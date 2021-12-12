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Евросоюз, США и Британия предостерегли Республику Сербскую от выхода из госучреждений Боснии и Герцеговины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Евросоюз, США и Британия предостерегли Республику Сербскую от выхода из госучреждений Боснии и Герцеговины

ЕС, США, Великобритания, Германия, Франция и Италия осудили решение парламента Республики Сербской начать процедуру выхода из государственных институтов Боснии и Герцеговины.

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном Представительством ЕС в Боснии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Члены правящей коалиции в Республике Сербской должны отдавать себе отчет, что продолжение этого тупикового пути бросания вызова Дейтонским рамкам наносит ущерб экономическим перспективам, угрожает стабильности страны и всего региона и ставит под угрозу будущее БиГ с ЕС", - говорится в заявлении.

Отмечается, что усиление напряженности и блокирование функциональности институтов ограничит доступ граждан к экономическим возможностям, сдерживает инвестиции и помешает борьбе с коррупцией.

"Политики Республики Сербской и Боснии и Герцеговины имеют возможность возобновить диалог и срочно найти решение… Теперь в центре внимания должно быть продвижение вперед в реформах, важных для граждан и на пути присоединения к ЕС", - говорится в заявлении.

Напомним, 10 декабря депутаты проголосовали за начало процедуры выхода Республики Сербской из боснийской армии, служб безопасности, налоговой и судебной системы.

Босния находится в затяжном политическом кризисе из-за сепаратистских шагов Республики Сербской. Нарастают опасения, что мирное соглашение, завершившее войну 1992-95 годов, может быть разрушено, что поставит под угрозу региональную стабильность.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 2 декабря Путин провел "полезную" встречу с лидером боснийских сербов Додиком, который угрожает выйти из всех государственных институтов Боснии.

Также с Милорадом Додиком связан скандал, когда 12 декабря 2020 года министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске.

Позже прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 19 ноября МИД РФ заявил, что вернет икону Боснии и Герцеговине до выяснения ее истории по линии Интерпола. 23 декабря русская сторона передала в посольство Боснии и Герцеговины в Москве вышеупомянутую икону XVIII века.
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Топ комментарии
+28
кацапія знову підпалюе Балкани
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12.12.2021 11:40
+17
Ми ТАКЕ вже отримали ще в 1994 році - "Автономну республіку Крим"!!!
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12.12.2021 11:47
+12
"Республіка Србска" - це "зародок" ОРДЛО на Балканах!!
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12.12.2021 11:44
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кацапія знову підпалюе Балкани
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12.12.2021 11:40 Ответить
О цеб і нас таке читало, якби в 2015 році повелися на ПРутлєрівську пропаганду і змінили Конституцію.
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12.12.2021 11:43 Ответить
Ми ТАКЕ вже отримали ще в 1994 році - "Автономну республіку Крим"!!!
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12.12.2021 11:47 Ответить
І ніяке стихійне лихо не накриє падлу Кравчука. Вороги України живуть вічно.
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12.12.2021 11:54 Ответить
Твоїми стараннями зараз до влади прийшов ще гірший! Кравчук хоч розумний! І у Придністров"ї не "вляпався" - не спокусився на пропозицію "віджать" у Молдови "Задністров"я" І "кинув кістку" сепаратистам у Криму - наче й "самостійні" стали а насправді нічоно не отримали А зараз "на троні" сидить звичайний бовдур з "комплексом Наполеона"! І я сумніваюся що він з подібними політичними викликами справився-б!
Це ж про вас анекдот придумали:

З огляду на волевиявлення українського наріду в 2019 році - він «найгеніальніший» у світі!!! У виборчому бюлетені серед двох граф "ЗА", він умудрився знайти графу "ПРОТИ".


