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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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РФ тратит миллионы на фейки о "российском Крыме" и "вражеской Украине" в соцсетях, - Умеров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

РФ тратит миллионы на фейки о "российском Крыме" и "вражеской Украине" в соцсетях, - Умеров

Россия использует TikTok и Instagram, привлекает лидеров мнений и идей для продвижения нарративов о "российском Крыме" и "вражеской Украине". На это ежегодно из бюджета оккупированного Крыма выделяются миллионы рублей по статье расходов "прочие вопросы в сфере СМИ".

Об этом народный депутат Украины Рустем Умеров сказал в Анкаре во время конференции по теме нарушения прав человека и положения крымских татар в оккупированном Крыму, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия продолжает делать все возможное для подавления ненасильственного сопротивления крымских татар в Крыму: пугает, заточает и истязает крымских татар на полуострове. В то же время ведет гибридную массовую информационную войну против Украины. Певцы, актеры, спортсмены, а теперь и блоггеры в TikTok и Instagram, так называемые лидеры идей и мнений, стали инструментами крупной пропагандистской машины Кремля", – сказал Умеров.

По его словам, ежегодно из бюджета оккупированного Крыма выделяются миллионы рублей на продвижение тезисов "российский Крым" и "вражеская Украина", на борьбу с народом и его идеями по статье расходов "другие вопросы в сфере СМИ".

Еще одной серьезной проблемой Умеров считает, что в Украине и за ее пределами "устали от войны, смерти и плохих новостей".

"Каждый пятый житель Украины, то есть 20% населения, не интересуется вопросом Крыма. Нарушениями прав человека на полуострове интересуются лишь 15% тех, кому не безразличны вопросы Крыма. В то же время Кремль выстраивает в Крыму совсем другую повестку дня", - сказал Умеров.

Читайте также: Делегаты Украины поднимают вопрос оккупированного Крыма на каждой встрече политических групп на сессии ПАСЕ, - нардеп "Голоса" Умеров

По его словам, для противодействия агрессору необходимо ежедневно продолжать ненасильственную борьбу на дипломатическом и коммуникационном фронте.

Политик напомнил о последних действиях режима на полуострове по отношению к крымским татарам, в частности о том, что в октябре 2021 года в оккупированном Крыму трижды проводились обыски, произошло 73 задержания и 16 арестов.

