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Новости Политика Украины
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Ильенко (207) МВД (9221) Донецкая область (7123) блокпост (267) Гогилашвили (75)

Поведение Гогилашвили на блокпосту – признак самодура, которому даже власть консьержа в подъезде давать категорически нельзя, – экс-нардеп Ильенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Поведение заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили на блокпосту в Донецкой области - позорное и жалкое.

Об этом пишет в Фейсбуке экс-нардеп Андрей Ильенко, передает Цензор.НЕТ.

"Феерическая история. Началось все с того, что заместитель министра внутренних дел Гогилашвили устроил жалкую истерику на одном из блокпостов в Донецкой области. Потому что, видите ли, солдаты исполнили свой долг, остановили его мини-кортеж на блокпосту и вообще, проявили недостаточное чинопочитание. Здесь целый замминистра МВД, а его даже в лицо не знают! Это было позорное шоу, с матом и даже распусканием рук - видео все могут посмотреть", - напоминает он.

"Хамить и болезненно "самоутверждаться" за счет людей, которые не могут в силу обстоятельств ответить тебе на равных - это гарантированный признак самодура и мудака, которому не только должность замминистра МВД, а даже власть консьержа в подъезде давать категорически нельзя", - добавляет Ильенко.

По его словам, это только начало. Гогилашвили добился своего — его персоной наконец кто-нибудь заинтересовался. И даже поверхностное исследование выявило:

— он был (а возможно до сих пор является) гражданином РФ;

— судимый за подделку документов;

— был связан (по информации ряда СМИ — работал помощником) с российским шовинистом и единороссом Валуевым;

— диплом о высшем образовании получил в 2019 году (в возрасте 46 лет), только перед назначением на должность замминистра;

— его жена – личная помощница Зеленского со времен Квартала. И это едва ли не единственное объяснение стремительного карьерного роста никому не известного Гогилашвили сразу после прихода Зеленского к власти.

"Вот такие люди руководят нашим государством. И это жесть", - резюмировал Ильенко.

Поведение Гогилашвили на блокпосту – признак самодура, которому даже власть консьержа в подъезде давать категорически нельзя, – экс-нардеп Ильенко 01
Поведение Гогилашвили на блокпосту – признак самодура, которому даже власть консьержа в подъезде давать категорически нельзя, – экс-нардеп Ильенко 02

Поведение Гогилашвили на блокпосту – признак самодура, которому даже власть консьержа в подъезде давать категорически нельзя, – экс-нардеп Ильенко 03

Поведение Гогилашвили на блокпосту – признак самодура, которому даже власть консьержа в подъезде давать категорически нельзя, – экс-нардеп Ильенко 04

Поведение Гогилашвили на блокпосту – признак самодура, которому даже власть консьержа в подъезде давать категорически нельзя, – экс-нардеп Ильенко 05
Поведение Гогилашвили на блокпосту – признак самодура, которому даже власть консьержа в подъезде давать категорически нельзя, – экс-нардеп Ильенко 06

