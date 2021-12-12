РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9997 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
7 033 49
армия РФ (15337) Байден (2374) война (46615) вторжение (497) Зеленский (16511) Путин (29851) Россия (91213) Разумков Дмитрий (1521) Офис Президента (1690)

После переговоров Байдена и Путина напряжение по отношению к Украине не снято, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

После переговоров Байдена и Путина напряжение по отношению к Украине не снято, - Разумков

Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Путина не сняли угрозу агрессии РФ против Украины. В то же время, детали разговора Байдена и Путина остаются загадкой для украинцев.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина24" экс-спикер ВР Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.

"Если мы говорим о практике, которая существует в мире, и не только по поводу Украины, то на самом деле разговоры по Украине проходили не только на уровне президента Соединенных Штатов Америки и президента России, но и с канцлером Германии, президентом Франции. Это уже стало практикой. "Проблема на самом деле немного в другом - то, что не сначала согласовываются позиции с украинской стороной, а постфактум до нас доносят результаты этих переговоров", - заявил он.

По словам экс-спикера, главное в переговорах - "чтобы решения не принимались за спиной украинских граждан и Украины как государства".

"К сожалению, мы сегодня видим ограниченную информацию со стороны Офиса Президента, но надо также быть объективным, и со стороны Госдепа. Скажем так – она очень поверхностна. С учетом того, что встреча проходила почти два часа между Байденом и Путиным, большая часть этого времени была уделена именно украинской ситуации, войне на Востоке, оккупации Крыма, поэтому хотелось бы видеть более развернутую позицию - о чем говорили или какие договоренности были достигнуты.

Если ничего не договаривались – это тоже ситуация. Но нужно понимать, как это повлияет на то напряжение, которое мы сегодня с вами наблюдаем со стороны США, Европейского Союза", – подчеркнул Разумков.

Экс-спикер также отметил, что меняется позиция руководства украинского государства - "сначала они не видели напряжения по поводу скопления российских войск, после этого увидели".

"Не до конца понятно, с чем это связано - с действительно ухудшением ситуации на границах нашего государства и возможной эскалацией конфликта, или это отвлечение внимания связано с внутренней ситуацией. К сожалению, это вредит не только президенту и его окружению, но вредит имиджу всего государства", - сказал он.

Читайте также: Позиция стран G7 относительно реагирования на возможное вторжение РФ в Украину едина. Мероприятия могут быть реализованы очень быстро, - Госдеп США

Разумков также добавил, что переговоры Байдена с Путиным не сняли риски для Украины: "Мы понимаем, что сегодняшняя ситуация, происходящая и на границах Российской Федерации, и в Беларуси, и в первую очередь на территории так называемых "ЛДНР", и в Крыму , - это все точки напряжения, которые, к сожалению, мы должны учитывать как позиции, с которых могут происходить агрессивные действия... Говорить, что вопрос снят с повестки дня после переговоров Байдена с Путиным, к сожалению, мы сегодня не можем. мы не услышали такой позиции ни от Соединенных Штатов Америки, ни от Российской Федерации, ни от президента Украины".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+10
краще за зе керувати буде навіть мій кіт.
показать весь комментарий
12.12.2021 10:48
+9
Вчора було феноменальне Зе-інтерв'ю.
Взагалі жодної конкретики.
Таке враження, що з Байденом розмовляв не Зеленський, а Єрмак чи Коломойський.
Навіть Мосійчук не витримала і підказала:
- Скажіть хоч щось: Путін не нападе, все буде добре, всі будемо в теплі!
- Да, пасібо!
Зачєм Ви мучите цього пацієнта, відпустіть його з Богом в гори, на море… в камеру!

Зеленський про держпереворот:
Деякі угруповання трішечки змінили свої плани. Я не готовий про це говорити. Про такі речі не можна говорити…
- А на прес-конференції можна було, згадай як кричав.

Hon. Judge Dredd:
Зеленський - це популізм, зведений до абсолюту, унікальне явище навіть для України, яка завжди радо велася на популізм. Він - уособлення прагнень малоосвічених мас. Прихід його до влади на хвилі ВСІХ популістських гасел останніх 30 років, взятих ним на озброєння, був закономірним.

Морячок:
Телеканал Дом планирует выделить 12 млн гривен на ток-шоу с Пальчевским
Как говорится, долг платежом красен, особенно за поддельные результаты анализов перед выборами.

