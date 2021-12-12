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Залужный и Наев поздравили военнослужащих с Днем Сухопутных войск ВСУ: Вы – главный гарант безопасности государства. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Залужный и Наев поздравили военнослужащих с Днем Сухопутных войск ВСУ: Вы – главный гарант безопасности государства. ВИДЕО

Главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу главнокомандующего.

"Вы – основа национальной армии и главный гарант безопасности государства. Вы надежно держите удар и всегда готовы нанести ответный удар. Вы 24/7/365 на защите своего народа. Помним павших за Украину! Их жизнь - цена нашей Свободы. Вместе к Победе! Слава Сухопутным войскам Вооруженных Сил Украины! Слава Украине!" - сказано в поздравлении.

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Также военнослужащих поздравил командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Сухопутные войска всегда были и остаются особой гордостью многих поколений защитников нашей страны. Мужеством и героизмом воины-пехотинцы завоевали всенародное уважение, вписали яркие страницы доблести и отваги в летопись воинской славы.

В тяжелейших условиях боевой обстановки, в районах проведения Антитеррористической операции и операции Объединенных сил, вы показали настоящий профессионализм и мастерство", - отметил Наев.

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Он поблагодарил военнослужащих за верность военной присяге, высокую ответственность и примерное исполнение служебных обязанностей.

"Поклоняюсь перед памятью украинских защитников, которые отдали свою жизнь за будущее родной страны. Убежден, что благодаря нашим совместным усилиям территориальная целостность и суверенитет Украины всегда будут надежно защищены", - добавил командующий объединенными силами ВСУ.

Залужный и Наев поздравили военнослужащих с Днем Сухопутных войск ВСУ: Вы – главный гарант безопасности государства 01
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Топ комментарии
+18
Мартин Брест

4 хв ·



Евангелие от Сухопутки.

… но на самом деле, по-честному, положа руку на мобприпис: мы ушли, а они остались.

Можно вешать на себя медальки, буцать двери в кабинеты с криками "где моя земля!", можно проводить кучу бессмысленных и никому не помогающих "ветеранских форумов", можно долго и слезливо, под закуску, наворачивать "а ти там був, де я був?" - но… но это прошло и осталось в памяти, в книжках и наконец-то фильмах, а война не закончилась. Их война.

Именно они, пока я шляюсь в теплом тылу, упираются берцами в землю, а замерзшими руками - в дырявую, состоящую из грязи, бревен, лопнувших мешков и старой брони лінію бойового зіткнення.

Они и есть "ethnic infantry", и поверьте - никто не гордится собой так, как гордится пехота, самый старый, многочисленный, милый, сумасшедший, дурной, крутой, безумный и любимый род войск.

Бог любит пехоту.
Иначе зачем бы он поручил нам выполнять его работу?

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12.12.2021 09:41
+16
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12.12.2021 10:01
+15
Петро Порошенко



48 хв



Щиро вітаю військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ з професійним святом!
Дякую кожному із вас за щоденний захист українських кордонів та самовіддане служіння нашому народу. Бажаю перемог заради України! Слава воїнам-сухопутникам! Слава Україні!
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12.12.2021 10:11
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Правила форума Совет форумчан
ЗЕ ніколи не вітає. Бо це не його армія.
Йому ближчі валуєвські прихвостні типу Гоги.
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12.12.2021 09:40 Ответить
Петро Олексійович точно привітає
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12.12.2021 10:01 Ответить
"Тиша - глибша за слова" (с) РОШЕН
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12.12.2021 10:11 Ответить
Та де. Вже привітав.
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12.12.2021 10:12 Ответить
Не поняла юмора?
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12.12.2021 10:14 Ответить
Зе такий глибокий у своїх діях , що і дна не видно.
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12.12.2021 10:30 Ответить
😄
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12.12.2021 10:34 Ответить
зечмо посрал и сушит кофточку, некогда ему
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12.12.2021 10:28 Ответить
Мартин Брест

4 хв ·



Евангелие от Сухопутки.

… но на самом деле, по-честному, положа руку на мобприпис: мы ушли, а они остались.

