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Позиция стран G7 относительно реагирования на возможное вторжение РФ в Украину едина. Мероприятия могут быть реализованы очень быстро, - Госдеп США

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Позиция стран G7 относительно реагирования на возможное вторжение РФ в Украину едина. Мероприятия могут быть реализованы очень быстро, - Госдеп США

Позиции США и их европейских союзников по вопросам реагирования на возможную агрессию России против Украины продолжают сближаться.

Об этом заявил журналистам представитель американского Госдепа по итогам встреч госсекретаря США Энтони Блинкена с европейскими коллегами на полях встречи глав МИД стран G7, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что мы с каждым днем все больше сближаемся", - сказал чиновник в ответ на вопрос, удалось ли договориться о первом этапе реагирования на случай активизации действий России против Украины.

Он отметил, что "еще ожидает техническая работа", однако на политическом уровне "есть огромное количество совпадений во мнениях относительно того, что, к сожалению, необходимо будет сделать, если Россия сделает этот очень плохой выбор".

Чиновник не уточнил, какие конкретно меры рассматриваются по России, однако сказал, что они "рассчитаны на то, чтобы их можно было реализовать очень быстро".

Представитель Госдепа отметил, что не только G7, но и "большое количество демократических стран" присоединятся к США в "нанесении ущерба" России.

Читайте также: Усиление Россией агрессии против Украины приведет к огромным последствиям и серьезным расходам, G7 абсолютно едина в этом, - Госдеп США

Как сообщал госдепартамент, возможные меры против России Блинкен обсудил с главами МИД ФРГ Анналеной Бербок, Италии Луиджи Ди Майо и Великобритании Элизабет Трасс.

"Министры иностранных дел G7 в субботу концентрируют внимание на том, как их странам сплотиться для отстаивания интересов на мировой арене", - сообщила Трасс.

"Рада, что провожу встречу в Ливерпуле со своими друзьями из G7, чтобы обсудить, как защищать и продвигать свободу и демократию в мире, а также, как противостоять злонамеренным действующим лицам", - написала она в Twitter.

"Мы должны сплотиться, чтобы решительно противостоять агрессивным действиям тех, кто пытается ограничить свободу и демократию", - цитируют европейские СМИ слова британского министра.