- Дуже здивувався цьому факту, бо думав, що запросять Скабєєву, Кисильова та Соловйова.

КиївМіськБудда:
Завівши до Ради пінчуківських шісток, Вакарчук вийшов з пінчуківського Голосу і пішов до Голосу Коломойського на 1+1.
Це те, що В'ячеслав зробив для розбудови української держави:
"Слава - Україні", так би мовити... Внесок патріота.

Валерій Прозапас:
Люди, які йшли до влади під гаслами "сажать!", "вішати порохоботів!", "загонім Петра!", "ні обяцянок, ні пробачень!", кошмарили населення фейками про "наживання на крові" та при зростаючій економіці нагнітали соціальну істерію - тепер просувають чергову методичку імені Єрмака-Подоляка про "сили, які розколюють суспільство".

Тобто фейки про "свинарчуків" та "небажання закінчувати війну" країну не розколювали.
І воплі на стадіоні про "тисячі добровольців за гратами" та "Ротердам" теж не розколювали - як і сотні інших пропагандиських штампів, синхронізованих з "Росія 1+1".

Radio Lemberg:
Суттєвий дефіцит вугілля та газу в країні? Значне здорожчання електроенергії та віялові вимкнення цілих районів?
Як би не так! От Коломойський, наприклад, накупив обладнання в Китаї та ,купуючи електрику за півціни, майнить крипту в промисловому масштабі прямо на заводі феросплавів!
показать весь комментарий
12.12.2021 11:01
+8
Катерина Яресько:
Нещодавно ЄС ухвалив санкції проти найманців з Вагнера, і Центр Миротворець підготував вибірку своїх даних в зручному вигляді для користування спецслужбами країн, які будуть реалізовувати це політичне рішення.
3982 особи.
- Тепер зрозуміло, чому так "радістка Кет" (в міру Дєнісова) вискочила з вимогою закрити "Миротворець"

Олег Леусенко:
У демократичних містах стародавньої Греції людей, які говорили, що вони "не цікавляться політикою" і жили у відриві від суспільного життя називали ідіотами (дав.-гр. "приватна особа").

КТО ГОЛОСОВАЛ ЗА ЗЕ - 13,5 МЛН, И ТЕ, КТО ВООБЩЕ НЕ ПРИШЕЛ НА ВЫБОРЫ, - 12 МЛН.

показать весь комментарий
12.12.2021 11:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Разумков це звісно великий гум. Нахрєна цітувати цього педіка?
показать весь комментарий
12.12.2021 10:44 Ответить
зебіли як вірус розмножуються діленням
показать весь комментарий
12.12.2021 10:49 Ответить
Вчора було феноменальне Зе-інтерв'ю.
Взагалі жодної конкретики.
Таке враження, що з Байденом розмовляв не Зеленський, а Єрмак чи Коломойський.
Навіть Мосійчук не витримала і підказала:
- Скажіть хоч щось: Путін не нападе, все буде добре, всі будемо в теплі!
- Да, пасібо!
Зачєм Ви мучите цього пацієнта, відпустіть його з Богом в гори, на море… в камеру!

Зеленський про держпереворот:
Деякі угруповання трішечки змінили свої плани. Я не готовий про це говорити. Про такі речі не можна говорити…
- А на прес-конференції можна було, згадай як кричав.

Hon. Judge Dredd:
Зеленський - це популізм, зведений до абсолюту, унікальне явище навіть для України, яка завжди радо велася на популізм. Він - уособлення прагнень малоосвічених мас. Прихід його до влади на хвилі ВСІХ популістських гасел останніх 30 років, взятих ним на озброєння, був закономірним.

Морячок:
Телеканал Дом планирует выделить 12 млн гривен на ток-шоу с Пальчевским
Как говорится, долг платежом красен, особенно за поддельные результаты анализов перед выборами.

- Дуже здивувався цьому факту, бо думав, що запросять Скабєєву, Кисильова та Соловйова.

КиївМіськБудда:
Завівши до Ради пінчуківських шісток, Вакарчук вийшов з пінчуківського Голосу і пішов до Голосу Коломойського на 1+1.
Це те, що В'ячеслав зробив для розбудови української держави:
"Слава - Україні", так би мовити... Внесок патріота.

