ответить
Зря он это сказал, видно возраст берет свое. Лучше бы промолчал и ответил что это закрытая информация. Получилось как приглашение оккупации Украины при сохранении всех восточных стран НАТО. Мол а вот на них напасть точно не дадим... Старость не радость (с)
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12.12.2021 09:42 Ответить
Э-э-э, дiтки... Учимся читать промеж строк - що становище Росії у світі "помітно" зміниться у разі вторгнення в Україну, а перед этим Байден сказал шо никогда в США не обсуждался ввод войск в Украину... Ко всему , не знаю как вы , но я думаю, мол, амеры да ШОБЫ еще и не думали о вводе дружественного нам контингента... ПХИ...
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12.12.2021 10:07 Ответить
Не нужно выдумывать. Сказано прямо противоположное, что вопрос о войне за Украину никогда не стоял. Без слов "раньше" или "до настоящего момента".
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12.12.2021 18:41 Ответить
РФ заплатит "ужасную цену" в случае вторжения.-Таки да. Страх и ужас на РФ наведут три богатыря : Зеленский, Коломойский и Шэфир. Собственноручно. Нам не нужны американские или канадские солдаты, - Резников.
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12.12.2021 10:06 Ответить
Братья и сестры, успокойтесь, членистопыкый как тока склеит ласты, а это случится не сегодня - завтра, бо его рак дожирае, кремлядь начнет друг-другу глотки грызть , чем воспользуются таукитайцы, насчет исторических теренiв... Эх хороша тернiвка ща зреет , к тому времени.
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12.12.2021 10:16 Ответить
Да, постарел дед пыня... Если ранье выражовывался о недопустимости размещения НАТЫ с АМЕРАМИ, в Польше-Болгарии, Венгрии, Прибалтике, то сейчас тока просит, шобы всей шоблой не перлись в Украину... Как будто кому интересны пынины откровения (перед его одром)...ПХЕ...
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12.12.2021 10:24 Ответить
пока они будут думать с санкциями и поставками оружия украине, то как кулеба сказал будет уже поздно! и с этим все согласны, если вторгнуться то каким образом кто кому и как и куда будет что поставлять когда рашенские истребители будут кружить в небе украины?да и напрашивается от злости такая глупая нереальная идея прямо им сказать европейцам( что мол возьмём откроем через украину зелёный коридор на европу русским ванькам на танках, и пусть едут к вам эти 100 тысячная армия чтобы вас потормошила ...((УКРАИНА ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ СДЕРЖИВАТЬ РУССКУЮ АРМИЮ ФРОНТ НА ЕВРОСОЮЗ ценой жизней украинцев и ценой экономики своей. а они всё там сцикуны не могут разродится с настоящими санкциями. они всё думают...
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12.12.2021 10:30 Ответить
Не будут кружить лаптелеты рашистские ,фуфлогон пригожинский ,не будут, бо не смогут ...
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12.12.2021 11:16 Ответить
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12.12.2021 10:31 Ответить
«РФ заплатит "ужасную цену" в случае вторжения». А Украина так, на рсслабоне в цацки-пецки позабавляется да с легонца оттянется и всего делов
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12.12.2021 10:37 Ответить
Их волнует попранный авторитет, как с Крымом. Второго такого удара Запад не выдержит. Это как мафия которая не должна ничего спускать, если перестанут боятся это означает конец организации.
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12.12.2021 10:50 Ответить
Просто дед введет в кацапофашистов
RQ-4 Global Hawk))
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12.12.2021 10:58 Ответить
Рашка введет войска, и скажет, что ни при чем, это сепаратисты, и Запад проглотит...
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12.12.2021 11:22 Ответить
со времени введения рашистами войск прошло почти 8 лет ...
вы думаете что Запад такой тупой и до сих пор думает что ихтамнет ?..
для себе они уже давно всё поняли и тоже манипулируют и готовятся , а в политике -тянут время...
продолжение этого вторжения -закончится сразу после того, как количество жертв станет слишком велико, чтобы оправдать цели, которые ставит перед собой захватчик.