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретарше президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.
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Топ комментарии
+43
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12.12.2021 14:20
+42
Питання перше, якого хера цей "заступник" їде на окуповану територію? Питання друге, чому людина, яка виконує службові обовязки на посту виправдовується перед різним чмом, що соплі бульбами пускає? Питання третє, чому державний службовець розмовляє в Україні на рюсськом язіке? І четверте, якби я був на посту, на місці цього хлопчини, то в той же вечір в новинах було повідомлено, що заступник міністра здійснив напад на пост і під час нападу був застрелиний, а далі б я відповів.... Хто зна що та криса везла на окуповані території. А може за цей час поки він пальці веєром розтавляв через блок пост пройшла зброя чи вибухівка чи терористи? Негайно звільнити, забрати громадянство і відправити додому ********* збирати. Ти подивися шось воно з себе воображає! Чомусь в нашій Україні "керують" всі тільки не українці. Так не має бути. Це потрібно змінити!
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12.12.2021 14:20
+31
Быдло это НЕМЕДЛЕННО АРЕСТОВАТЬ и работать с ним по полной похоже ,вражина настоящая ...
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12.12.2021 14:19
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Быдло это НЕМЕДЛЕННО АРЕСТОВАТЬ и работать с ним по полной похоже ,вражина настоящая ...
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12.12.2021 14:19 Ответить
Ніззя. Він постачав кокс.
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12.12.2021 14:53 Ответить
Питання перше, якого хера цей "заступник" їде на окуповану територію? Питання друге, чому людина, яка виконує службові обовязки на посту виправдовується перед різним чмом, що соплі бульбами пускає? Питання третє, чому державний службовець розмовляє в Україні на рюсськом язіке? І четверте, якби я був на посту, на місці цього хлопчини, то в той же вечір в новинах було повідомлено, що заступник міністра здійснив напад на пост і під час нападу був застрелиний, а далі б я відповів.... Хто зна що та криса везла на окуповані території. А може за цей час поки він пальці веєром розтавляв через блок пост пройшла зброя чи вибухівка чи терористи? Негайно звільнити, забрати громадянство і відправити додому ********* збирати. Ти подивися шось воно з себе воображає! Чомусь в нашій Україні "керують" всі тільки не українці. Так не має бути. Це потрібно змінити!
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12.12.2021 14:20 Ответить
Не "рюсскій язік", а державна мова Російської Федерації.
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12.12.2021 14:29 Ответить
То есть виноват украинский полицейский, который добросовестно выполнял свои обязанности на КПП? Ни это быдло с рашистским гражданством, которого назначил зеледент, всегда действующий по указаниям рашистского агента Дерьмака? Ну да, все же полицейские в курсе новейших событий на зелимпе нашей страны....
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12.12.2021 15:49 Ответить
Ти дебіл. І це не запитання.
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12.12.2021 15:51 Ответить
А ты просто Эдик, причем совковый пенс. Вас видно по вашей тупой совковой вони за километра три.
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12.12.2021 16:08 Ответить
Перечитайте текст, на который отвечаете!
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12.12.2021 17:38 Ответить
Питання друге, чому людина, яка виконує службові обовязки на посту виправдовується перед різним чмом, що соплі бульбами пускає?

Перечитал. И что?

