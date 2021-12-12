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Новости За рубежом
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Обвиняемый по делу штурма Капитолия в США скрывается в Беларуси, - американские прокуроры

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Обвиняемый по делу штурма Капитолия в США скрывается в Беларуси, - американские прокуроры

Житель города Милл-Велли, Калифорния, Эван Нойман, обвиняемый в нападении на американскую полицию и участие в штурме Капитолия 6 января, может скрываться в Беларуси. Об этом заявили американские прокуроры 10 декабря.

В пятницу, 10 декабря, федеральные прокуроры предъявили обвинения по 14 статьям сорока девятилетнему Нойману, который активно участвовал в протестах в поддержку Дональда Трампа в январе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

6 января прошел большой митинг сторонников тогдашнего президента США Дональда Трампа. Демонстранты пытались взять штурмом здание Капитолия Соединенных Штатов и прервать формальную процедуру утверждения Конгрессом результатов президентских выборов, в которых победил Джозеф Байден.

Эван Нойман был одним из участников штурма. Видео с того протеста зафиксировали Ноймана у баррикад на Западной стороне Капитолия. На видео видно, как Нойман снимает противогаз и кричит полиции: "Я готов умереть, готовы ли вы?" После этого видно, как он совершает нападение на работников полиции.

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После протеста 6 января правоохранительные органы Соединенных Штатов предъявили обвинение 220 участникам. По словам прокуроров, Эван Нойман еще не появлялся на судебных заседаниях. Он покинул территорию США 16 февраля и, по информации офиса прокурора округа Колумбия, может находиться в Беларуси.

В прошлом месяце Эван Нойман принимал участие в передаче "Прощай Америка", вышедшей на белорусском государственном телеканале. Там Нойман заявил, что просит политического убежища в Беларуси и не считает США страной закона и порядка.

Во время столкновения с полицией и штурма Капитолия 6 января погибли 4 человека, еще один полицейский скончался от травм на следующий день. Сотни работников полиции получили травмы, четверо сотрудников полиции совершили самоубийство после того дня.

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Топ комментарии
+28
Этот придурок крепко встрял. Отсидел бы годик в комфортабельной американской тюрьме, и живи дальше. Вместо этого он выбрал пожизненный ЦИК с гвоздями. Вот уж действительно лошара!
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12.12.2021 11:37
+13
Хто б сумнівався
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12.12.2021 11:20
+11
все что связано с Москвой в сфере убийств -это не революция, а черносотенский погром в любых видах
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12.12.2021 11:49
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Хто б сумнівався
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12.12.2021 11:20 Ответить
Хоч дурний, та хитрий. Хрєн янкі в дупіту. Бацько Лукєрій не видасть такого мурло сряним американцям.
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12.12.2021 11:22 Ответить
Этот придурок крепко встрял. Отсидел бы годик в комфортабельной американской тюрьме, и живи дальше. Вместо этого он выбрал пожизненный ЦИК с гвоздями. Вот уж действительно лошара!
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12.12.2021 11:37 Ответить
Это проблема современной молодёжи (и не только) в ЕС и США. Они не видели никаких войн, они выросли в сытом и комфортном обществе, они не знают (и у них нет родни, которая бы знала) что такое расстрелы, голод, дефицит и тоталитаризм. Они искренне верят в диктатуру в США. Они не осознают, что при других обстоятельствах их бы уже расстреляли. Яркий пример это какой-то дурачок, который позаимствовал сувенир в туристической поездке в КНДР. Чувак реально не верил, что его могут там посадить и обломать.

