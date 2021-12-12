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Новое правительство ФРГ будет включаться в нормандский процесс, чтобы немедленно побуждать Путина вернуться за стол переговоров, – посол Мельник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Новое правительство ФРГ будет включаться в нормандский процесс, чтобы немедленно побуждать Путина вернуться за стол переговоров, – посол Мельник

Сегодня еще рано говорить, насколько новый канцлер ФРГ Олаф Шольц будет готов лично перенять историческую посредническую миссию Нормандской четверки.

Об этом заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью ZN.UA, передает Цензор.НЕТ.

Он хочет верить, что этот фундаментальный для мира в Европе вопрос будет иметь для нового канцлера и его команды такой же, а возможно, и еще больший приоритет, как при госпоже Меркель.

"Я лично убежден, что новое правительство Германии будет и дальше интенсивно о нем заботиться. Хочет он это делать, или нет, но, по-моему, Берлин будет просто-напросто вынужден проявлять активность, ведь недоведенная до конца посредническая роль будет иметь прямые негативные последствия и для самой Германии, для ее международного имиджа. Поэтому я не представляю, чтобы в Берлине кто-то мог бы от этой миссии добровольно отказаться", - сказал он.

Если теоретически допустить, что в ближайшие месяцы так и не произойдет реального прорыва, а зато будет такое вялое продолжение процесса, как мы наблюдали в последнее время, то совершенно очевидно, что подобный сценарий - помимо очень болезненных последствий прежде всего для Украины, неизбежно ударит рикошетом и по авторитету самой Германии, подчеркнул Мельник.

"Подобного удара по собственному реноме новая коалиция позволить не может. Поэтому мне кажется, что "светофорное" правительство и лично канцлер Шольц почувствуют всю важность этой миссии уже с первых же дней, с первых же зарубежных визитов – в Париж и Варшаву, где, по нашей информации, эта тема будет одной из главных. Речь не о желании-нежелании", - отметил украинский дипломат.

Читайте также: Посол Мельник о новом коалиционном соглашении ФРГ: Ультимативная речь по отношению к РФ, Украине уделено центральное место

К тому же, в Берлине вряд ли заинтересованы оставить посредническую роль на откуп американскому президенту, добавил он.

"Германия будет вынуждена активно и креативно включаться в переговорный процесс, чтобы немедленно побуждать господина Путина вернуться за стол переговоров", - подчеркнул Мельник.
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Топ комментарии
+4
... и каждый раз, возвращаясь из-за "стола" переговоров, ***** продолжает свою сортирную доктрину - неужели не ясно?
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12.12.2021 10:11
+4
о чем там разговаривать? рашка даже не признает себя стороной переговоров. на обмен не идет. 8 лет уже переливают из пустого в порожнее. опять будут уговаривать бубочку дать автономию бамбазу в рамках административных границ дон и луг областей? что по факту означает капитуляцию. все что могла, Украина себе уже там выговорила.
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12.12.2021 10:20
+4
після ріббентропші,наразі,незрозуміло чого німці хочуть більше -газу чи Незалежної України.
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12.12.2021 10:24
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Правила форума Совет форумчан
Земляк Стерненко принёс новую Победу для Украины!

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12.12.2021 10:09 Ответить
Вся надія на зелених. МІД за ними, можливо й допоможуть.
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12.12.2021 10:47 Ответить
Обернувшись не пойми чем. Флаг его города? Ну так он бы ещё документы на свой дом показал. Или права на машину. Идиот ватный.
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12.12.2021 10:58 Ответить
А флагом города нельзя?
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12.12.2021 11:01 Ответить
🤦
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12.12.2021 11:25 Ответить
... и каждый раз, возвращаясь из-за "стола" переговоров, ***** продолжает свою сортирную доктрину - неужели не ясно?
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12.12.2021 10:11 Ответить
Первой встречей в Нормандском формате должньі стать переговорьі глав МИД Украиньі , ФРГ , Франции и РФ . Посмотрим , как Бербок взнуздает курящую лошадь Лаврова , удачи !
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12.12.2021 10:13 Ответить
о чем там разговаривать? рашка даже не признает себя стороной переговоров. на обмен не идет. 8 лет уже переливают из пустого в порожнее. опять будут уговаривать бубочку дать автономию бамбазу в рамках административных границ дон и луг областей? что по факту означает капитуляцию. все что могла, Украина себе уже там выговорила.
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12.12.2021 10:20 Ответить
В корне неправильная и пораженческая точка зрения : именно в Нормандском формате на самом вьісоком уровне РФ единогласно признали стороной конфликта , что поставило Минские соглашения в правильную позицию . Москва пока упирается , но ее дожмут , при помощи США.
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12.12.2021 11:00 Ответить
в какое положение? все как было так и осталось.
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12.12.2021 12:01 Ответить
себя исчерпал ЗЕнелохиосел - перестал стрелять и отдал "серую зону". Вместо того,чтобы постоянно и на всех уровнях кошмарить кремлевского старца .
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12.12.2021 11:42 Ответить
після ріббентропші,наразі,незрозуміло чого німці хочуть більше -газу чи Незалежної України.
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12.12.2021 10:24 Ответить
Так і зеленські невідомо що хочуть.
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12.12.2021 10:45 Ответить
Газовая труба или незалежність. Ничего не напоминает ?
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12.12.2021 11:04 Ответить
Немцы должны понимать всю опасность про кацапов о которых их предупреждал Бисмарк.
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12.12.2021 10:24 Ответить
Шулер обожает всякие столы - он так зарабатывает. Круглые, квадратные, пофиг.
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12.12.2021 10:25 Ответить
Нову байку запускають:
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12.12.2021 10:35 Ответить
сша відкликали допомогу в 200 млн, зняли санкції що до ПП2 таряду других санкцій, закликаючи домовлятись.
тепер ЄС почав розмову про переговори..
до вас прийшов сусід, з,їв вечерю, вигнав з хати дітей, трахнув Вашу дружину, побив батьків
про шо ****, домовлятися
зливають нас нах......й.
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12.12.2021 10:38 Ответить
зливають тих хто сам злився.
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12.12.2021 10:46 Ответить
жарти в жопу. нас більше 35 мільйонів. а злилася купка зелених підарасів.
різницю, бачиш?
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12.12.2021 10:51 Ответить
Це не жарти. Це реальність. Пустили в хату злодіїв - чому дивуватись що вони виносять речі.
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12.12.2021 10:59 Ответить
В театре статисты, изображая волнующийся народ , суетятся и повторяют : что говорить когда нечего говорить, что говорить когда нечего говорить.
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12.12.2021 10:43 Ответить
Политико-дипломатическое урегулирование конфликта Украиньі и РФ на Донбассе не имеет сегодня альтернативьі . Нормандский формат является ключевой переговорной площадкой , где Москву уже прижали к стенке , потому они и пьітаются сорвать переговорньій процесс , идущий не в их пользу . Не получится !
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12.12.2021 11:06 Ответить
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12.12.2021 11:07 Ответить
А Фридрих-Карл-Макс Шольц нынешнему Бундес-Олафу не родственник? Истинны арийцем в своё время был вышеупомянутый дядюшка Фриц, в СС до группенфюрера дослужился.
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12.12.2021 11:40 Ответить
 
 