Еще раз, проверять документы согласно обязанностям начал полицейский, и в чем он неравильно действовал?
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12.12.2021 17:44 Ответить
Речь идет о том, почему должен оправдываться полицейский? Чтобы понять суть вопроса, наверное нужно было смотреть видео. И вот там как раз было что-то типа: "Ты что, холоп, барина не признал?". Об этом и говорим. В цивилизованной стране этого зам министра скорей всего уложили бы мордой в болото, а у нас вряд ли бы с ним что-то сделали, если бы оно не попало на видео.
Пересмотрите, если не поняли о чем речь
https://www.youtube.com/watch?v=ITIkKJIjVN4
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13.12.2021 00:45 Ответить
Ваше "скорей всего" только убеждает меня в том, что реформа полиции так и не состоялась, несмотря на все усилия. Вы не поняли о чем речь. Вместо совкового "боец, да ты уху ел, и я тебе трое суток губы устрою". Замминистру стоило всего-навсего показать свою машину и указать на недостатки при ее досмотре.
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13.12.2021 01:03 Ответить
У МЕНЯ ОДИН ВОПРОС ---ПОЧЕМУ НА БЛОК ПОСТУ УЧИТЫВАЯ ПРИФРОНТОВУЮ ТЕРРИТОРИЮ ЭТОГО ГРУЗИНЯТСКОГО УБЛЮДКА ТУПОГО КОЗЛА УРКУ ГРАЖДАНИНА РОССИИ ОБЕЗЬЯНУ ПРОСТО В УПОР НЕ РАССТРЕЛЯЛИ ВМЕСТЕ С ЕГО ТАКОЙ ЖЕ НАГЛОЙ ГРУЗИНСКОЙ ОХРАНОЙ??????а потом не сохли весь его мини бандитский выезд типа с ДРУГОЙ СТОРОНЫ ПРИЛЕТЕЛО ШОСЬ ТАКОЕ КАК говориться не...уй шастать....
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12.12.2021 17:58 Ответить
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12.12.2021 14:20 Ответить
Одни и те же, лох єто судьба.
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12.12.2021 16:17 Ответить
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12.12.2021 16:53 Ответить
Та и диплом об образовании наверняка купил во Львове.
Вряд-ли "однокурсники" его хоть раз видели)))
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12.12.2021 14:24 Ответить
тільки по цьому питанню - дипломи ВИШів, повинно бути окреме провадження - там багато чого розкрутиться...., але буде як завжди - наживуться оні ( слідчі - адвокати рішали - лже мантійці ) знову та по -кругу....
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12.12.2021 16:52 Ответить
Уборщик в подьезде, его потолок.
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12.12.2021 14:27 Ответить
И не только его.
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13.12.2021 00:13 Ответить
Треба вимагати від зеленського пояснень. Яким чином кримінальний елемент з росіским громадянством і липовим дипломом з права отримав високу посаду - аж заступника міністра !!!
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12.12.2021 14:31 Ответить
Но там больше половины имеют тесные связи или с криминалом или с ФСБ, но, чаще, и с теми и другими. Может, легче поменять страну
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12.12.2021 14:33 Ответить
Вы абсолютно правы. Но, нам надо ещё узнать, за какие геройства это чмо залётное удостоено ордена? Зеленский таким образом расплачивается со своей "помощницей" - сосулькой?
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12.12.2021 16:16 Ответить
Аваков значит вобще ни при чем ?
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12.12.2021 16:17 Ответить
Луценко посадили за то что он водителя назначил, а зебил заминистров назначает и как с гуся вода.
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12.12.2021 19:15 Ответить
Типичный ставленник Зеленского. Или остальные его креатуры чем- то отличаются??
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12.12.2021 14:34 Ответить
помощник боксера
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12.12.2021 14:34 Ответить
одно хорошо - минус 10% говнорейтинга говнопреза...
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12.12.2021 14:39 Ответить
та ну рeйтинг падає iзза нeвiдмiнeного мовного закона - так вважає бужанський
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12.12.2021 22:50 Ответить
Хотелось бы услышать за какие заслуги это гавно получило от Клована орден "За заслуги". ЗЫ: Ипаный цЫрк...
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12.12.2021 14:54 Ответить
Может за поставку качественного кокса? Это как предположение...
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12.12.2021 15:54 Ответить
"...якого хера цей "заступник" їде на окуповану територію?" - вибачте, але де йшла мова про те, що воно їхало на окуповану територію?
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12.12.2021 14:56 Ответить
скоро все розкажуть ...
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12.12.2021 16:55 Ответить
А що, він один там такий? Жлобсько-КГБ-істьска виучка - називати підлеглих (і всіх, хто "нижче") на "ти" - такому спеціально навчають, щоб "апускать" того, з ким розмовляєш. Вони всі однакові, включно з при3.14159здентом.
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12.12.2021 15:18 Ответить
Іллєнко зі Свободи дууууже обережно. Суто в свободівському стилі. Не те, що в часи Порошенка, коли майже щодня провадили якісь гучні акції проти тодішньої влади. Зараз всі "свободівці" ніби повсир@лися
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12.12.2021 15:18 Ответить
Тут до кримінальноі відповідальності треба притягнути не тільки цього агента ,а і Авакова згадаймо які кадри пороставляв ,Дайдей кримінальний авантюрист очолив киівську поліцію ,недоумок ківа відділ по боротьбі з наркоторгівлею ,такий агент російський Коротких (боцман) очолив нац. корпус який теж контролював Авака і він ніби ні при чому знову хоче у владу під новою вивіскою.
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12.12.2021 15:24 Ответить
А хто виховав міністра Авакова?
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12.12.2021 16:23 Ответить
всі ми - своею безвідповідальністью за....
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12.12.2021 16:57 Ответить
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12.12.2021 15:46 Ответить
это когда при полномочиях, брониках авто и охране спецуры ....- в жизни при обычных оно вот это


