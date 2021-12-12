Германия должна занять четкую позицию по "Северному потоку-2". Его нельзя запускать, если Россия нападет на Украину, – председатель комитета по иностранным делам Бундестага Реттген

Глава комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Реттген обратился к новому министру иностранных дел Германии Анналене Бербок по поводу "Северного потока-2". Требует занять четкую позицию по российскому газопроводу.

Об этом он заявил изданию Die Welt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Реттгена, в ситуации вокруг Украины крайне важно, чтобы Запад занял единую позицию и противостоял эскалации со стороны России, угрожая жесточайшими экономическими санкциями.

"Невозможно представить, чтобы "Северный поток-2" был запущен, если Россия действительно снова нападет на Украину", - сказал представитель парламента.

Он также заявил, что Германия должна продолжать переговоры с Россией.

"Но диалог не должен использоваться во внешней политике Германии как инструмент для прикрытия бездействия. Наши международные партнеры справедливо ожидают, что Европа будет активнее участвовать во внешней политике и политике безопасности", – говорит он.