Валерій Прозапас:
Люди, які йшли до влади під гаслами "сажать!", "вішати порохоботів!", "загонім Петра!", "ні обяцянок, ні пробачень!", кошмарили населення фейками про "наживання на крові" та при зростаючій економіці нагнітали соціальну істерію - тепер просувають чергову методичку імені Єрмака-Подоляка про "сили, які розколюють суспільство".

Тобто фейки про "свинарчуків" та "небажання закінчувати війну" країну не розколювали.
І воплі на стадіоні про "тисячі добровольців за гратами" та "Ротердам" теж не розколювали - як і сотні інших пропагандиських штампів, синхронізованих з "Росія 1+1".

Radio Lemberg:
Суттєвий дефіцит вугілля та газу в країні? Значне здорожчання електроенергії та віялові вимкнення цілих районів?
Як би не так! От Коломойський, наприклад, накупив обладнання в Китаї та ,купуючи електрику за півціни, майнить крипту в промисловому масштабі прямо на заводі феросплавів!
показать весь комментарий
12.12.2021 11:01 Ответить
Катерина Яресько:
Нещодавно ЄС ухвалив санкції проти найманців з Вагнера, і Центр Миротворець підготував вибірку своїх даних в зручному вигляді для користування спецслужбами країн, які будуть реалізовувати це політичне рішення.
3982 особи.
- Тепер зрозуміло, чому так "радістка Кет" (в міру Дєнісова) вискочила з вимогою закрити "Миротворець"

Олег Леусенко:
У демократичних містах стародавньої Греції людей, які говорили, що вони "не цікавляться політикою" і жили у відриві від суспільного життя називали ідіотами (дав.-гр. "приватна особа").

КТО ГОЛОСОВАЛ ЗА ЗЕ - 13,5 МЛН, И ТЕ, КТО ВООБЩЕ НЕ ПРИШЕЛ НА ВЫБОРЫ, - 12 МЛН.

показать весь комментарий
12.12.2021 11:01 Ответить
Самое прикольное что это не разу не фейки.
показать весь комментарий
12.12.2021 11:04 Ответить
зебилы уже поняли что их поимели по-полной, но продолжают (как и кацапы) винить в том Госдеп/Порошенко, все так же повторяя старые фейки с Г+Г\расея1
показать весь комментарий
12.12.2021 11:08 Ответить
Зеленський - це популізм, зведений до абсолюту, унікальне явище навіть для України, яка завжди радо велася на популізм. Він - уособлення прагнень малоосвічених мас. Прихід його до влади на хвилі ВСІХ популістських гасел останніх 30 років, взятих ним на озброєння, був закономірним. - гарно сказано, доречі.
показать весь комментарий
12.12.2021 11:16 Ответить
У малоосвічених мас єдине прагнення - наїстися, бухнути та потрахатись.

За зєлупу вони голосували не внаслідок своїх "прагнень", а тому, що їм з 2005 р. по тілівізару показували цього "прастова-парня", і те, який він хороший.

А з 2014 р. щє по тому ж тілівізару їм розказували, який поганий Порох.

Якщо тілівізар "перегорнути" - і хоча б рік показувати нормальну інформацію про Порошенка і правду про зєлупу - вже через рік ситуація буде діаметрально інша.

