Обвиняемый по делу штурма Капитолия в США скрывается в Беларуси, - американские прокуроры

Житель города Милл-Велли, Калифорния, Эван Нойман, обвиняемый в нападении на американскую полицию и участие в штурме Капитолия 6 января, может скрываться в Беларуси. Об этом заявили американские прокуроры 10 декабря.

В пятницу, 10 декабря, федеральные прокуроры предъявили обвинения по 14 статьям сорока девятилетнему Нойману, который активно участвовал в протестах в поддержку Дональда Трампа в январе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

6 января прошел большой митинг сторонников тогдашнего президента США Дональда Трампа. Демонстранты пытались взять штурмом здание Капитолия Соединенных Штатов и прервать формальную процедуру утверждения Конгрессом результатов президентских выборов, в которых победил Джозеф Байден.

Эван Нойман был одним из участников штурма. Видео с того протеста зафиксировали Ноймана у баррикад на Западной стороне Капитолия. На видео видно, как Нойман снимает противогаз и кричит полиции: "Я готов умереть, готовы ли вы?" После этого видно, как он совершает нападение на работников полиции.

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После протеста 6 января правоохранительные органы Соединенных Штатов предъявили обвинение 220 участникам. По словам прокуроров, Эван Нойман еще не появлялся на судебных заседаниях. Он покинул территорию США 16 февраля и, по информации офиса прокурора округа Колумбия, может находиться в Беларуси.

В прошлом месяце Эван Нойман принимал участие в передаче "Прощай Америка", вышедшей на белорусском государственном телеканале. Там Нойман заявил, что просит политического убежища в Беларуси и не считает США страной закона и порядка.

Во время столкновения с полицией и штурма Капитолия 6 января погибли 4 человека, еще один полицейский скончался от травм на следующий день. Сотни работников полиции получили травмы, четверо сотрудников полиции совершили самоубийство после того дня.

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