Новое правительство ФРГ будет включаться в нормандский процесс, чтобы немедленно побуждать Путина вернуться за стол переговоров, – посол Мельник

Сегодня еще рано говорить, насколько новый канцлер ФРГ Олаф Шольц будет готов лично перенять историческую посредническую миссию Нормандской четверки.

Об этом заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью ZN.UA, передает Цензор.НЕТ.

Он хочет верить, что этот фундаментальный для мира в Европе вопрос будет иметь для нового канцлера и его команды такой же, а возможно, и еще больший приоритет, как при госпоже Меркель.

"Я лично убежден, что новое правительство Германии будет и дальше интенсивно о нем заботиться. Хочет он это делать, или нет, но, по-моему, Берлин будет просто-напросто вынужден проявлять активность, ведь недоведенная до конца посредническая роль будет иметь прямые негативные последствия и для самой Германии, для ее международного имиджа. Поэтому я не представляю, чтобы в Берлине кто-то мог бы от этой миссии добровольно отказаться", - сказал он.

Если теоретически допустить, что в ближайшие месяцы так и не произойдет реального прорыва, а зато будет такое вялое продолжение процесса, как мы наблюдали в последнее время, то совершенно очевидно, что подобный сценарий - помимо очень болезненных последствий прежде всего для Украины, неизбежно ударит рикошетом и по авторитету самой Германии, подчеркнул Мельник.

"Подобного удара по собственному реноме новая коалиция позволить не может. Поэтому мне кажется, что "светофорное" правительство и лично канцлер Шольц почувствуют всю важность этой миссии уже с первых же дней, с первых же зарубежных визитов – в Париж и Варшаву, где, по нашей информации, эта тема будет одной из главных. Речь не о желании-нежелании", - отметил украинский дипломат.

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К тому же, в Берлине вряд ли заинтересованы оставить посредническую роль на откуп американскому президенту, добавил он.

"Германия будет вынуждена активно и креативно включаться в переговорный процесс, чтобы немедленно побуждать господина Путина вернуться за стол переговоров", - подчеркнул Мельник.