Встреча глав МИД G7 проходит в эти выходные в Ливерпуле.
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Топ комментарии
+3
Обьективно : международная поддержка Украиньі сильна , как никогда . Путин добился консолидации Запада .
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12.12.2021 09:15
+2
Запад никогда не любил кацапов и пока мы будем им противостоять, будут поддерживать нас.
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12.12.2021 09:37
+1
А разве вы не видите, шо даже при такой ситуации, лаптеунты волають, мол, мы то делаем , что делаем, в отношении Украины, бо НАТО рядом .
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12.12.2021 09:19
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Другими словами: Кацапы! Сунетесь в Украину, мы подключимся.
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12.12.2021 09:00 Ответить
Ну , не будут же орать во все стороны, шо уже подключились... Вон, каждый день слышу, как приземляются перегруженные грузовики. Такой гул я слышал в свое время в Кам-Рани, каждый день по несколько раз... Т.е., МОСТ ДРУЖБЫ работает.
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12.12.2021 09:22 Ответить
Самый быстрый ответ запада - введение новых санкций и выражение глубокой обеспокоенности.
Воевать никто не будет.
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12.12.2021 09:01 Ответить
ти за себе відповів.А ми будемо ,я на 100% впевнений,що земля горітиме під лаптекопитами !
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12.12.2021 09:47 Ответить
Только бы не так, как в той песенке - "через две, через две зимы, через две, через две весны...", поки "зблизитеся". Восьмий рік все "сближуєтеся", а апетити агресора все ростуть.
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12.12.2021 09:06 Ответить
А разве вы не видите, шо даже при такой ситуации, лаптеунты волають, мол, мы то делаем , что делаем, в отношении Украины, бо НАТО рядом .
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12.12.2021 09:19 Ответить
Как говориться - "хотеть не вредно".
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12.12.2021 11:03 Ответить
Кацапы, сэр. Не было бы НАТО, полезли бы "с любовью, братьев спасать от "нациков".
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12.12.2021 11:06 Ответить
"Нет, нет, нет, нет -
Мы хотим сегодня.
Нет, нет, нет, нет -
Мы хотим сейчас."
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12.12.2021 09:21 Ответить
Нет-нет-нет... пили и курили - вот поговорили... Пан хоЧУт сейчас? чесслово , меня лапотно прикумарило... ХЕХ...
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12.12.2021 09:30 Ответить
якщо хочеш,приперло,то ж біжи на свій ЗЕлений унітаз !
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12.12.2021 09:50 Ответить
Обьективно : международная поддержка Украиньі сильна , как никогда . Путин добился консолидации Запада .
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12.12.2021 09:15 Ответить
В общем следующим президентом должен стать военный иначе эта торгово-клоунская братия угробит страну.
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12.12.2021 09:23 Ответить
Как говаривал Путин с Лавровым, мы все еще не можем понять, а будет что-то конкретное? (я не утрирую, они так и озвучивали мысли свои ранее).
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12.12.2021 09:29 Ответить
Moscoviae delenda est
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12.12.2021 09:29 Ответить
Ко́нни По́лгрейв (сокращённо Конни, 1999-2014) - домашняя собака Владимира Путина...
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12.12.2021 09:40 Ответить
Коли ********* з 1,5% світового ВВП і тупим населенням в 100 млн. осіб "роздуває щоки" то всі повинні розуміти що це понти. Друга справа що ці "понти" дають привід для поступальних дій які призведуть до розпаду федерації, яка займає 1/8 земної суші але не має достатньої кількості населення для використання власних природних ресурсів. ********* це не просто відстала, а дійсно дрімуча країна де задовольняються одним з найнижчих рівнів життя на планеті. По суті ********* це планетарна комора природних ресурсів а ***** таке собі опудало яке ці ресурси зберігає для людства. Сьогодні ********* з усіх боків оточений ворогами, не здатний протистояти викликам ********* світу але встигне добряче зіпсувати екологію планети ЯО. Тому знищення цієї помийки відбувається повільно і планомірно і різними способами. Наприклад, стримуючи промислову експансію Китаю в розвинутих країнах умовний Захід "**********" китайців до повернення втрачених історичних земель та природних ресурсів в *********і...
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12.12.2021 09:37 Ответить
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12.12.2021 09:54 Ответить
Запад никогда не любил кацапов и пока мы будем им противостоять, будут поддерживать нас.
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12.12.2021 09:37 Ответить
Следует также, справедливости ради, подметить, шо Запад боится полного развала лаптестана, шобы ЯО не пошло гулять среди террористов. Запад устраивает напараша , вечно жаждущая запенициллиненых ножек Буша.
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12.12.2021 09:59 Ответить
Оценивая ситуацию, которая складывается в мире в связи с агрессией Кремля по отношению к Украине, можно сделать заключение, что Украина таки оказалась "в нужном месте и в нужное время". Сегодня демократическому миру очень нужно объединение в противостоянии с тоталитаризмом. Чем же так вреден тоталитаризм? Прежде всего тем, что он не хочет признавать существующие законные правила, по которым живет мир. Например, захотелось Китаю присоединить Тайвань, вот "Си Цзиньпин и не исключает применение силы для этого". Или, не понравилось Кремлю стремление Украины стать демократической страной, членом Западного сообщества, получите - агрессию против Украины. Так вред миру от тоталитаризма в том, что человечеству приходится встречаться с "тоталитарными хотелками", а не жить по законным и правилам по которым должен жить мир. А нынешнее противостояние демократического и тоталитарного мира поставило Украину в центр внимания. И это позволит Украине таки достичь своей цели.
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12.12.2021 10:00 Ответить
заходи мають не декларуватись а вводись. Встановити ліміт на мордорську армію в межах прикордонних областей і тільки перевищення - пішов перший пакет. Не зрозуміли,- другий і т.д, аж до обмеженого застосування ЯО.
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12.12.2021 10:41 Ответить
после того как под Гуково - первая кацапская ракета вылетела из Града -
и не было никакой действенной реакции, ну никакой ...
для меня политика и всё это бла-бла-бла - пошли нах !
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12.12.2021 10:55 Ответить
В будь якому разі треба готувати пілотів літати на F16, готувати розрахунки для Петріотів. Потім часу може не бути.
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12.12.2021 12:26 Ответить
 
 