Евросоюз, США и Британия предостерегли Республику Сербскую от выхода из госучреждений Боснии и Герцеговины
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
ЕС, США, Великобритания, Германия, Франция и Италия осудили решение парламента Республики Сербской начать процедуру выхода из государственных институтов Боснии и Герцеговины.
Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном Представительством ЕС в Боснии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Члены правящей коалиции в Республике Сербской должны отдавать себе отчет, что продолжение этого тупикового пути бросания вызова Дейтонским рамкам наносит ущерб экономическим перспективам, угрожает стабильности страны и всего региона и ставит под угрозу будущее БиГ с ЕС", - говорится в заявлении.
Отмечается, что усиление напряженности и блокирование функциональности институтов ограничит доступ граждан к экономическим возможностям, сдерживает инвестиции и помешает борьбе с коррупцией.
"Политики Республики Сербской и Боснии и Герцеговины имеют возможность возобновить диалог и срочно найти решение… Теперь в центре внимания должно быть продвижение вперед в реформах, важных для граждан и на пути присоединения к ЕС", - говорится в заявлении.
Напомним, 10 декабря депутаты проголосовали за начало процедуры выхода Республики Сербской из боснийской армии, служб безопасности, налоговой и судебной системы.
Босния находится в затяжном политическом кризисе из-за сепаратистских шагов Республики Сербской. Нарастают опасения, что мирное соглашение, завершившее войну 1992-95 годов, может быть разрушено, что поставит под угрозу региональную стабильность.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 2 декабря Путин провел "полезную" встречу с лидером боснийских сербов Додиком, который угрожает выйти из всех государственных институтов Боснии.
Также с Милорадом Додиком связан скандал, когда 12 декабря 2020 года министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске.
Позже прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 19 ноября МИД РФ заявил, что вернет икону Боснии и Герцеговине до выяснения ее истории по линии Интерпола. 23 декабря русская сторона передала в посольство Боснии и Герцеговины в Москве вышеупомянутую икону XVIII века.
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Це ж про вас анекдот придумали:
З огляду на волевиявлення українського наріду в 2019 році - він «найгеніальніший» у світі!!! У виборчому бюлетені серед двох граф "ЗА", він умудрився знайти графу "ПРОТИ".
Ясно, що обмеження прав сколихнуло республіки і стимулювало рух за незалежність. До чого тут Захід?
Когда НАТО пожелало приструнить сербов, против устраиваемого сербами против других наций, то под видом аварии пассажирского самолета, в югославском аэропорту (не помню точно название) приземлился спецназ РФ, а вот встречал их тогда там никто иной, как Путин...
Якби серби вели себе адекватно по відношенню до інших народів Югославії, то ніякий Захід би нічого не вдіяв!
Это Буш умел воспитывать сербов, а вы только носитесь с ними.
Можливо, останнє і найважливіше, що треба Ху*лу, щоб почати гарячу фазу війни - це гроші. Наприклад, від продажу газу.
Можливо, залишився рік.
Вобщем есть мнение что этим недосерборусским просто нравится жить в говне ничего не делая, ни во что не вкладуя сил. А-ля рашка в миниатюре)
Україні доведеться через це пройти, бо інакше чергового московського іга не минути. Втім - після розпаду рф ми зможемо повернути свої втрачені і етнічні території - Крим, Донбас, Придністрянщину, Кубань...