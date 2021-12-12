Евросоюз, США и Британия предостерегли Республику Сербскую от выхода из госучреждений Боснии и Герцеговины

ЕС, США, Великобритания, Германия, Франция и Италия осудили решение парламента Республики Сербской начать процедуру выхода из государственных институтов Боснии и Герцеговины.

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном Представительством ЕС в Боснии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Члены правящей коалиции в Республике Сербской должны отдавать себе отчет, что продолжение этого тупикового пути бросания вызова Дейтонским рамкам наносит ущерб экономическим перспективам, угрожает стабильности страны и всего региона и ставит под угрозу будущее БиГ с ЕС", - говорится в заявлении.

Отмечается, что усиление напряженности и блокирование функциональности институтов ограничит доступ граждан к экономическим возможностям, сдерживает инвестиции и помешает борьбе с коррупцией.

"Политики Республики Сербской и Боснии и Герцеговины имеют возможность возобновить диалог и срочно найти решение… Теперь в центре внимания должно быть продвижение вперед в реформах, важных для граждан и на пути присоединения к ЕС", - говорится в заявлении.

Напомним, 10 декабря депутаты проголосовали за начало процедуры выхода Республики Сербской из боснийской армии, служб безопасности, налоговой и судебной системы.

Босния находится в затяжном политическом кризисе из-за сепаратистских шагов Республики Сербской. Нарастают опасения, что мирное соглашение, завершившее войну 1992-95 годов, может быть разрушено, что поставит под угрозу региональную стабильность.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 2 декабря Путин провел "полезную" встречу с лидером боснийских сербов Додиком, который угрожает выйти из всех государственных институтов Боснии.

Также с Милорадом Додиком связан скандал, когда 12 декабря 2020 года министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске.

Позже прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 19 ноября МИД РФ заявил, что вернет икону Боснии и Герцеговине до выяснения ее истории по линии Интерпола. 23 декабря русская сторона передала в посольство Боснии и Герцеговины в Москве вышеупомянутую икону XVIII века.