Умеров рассказал о содержании политзаключенного Андрея Захтея в неудовлетворительных условиях в карцере симферопольской тюрьмы, являющейся прямым нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Он также напомнил о задержании и содержании адвоката Эдема Семедляева, причиной которого была его профессиональная деятельность, а также о задержании 31 активиста, в т.ч. женщин и детей, журналистов, встречавших его после освобождения.
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Топ комментарии
+12
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12.12.2021 12:21
+8
сьогодні прибацанославний малорос ломаченко вийшов на ринг під прапором Аккерману. без прапору України. надіюсь, наступного разу цей ватнік вийде на ринг з триптихом " гундяєв-путін-сталін", щоб питання про його адекватність більше не зявлялись
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12.12.2021 12:29
+6
Майдан в стране, где люди с улыбкой толкают свой автозак?
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12.12.2021 12:48
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Нехай викидують гроші. Їх у лаптєй як у дурня фантиків.
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12.12.2021 12:11 Ответить
она что то там про сирию еще говорила.как сирия падет (кацапню вместе с асадом выгонят)
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12.12.2021 12:57 Ответить
Правда - перша жертва любої війни !
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12.12.2021 12:15 Ответить
Той, хто прагне її знати- обов'язково дізнається. Всі ж інші - в залежності від обставин, за яких їм буде вона зручніше...
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12.12.2021 12:30 Ответить
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12.12.2021 12:21 Ответить
Майдан в стране, где люди с улыбкой толкают свой автозак?
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12.12.2021 12:48 Ответить
ну красный же...
все будет как в 1917...
история штука цикличная
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12.12.2021 12:56 Ответить
Закон спирали ,все повертається на кругі свая !!!)))
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12.12.2021 13:01 Ответить
Так в 17м не русские же сделали переворот.
А русские рабы имеют просто другие инстинкты.
Недавно смотрел передачу про БАМ сегодня. Есть нормальные поселки, но многие и в бараках-времянках ужасных живут. Ведущий спросил - ну кошмар же!
Ответ гениален и многое поясняет в психологии русского быдла: "Ну какой же это кошмар? Вот в коллективизацию у моего отца расстреляли шестерых братьев! Вот это кошмар. А сегодня нам РАЗРЕШАЮТ жить, так что всё хорошо!"
Они, гниды трусливые, в восторге, что власть им, рабам безмолвным, разрешает жить!!!
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12.12.2021 13:02 Ответить
а кто сказал,что сейчас русских будут о чем спрашивать?
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12.12.2021 13:04 Ответить
Називайте всіх російськомовних русскімі і навпаки і все стане на свої місця.
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12.12.2021 15:08 Ответить
"30 вересня 1999 року в інтерв'ю російській газеті «Коммерсантъ» глава уряду Росії Володимир Путін повідомив, що нової війни з Чечнею не буде і цього ж дня надвечір танкові підрозділи російської армії увійшли на територію Наурського і Шелковського районів Чечні з боку Дагестану та Ставропольського краю."
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12.12.2021 12:21 Ответить
І чого він добився? Так, задушив незалежну Ічкерію, але платить данину чечні. До речі, для моськовії це звично:
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12.12.2021 12:45 Ответить
Великий князь ? Який рабськи платив данину Орді )
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12.12.2021 12:59 Ответить
Проте зелена пліснява краде лярди через "Велике крадівництво" !!! Гібридна війна Московії за Україну триває !!!)))
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12.12.2021 12:22 Ответить
Зелена пліснява агенти впливу *****. Хуженібудіт.
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12.12.2021 12:29 Ответить
Головне -"Лишьби не Порошенко" !!!))))
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12.12.2021 12:35 Ответить
Ось аналітика стану суспільства до виборів Буратіни.
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12.12.2021 12:40 Ответить
Кремлівське гасло "Лишьби не Порошенко" зпрацювало на відмінно і продовжує працювати !!! "Мудрий нарід" обиравши Голобородька ,головне "Лишьби не Порошенко" ,отримав кремлівську лялькову пародію -зелену плісняву !!)))
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12.12.2021 13:00 Ответить
Поборами народа и установление феодализма загоняют страну в нищету.
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12.12.2021 12:42 Ответить
це все відбувадось задовго до окупації, але українська влада намагалась цього не помічати
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12.12.2021 12:27 Ответить
Питання -Чи була та влада українською державною владою ???)))
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12.12.2021 12:32 Ответить
Прошу прощения, Вы довольны тем что налогами давят среднюю прослойку населения и добивают нищих пенсионеров и инвалидов? Власть имущие за 2.5 года умножили доходы, а менты и фискалы садят в тюрьмы простолюдинов и разоряют трудяг. Посаженных в тюрьмы за два года увеличилось на 40% и причем сидят те, кого вынудили идти на преступление чтобы выжить, но не сидит не один прокурор или депутат с олигархом.
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12.12.2021 12:47 Ответить
