Поведение Гогилашвили на блокпосту – признак самодура, которому даже власть консьержа в подъезде давать категорически нельзя, – экс-нардеп Ильенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Поведение заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили на блокпосту в Донецкой области - позорное и жалкое.
Об этом пишет в Фейсбуке экс-нардеп Андрей Ильенко, передает Цензор.НЕТ.
"Феерическая история. Началось все с того, что заместитель министра внутренних дел Гогилашвили устроил жалкую истерику на одном из блокпостов в Донецкой области. Потому что, видите ли, солдаты исполнили свой долг, остановили его мини-кортеж на блокпосту и вообще, проявили недостаточное чинопочитание. Здесь целый замминистра МВД, а его даже в лицо не знают! Это было позорное шоу, с матом и даже распусканием рук - видео все могут посмотреть", - напоминает он.
"Хамить и болезненно "самоутверждаться" за счет людей, которые не могут в силу обстоятельств ответить тебе на равных - это гарантированный признак самодура и мудака, которому не только должность замминистра МВД, а даже власть консьержа в подъезде давать категорически нельзя", - добавляет Ильенко.
По его словам, это только начало. Гогилашвили добился своего — его персоной наконец кто-нибудь заинтересовался. И даже поверхностное исследование выявило:
— он был (а возможно до сих пор является) гражданином РФ;
— судимый за подделку документов;
— был связан (по информации ряда СМИ — работал помощником) с российским шовинистом и единороссом Валуевым;
— диплом о высшем образовании получил в 2019 году (в возрасте 46 лет), только перед назначением на должность замминистра;
— его жена – личная помощница Зеленского со времен Квартала. И это едва ли не единственное объяснение стремительного карьерного роста никому не известного Гогилашвили сразу после прихода Зеленского к власти.
"Вот такие люди руководят нашим государством. И это жесть", - резюмировал Ильенко.
Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.
После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.
Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.
Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретарше президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.
Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.
12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.
Пожалуйста, подождите...
Перечитал. И что?
Еще раз, проверять документы согласно обязанностям начал полицейский, и в чем он неравильно действовал?
Пересмотрите, если не поняли о чем речь
https://www.youtube.com/watch?v=ITIkKJIjVN4
Вряд-ли "однокурсники" его хоть раз видели)))
простое уважающее себя предприятие прежде чем принять на не самую ответственную должность проверяет кандидата, чтоб не получить сюрприз в его биографии... а тут ???? а тут ????
понимаете теперь, как это зеленое болото засасывает Украину, похеривая всё под слоем дерьма - доверие, честь, совесть, уважение, патриотизм... имидж Украины, в конце концов...
карусель зашкваров набирает шальные обороты....
тошнит уже...
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Мудрый нарид выбрал в 2019 году
https://m.youtube.com/watch?v=V5fXdElD0ug
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Это признак узурпации власти, а не самодурства.