Происходит примерно то же самое, что и в конце 19-го века, когда были явно видны недостатки существовавших моделей общества и молодёж искала что-то новое и революционное. Результат - две мировые войны с десятками миллионов жертв. Сегодня все эти миллениалы, новохиппи и прочие творения сытой жизни (вроде гретотунберг) рассуждают о новых порядках и ищут новые идеи. На их рассуждения великолепно ложится пропаганда Расеи. Для них Беларусь и Росєя представляется "глотком свободного воздуха". Ну а то, что там можно и сракой на бутылку присесть, для них звучит как антипропаганда праклятих копеталистов.
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12.12.2021 14:16 Ответить
І немає сумнівів хто чи яка спецслужба допомогла йому туди перебратися.
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12.12.2021 11:23 Ответить
Трамполукопут?...
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12.12.2021 11:27 Ответить
Бульбонія стала офшором злочинців всього світу.Дояр пришвидшує дорогу до Гааги.
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12.12.2021 11:27 Ответить
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12.12.2021 11:33 Ответить
дЄбілів всюди вистачае ...
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12.12.2021 11:45 Ответить
зато який антураж!
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12.12.2021 14:52 Ответить
телепузик постарел
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12.12.2021 17:05 Ответить
Но все проще. Освальд, убийца Кеннеди, случайно женился на белоруске и два года жил в Белоруссии (это еще до убийства) потом бросил жену и уехал обратно в Штаты а стрелял уже после. Сначала ФБР в этом случае искало "руку Москвы", Москва отмалчивалась. Но через некоторое время на Запад удрал нач.отдела 2 ГУ КГБ Носенко, его отдел надсматривал за всеми иноземцами в СРСР, и версия отпала. А этот "революционер" скорее всего вспомнил об этом и просит дать ему коечку и поставить на котловое довольствие. А таракан таки даст убежище.
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12.12.2021 11:36 Ответить
11.22.63 (22 ноября 63-го) - американский мини-сериал, снятый по мотивам научно-фантастического романа американского писателя Стивена Кинга «11/22/63». Главную роль в сериале исполнил Джеймс Франко.
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12.12.2021 11:38 Ответить
С каких пор украинцам не нравятся революционеры?
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12.12.2021 11:40 Ответить
все что связано с Москвой в сфере убийств -это не революция, а черносотенский погром в любых видах
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12.12.2021 11:49 Ответить
То другое.
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12.12.2021 11:58 Ответить
Да свинопсінка,та права а тепер 3.14здуй на путіна
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12.12.2021 12:17 Ответить
А где ты видел революционеров
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12.12.2021 17:07 Ответить
При всій повазі, Вікторе, але якщо Ви намагаєтесь донести свою думку, то факти які приводяться повинні буди правдивими. Наприклад, чому Ви вірішили що Лі Гарві випадково ожинився на Марині Прусаковій? Він переїхав до радянського союзу у жовтні 1959, а оженився навесні 1961, а у 1962 році Освальд разом с дружиною та донькою Джун, емігрували до США. До речі у подружжя у 1963, за місяць до скоєння вбивства Кенеді, народилась друга донька Одрі.
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12.12.2021 13:28 Ответить
Дякую! не перевіряв детально, доніс до читачів тільки суть, Думаю, що інформація корисна.

