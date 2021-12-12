Обвиняемый по делу штурма Капитолия в США скрывается в Беларуси, - американские прокуроры
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Житель города Милл-Велли, Калифорния, Эван Нойман, обвиняемый в нападении на американскую полицию и участие в штурме Капитолия 6 января, может скрываться в Беларуси. Об этом заявили американские прокуроры 10 декабря.
В пятницу, 10 декабря, федеральные прокуроры предъявили обвинения по 14 статьям сорока девятилетнему Нойману, который активно участвовал в протестах в поддержку Дональда Трампа в январе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
6 января прошел большой митинг сторонников тогдашнего президента США Дональда Трампа. Демонстранты пытались взять штурмом здание Капитолия Соединенных Штатов и прервать формальную процедуру утверждения Конгрессом результатов президентских выборов, в которых победил Джозеф Байден.
Эван Нойман был одним из участников штурма. Видео с того протеста зафиксировали Ноймана у баррикад на Западной стороне Капитолия. На видео видно, как Нойман снимает противогаз и кричит полиции: "Я готов умереть, готовы ли вы?" После этого видно, как он совершает нападение на работников полиции.
После протеста 6 января правоохранительные органы Соединенных Штатов предъявили обвинение 220 участникам. По словам прокуроров, Эван Нойман еще не появлялся на судебных заседаниях. Он покинул территорию США 16 февраля и, по информации офиса прокурора округа Колумбия, может находиться в Беларуси.
В прошлом месяце Эван Нойман принимал участие в передаче "Прощай Америка", вышедшей на белорусском государственном телеканале. Там Нойман заявил, что просит политического убежища в Беларуси и не считает США страной закона и порядка.
Во время столкновения с полицией и штурма Капитолия 6 января погибли 4 человека, еще один полицейский скончался от травм на следующий день. Сотни работников полиции получили травмы, четверо сотрудников полиции совершили самоубийство после того дня.
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Происходит примерно то же самое, что и в конце 19-го века, когда были явно видны недостатки существовавших моделей общества и молодёж искала что-то новое и революционное. Результат - две мировые войны с десятками миллионов жертв. Сегодня все эти миллениалы, новохиппи и прочие творения сытой жизни (вроде гретотунберг) рассуждают о новых порядках и ищут новые идеи. На их рассуждения великолепно ложится пропаганда Расеи. Для них Беларусь и Росєя представляется "глотком свободного воздуха". Ну а то, что там можно и сракой на бутылку присесть, для них звучит как антипропаганда праклятих копеталистов.
І ще одне стосовно убивства Кеннеді, тривалий час ФБР ввижався заговор . Носенко аж 4 роки сидів у спецвязниці ЦРУ без суду, бо його Еглтон (нач контррозвідки ЦРУ вважав двійником і таким, що запутує слідство. Комісія Уоорена так і недала відповіді - одинак був чи група. Тільки у 2000-х роках установили що бісектриса пострілів налягала на рамку світлофора і був рикошет однієї кулі, яка і залетіла в зграю глядачів. І цей світлофор був таки знайдений.
Через пару месяцев, сам в штаты захочет!
ги
А вы знаете, например, что этот человек принимал активное участие в майдане 2004 года в Киеве против фальсификации выюоров? И у него есть даже соответствующий шарф времен Оранжевой революции и надписью "Украина"? Мало того, он в этом шарфе и с украинским флагом и принимал участие в штурме Капитолия (см. фото).
После обвинений в штурме он выехал из США в Швейцарию, потом Польшу, и потом... Украину. Где и прожил 4 месяца, т.к. считал, что эта страна его не выдаст. Но потом он заметил, что за ним следят (как он предположил, СБУ), и ночью нелегально ломанулся через леса через границу в Белорусь. Где его задержали, после чего он и попросил политического убежища, чтобы его не выдали в США.
Я не говорю, что он положительный герой, но с ним не всё так однозначно, и он просто протестовал против несправедливых результатов выборов в США (да, как умел, да, незаконно, но, вроде, никого не убил).
А все тому що шаман наважився сісти на місце Пелосі і це було дуже близько до ніжного демократичного тіла.