Телевізор - це альфа і омега, початок і кінець.
Телевізор може абсолютно все.
Принаймні у нас.
показать весь комментарий
12.12.2021 12:39 Ответить
А зелябоба це ваше вумище як і у тебе -ти ж за нього голосив
показать весь комментарий
12.12.2021 11:22 Ответить
Кацап Пупс №1 в списку "Слуг". Це відвертий ворог України. Другий після ЗЕ. Не забувайте про це!
показать весь комментарий
12.12.2021 10:44 Ответить
Цю скотняку потрібно вішати поряд з САМИМ Зє.
показать весь комментарий
12.12.2021 10:50 Ответить
Ж2 хоче жити в українському кориті, красти , брехати і зливати нас уйлу.
показать весь комментарий
12.12.2021 11:56 Ответить
Зелену владу оповістили в останню чергу що говорили про Україну.
показать весь комментарий
12.12.2021 10:47 Ответить
Хто такий разумков ? Нашо його зайвий раз піарити ?
Ніби це прокремлівське лайно зможе керувати країною краще за ЗЕ.
показать весь комментарий
12.12.2021 10:47 Ответить
краще за зе керувати буде навіть мій кіт.
показать весь комментарий
12.12.2021 10:48 Ответить
Та ну.. Не садіть собі на шию іншого шарамижника.
показать весь комментарий
12.12.2021 10:52 Ответить
я разумкова від зеленського не відділяю. Це персонал одного борделю.
показать весь комментарий
12.12.2021 10:55 Ответить
стало гірше.
тому що і сша і єс дружнім хором заспівали за стіл переговорів. знімаючи при цьому санкції, та припиняючи нам допомогу
про що будем домовлятись?
амністія вбивцям? 15000 трупів з нашої сторони.
сепарів в ВР? це буде вже не 5 а 6 та колона від рф в Україні.
відмовитись від позовів на трільйони грн? за збитки від агресії рф.
погодитись що крим російський?
дати воду в крим?
ПРО ЩО ДОМОВЛЯТИСЬ, ВАШУ МАТЬ???????????????
показать весь комментарий
12.12.2021 10:49 Ответить
Не 15 тисяч наших загинули. А приблизно половина. 4 тисячі наших вояків - героїв, а решта просто проукраїнські жителі Донбасу. А от 7,5 тисяч сєпарів та прихильників сєпврів - то така їхня доля.
показать весь комментарий
12.12.2021 11:03 Ответить
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky

10 дек.



Пятница. В Европе уже поздний вечер.
Ни одна страна НАТО не поддержала идиотскую идею саммита с Путиным для коллективного удовлетворения его геоэротических озабоченностей. Пусть Байден сам справляется с этой высокой миссией.
показать весь комментарий
12.12.2021 10:53 Ответить
У цензора незрозуміла тяга до бувших зебілів які вже встигли перевдягтися в білі пальта)
показать весь комментарий
12.12.2021 10:53 Ответить
"На безрыбье и рак - рыба" (с)
Когда сторонников мало, нужно привлекать предателей противника.
показать весь комментарий
12.12.2021 11:03 Ответить
угу... якась підозріла "розкрутка" піджидків...
показать весь комментарий
12.12.2021 11:11 Ответить
Был бы в Украине нормальный сильный президент, другое отношение было бы к Украине.
показать весь комментарий
12.12.2021 11:04 Ответить
Не було би. Бо Україна- це ти! (я, ми, вони). Ми: які гадимо самі під себе!
показать весь комментарий
12.12.2021 11:38 Ответить
А ведь, СН тоже фактически не было.
И вот, нате вам...
Так что, всё может случится, всё зависит от того, кто выйдет во второй тур.
показать весь комментарий
12.12.2021 11:10 Ответить
Ну на фіг - у Тігіпко грошей не вистачить...
показать весь комментарий
12.12.2021 11:12 Ответить
дякуємо, кеп!
показать весь комментарий
12.12.2021 11:10 Ответить
1. Госдеп всегда прав.
2. Если Госдеп не прав смотри п. 1.
показать весь комментарий
12.12.2021 11:13 Ответить
Саша Сотник...как Путлер одержал паБЕДУ над Байденом https://youtu.be/4AVbIkze-fw
показать весь комментарий
12.12.2021 11:22 Ответить
Разумков сам додумался или кто то подсказал ? И если напряжение не снято то Разумков в окопы пойдет ?
показать весь комментарий
12.12.2021 11:28 Ответить
Давайте нарід буде обирати верховним головнокомандувачем двічі зека-макрушника і російського шоумена-імбіцила,
а Обама, Байден, Меркель чи Оланд будуть розгрібати і гасити наслідки цих виборів.😀
І винуваті Байден і Меркель,не виправдали очікувань голосувальщиків за януковича і зе.😡
показать весь комментарий
12.12.2021 11:29 Ответить
який рОзумний рАзумков - якщо що напевне його можна вже в Презі ....- заміна Анфосо- Профіля ...- схавають ...
показать весь комментарий
12.12.2021 11:29 Ответить
Ахметовский холуенок нагнетает.
показать весь комментарий
12.12.2021 11:32 Ответить
На Западе РАБссию называют "Фабрика Смерти",после взрывов домов в Москве и т.д.,осенью 1999 года фюрер заболел этой Наркотой...,излечения от этого дерьма нет....,так что Украина с РАБссией не помирятся никогда...,потому что два разных народа с разным менталитетом,с разной культурой,с разными подходами в политической жизни общества...
показать весь комментарий
12.12.2021 11:37 Ответить
Вместо умничания и бороздения просторов Большого театра, Разумкову лучше бы обсудить выполнение, а точнее полный провал гособоронзаказа и куда смотрела Верховная Рада под его кэривныцтвом. Спустить его с небес на грешную землю и к конкретным вопросам тыкнуть мордой лица
показать весь комментарий
12.12.2021 11:37 Ответить
концлагерь Путлера не РАБство,а способ жизни Шариковых...
показать весь комментарий
12.12.2021 11:41 Ответить
разумков по этой "теме" говорит взвешенно и фильтруе каждую свою мысль. Он к Украине никакого отношения не имеет, духовно он там - на мокшанских болотах, именно оттуда он черпает свои "духовные силы" А то скажет что нибудь не так, и лаптеногие братья никогда не простят. Он признавал что активный участник "Крымской весны" К.Вышинский его наставник в журналистике.
показать весь комментарий
12.12.2021 11:45 Ответить
Этот афоризм знаменитого драматурга РАБссии не грозит...им бы взорвать отжать отравить мародерить... схавать Осетию или Крым,и насолить западным буржуинам,типа Украина не в НАТО,а наш кремлевский народ СкреПОНОСный... дятлы тупые...
показать весь комментарий
12.12.2021 11:52 Ответить
Зная паскудство кремлевских ублюдков, и помня начало Афгана, я б опасался 25-27 декабря, когда весь запад на сильвестре и политическая жизнь замирает..
показать весь комментарий
12.12.2021 11:52 Ответить
Тут ты прав...КГБшный окурок любит взрывать убивать в дни и юбилеи Советских дат...
показать весь комментарий
12.12.2021 11:56 Ответить
наконец США приняли решительные меры против кацапсиновой Орды, президент Бидон поручил Госдепу обоссать все подъезды и насрать в лифтах и подворотнях Снежной Нигерии лаптеногих свиносабак.
показать весь комментарий
12.12.2021 12:11 Ответить
Переговори з кремлівським екскрементом - марна справа й шкода праці, він шизанутий школою КГБ й залип в середині 20 століття.
показать весь комментарий
12.12.2021 12:54 Ответить
Коротко.

