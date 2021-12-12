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Новости Политика Украины
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гражданство (1280) Россия (91213) Гогилашвили (75)

Замминистра МВД Гогилашвили имеет действующий паспорт гражданина РФ и российский ИНН, - Центр журналистских расследований. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Замминистра МВД Гогилашвили имеет действующий паспорт гражданина РФ и российский ИНН, - Центр журналистских расследований. ФОТО

Заместитель Министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили имеет действующий паспорт гражданина Российской Федерации и индивидуальный налоговый номер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ.

Александр Гогилашвили получил паспорт гражданина Российской Федерации (номер 6004531705) 12 ноября 2003 года в Ленинском районе Ростова-на-Дону.

Также он имеет действующий индивидуальный налоговый номер РФ 616404621705. Информация подтверждается базой данных Федеральной налоговой службы РФ.

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Замминистра МВД Гогилашвили имеет действующий паспорт гражданина РФ и российский ИНН, - Центр журналистских расследований 01

Официальная база данных Федеральной налоговой службы РФ при поиске предоставляет данные лишь действующих паспортов граждан РФ и их личных налоговых номеров.

Выход из гражданства РФ или лишение его осуществляется на основании соответствующего Указа президента России.

Блогер и бывший нардеп Борислав Береза в своем telegram-канале также обнародовал информацию о том, что у А.Гогилашвили действующий российский загранпаспорт, выданный в 2012 году. По некоторым данным, Гогилашвили находится в Украине с 2010 года, так что российский загранпаспорт он получал уже в украинский период своей биографии.

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Замминистра МВД Гогилашвили имеет действующий паспорт гражданина РФ и российский ИНН, - Центр журналистских расследований 02

Согласно официальной биографии Александра Гогилашвили на сайте МВД, он родился 26 декабря 1973 года в Грузии. По данным из открытых источников, долгое время работал в России. В частности, являлся помощником Николая Валуева, депутата Государственной думы России от партии "Единая Россия".

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В 2014 году Николай Валуев входил в "депутатский десант" российских парламентариев, доставленных в Крым в день захвата Верховного совета АРК для агитации за референдум и присоединение Крыма к РФ. Депутаты Госдумы Н. Валуев, В. Терешкова, С. Миронов и А. Журавлев выступали на митингах перед Севастопольской городской администрацией и на площади Нахимова, вели агитацию в СМИ.

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.
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Топ комментарии
+95
рузьке бидло-зам міністра. зєля такі лох.
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12.12.2021 13:58
+72
Судимый чувак, получивший в возрасте 47 лет фальшивое образование, зам министр полиции ...
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12.12.2021 14:01
+56
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12.12.2021 14:00
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Страница 3 из 3
Мало нам агента фсб Єрмака, тут ще один кацап у владі на черзі
ЛЮДИ ЯКІ ГОЛОСУВАЛИ ЗА зеленського - ВИ В ЗАХВАТІ ВІД СВОЄЇ
ПРИП*ЗД*НОСТІ ?
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12.12.2021 19:03 Ответить
Почему-бы не сделать криминальную статью по которой госужащий Украины имеющий второе гражданство-автоматически получает 10 лет тюрьмы?
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12.12.2021 19:03 Ответить
Хотя бы за российское.
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12.12.2021 21:29 Ответить
Интересно:а у Зеленского есть российский паспорт?
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12.12.2021 19:04 Ответить
А прічьом тут Зеленскій?

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13.12.2021 07:54 Ответить
Зеленский создаёт новую политическую традицию. Создаёт впервые. Впервые после 30 лет коррупции. Наступает мгновенная реакция высшей власти на негативные проявления

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13.12.2021 09:35 Ответить
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13.12.2021 10:30 Ответить
Вы до сих пор сомневаетесь?
"Тогда мы идём к Вам!" (с)
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13.12.2021 09:12 Ответить
зебараны зробылы разом це кубло кремлевских шпионов во главе с нелохом 42
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12.12.2021 19:31 Ответить
Всё нормально,граница на замке!
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12.12.2021 19:34 Ответить
Если пропесочить все политические партии и чиновников,людей с российским гражданством пруд пруди,многие ведут бизнес в России и не как совладельцы а на прямую и вы все это знаете,так что не надо кривить душой и округлять глаза.
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12.12.2021 19:40 Ответить
Лох, тобі нагадати, коли востаннє, до клоуна, держчиновники високого рангу були з російськими паспортами?
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13.12.2021 07:03 Ответить
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12.12.2021 19:43 Ответить
Охреневшее черножопое., которое прикинулось Украинцем.
В Ростов!!!
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12.12.2021 19:53 Ответить
Каацапи у нас ,як риба в воді,головне не хамить на камеру!
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12.12.2021 20:48 Ответить
мордорское хамское быдло на руководящих постах, и почему мы не в НАТО ?
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12.12.2021 20:56 Ответить
Не сумнівався, що якщо покопати то і в блазня двоголовий орел знайдется..
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12.12.2021 21:13 Ответить
Орел у нього навряд знайдеться , а от двоголова курка точно є у Лєнкі-ополчєнкі. Без неї вона б не змогла переоформити та оплачувати комуналку за хороми у окупованому Криму в Лівадії
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13.12.2021 02:19 Ответить
Ну це вже *** вооще!
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12.12.2021 21:32 Ответить
На самом деле это монастырский подбирает такие кадры и выгнать надо его.
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12.12.2021 21:53 Ответить
Олександр Бригинець


