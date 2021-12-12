После переговоров Байдена и Путина напряжение по отношению к Украине не снято, - Разумков
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Путина не сняли угрозу агрессии РФ против Украины. В то же время, детали разговора Байдена и Путина остаются загадкой для украинцев.
Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина24" экс-спикер ВР Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.
"Если мы говорим о практике, которая существует в мире, и не только по поводу Украины, то на самом деле разговоры по Украине проходили не только на уровне президента Соединенных Штатов Америки и президента России, но и с канцлером Германии, президентом Франции. Это уже стало практикой. "Проблема на самом деле немного в другом - то, что не сначала согласовываются позиции с украинской стороной, а постфактум до нас доносят результаты этих переговоров", - заявил он.
По словам экс-спикера, главное в переговорах - "чтобы решения не принимались за спиной украинских граждан и Украины как государства".
"К сожалению, мы сегодня видим ограниченную информацию со стороны Офиса Президента, но надо также быть объективным, и со стороны Госдепа. Скажем так – она очень поверхностна. С учетом того, что встреча проходила почти два часа между Байденом и Путиным, большая часть этого времени была уделена именно украинской ситуации, войне на Востоке, оккупации Крыма, поэтому хотелось бы видеть более развернутую позицию - о чем говорили или какие договоренности были достигнуты.
Если ничего не договаривались – это тоже ситуация. Но нужно понимать, как это повлияет на то напряжение, которое мы сегодня с вами наблюдаем со стороны США, Европейского Союза", – подчеркнул Разумков.
Экс-спикер также отметил, что меняется позиция руководства украинского государства - "сначала они не видели напряжения по поводу скопления российских войск, после этого увидели".
"Не до конца понятно, с чем это связано - с действительно ухудшением ситуации на границах нашего государства и возможной эскалацией конфликта, или это отвлечение внимания связано с внутренней ситуацией. К сожалению, это вредит не только президенту и его окружению, но вредит имиджу всего государства", - сказал он.
Разумков также добавил, что переговоры Байдена с Путиным не сняли риски для Украины: "Мы понимаем, что сегодняшняя ситуация, происходящая и на границах Российской Федерации, и в Беларуси, и в первую очередь на территории так называемых "ЛДНР", и в Крыму , - это все точки напряжения, которые, к сожалению, мы должны учитывать как позиции, с которых могут происходить агрессивные действия... Говорить, что вопрос снят с повестки дня после переговоров Байдена с Путиным, к сожалению, мы сегодня не можем. мы не услышали такой позиции ни от Соединенных Штатов Америки, ни от Российской Федерации, ни от президента Украины".
Пожалуйста, подождите...
Взагалі жодної конкретики.
Таке враження, що з Байденом розмовляв не Зеленський, а Єрмак чи Коломойський.
Навіть Мосійчук не витримала і підказала:
- Скажіть хоч щось: Путін не нападе, все буде добре, всі будемо в теплі!
- Да, пасібо!
Зачєм Ви мучите цього пацієнта, відпустіть його з Богом в гори, на море… в камеру!
Зеленський про держпереворот:
Деякі угруповання трішечки змінили свої плани. Я не готовий про це говорити. Про такі речі не можна говорити…
- А на прес-конференції можна було, згадай як кричав.
Hon. Judge Dredd:
Зеленський - це популізм, зведений до абсолюту, унікальне явище навіть для України, яка завжди радо велася на популізм. Він - уособлення прагнень малоосвічених мас. Прихід його до влади на хвилі ВСІХ популістських гасел останніх 30 років, взятих ним на озброєння, був закономірним.
Морячок:
Телеканал Дом планирует выделить 12 млн гривен на ток-шоу с Пальчевским
Как говорится, долг платежом красен, особенно за поддельные результаты анализов перед выборами.
- Дуже здивувався цьому факту, бо думав, що запросять Скабєєву, Кисильова та Соловйова.
КиївМіськБудда:
Завівши до Ради пінчуківських шісток, Вакарчук вийшов з пінчуківського Голосу і пішов до Голосу Коломойського на 1+1.
Це те, що В'ячеслав зробив для розбудови української держави:
"Слава - Україні", так би мовити... Внесок патріота.
Валерій Прозапас:
Люди, які йшли до влади під гаслами "сажать!", "вішати порохоботів!", "загонім Петра!", "ні обяцянок, ні пробачень!", кошмарили населення фейками про "наживання на крові" та при зростаючій економіці нагнітали соціальну істерію - тепер просувають чергову методичку імені Єрмака-Подоляка про "сили, які розколюють суспільство".
