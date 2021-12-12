Германия должна занять четкую позицию по "Северному потоку-2". Его нельзя запускать, если Россия нападет на Украину, – председатель комитета по иностранным делам Бундестага Реттген
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Глава комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Реттген обратился к новому министру иностранных дел Германии Анналене Бербок по поводу "Северного потока-2". Требует занять четкую позицию по российскому газопроводу.
Об этом он заявил изданию Die Welt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Реттгена, в ситуации вокруг Украины крайне важно, чтобы Запад занял единую позицию и противостоял эскалации со стороны России, угрожая жесточайшими экономическими санкциями.
"Невозможно представить, чтобы "Северный поток-2" был запущен, если Россия действительно снова нападет на Украину", - сказал представитель парламента.
Он также заявил, что Германия должна продолжать переговоры с Россией.
"Но диалог не должен использоваться во внешней политике Германии как инструмент для прикрытия бездействия. Наши международные партнеры справедливо ожидают, что Европа будет активнее участвовать во внешней политике и политике безопасности", – говорит он.
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А разве она ещё не напала?
Было бы справедливо нам протестовать будь у власти украинец, а так бред сивой кобылы
так чего же ныть - Ой, на нас напали, введите Путину ссанкции, а мы немножечко будем торговать с ним.
Вы случайно не родак Пацьки уссатого? тот тоже на двух стульях сидит/сидел и возмущается на Запад.
Пусть подождут, пока нападёт.
ты настолько туп что даже себя бы срав.нил с Эйнштейном(тут также - фашистов - с руснявыми, ахаха )
запустят аж бегом
(может правда выразят глубокую озабоченность)
Вони нас за ідіотів мають.
умник - выйди на дорогу, пройдись - а потом мямли на кого-то. Ыыыы, ну тупые, меня 15 раз чуть не сбили, 5 раз обматерили, 1 раз отп., а у нутупЫЫЫх просто бы пропускали, да еще с этими их загнивающими капиталистическими резиновыми улыбочками, они там все геи - Ф ядернай пепел!!11
И чем вы, ты и выше несколько - лучше русни? да один хрен, только паспорт другой.
Ты правильно представился в начале высера. но там два слова должно быть, первое - "расюн", потом дефис, а потом твое имя, которое ты указал
ты, который клепает говноКАЛ-ину, да и то по украденным и купленным технологиям, визжишь на тех кто делает Майбахи
худой, а кто тебе что должен то? или это "жирный" дядя Олаф из Гамбурга тебя посадил на бутылку и построил тебе сортир из фанеры, заставив пользоваться им? или поселил возле тебя такое же быдло? или дал тебе Путина? или насрал в твои штаны или брюки?
совковый скам, не хрюкай. зависть - плохо, боженька увидит - язык отхерачит(и пальцы)(и яйцы, чтобы такое не плоди.лось)
Эти жирные свиньи дальше хотят жрать и срать - значит скоро повыздыхают.
Человек - первична культура и социмум.
Если для тебя первично жрать и срать - то ты такая же свинья с которой нет смысла разговаривать.
Ну смирись - ну не поймёшь ты о чём речь, убогий.
чуть мёньшё уродов бы было.
тебе "насрать"? - вот и захлебнись. ничтожество в лаптях обзывает рыцаря в доспехах - вот так ты выглядишь. кукларе.кал.ка
"Запуск СП-2 состоится только после вывода кремлёвских войск с оккупированных территорий Украины и выплаты репараций за их оккупацию . тчк. "
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патлер тебя как-то обидел что в каждом высере визжишь о потлере? гаденькая старикашка-кащенит.
ти бачиш шо придурки лисого стукача порівнюють з солдатом(можеш почитати як воював Гітлер та заткнути слововивергалку, ок? )
Использовалась шпионская техника и наработки Гестапо. Использовались агенты, которых было немеряно. Использовалась шпионская инфраструктура в отелях, ресторанах, явочных квартирах... Конечно же, шпионажу не сильно мешала Стена и щупальцы протягивались в Западный Берлин тоже.
В таких условиях собирался максимум информации. Забавы каких-нибудь шрёдеров с юными мальчиками, после рюмки шнапса с соответсвующим препаратом, групповые интимные фото каких-нибудь меркель с шикарными парнями - всё это организовывалась, документировалось, откладывалось в папочки. Чтобы потом, когда юные шалопаи повзрослеют, посолиднеют, обзаведутся семьями и властью - предъявить им фотки/кино/видео. Взамен на какие-нибудь услуги.
Работа рашистами ведётся и сейчас. И иногда показывают не всё, а только фрагментик. А взамен того, чтобы не показывать ВСЁ - требуют услуги. Мочить бубочку, например, который оказался совершенно не русской бл*дью и ломает все надежды и планы... Портниковым ли с некоторыми другими это не знать. Знают. И мочат. Потому и мочат.
Правильно, поэтому сначала запустить, а потом нападать.