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12.12.2021 12:03 Ответить
ще ніхто не пережив самого себе
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12.12.2021 12:04 Ответить
1994 - це вже Кучма, у Кравчука інших гріхів вистачає...
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12.12.2021 14:05 Ответить
Сербська Народна Республіка. Є ЛНР, ДНР, а тепер буде ще і СНР. Вже проходили.
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12.12.2021 11:45 Ответить
Шерше ля уйло! Подлецы плугами прикидываются чтобы не давать отпор путлеру!
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12.12.2021 11:43 Ответить
Гібридна війна московської орди проти євроцивілізації триває !!!)))
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12.12.2021 11:44 Ответить
"Республіка Србска" - це "зародок" ОРДЛО на Балканах!!
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12.12.2021 11:44 Ответить
Більше толерантності євротолерасти ,то кремлівські шовіністи і Німеччину зруйнуют !!!)))
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12.12.2021 11:46 Ответить
Вы абсолютно правы - именно так и будет. Бывшая ГДР проведёт референдум и будет требовать независимости. Точнее, шантажировать Германию и Евросоюз....Так Европе и надо - они категорически не хотят ссориться с кремлёвской крысой. Объятия с шизоидным кремлёвским маньяком быстро перерастут в войну, смерти, разруху....Европа выгребет по-полной за свою дружбу с кацапской **********...
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12.12.2021 12:46 Ответить
Изображенная в статье карта не соответствует действительности, большая часть северной Боснии тоже входит в "республику сербскую" и кроме того один район считается " нейтральным" что дает проход в нее из остальных частей "республики". Так что положение еще хуже чем на предложенной карте... Раша решила использовать в Европе своей "консервы" для дестабилизации обстановки - беларуско- польская граница( спланированный поток беженцев) - украинская граница ( стягивание войск и техники)- теперь вот Босния..( допуская провокации и на грузинской границе) А Запад все " в глубокой озабоченности" В Раше появляется устойчивое мнение " "жизнь плоха, если нет лоха". ( в роли "лоха" выступает коллективный Запад.)
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12.12.2021 11:49 Ответить
"Лохи" колись доклали багато зусиль, щоб деякі країни руху неприєднання або зникли, або значно послабшали. і ******* Балкани це відлуння і тих подій.
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12.12.2021 12:01 Ответить
Балкани трималися на авторитеті Тіто (і на тому, що в 40-50-х він знищив політичних опонентів четників та усташів). Після смерті Тіто його наступники (а не Захід) вирішили, що кофедеративний устрій давав занадто багато свободи республікам Югославії і почали обмежувати їх у правах. От Косово при Тіто мало такі ж права, як і Сербія/Хорватія/Словенія, а Мілошевич у кінці 80-х понизив його до автономії у складі Сербії...

Ясно, що обмеження прав сколихнуло республіки і стимулювало рух за незалежність. До чого тут Захід?
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12.12.2021 14:18 Ответить
Практично до усіх заворушень ********** мають стосунок або кацапи або захід та, у меншій мірі, Китай... я не маю прямих доказів відвертого втручання заходу у розпад Югославії, але на той момент тільки вони могли бути причетні. Як, наприклад,до фактичного знищення Південної Родезії трохи раніше (тут ще і КНР пятака встромив) та ПАР. Потім була і Лівія.
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12.12.2021 16:45 Ответить
Вот вам факт.
Когда НАТО пожелало приструнить сербов, против устраиваемого сербами против других наций, то под видом аварии пассажирского самолета, в югославском аэропорту (не помню точно название) приземлился спецназ РФ, а вот встречал их тогда там никто иной, как Путин...
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12.12.2021 18:07 Ответить
Тобто тупої і некомпетентної політики югославської влади недостатньо? Етнічні чистки робив Захід? Тим більше, при Тіто в Югославії західні країни почали відкривати свої підприємства - там побудували заводи Рено та Фіат-Застава, наприклад. Думаєте, їм вигідно було втрачати інвестиції?

Якби серби вели себе адекватно по відношенню до інших народів Югославії, то ніякий Захід би нічого не вдіяв!
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13.12.2021 10:08 Ответить
Трохи заглибився в тематику і мушу визнати, що не знайшов підтверджень брутального втручання заходу в югославські справи перед початком розраду федерації та на перших етапах війни.
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13.12.2021 20:49 Ответить
І так, лідером руху неприєднання завжди була Індія. Де вона слабшає? Сильнішає з кожним роком, навіть атомну бомбу і авіаносці вже має!
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12.12.2021 14:21 Ответить
Індія занадто міцний горішок. Їй і до того пробачали багато чого. Наприклад фактичний напад на країну члена НАТО у 1961 та різанину сикхів (галгару) після вбивства Індіри Ганді у 1984. Звісно про ці події не надто багато інформації.
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12.12.2021 16:51 Ответить
это было неизбежно
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12.12.2021 11:53 Ответить
А то что?
Это Буш умел воспитывать сербов, а вы только носитесь с ними.
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12.12.2021 11:59 Ответить
они так бы Косово предостерегали) Жлобы европейские
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12.12.2021 11:59 Ответить
Занепокоєність? Це як зелене світло для рашистів.
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12.12.2021 12:02 Ответить
Мудрому наріду із рєспубліки Сєрбской дуже хочеться щоби їм щось ввели. А може просто ***** , як нашим
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12.12.2021 12:04 Ответить
Вот и первые признаки непослушания и пошатнувшегося авторитета "цивилизованного мира".)
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12.12.2021 12:05 Ответить
Тито на Балканах был как Сталин в Союзе- ещё долго будут изучать и находить следы его преступлений - этнических геноцидов. Большинство народов Балкан ( Хорватия и т д) воевали на стороне Германии во 2МВ - и даже сейчас ненавидят сербов. Фактически это такие же генетические Фашисты - имперцы как россияне , даже стоять рядом с ними ближе 1м опасно- редкие гниды. По всему миру много сербов наемников убийц- это их любимая работа. У ЕС ноль шансов сделать из них людей - это ,,троянский конь,, в структуре - большая ошибка иметь с ними Контакты. Что их - это Гулаг, Сталин , Тито ,,та же ,что у эрзямонголов великость ).
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12.12.2021 12:12 Ответить
Росія почала гібридну війну проти Заходу. І це сталося давно. Солсбері. Вибухи в Чехії. Сірія. Атака кордонів в Польщі. Ось тепер Сербія. Скоро - Каталонія в Іспанії і т.д. Ескалацію зараз видно неозброєним оком.
Можливо, останнє і найважливіше, що треба Ху*лу, щоб почати гарячу фазу війни - це гроші. Наприклад, від продажу газу.
Можливо, залишився рік.
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12.12.2021 12:19 Ответить
От звідки розпочнеться третя світова війна.
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12.12.2021 12:59 Ответить
Як і Перша...
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12.12.2021 15:45 Ответить
Як кацаби не старатимуться, але вплив на Балканах вони вже ніколи не матимуть. Остання війна сербів проти НАТО показала, що росія нічим не допоможе... Бо проти НАТО в росіян тонка кашка і попа рип-рип...
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12.12.2021 13:02 Ответить
Ехал на авто из Черногории в г. Мостар Босния и Герцеговина. Проезжал через эту так называемую республику, это жопа, дороги фигня, внешний вид городков убогий, народ выглядит стремно, только переехал так называемую границу республики и Боснии, все стало гораздо цивильнее и приятнее.

