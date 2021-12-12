По закону, заместителю министра МВД Гогалишвили по статусу не предусмотрены бронеавтомобили и личная охрана, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кроме незаконного и опасного поведения заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили на блокпосту "Долина", не менее скандальным является наличие у него бронированных машин и охраны. Согласно закону, Гогилашвили не предусмотрены по статусу бронеавтомобили и личная охрана.
Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Однако, по данным источников Цензор.Нет, вот эти загадочные люди в чёрном - охрана скандального замминистра МВД, это шестеро военнослужащих, офицеров спецназа Главного управления разведки Министерства обороны, воинская часть 2245. Наши источники сообщают, что на видеозаписи узнают лица офицеров ГУР МО Петра М. и Михаила Я", - пишет Бутусов.
"Но не менее резонансно, что по данным источников в ГУР МО, для передвижения Гогилашвили используется бронеавтомобиль, предоставленный посольством США для обеспечения безопасности сотрудников военной разведки Украины, и конкретно эта Тойота перевозила ранее командира спецназа ГУР МО Юрия Семенюка - того самого разведчика, который выступил недавно по Вагнергейту с разоблачением о наличии российских "кротов" в офисе президента, и которого уволили после провала спецоперации по захвату вагнеровцев", - добавляет Бутусов.
"На каком основании замминистра МВД использует для обеспечении своих поездок спецтранспорт военной разведки, почему Гогилашвили охраняют офицеры спецназа Минобороны? У МВД есть свои задачи, свой транспорт, своя охрана. Либо эти люди на видеозаписи и эта машина уже не числятся в ГУР МО? Предоставление охраны и машин Гогилашвили может быть прямым нарушением закона - или он одновременно тайный спецагент, выполняющий диверсии в российском тылу?" - поднимает вопрос журналист.
Он также убежден, что министр обороны Алексей Резников обязан дать объяснение, использовались ли военнослужащие ГУР МО и машины для перевозки Гогилашвили.
"Если да, то должно быть проведено служебное расследование о законности таких действий в пользу замминистра МВД", - резюмирует Бутусов.
Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.
После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.
Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.
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Сравните: население США составляет 200 миллионов, из которых 6 миллионов - евреи. То есть 3 процента. И соответственно - 26 депутатов Конгресса. Население же Украины - 47 миллионов. Евреев в Украине чуть больше 100 тысяч (уточняю: по данным последней переписи населения - 103,6 тыс., по данным Международного еврейского центра «Мигдаль» - 90 тысяч. - Э.Х.).
Недотягивает даже до 0,2 процента от общего количества граждан страны.
И как минимум 150 представителей этого этноса решает судьбу остальных 99,98 % живущих в Украине.
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про узурпацию власти разве никто не слышал? Или узурпация бывает в любой стране кроме Украины?
А ещё все удивляются, почему Украина самая богатая в Европе, а население самое нищие, а ведь нищее население, потому что оно тупое. Власть выбирает за кило сахара, пару кило гречки, за сериал, по приколу...
(С) Золотой теленок
Учитесь. Вот как надо работать. Человек за 6 месяцев работы проявил такие качества. а тут всю жизнь работал, не то, что ордена, пенсию нормальную не заработал. Грамот, правда, немерено, вплоть до министерских.
а сьогодні вони перевозять російських агентів , які співпрацюють із Зебілом 😡
Я в шоці 😠