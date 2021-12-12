Залужный и Наев поздравили военнослужащих с Днем Сухопутных войск ВСУ: Вы – главный гарант безопасности государства. ВИДЕО

Главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу главнокомандующего.

"Вы – основа национальной армии и главный гарант безопасности государства. Вы надежно держите удар и всегда готовы нанести ответный удар. Вы 24/7/365 на защите своего народа. Помним павших за Украину! Их жизнь - цена нашей Свободы. Вместе к Победе! Слава Сухопутным войскам Вооруженных Сил Украины! Слава Украине!" - сказано в поздравлении.

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Также военнослужащих поздравил командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Сухопутные войска всегда были и остаются особой гордостью многих поколений защитников нашей страны. Мужеством и героизмом воины-пехотинцы завоевали всенародное уважение, вписали яркие страницы доблести и отваги в летопись воинской славы.

В тяжелейших условиях боевой обстановки, в районах проведения Антитеррористической операции и операции Объединенных сил, вы показали настоящий профессионализм и мастерство", - отметил Наев.

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Он поблагодарил военнослужащих за верность военной присяге, высокую ответственность и примерное исполнение служебных обязанностей.

"Поклоняюсь перед памятью украинских защитников, которые отдали свою жизнь за будущее родной страны. Убежден, что благодаря нашим совместным усилиям территориальная целостность и суверенитет Украины всегда будут надежно защищены", - добавил командующий объединенными силами ВСУ.