Тобто фейки про "свинарчуків" та "небажання закінчувати війну" країну не розколювали.
І воплі на стадіоні про "тисячі добровольців за гратами" та "Ротердам" теж не розколювали - як і сотні інших пропагандиських штампів, синхронізованих з "Росія 1+1".
Radio Lemberg:
Суттєвий дефіцит вугілля та газу в країні? Значне здорожчання електроенергії та віялові вимкнення цілих районів?
Як би не так! От Коломойський, наприклад, накупив обладнання в Китаї та ,купуючи електрику за півціни, майнить крипту в промисловому масштабі прямо на заводі феросплавів!
Нещодавно ЄС ухвалив санкції проти найманців з Вагнера, і Центр Миротворець підготував вибірку своїх даних в зручному вигляді для користування спецслужбами країн, які будуть реалізовувати це політичне рішення.
3982 особи.
- Тепер зрозуміло, чому так "радістка Кет" (в міру Дєнісова) вискочила з вимогою закрити "Миротворець"
Олег Леусенко:
У демократичних містах стародавньої Греції людей, які говорили, що вони "не цікавляться політикою" і жили у відриві від суспільного життя називали ідіотами (дав.-гр. "приватна особа").
КТО ГОЛОСОВАЛ ЗА ЗЕ - 13,5 МЛН, И ТЕ, КТО ВООБЩЕ НЕ ПРИШЕЛ НА ВЫБОРЫ, - 12 МЛН.
За зєлупу вони голосували не внаслідок своїх "прагнень", а тому, що їм з 2005 р. по тілівізару показували цього "прастова-парня", і те, який він хороший.
А з 2014 р. щє по тому ж тілівізару їм розказували, який поганий Порох.
Якщо тілівізар "перегорнути" - і хоча б рік показувати нормальну інформацію про Порошенка і правду про зєлупу - вже через рік ситуація буде діаметрально інша.
Телевізор - це альфа і омега, початок і кінець.
Телевізор може абсолютно все.
Принаймні у нас.
Ніби це прокремлівське лайно зможе керувати країною краще за ЗЕ.
тому що і сша і єс дружнім хором заспівали за стіл переговорів. знімаючи при цьому санкції, та припиняючи нам допомогу
про що будем домовлятись?
амністія вбивцям? 15000 трупів з нашої сторони.
сепарів в ВР? це буде вже не 5 а 6 та колона від рф в Україні.
відмовитись від позовів на трільйони грн? за збитки від агресії рф.
погодитись що крим російський?
дати воду в крим?
ПРО ЩО ДОМОВЛЯТИСЬ, ВАШУ МАТЬ???????????????
10 дек.
Пятница. В Европе уже поздний вечер.
Ни одна страна НАТО не поддержала идиотскую идею саммита с Путиным для коллективного удовлетворения его геоэротических озабоченностей. Пусть Байден сам справляется с этой высокой миссией.
Когда сторонников мало, нужно привлекать предателей противника.
И вот, нате вам...
Так что, всё может случится, всё зависит от того, кто выйдет во второй тур.
2. Если Госдеп не прав смотри п. 1.
а Обама, Байден, Меркель чи Оланд будуть розгрібати і гасити наслідки цих виборів.😀
І винуваті Байден і Меркель,не виправдали очікувань голосувальщиків за януковича і зе.😡
1. ❝Я не виключаю референдуму щодо Донбасу в цілому. І тут питання не в статусі. В нас може бути таке в житті. Це може бути щодо Донбасу, це може бути щодо Криму, це може бути в цілому щодо припинення війни❞
2. Мосейчук-Скабєєва: ❝Відключення, які почалися по країні і темно то там, то там...❞
Зеленський: ❝Як ви сказали - буду цитувати вас як класика - «то там, то там» - іноді це буде відбуватися...❞
3. ❝Є Україна і нам треба зрозуміти - ми не Україна, а одна з країн Україна, ми тільки для себе така країна велика Україна, а для всіх інших одна з країн. І щоб буть в цій черзі в принципі щоб тебе підтримували тому що там у людини одна з найпотужніших армій світу - так вийшло, так вийшло - ви ж самі винні в цьому, я про це відверто говорив і нашим європейським колегам вони всі говорять - «росія дуже потужна, вона сильна, а хто її такою робить? всі ви, коли ви боїтесь цих викликів ви всі кажете про це медійно, а потім президент російськой федерації вірить в це»...❞
4. Про НАТО:
❝Ми йдемо, ми ж йдемо з вами, а там шлагбаум❞