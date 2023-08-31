РФ тратит миллионы на фейки о "российском Крыме" и "вражеской Украине" в соцсетях, - Умеров
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Россия использует TikTok и Instagram, привлекает лидеров мнений и идей для продвижения нарративов о "российском Крыме" и "вражеской Украине". На это ежегодно из бюджета оккупированного Крыма выделяются миллионы рублей по статье расходов "прочие вопросы в сфере СМИ".
Об этом народный депутат Украины Рустем Умеров сказал в Анкаре во время конференции по теме нарушения прав человека и положения крымских татар в оккупированном Крыму, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Россия продолжает делать все возможное для подавления ненасильственного сопротивления крымских татар в Крыму: пугает, заточает и истязает крымских татар на полуострове. В то же время ведет гибридную массовую информационную войну против Украины. Певцы, актеры, спортсмены, а теперь и блоггеры в TikTok и Instagram, так называемые лидеры идей и мнений, стали инструментами крупной пропагандистской машины Кремля", – сказал Умеров.
По его словам, ежегодно из бюджета оккупированного Крыма выделяются миллионы рублей на продвижение тезисов "российский Крым" и "вражеская Украина", на борьбу с народом и его идеями по статье расходов "другие вопросы в сфере СМИ".
Еще одной серьезной проблемой Умеров считает, что в Украине и за ее пределами "устали от войны, смерти и плохих новостей".
"Каждый пятый житель Украины, то есть 20% населения, не интересуется вопросом Крыма. Нарушениями прав человека на полуострове интересуются лишь 15% тех, кому не безразличны вопросы Крыма. В то же время Кремль выстраивает в Крыму совсем другую повестку дня", - сказал Умеров.
По его словам, для противодействия агрессору необходимо ежедневно продолжать ненасильственную борьбу на дипломатическом и коммуникационном фронте.
Политик напомнил о последних действиях режима на полуострове по отношению к крымским татарам, в частности о том, что в октябре 2021 года в оккупированном Крыму трижды проводились обыски, произошло 73 задержания и 16 арестов.
Умеров рассказал о содержании политзаключенного Андрея Захтея в неудовлетворительных условиях в карцере симферопольской тюрьмы, являющейся прямым нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Он также напомнил о задержании и содержании адвоката Эдема Семедляева, причиной которого была его профессиональная деятельность, а также о задержании 31 активиста, в т.ч. женщин и детей, журналистов, встречавших его после освобождения.
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все будет как в 1917...
история штука цикличная
А русские рабы имеют просто другие инстинкты.
Недавно смотрел передачу про БАМ сегодня. Есть нормальные поселки, но многие и в бараках-времянках ужасных живут. Ведущий спросил - ну кошмар же!
Ответ гениален и многое поясняет в психологии русского быдла: "Ну какой же это кошмар? Вот в коллективизацию у моего отца расстреляли шестерых братьев! Вот это кошмар. А сегодня нам РАЗРЕШАЮТ жить, так что всё хорошо!"
Они, гниды трусливые, в восторге, что власть им, рабам безмолвным, разрешает жить!!!
Это значит, что россияне начали жить лучше, и у них появились излишки органов на продажу.
Чем беднее становятся россияне, тем больше они набирают кредитов!
Звісно витрачає - вона ж толком нічого не робить, тільки нафту і газ з землі качає і продає за долари, чому не витрачати на різний непотріб? Боже зроби так щоб нафта і газ закінчились в Расії або стали дуже поганої якості щоб іх не купували ніде у світі
https://www.youtube.com/watch?v=Z-rk4tR3H7s
6 млн заробитчан это мало? В том числе и в России
К нам на заробитки россияне не приезжают /это вам о чем то говорит /
Люди кто работал в России оформляют там пенсию
Переводят в гривни и неплохо получается
Вот если бы создали в Украине 5 млн. Рабочих мест
Пишут средняя з/п 14 тыс грн
В посёлке 900 жителей и ни у кого нет такой з/п
8 млн пенсионеров получают пенсию меньше 3000 грн
Как они живут /трусы на 2 года - в конце будут одни резинки /
Уровень жизни вот главный аргумент -- сознания
30 лет обещают /пол жизни /,
Один принципы - мы стали жить лучше // кто при власти //