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Киев (24531) Кличко (4510) коронавирус (17041)

За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 12 человек, обнаружен 461 новый случай заболевания, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Здоровье

За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 12 человек, обнаружен 461 новый случай заболевания, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки обнаружен 461 подтвержденный случай заболевания коронавирусом (в общей сложности 313 135), зафиксировано 12 летальных исходов от вируса (в общей сложности 7 862).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Фейсбуке.

Так, заболели 258 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, 175 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет, 17 девочек от 9 месяцев до 16 лет и 11 мальчиков от 1 до 16 лет.

Зафиксировано 12 летальных исходов от вируса (в общей сложности 7862). В их числе: 5 женщин от 65 до 87 лет, 7 мужчин от 68 до 86 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 35 больных коронавирусом и 122 человека с подозрением на COVID-19 и пневмонию.

В то же время 3 248 преодолели коронавирус (в общей сложности 284 563).

Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Подольском (92), Оболонском (71) и Днепровском (68).

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Топ комментарии
+4
Это даже не сюр уже. Файзер заговорил о четвертом бустере, внимание - от нового штамма. Того самого, что типа вызывает легкие симптомы !? Против чего ( или кого) боремся?! ... А борются против людей - что бы почаще умирали.... Это же было все очевидно сразу - деньги и власть, власть и деньги - победили все, включая совесть, мозг, здравый смысл и теорию эволюции! пздц
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12.12.2021 12:31
+2
С какой стати граждане вообще должны верить в эти цифры ?
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12.12.2021 12:21
+2
помирають здебільшого люди 60+, а щеплення нав'язують вже навіть дітям. і це при тому, що розповсюджують і щеплені і ні. А обов'язково вакцинувати людей вразливої вікової групи, а інших - по медичних показаннях та\або за власним бажанням це дуже складний алгоритм?
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12.12.2021 12:34
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С какой стати граждане вообще должны верить в эти цифры ?
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12.12.2021 12:21 Ответить
Это даже не сюр уже. Файзер заговорил о четвертом бустере, внимание - от нового штамма. Того самого, что типа вызывает легкие симптомы !? Против чего ( или кого) боремся?! ... А борются против людей - что бы почаще умирали.... Это же было все очевидно сразу - деньги и власть, власть и деньги - победили все, включая совесть, мозг, здравый смысл и теорию эволюции! пздц
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12.12.2021 12:31 Ответить
Против чего реально придумана эта вакцина думаю узнаем в ближайшие год-два.
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12.12.2021 13:00 Ответить
помирають здебільшого люди 60+, а щеплення нав'язують вже навіть дітям. і це при тому, що розповсюджують і щеплені і ні. А обов'язково вакцинувати людей вразливої вікової групи, а інших - по медичних показаннях та\або за власним бажанням це дуже складний алгоритм?
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12.12.2021 12:34 Ответить
практично повна дискредитація вакцин проти ковіду це окрема тема. але якщо вже є таке нав'язливе бажання робити цю вакцинацію, то раціональне її проведення можливо би мало певні позитивні наслідки для певних категорій населення. наприклад тих же літніх людей та осіб з пониженим імунітетом. але про раціональне проведення масового щеплення мова, на жаль, не іде.
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12.12.2021 13:15 Ответить
На манєже всьо тєже!

Чому антиваксерів так хвилює ця тема? У мене вже давно пропала до неї і цікавість, і навіть бажання щось коментувати. Знаходитись серед неадекватів антиваксів, навіть віртуально, огидно та небеспечно. Можуть заразити своєю вірусом брехні.

А зараз давайте дружньо заспамте мій коментар, як ви це останнім часом робите.
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12.12.2021 13:17 Ответить
Свій рабський ошийник поправ "огидненька ти наша" і бризь - соту дозу колоти... Нарковакцинна ти наша...
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12.12.2021 13:36 Ответить
Перший агресивний неадекват пішов!
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12.12.2021 13:39 Ответить
йди отримай копійчину за свій пук.
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12.12.2021 14:53 Ответить
Другий неадекват пішов пукати!
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12.12.2021 14:59 Ответить
Якщо людина ідіот ,то це назавжди.Йди вколись скоріше, а то чергової дози не вистачить.
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12.12.2021 15:04 Ответить
Я ж сказала: пішов!
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12.12.2021 15:14 Ответить
Я до тебе не піду,сама йди вколись.
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12.12.2021 15:37 Ответить
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12.12.2021 15:56 Ответить
 
 