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Новости Политика Украины
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МВД (9221) Донецкая область (7123) Бутусов Юрий (3905) блокпост (267) Резников (1167) Гогилашвили (75)

По закону, заместителю министра МВД Гогалишвили по статусу не предусмотрены бронеавтомобили и личная охрана, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

По закону, заместителю министра МВД Гогалишвили по статусу не предусмотрены бронеавтомобили и личная охрана, - Бутусов

Кроме незаконного и опасного поведения заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили на блокпосту "Долина", не менее скандальным является наличие у него бронированных машин и охраны. Согласно закону, Гогилашвили не предусмотрены по статусу бронеавтомобили и личная охрана.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Однако, по данным источников Цензор.Нет, вот эти загадочные люди в чёрном - охрана скандального замминистра МВД, это шестеро военнослужащих, офицеров спецназа Главного управления разведки Министерства обороны, воинская часть 2245. Наши источники сообщают, что на видеозаписи узнают лица офицеров ГУР МО Петра М. и Михаила Я", - пишет Бутусов.

"Но не менее резонансно, что по данным источников в ГУР МО, для передвижения Гогилашвили используется бронеавтомобиль, предоставленный посольством США для обеспечения безопасности сотрудников военной разведки Украины, и конкретно эта Тойота перевозила ранее командира спецназа ГУР МО Юрия Семенюка - того самого разведчика, который выступил недавно по Вагнергейту с разоблачением о наличии российских "кротов" в офисе президента, и которого уволили после провала спецоперации по захвату вагнеровцев", - добавляет Бутусов.

"На каком основании замминистра МВД использует для обеспечении своих поездок спецтранспорт военной разведки, почему Гогилашвили охраняют офицеры спецназа Минобороны? У МВД есть свои задачи, свой транспорт, своя охрана. Либо эти люди на видеозаписи и эта машина уже не числятся в ГУР МО? Предоставление охраны и машин Гогилашвили может быть прямым нарушением закона - или он одновременно тайный спецагент, выполняющий диверсии в российском тылу?" - поднимает вопрос журналист.

Он также убежден, что министр обороны Алексей Резников обязан дать объяснение, использовались ли военнослужащие ГУР МО и машины для перевозки Гогилашвили.

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"Если да, то должно быть проведено служебное расследование о законности таких действий в пользу замминистра МВД", - резюмирует Бутусов.

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.
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Топ комментарии
+66
Хорошие у Зели друзья, кумовья и кореша. Трухин, Тищенко, Корявченков, Мецгер, Тимошенко и это быдло. Дерьмо из 90-х не просто всплыло, оно стало властью.
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12.12.2021 13:39
+41
Пане Бутусов Юрій! Ви все правильно написали - це злочин, коли одного сраного чинушу, наближеного до влади завдяки дружині чи співмешканці, в туристичній поїздці до зони АТО супроводжує група офіцерів спецназу воєнної розвідки України. В результаті їм ніколи воювати чи проводити спецоперації... До речі, поцікавтеся вищою освітою пана Гогіашвілі, Вас чекає чергове здивування...
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12.12.2021 13:49
+40
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12.12.2021 13:52
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ГОЛАЯ СТАТИСТИКА И НИ КАКОГО АНТИСЕМИТИЗМА.
Сравните: население США составляет 200 миллионов, из которых 6 миллионов - евреи. То есть 3 процента. И соответственно - 26 депутатов Конгресса. Население же Украины - 47 миллионов. Евреев в Украине чуть больше 100 тысяч (уточняю: по данным последней переписи населения - 103,6 тыс., по данным Международного еврейского центра «Мигдаль» - 90 тысяч. - Э.Х.).

Недотягивает даже до 0,2 процента от общего количества граждан страны.

И как минимум 150 представителей этого этноса решает судьбу остальных 99,98 % живущих в Украине.
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12.12.2021 16:49 Ответить
Нарко і їх дилери захопили владу.
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12.12.2021 14:37 Ответить
Ні дня без зелених" зашкварів",а наша хлопці молодці, дяка їм, вони виконують свої обовязки, а не потакають такому бидлу якого "потрібно знати , вочевидь в "табло"....
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12.12.2021 14:42 Ответить
Быдло кабацкое у власти
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12.12.2021 14:44 Ответить
По закону, заместителю министра МВД Гогалишвили по статусу не предусмотрены бронеавтомобили и личная охрана, - Бутусов Источник: https://censor.net/ru/n3304759