І ще одне стосовно убивства Кеннеді, тривалий час ФБР ввижався заговор . Носенко аж 4 роки сидів у спецвязниці ЦРУ без суду, бо його Еглтон (нач контррозвідки ЦРУ вважав двійником і таким, що запутує слідство. Комісія Уоорена так і недала відповіді - одинак був чи група. Тільки у 2000-х роках установили що бісектриса пострілів налягала на рамку світлофора і був рикошет однієї кулі, яка і залетіла в зграю глядачів. І цей світлофор був таки знайдений.
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12.12.2021 15:45 Ответить
То пусте, я зробив допис, тому що згоден з Вашими висновками, але початок мене збентежив.
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12.12.2021 18:02 Ответить
Ну вот : "готов умереть" кукарекал поциент полиции, а сам потом сбежал к Бульбофюреру... Типичный левый рэволюцыонер. Будет этому придурку в Белораше и "закон" и "порядок"
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12.12.2021 11:41 Ответить
Вот теперь это чучело оценит преимущества настоящей демократии!
Через пару месяцев, сам в штаты захочет!
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12.12.2021 11:41 Ответить
Обидва можливі натяки від Віктора Федоровича 31ее1569 (на І.Я.Франка і на каудільо) виставляють Віктора Федоровича дурнем.
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12.12.2021 11:45 Ответить
Польшу тоже штурмуем на границе.
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12.12.2021 11:48 Ответить
Прекрасно. Він попав у в'язницю, з якої вже не випустять.
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12.12.2021 11:49 Ответить
Это вы о Трампопоне.. ( организаторе этого штурма). Смешно...
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12.12.2021 11:51 Ответить
Майданы только украинцам позволены. Американцам - нельзя.
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12.12.2021 11:54 Ответить
Щоб ти розумів- в американців є набагато більше інструментів для реалізації і забезпечення своїх прав, дозвіл на носіння зброї до прикладу... Що ж є в українців? Як може звичайний українець захистити своє право мати права?
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12.12.2021 11:59 Ответить
А у них был майдан?
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12.12.2021 17:08 Ответить
Судя по лицу-отъявленный наркоман.
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12.12.2021 11:54 Ответить
"прастрой амєріканскій парєнь" виявився гебнявим
ги
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12.12.2021 11:56 Ответить
запросто. Вербовка- это чуть ли не самое первое задание у молодого российского студента, приехавшего в сша...
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12.12.2021 12:02 Ответить
читай "в рф". Подозреваю что просто Лубянке сейчас выгодно чтобы его в рф не было и с рф его никак не связывали....
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12.12.2021 12:00 Ответить
Гарна у нього берлога в Біловєжскій Пущі-обшарпана хрущоба і на шкарпетки грошей бракує...
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12.12.2021 12:16 Ответить
Надо быть полным кретином чтобы променять Калифорнию на белорусский калхоз
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12.12.2021 12:32 Ответить
РАБссия свое дерьмо не бросает даже в США...одноразовые шприцы... за 100 баксов в месяц...главное замутить за дозу...
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12.12.2021 12:56 Ответить
Все в комментариях накинулись на этого Эвана Ноймана, но всё не так однозначно...
А вы знаете, например, что этот человек принимал активное участие в майдане 2004 года в Киеве против фальсификации выюоров? И у него есть даже соответствующий шарф времен Оранжевой революции и надписью "Украина"? Мало того, он в этом шарфе и с украинским флагом и принимал участие в штурме Капитолия (см. фото).
После обвинений в штурме он выехал из США в Швейцарию, потом Польшу, и потом... Украину. Где и прожил 4 месяца, т.к. считал, что эта страна его не выдаст. Но потом он заметил, что за ним следят (как он предположил, СБУ), и ночью нелегально ломанулся через леса через границу в Белорусь. Где его задержали, после чего он и попросил политического убежища, чтобы его не выдали в США.
Я не говорю, что он положительный герой, но с ним не всё так однозначно, и он просто протестовал против несправедливых результатов выборов в США (да, как умел, да, незаконно, но, вроде, никого не убил).
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12.12.2021 13:06 Ответить
Якщо тобі на спину наклеїти візитку "правово сєктора" то мало хто задасться запитанням - де ж ти її взяв. Навпаки, мудре большинство з засудженням буде обговорювати твою участь у "распятіі мальчіка"...
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12.12.2021 14:35 Ответить
Наши революционеры тоже разбежались кто куда. Печально. Встретите в Киеве ,привет передавайте.
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12.12.2021 13:45 Ответить
Ты идиот? Наши революционеры с цветами не ходят и в ладоши не хлопают... вот когда брусчатка прилетит тебе в грызло то знай, это и правда были наши революционеры.
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12.12.2021 19:55 Ответить
Да никакой он не Эван, он есть провокатор Иван Неман, коренной житель Беларуси, завербованный и направленный в Штаты для осуществления мерзопакостных диверсий. К бабке не ходи. А гражданство, любое, вклеить ему на морду способны в любом лубянском военторге.
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12.12.2021 13:46 Ответить
Империя зла -это Кремль,изгои и,атеисты,и подонки,Будете все гореть в аду.час близок!
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12.12.2021 14:05 Ответить
жах...Как он посмел...
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12.12.2021 17:44 Ответить
жах...Как он посмел...
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12.12.2021 17:46 Ответить
Вхід протестувальників у публічне приміщення майже рік тому розслідує ціле ФБР. При тому що вони нічого не пошкодили і не розбили, а єдиною жертвою був застрелений поліцейськими демонстрант. А от на жахливу хвилю погромів та бандитизму що продовжується вже другий рік у містах по всій Америці бюрократам наплювать.
А все тому що шаман наважився сісти на місце Пелосі і це було дуже близько до ніжного демократичного тіла.
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12.12.2021 18:16 Ответить
Ну что американцы, у вас еще остались сомнения кто организовал весь этот шухер со штурмом?
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12.12.2021 19:53 Ответить
 
 