Вобщем есть мнение что этим недосерборусским просто нравится жить в говне ничего не делая, ни во что не вкладуя сил. А-ля рашка в миниатюре)
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12.12.2021 13:03 Ответить
Чем беднее народ тем легче и дешевле им управлять. Сербам не нужно хорошо жить чтобы посмотреть зомбоящик с пропагандонами кремля, взяться за оружие и пойти воевать против того кто по их мнению вавсемвинават
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12.12.2021 13:17 Ответить
Вучич получил воен. помощь на пол-ярда зелени от росии !!! Балканы могут ЕС подорвать как гнилой сарай !!! меркель штази сделала свое дело , Европа рухнет !!!! Если китай полезет на остроф , Америка со всеми этими вызовами не совладает !!! ((((( сегодня УКРАИНА стоит а авангарде , если ей СЕГОДНЯ не помогут , заварится КАША !!!
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12.12.2021 13:09 Ответить
А вы думали ***** остановистся на приднестровье, абхазии, осетии, крыму, дамбасе? Скоро еще и Берлинскую стену опять будете строить если за голову не возьметесь и не прекратите маньяка подкармливать
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12.12.2021 13:14 Ответить
А что, разве не ясно, что результат буде подобен Косово?Вместо того, чтобы мирно разделиться, наподобие Чехии и Словакии, ЕС опять провоцирует кровопролитие.
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12.12.2021 13:24 Ответить
Это нормально. Сербы хотят жить в одной стране. Босния это искусственно созданая страна...как когда то Ирак и Сирия
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12.12.2021 13:39 Ответить
все страны созданные... процесс эволюции в создании стран еще не завершился... мацковию например, создала монгольская Орда. и что теперь?
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12.12.2021 13:59 Ответить
Кремль все пыжится,уже песок сыплется у *****,Ан нет Быстрее бы санкции из ада для вас,рашисты!
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12.12.2021 13:59 Ответить
Головна мета наступної Великої Війни - розвалити Росію. Мотивація - величезні ресурси рф, що використовуються неефективно або взагалі не використовуються у в умовах колосального дефіциту, передусім сировини і енергоносіїв. Піти на прямий конфлікт: Росія-Китай, Росія-США, Росія-Європа, - ніхто не наважиться. Існує добре провірений спосіб - спровокувати і втягнути московщину в затяжний конфлікт десь на стороні, виснажити економічно і мілітарно, демілітаризувати, денуклеризувати і розділити на сфери відповідальності між ведучими світовими потугами.Як колись СРСР в Афганістані... Неважно, де це розпочнеться - Сирія, Корея, Україна,Білорусія, Боснія, Вірменія...- вони є свого роду "сир у мишоловці".
Україні доведеться через це пройти, бо інакше чергового московського іга не минути. Втім - після розпаду рф ми зможемо повернути свої втрачені і етнічні території - Крим, Донбас, Придністрянщину, Кубань...
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12.12.2021 16:13 Ответить
Опять не обошлось здесь без *****-пуйла!!
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12.12.2021 17:00 Ответить
 
 