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12.12.2021 11:46 Ответить
а зачем войска? в США есть ЧВК...
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12.12.2021 12:07 Ответить
Всё это пустые, . ни к чему не обязывающие слова Блинкена!!Набор слов первокласника!!Уже был один такой грозный крашенный президенд трамп, который обещал стереть в порошок путина , а сам за нашей спиной успешно дружил и торговал с пуйлом=-хуйлом!! Так , что болтологией президентов США и их помощников и послов нас украинцев уже не удивить!! За 9 лет мы от США услышали столько лжи и вальши, столько лапши нам украинцам США на уши повесили, что лично мне стыдно за такую великую державу как США!!! Везде двойные и тройные стандарты!!....Пример::На те вам ПТРК-ДЖАВЕЛИНЫ (старого образца, времён ИСуса Христа)) , но срелять их них нельзя!! Иначе пуйло-***** обидется!! На хрен тогда такие ПТРК нам нужны!! Лучше бы побольше печенек прислали, как на МАЙДАНЕ!!!....
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12.12.2021 12:10 Ответить
"30 вересня 1999 року в інтерв'ю російській газеті «Коммерсантъ» глава уряду Росії Володимир Путін повідомив, що нової війни з Чечнею не буде і цього ж дня надвечір танкові підрозділи російської армії увійшли на територію Наурського і Шелковського районів Чечні з боку Дагестану та Ставропольського краю."
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12.12.2021 12:15 Ответить
треба виносити на ООН питання про беспілотну зону над Україною, без підтримки авіації Ху..ло ніколи не ризикне на наземну операцію....
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12.12.2021 12:25 Ответить
"РФ заплатить жахливу ціну ..." - Байден болтает много, но делает очень мало.
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12.12.2021 12:46 Ответить
А ужасная цена -это будет очередная глубокая озабоченность ? А почему нельзя четко сказать что будет всему миру ? Если, то...1...2...3...и т.д. почему все завуалировано ? А потому что Сша сами не знают что делать ,если... Только грозно умеют пальцы растопыривать... А россии,как с гуся вода. Неделя прошла,что-то изменилось ? И не измениться...К чему эти пустые встречи тогда ? А пагаварить...
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12.12.2021 13:23 Ответить
Тоесть еще раз ***** вы убедили что Украину можно захватывать и американские войска Украине ничем не помогут? Тоесть все переговоры с террористом ****** сводятся что Украину никто не будет защищать? Вот поетому ***** такой и борзый что ему еще ни разу роги не обламали вместо етого дают ему то что он хочет лишь бы не убивал женщин и детей.
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12.12.2021 13:27 Ответить
пешоджерело:
"Q Mr. President, can you talk about Ukraine? What made you decide to take U.S. ground combat troops off the table when it comes to Ukraine?

THE PRESIDENT: There never were on the table. And are you ready to send American troops into war and go into Ukraine to fight Russians on the battlefield?

Look, here's the deal: I've made it absolutely clear to President Putin - this is the last thing I'll say - that if he moves on Ukraine, the economic consequences for his economy are going to be devastating - devastating - number one.

Number two, we will find it required that we'll have to send more American and NATO troops into the eastern flank - the B9 and all those NATO countries where we have a sacred obligation - to defend them against any attack by Russia.

And number three, the impact of all of that on Russia and its attitude - the rest of the world's view of Russia would change markedly. He'll pay a terrible price.

And so, it's - and we are going to continue to provide for - and we have and continue to provide for - the defense capacities for the Ukrainian people.

Thank you so much.

4:26 P.M. EST" (Remarks by President Biden on the Severe Weather that Impacted Several U.S. States)
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12.12.2021 15:01 Ответить
капец...У Ледокола 2 совсем не осталось никаких шансов вскарабкаться на трон...
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12.12.2021 15:46 Ответить
 
 