1. ❝Я не виключаю референдуму щодо Донбасу в цілому. І тут питання не в статусі. В нас може бути таке в житті. Це може бути щодо Донбасу, це може бути щодо Криму, це може бути в цілому щодо припинення війни❞

2. Мосейчук-Скабєєва: ❝Відключення, які почалися по країні і темно то там, то там...❞
Зеленський: ❝Як ви сказали - буду цитувати вас як класика - «то там, то там» - іноді це буде відбуватися...❞

3. ❝Є Україна і нам треба зрозуміти - ми не Україна, а одна з країн Україна, ми тільки для себе така країна велика Україна, а для всіх інших одна з країн. І щоб буть в цій черзі в принципі щоб тебе підтримували тому що там у людини одна з найпотужніших армій світу - так вийшло, так вийшло - ви ж самі винні в цьому, я про це відверто говорив і нашим європейським колегам вони всі говорять - «росія дуже потужна, вона сильна, а хто її такою робить? всі ви, коли ви боїтесь цих викликів ви всі кажете про це медійно, а потім президент російськой федерації вірить в це»...❞

4. Про НАТО:
❝Ми йдемо, ми ж йдемо з вами, а там шлагбаум❞
показать весь комментарий
12.12.2021 13:08 Ответить
Форсити вилупка-разумкова,це зашквар.
показать весь комментарий
12.12.2021 13:17 Ответить
Врет мыльный пузырек на одном глазу.Из за Шайтановых в силовых структурах,в политических кругах , Президент Украины вынужден ограничить потребителей, разносчиков секретов всему свету.А консультации команды Байдена были и с МИДом Украины и с Президентом Украины неоднократные ДО переговоров с кремлевским моськой и после.Стал ничем-не поминай лихом и мрий про булаву за рюмкой чаю.Команда Президента Зе работает юридически выверенно и эффективно ,в отличие от базикал-информаторов кремля из Украины.
показать весь комментарий
12.12.2021 13:30 Ответить
 
 