все вірно, тре вибачатися перш ніж муйню написати
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12.12.2021 12:52 Ответить
Ну да, за один га 1500 грн налога с которого возможно получить прибыль 2500 это ху..., или за авто пустое 25000 грн в год тоже ху..., или из-за того что поборы выше крыши работодатель вынужден увольнять работника т. к. не конкурентно способен и вынужден закрывать бизнес - это тоже ху... За украденную булочку получить 10 лет тюрьмы, а за украденные на разбитых уже дорогах после большой стройки миллиарды посадят инженера, но не мера или примьера это тоже ху... Попросить прощение - это воспитание, а а целовать в зеленую дупу клоуна и вруна - это патология, которая не лечится. "Никому не покланяйтесь кроме как Господу Богу создавшему небо и землю... (Библия) - ну откуда это может знать образованный человек. Вот и бегает народ рабами кричащий: дай нам царя! Посмотрите по сторонам сколько обнищало людей при Зеленском и его командой, какая армия, сколько сидит убогих, но не миллионеров. И не мешало бы поехать в Швецию или Швейцарию и посмотреть как живет народ и как их слуги.
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12.12.2021 13:16 Ответить
Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація !!!! Проблема України у відсутності реальної української державної влади !!))
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12.12.2021 12:56 Ответить
сьогодні прибацанославний малорос ломаченко вийшов на ринг під прапором Аккерману. без прапору України. надіюсь, наступного разу цей ватнік вийде на ринг з триптихом " гундяєв-путін-сталін", щоб питання про його адекватність більше не зявлялись
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12.12.2021 12:29 Ответить
Вас це сильно бентежить?
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12.12.2021 12:31 Ответить
Подобных ломаченков 73 %
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12.12.2021 12:36 Ответить
Так ось хто зробив їх разом! 😁
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12.12.2021 12:43 Ответить
просто це доводить, що спорт внє палітікі
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12.12.2021 12:36 Ответить
ну то для тих, у кого мозг внє чєрєпной коробкі😁
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12.12.2021 12:51 Ответить
Бентежить, бо Ломаченко є публічна людина та приклад для наслідування.
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12.12.2021 15:10 Ответить
Те ж саме можна сказати і про приЗедента. І в даному випадку не можна достаменно стверджувати, що є причиною, а що є наслідком .
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12.12.2021 15:27 Ответить
Миллиарды,миллионы это копейки для ************ Крыс...
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12.12.2021 12:30 Ответить
зато,всякие кургиняны,симоняны,калантаряны и прочие задкацапализяны стали миллионерами
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12.12.2021 12:30 Ответить
я развалю ССср в 1991 году,а мой брат Байден развалит РАБссию через 30 лет после этого...
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12.12.2021 12:33 Ответить
Може це й не зовсім свіжі дані, що, так звана "роССія", щорічно, витрачає 2 мільярди справжніх баксів, на покращення свого іміджу, та обсирання "гейропи", США, та України. Гроші викинуті на вітер, бо з гівна цукерку не зробиш.
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12.12.2021 12:39 Ответить
Тупого алкоголика якутокомыцко-кацапское пока по балде не получит, будет смотреть новости за бутылкой водки и плакаться в песнях "Вставай страна огромная". Вот только продвинутые Масковичи и Питерцы все понимают, а остальное руссько-якутское все страдает и от безделия в пьяном угаре мечтает под видом освободителей идти и нахаляву грабить народы - орда и есть орда. Но как только в плен попадают и трезвеют - просыпается реальность и сожаление. Аж противно как Раша осталась в 19 веке племенем дикарей.
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12.12.2021 12:39 Ответить
Вчера смотрел видос про Куликовскую битву, которой никогда не было...Фейкометы РАБссии с древности Пургу несут...а про польскую Брестскую крепость,про 28 баранов Панфиловцев и прочее дерьмо про Зою Космодемьянскую... то особая Фейковая Туфта на весь мир
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12.12.2021 12:40 Ответить
Россияне всё чаще ищут в Яндексе как продать свои органы.
Это значит, что россияне начали жить лучше, и у них появились излишки органов на продажу.
Чем беднее становятся россияне, тем больше они набирают кредитов!
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12.12.2021 12:46 Ответить
А ШО, их пропитанный чемургесом и тройным одеколоном с боярышником ливер кто-то покупает?
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12.12.2021 13:05 Ответить
Навряд, що хтось буде купувати русскій язик.
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12.12.2021 15:11 Ответить
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12.12.2021 12:46 Ответить
Причем уроды ломанулись в Украину от хорошей жизни и только полные рабы все также едут за копейки гнуть спину на Расссссию. И все также от своей тупости обвиняют украинцев и ненавидят. Если провести аналитику, то 60% бегунов от своих "помощников из раши" заняли должности в прокуратуре, милиции или фискалов - и здесь только грабить людей, но не работать.
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12.12.2021 13:03 Ответить
РФ витрачає мільйони на фейки про "російський Крим" і "ворожу Україну" у соцмережах, - Умеров Джерело: https://censor.net/ua/n3304752