Можно вешать на себя медальки, буцать двери в кабинеты с криками "где моя земля!", можно проводить кучу бессмысленных и никому не помогающих "ветеранских форумов", можно долго и слезливо, под закуску, наворачивать "а ти там був, де я був?" - но… но это прошло и осталось в памяти, в книжках и наконец-то фильмах, а война не закончилась. Их война.

Именно они, пока я шляюсь в теплом тылу, упираются берцами в землю, а замерзшими руками - в дырявую, состоящую из грязи, бревен, лопнувших мешков и старой брони лінію бойового зіткнення.

Они и есть "ethnic infantry", и поверьте - никто не гордится собой так, как гордится пехота, самый старый, многочисленный, милый, сумасшедший, дурной, крутой, безумный и любимый род войск.

Бог любит пехоту.
Иначе зачем бы он поручил нам выполнять его работу?

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12.12.2021 09:41 Ответить
З'явилася надія на відповідального командуючого...
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12.12.2021 09:50 Ответить
Это уж точно. Не д'ерьмак же с его кодлой будут гарантами. А про клована и речи нет.
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12.12.2021 09:52 Ответить
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12.12.2021 10:00 Ответить
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12.12.2021 10:01 Ответить
нам той квиток 2 роки тому "спонсорнуло" стадо з 73 баранів...
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12.12.2021 10:05 Ответить
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12.12.2021 10:02 Ответить
Петро Порошенко



48 хв



Щиро вітаю військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ з професійним святом!
Дякую кожному із вас за щоденний захист українських кордонів та самовіддане служіння нашому народу. Бажаю перемог заради України! Слава воїнам-сухопутникам! Слава Україні!
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12.12.2021 10:11 Ответить
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12.12.2021 10:12 Ответить
Залужный вызывает приятные впечатления.Хотелось бы,чтобы я не ошибся.
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12.12.2021 10:21 Ответить
Як воїн, він заслуговує великої поваги, та вірить пліснявим маніпуляторам, на жаль.
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12.12.2021 10:41 Ответить
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12.12.2021 10:25 Ответить
дякуемо нашi Захiсники Украiни!
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12.12.2021 13:41 Ответить
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12.12.2021 10:26 Ответить
Зі святом, рідненькі !!!
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12.12.2021 10:37 Ответить
Залужныий! Головний гарант безпеки держави це ОТРК які вціляють на 499 киломитерз. Що зроблено для їхньої реалізації???
Ви як Мілерово, Ростов та Ейск блокувати будете ....сухопутні сили???
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12.12.2021 11:06 Ответить
А больше всего умиляет, когда амеровский генерал говорит, что Украине нужны .....сотни ракет Джавелин!!!??? Ну как специалист может делать такие заявления??....как?
При вводе танковых армий!! ...армий, а не полков!....вы захекаетесь бегать с этими Джавелинами. Это только скоординированное применение MLRS. Напомню, крайний аналог это Ольха. Ну их катастрофически мало!! Это только поставка MLRS, и ускоренное обучение.....
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12.12.2021 11:16 Ответить
"головний гарант безпеки" повинен мати достатнє фінансування...а у нас армія фінансується по залишковому принципу...головне дати заробити друзям зеленського на "великому крадівництві, а олігархам заробити на енергоресурсах...
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12.12.2021 11:42 Ответить
СЛАВА ВІЙСЬКУ!
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12.12.2021 11:58 Ответить
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12.12.2021 12:37 Ответить
А Верховного і не привітали! Та йьому,взагалі то й похер...
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12.12.2021 12:41 Ответить
Залужний і Наєв привітали військовослужбовців із Днем Сухопутних військ ЗСУ: Ви - головний гарант безпеки держави. Джерело: https://censor.net/ua/v3304743

А Зе сопля що лякається свого війська ?
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12.12.2021 13:14 Ответить
Моя мрія - ануляція громадянства України у тих людей хто проголосував за зеленського у 2019 му і видача їм посвідчення на право проживання в України без права голосу і займання держпосад
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12.12.2021 13:16 Ответить
Зі святом вояків України
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12.12.2021 13:17 Ответить
Вітаю всіх причетних! Слава Україні!
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12.12.2021 13:26 Ответить
Чотириразовий ухилянт оманський вітає ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ !!!!
Отака у нього совість, малятка, любі хлопчики й дівчатка!!
Зкацаплена…
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12.12.2021 14:01 Ответить
 
 