=============
про узурпацию власти разве никто не слышал? Или узурпация бывает в любой стране кроме Украины?
А ещё все удивляются, почему Украина самая богатая в Европе, а население самое нищие, а ведь нищее население, потому что оно тупое. Власть выбирает за кило сахара, пару кило гречки, за сериал, по приколу...
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12.12.2021 14:44 Ответить
Тупые и серливые
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12.12.2021 14:50 Ответить
Эм, так зачем выдают, то что ему не положено....те что выдают не в курсе?
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12.12.2021 14:48 Ответить
В курсе. Ну и что вы им сделаете? Когда вся власть в руках одной банды.
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12.12.2021 15:04 Ответить
Если только «вату катать» конечно ничего не сделаеш
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13.12.2021 08:15 Ответить
раз нарiд выбрал себе зебiльную владу - пусть теперь наслаждается. гопота во всей красе. а кто в курсе, что с отставкой г-на еръмака - пошумели и в будку ?
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12.12.2021 14:50 Ответить
Первым об осторожном поступке Митрича узнал гражданин Гигиенишвили и сейчас же истолковал его по-своему. Он подступил к Митричу в коридоре и, схватив его за грудь, угрожающе сказал: - Поджечь всю квартиру хочешь? Страховку получить хочешь? Ты думаешь, Гигиенишвили дурак? Гигиенишвили все понимает!
(С) Золотой теленок
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12.12.2021 14:51 Ответить
Неправда! У нас все агенты ФСБ ездят на бронированных автомобилях и с охраной!))
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12.12.2021 14:51 Ответить
Скільки ж ця вся сволота коштуе нам,і в яких окопах вона буде,раптом що!?
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12.12.2021 15:03 Ответить
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12.12.2021 15:06 Ответить
а если это КОЛУМБИЙСКАЯ МУКА высшего сорта , то можно !!!! )))))
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12.12.2021 15:09 Ответить
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12.12.2021 15:12 Ответить
а хуцпа ?
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12.12.2021 15:53 Ответить
Видно, Гоги "посвященный" недаром утянул автомобиль ГУР, авто же на номерах прикрытия да и охрана ГУРовская, кроме Гоги возит по Киеву и дивулю из офиса поца. После покушения на Зефира, кокс стали возить в броне - и к смеху, американской, Во дают черти, хохотуны и приколисты с кротофермы на Банковой
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12.12.2021 15:34 Ответить
А за что Зеленский этого кремлёвского подонка орденом наградил? Призываю прессу разобраться....
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12.12.2021 15:57 Ответить
"За самовідданість і високий професіоналізм, виявлені у справі боротьби зі злочинністю, сумлінне та бездоганне служіння Українському народові."
Учитесь. Вот как надо работать. Человек за 6 месяцев работы проявил такие качества. а тут всю жизнь работал, не то, что ордена, пенсию нормальную не заработал. Грамот, правда, немерено, вплоть до министерских.
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12.12.2021 23:54 Ответить
Кстати, Зеленский призывает Монастырского уволить этого "зам.министра", а незаконный орден должен забрать сам Зеленский. Интересно, кто наградной лист готовил и какая там аргументация, или это тоже "військова таємниця"?
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12.12.2021 23:57 Ответить
один зашквар тягне за собою всі інші - і так по кругу ..., і виявляеться що така система е все прогнившою...- то в яке ЕС та НАТО ...
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12.12.2021 16:43 Ответить
по поводу назначения Буданова на высокую должность в разведке у меня тоже есть много вопросов. Якобы неудачное покушение на него, странным образом оказалось для него лифтом по служебной лестнице на одну из самых ключевых должностей.... Как Буданов вел себя в деле "вагнеровцев" -- это уже следующий кейс.... И теперь в инцинденте с замминстром -гражэданином рф , снова фигурируют подчиненные Буданова.... Все очень странно....
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12.12.2021 17:43 Ответить
Буданов провёл неудачную операцию по подрыву газопровода в Крыму, в результате которой несколько человек попало в плен. Власть считает эту операцию удачной.
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12.12.2021 21:17 Ответить
Раніше ці автомобілі возили наших розвідників , які знищували рашинських вбивць і окупантів на нашій землі ,
а сьогодні вони перевозять російських агентів , які співпрацюють із Зебілом 😡
Я в шоці 😠
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12.12.2021 18:15 Ответить
На Банковій знаходяться агенти кремля , або ще можна назвати , кротофермою на чолі із Зе
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12.12.2021 18:23 Ответить
ну грузины у нас просто в авторитете , своих маловато будет
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12.12.2021 19:39 Ответить
КЛОНЫШВИЛИ - ОБЩЕЕ НАЗВАНИЕ ЧИНОВНИКОВ, ДРУЗЕЙ И ОКРУЖЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО!
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12.12.2021 23:56 Ответить
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