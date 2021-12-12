За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 12 человек, обнаружен 461 новый случай заболевания, - Кличко
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В Киеве за минувшие сутки обнаружен 461 подтвержденный случай заболевания коронавирусом (в общей сложности 313 135), зафиксировано 12 летальных исходов от вируса (в общей сложности 7 862).
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Фейсбуке.
Так, заболели 258 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, 175 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет, 17 девочек от 9 месяцев до 16 лет и 11 мальчиков от 1 до 16 лет.
Зафиксировано 12 летальных исходов от вируса (в общей сложности 7862). В их числе: 5 женщин от 65 до 87 лет, 7 мужчин от 68 до 86 лет.
В больницы столицы госпитализировали 35 больных коронавирусом и 122 человека с подозрением на COVID-19 и пневмонию.
В то же время 3 248 преодолели коронавирус (в общей сложности 284 563).
Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Подольском (92), Оболонском (71) и Днепровском (68).
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Чому антиваксерів так хвилює ця тема? У мене вже давно пропала до неї і цікавість, і навіть бажання щось коментувати. Знаходитись серед неадекватів антиваксів, навіть віртуально, огидно та небеспечно. Можуть заразити своєю вірусом брехні.
А зараз давайте дружньо заспамте мій коментар, як ви це останнім часом робите.