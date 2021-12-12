Позиция стран G7 относительно реагирования на возможное вторжение РФ в Украину едина. Мероприятия могут быть реализованы очень быстро, - Госдеп США

Позиции США и их европейских союзников по вопросам реагирования на возможную агрессию России против Украины продолжают сближаться.

Об этом заявил журналистам представитель американского Госдепа по итогам встреч госсекретаря США Энтони Блинкена с европейскими коллегами на полях встречи глав МИД стран G7, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что мы с каждым днем все больше сближаемся", - сказал чиновник в ответ на вопрос, удалось ли договориться о первом этапе реагирования на случай активизации действий России против Украины.

Он отметил, что "еще ожидает техническая работа", однако на политическом уровне "есть огромное количество совпадений во мнениях относительно того, что, к сожалению, необходимо будет сделать, если Россия сделает этот очень плохой выбор".

Чиновник не уточнил, какие конкретно меры рассматриваются по России, однако сказал, что они "рассчитаны на то, чтобы их можно было реализовать очень быстро".

Представитель Госдепа отметил, что не только G7, но и "большое количество демократических стран" присоединятся к США в "нанесении ущерба" России.

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Как сообщал госдепартамент, возможные меры против России Блинкен обсудил с главами МИД ФРГ Анналеной Бербок, Италии Луиджи Ди Майо и Великобритании Элизабет Трасс.

"Министры иностранных дел G7 в субботу концентрируют внимание на том, как их странам сплотиться для отстаивания интересов на мировой арене", - сообщила Трасс.

"Рада, что провожу встречу в Ливерпуле со своими друзьями из G7, чтобы обсудить, как защищать и продвигать свободу и демократию в мире, а также, как противостоять злонамеренным действующим лицам", - написала она в Twitter.

"Мы должны сплотиться, чтобы решительно противостоять агрессивным действиям тех, кто пытается ограничить свободу и демократию", - цитируют европейские СМИ слова британского министра.

Встреча глав МИД G7 проходит в эти выходные в Ливерпуле.