@bryhynets

·
6 ч



Яка ж у Зеленського чуйка на мерзотників! Він у цілому натовпі вміє знайти найгіршого! І призначити!
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12.12.2021 21:56 Ответить
****, вот так Путлер и разваливает страну, я ж говорю путлдером все пороблено. завод развалился, знчит гдето путлера ******* сидит. Нет конкурентных товаров, так значит такие твари убивают отрасль . В сильпо сыр украинский 420 гривень , твою мать, бри французский 200, польский 220. гайда от 180. ну я же не идиот хоть и патриот
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12.12.2021 21:57 Ответить
Драсти....А в армии "наваросии" он не воевал часом? Одно понятно- парень подходящий! Еще один факт подтверждающий очевидное....гаер не прикрывает предателей ,он их возглавляет!
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12.12.2021 21:59 Ответить
Расстрелять гада! Это бы помогло Украине
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12.12.2021 22:03 Ответить
Ужасные времена вернулись. Времена януковича во всей красе. Порох вернис
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12.12.2021 22:15 Ответить
Барыга вернись!
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12.12.2021 22:17 Ответить
сопля УЗБАГОЙСЯ!
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12.12.2021 23:49 Ответить
Барига зараз при владі, дякуючи лохам на кшталт тебе.
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13.12.2021 07:06 Ответить
При зеленном чучеле, вся верхушка власти такая, как гогилашвили, все агенты руSSни, убийц украинцев, чего взять няньку зе_Никчемности ермака_Козяря_Михайлова_Лолиту, а еще есть демченко, двуликий анус татаров-портнов и прочая, прочая, прочая...........
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12.12.2021 22:16 Ответить
А по желанию какого "найвеличнейшего гения современности" назначили на должность зам. министра МВД человека - гражданина РФ, за всю жизнь проработавшего воспитателем в детсаду и соцработником, без высшего образования???!!!
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12.12.2021 22:50 Ответить
звичайнe хлєбало. у Арахамiя i то бiльш примiтний
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12.12.2021 22:53 Ответить
Краще перестрахуватись і публічно розстріляти.
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12.12.2021 23:07 Ответить
М Р А З Ь !!!!!!!! А еще и зам министра
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12.12.2021 23:59 Ответить
А що означає відсторонення від роботи? Де таке в КЗпП? Це відпустка, чи відпустка без збереження заробітної плати, чи прогул із збереженням заробітної плати?
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13.12.2021 00:07 Ответить
какаяразніца!
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13.12.2021 08:14 Ответить
Сразу бросилась в глаза неадекватность поведения этого человека по отношению к патрульному. Нормальный профессионал повел бы себя спокойно по отношению к условному подчиненному, а после бы произнес, что-то из серии, "Молодец, служивый! Хорошо службу несешь! Надо тебя премией отметить!))))) (ну, обещать ведь не значит жениться)". И поехал бы дальше...Но....Тут, было что-то другое. Скорее всего у страха глаза велики. Возможно в машине перевозилось что-то нелегальное....
А если это так, то....как говорится , "лучшая защита - это нападение". В такой парадигме, конечно индивид должен пихать под нос корочки))))))))))))))))))
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13.12.2021 00:45 Ответить
Навіть при Бандюковичу такого хмиздєца не було.
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13.12.2021 02:14 Ответить
Було!
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13.12.2021 08:16 Ответить
73% малоросам норм.
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13.12.2021 04:34 Ответить
Так все таки , вопрос к кадровикам, если они тут есть , как это Чмо прошло кадровую комиссию
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13.12.2021 04:37 Ответить
И вопрос к Украинцам назовите хоть одного украинца , находящегося во власти в Грузии ,или в Армении , я хочу услышать хоть одну украинскую фамилию Саакошвили не в счёт
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13.12.2021 04:41 Ответить
черговий факт, що "українська" влада КИШИТЬ КАЦАПАМИ!!!
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13.12.2021 04:55 Ответить
при комуністах був особий відділ КГБ ,усіх громадян на допуск до роботи в державних установах та на режимних підприємствах.Цікаво виходить,що СБУ у нас працює на Росію-забороняють в,їзд артистам,а люди з одіозною біографією і паспортом рашки призначаються замміністра МВС
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13.12.2021 06:28 Ответить
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13.12.2021 08:00 Ответить
Чий Крим ?
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13.12.2021 08:39 Ответить
ПРИЕХАЛИ...
Слуги кремлевского народа?
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13.12.2021 08:20 Ответить
зеленский с Патрушевым в Омане встречался? Встречался.
Вот и последствия той встречи -- внедрение кацапских агентов в правительство Украины.
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13.12.2021 09:13 Ответить
х-м по губам сбу
баканов своих не сдаст
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13.12.2021 09:29 Ответить
Гогілашвілі не прсто має російське громадянство, а ще є старшим офіцером їхньої розвідки. І всі ці реабілітаційні центри для наркоманів та алкоголікив створювалися на московські гроші за підтримкою РПЦвУ ще 12 років тому саме для виховання слухняного контингенту для майбутніх спецоперацій у нас в тилу.
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13.12.2021 09:47 Ответить
Все оточення "зеленого членограя" зашкварене з кацапськими паспортами. Журналісти, коли ви здогадаєтесь пробити "членограя" на предмет російського громадянства? Коли вій його позбувся? І чи позбувся?
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13.12.2021 09:54 Ответить
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13.12.2021 10:23 Ответить
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