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12.12.2021 17:02 Ответить
Це "надмірна емоційність"
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13.12.2021 00:15 Ответить
конс'єржка казала, шо йому в під'їзді давать ніззя
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12.12.2021 15:52 Ответить
очень сложно понять... иногда просто невозможно в этом адском беспределе !!!
простое уважающее себя предприятие прежде чем принять на не самую ответственную должность проверяет кандидата, чтоб не получить сюрприз в его биографии... а тут ???? а тут ????
понимаете теперь, как это зеленое болото засасывает Украину, похеривая всё под слоем дерьма - доверие, честь, совесть, уважение, патриотизм... имидж Украины, в конце концов...
карусель зашкваров набирает шальные обороты....
тошнит уже...
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12.12.2021 15:56 Ответить
Но зато: "Байден, почему мы не в НАТО?"
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13.12.2021 00:16 Ответить
На месте зеленского я бы проверила всех ,кто у власти до седьмого колена .Уверена ,таких гогищвили во власти полно,которые без высшего образования,без опыта работы за 2 года сделали такой рывок в карьере на ровном месте. Можно же повзрослеть уже зеленскому. У меня дядя генер.директор крупного предприятия уже 20 лет,но у него закон -никого даже дворником не брать на работу из своего круга-детей, родни,друзей,кумов и т.д. Они предадут и подставят,когда ты этого не ожидаешь. И это неписанный закон - своих не брать туда,где работаешь сам.
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12.12.2021 16:10 Ответить
Как говорил :" Девочку в обиду не дам (о Мендель), со мной пришел, со мной и уйдет (о Ермаке)".
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13.12.2021 00:19 Ответить
100%! Вопрос как он там оказался?! И сколько зебильониш еще торчков привел во власть.
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12.12.2021 16:15 Ответить
Вопрос как он там оказался?!

===========

Мудрый нарид выбрал в 2019 году
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12.12.2021 17:15 Ответить
Так он же расийский наркобарига, зебильониш совсем окуел
https://m.youtube.com/watch?v=V5fXdElD0ug
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12.12.2021 19:05 Ответить
Мудак!
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12.12.2021 16:17 Ответить
Грузинская кровь у гоги,как и у всех грузин, сыграла злую шутку. Несдержанность,ярость,эмоциональность, высокое самомнение и значимость...ну и дурость. так спалиться за полчаса -это надо быть полным идиотом.Патрульных наградить.Гоги уволить и начать расследование его бурной карьеры.заодно и его жену -помочницу левченко проверить. думаю,там много интересного найдут. А зеленскому надо все свои кадры до дворника почистить. Иначе эти скандалы будут постоянно. Я удивляюсь,как можно не разбираться в людях в 43 года ? уже ж не 20 лет...
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12.12.2021 16:21 Ответить
Пора от зеленского страну очистить -так что всех одним махом
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12.12.2021 16:44 Ответить
Зе очень да же разбирается- селекция явная. Он выбирает ДЛЯ себя, для своего комфорта. На Украину ему ***ть. " И что вы мне сделаете? За меня проголосовало 73%.У меня большинство в Раде. На всех постах у силовиков свои пацаны,мне верные." Я вас всех сделал"!
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12.12.2021 19:38 Ответить
После Януковича вдруг выяснилось, что его окружение - сплошь граждане РФ. Россияне не стали изобретать велосипед.
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12.12.2021 16:25 Ответить
Явно пытался организовать канал беспрепятственного и безконтрольного проезда на охраняемую территорию. С какой целью? Пусть разбираются компетентные органы.
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12.12.2021 16:35 Ответить
оно ещё и воспитатель детсада по образованию...
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12.12.2021 16:42 Ответить
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12.12.2021 17:09 Ответить
Поведение Гогилашвили на блокпосту - признак самодура, которому даже власть консьержа в подъезде давать категорически нельзя, - экс-нардеп Ильенко Источник: https://censor.net/ru/n3304763

===========
Это признак узурпации власти, а не самодурства.
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12.12.2021 17:14 Ответить
Вже на часі звільняти з посад тих, хто приймав цого "чудового грузина" на посаду заступника міністра! Нехай теж відповідають...
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12.12.2021 17:24 Ответить
Не обижайте консьерж! Не надо путать их с вахтёрами совковой эпохи - те как правило были держимордами
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12.12.2021 18:01 Ответить
Понятно почему путлер такой смелий, когда вокруг зебила одни фсбешние сексоти. Возможно и он сам.
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12.12.2021 19:12 Ответить
Я бы такому даже коров пасти не доверил
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12.12.2021 22:48 Ответить
КЛОНЫШВИЛИ - ОБЩЕЕ НАЗВАНИЕ ЧИНОВНИКОВ, ДРУЗЕЙ И ОКРУЖЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО!
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12.12.2021 23:53 Ответить
 
 