Звісно витрачає - вона ж толком нічого не робить, тільки нафту і газ з землі качає і продає за долари, чому не витрачати на різний непотріб? Боже зроби так щоб нафта і газ закінчились в Расії або стали дуже поганої якості щоб іх не купували ніде у світі
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12.12.2021 12:55 Ответить
Параша хотела стать еврочленом, а стала просто членом }{уйла:
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12.12.2021 13:01 Ответить
Москва предостерегла Республику Мордовию от выхода из состава России Можно так Московию расшатывать
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12.12.2021 13:03 Ответить
Без Вільної Мордовії (Чувашії, Бурятії і т.д. і т.п...) не буде Вільної України.
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12.12.2021 15:13 Ответить
А можно пример какой-то такого фейка про враждебную Украину? Ведь фейк надо чем-то подкреплять. Что Украина прекратила поставки в Крым электричества, воды, продуктов, остановила ж/д и авиасообщение - это фейк?
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12.12.2021 13:09 Ответить
Я порожаюсь, ко мне в дом пришли, ограбили, вынесли все, а когда дом опустел требуют дать воды и еды еще. Мы не захватывали Ростов или Кубань. Чего было лезть в Крым - наш дом? Теперь вместо воды и еды можно Путину насрать и нассать. И это тоже не фейк, а так и будет.
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12.12.2021 13:24 Ответить
Это всё понятно. Ну а что же тогда фейк?
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12.12.2021 13:26 Ответить
И кстати, а что вынесли из Крыма? Вроде всё там как было, так и осталось.
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12.12.2021 13:42 Ответить
Нічого дивного,московія та її населення ворог ізвічний і ті,хто називає їх братами вороги державності України.
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12.12.2021 13:19 Ответить
А зесрань тратит миллиарды на беню
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12.12.2021 13:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3d_xhP0RpmU
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12.12.2021 13:53 Ответить
Баньте. Но это правда.
https://www.youtube.com/watch?v=Z-rk4tR3H7s
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12.12.2021 14:06 Ответить
Особливо в останній час. Я ******** пошаритись на кацапсчих сайтах та потролили кацапів. Зараз так як в 2013-14 роках кацапські тролі дуже активно продвигають фейки, що мовляв, на Украіньє почті всьє маладиє дьєвушки разьєхалісь по європейскім бордєлям, а мужікі лібо воюєт либо в Польше на клубнікьє. Кажу кацапу, яка бляха клубніка зімою? Далі запитую, а чого в багатой расьєі минималка мєньше на 50 баксов чем на ніщєй Украінє? Говоріт, что у ніх мінімалка только для налогов что би мєньшє платіть, а кацапи мовляв харашо живут
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12.12.2021 14:27 Ответить
Откуда сколько дурной желчи
6 млн заробитчан это мало? В том числе и в России
К нам на заробитки россияне не приезжают /это вам о чем то говорит /
Люди кто работал в России оформляют там пенсию
Переводят в гривни и неплохо получается
Вот если бы создали в Украине 5 млн. Рабочих мест
Пишут средняя з/п 14 тыс грн
В посёлке 900 жителей и ни у кого нет такой з/п
8 млн пенсионеров получают пенсию меньше 3000 грн
Как они живут /трусы на 2 года - в конце будут одни резинки /
Уровень жизни вот главный аргумент -- сознания
30 лет обещают /пол жизни /,
Один принципы - мы стали жить лучше // кто при власти //
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12.12.2021 15:26 Ответить
в Бєларуссіі луччє?
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12.12.2021 15:53 Ответить
До речі, зважте на ще одну рашогандонську пропаганду, яку вони намагаються просувати в Україні: вони як можуть підтримують наших довбойобнутих "антиваксєрів" - добре розуміючи що ковідний колапс призведе до катастрофічних наслідків для нашої країни. Натомість у себе в кацападлії вони всіма силами (і навіть їх гундяєвські попадли) пропагують і закликають усіх "ширнутись" спизженою та недоробленою "Астразенекою"(воно ж "спутнік-V").
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12.12.2021 17:16 Ответить
 
 