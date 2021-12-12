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Новости Политика Украины Украина - НАТО
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Киев ожидает четких сигналов о единстве НАТО в вопросе нашего вступления в Альянс, - Стефанишина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Киев ожидает четких сигналов о единстве НАТО в вопросе нашего вступления в Альянс, - Стефанишина

Украина продолжает движение к будущему членству в НАТО и рассчитывает на четкие сигналы от Альянса, что, несмотря на жесткие заявления Путина, позиция стран-членов относительно решения Бухарестского саммита является единственной и непреклонной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Она отметила, что, несмотря на определенный скептицизм в некоторых странах относительно будущего членства Украины в Альянсе из-за нежелания раздражать Россию, в ходе нынешнего саммита НАТО 14 июня было подтверждено решение Бухарестского саммита 2008 года.

"Мы рассчитываем, что даже на фоне нынешних жестких заявлений президента России на саммите в Мадриде будет продемонстрировано такое же единство среди стран НАТО", - сказала Стефанишина.

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Она добавила, что Украина над этим работает, в том числе, индивидуально со столицами стран-членов Альянса. Наша страна также прилагает усилия, чтобы реализовать возможности как партнера НАТО с расширенными возможностями.

"Конечно, мы будем продолжать выполнять Годовую национальную программу Украина-НАТО, мы продолжаем строительство тренировочных баз в соответствии со стандартами Альянса, то есть в нашей работе ничего не меняется. В то же время для нас очень важна сейчас позиция партнеров, стран НАТО, а их единство на фоне таких заявлений России является ключевым", - отметила Стефанишина.

По ее мнению, любое сомнение стран-членов НАТО в позициях, которые уже были зафиксированы на саммите 14 июня, может стать основанием для подрыва веры украинского народа в интеграцию с западным миром.

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"Поэтому, я думаю, что важнейшая сейчас позиция стран Альянса, которые на фоне таких заявлений прежде всего должны мобилизовать собственное единство и решительно подтверждать евроатлантические стремления Украины", - заявила Стефанишина.

Комментируя цели нынешней эскалации Россией ситуации у границ Украины, вице-премьер отметила, что мы не можем недооценивать эту угрозу, потому что количество российских войск и техники, которая стягивается к границе, по расчетам нашей разведки, даже больше, чем весной.

В то же время, по ее словам, не следует забывать, что Путин всегда повышает ставки, и фактически такая эскалация приводит к его субъективизации, поскольку мировые лидеры проводят с ним переговоры, а о России говорят на всех международных площадках.

"Я думаю, что в свете планируемого саммита Восточного партнерства ведется активная работа по подготовке саммита НАТО в Мадриде и формируются новые международные договоренности с новым коалиционным правительством Германии, эта эскалация также является элементом поднятия ставок и, скажем так, принуждения Запада к диалогу с Россией", - отметила Стефанишина.

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Топ комментарии
+10
Зеленський і Єрмак проти.
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12.12.2021 14:33
+7
Ваш допис має ще одне прочитання:
(Але) Зеленський і Єрмак кроти.
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12.12.2021 14:37
+4
НАТО не буде воювати з Росією. Блок був створений для стримування а не активних військових дій і українська влада це чудово розуміє коли робить такі провокативні заяви.
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12.12.2021 14:44
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Зеленський і Єрмак проти.
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12.12.2021 14:33 Ответить
Ваш допис має ще одне прочитання:
(Але) Зеленський і Єрмак кроти.
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12.12.2021 14:37 Ответить
Але путін, зеленський та єрмак проти ...
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12.12.2021 14:40 Ответить
Хватить вже чекати !!! Робіть щось!!!
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12.12.2021 14:40 Ответить
Рух до НАТО ,це зміцнення України ,підвищення її обороноздатності ,зміцнення ЗСУ,розвиток оборонпрома !!! )))
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12.12.2021 14:41 Ответить
Проблема в тому ,що в Україні відсутня реальна українська державна влада !!Хто і куда веде Україну ???)))
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12.12.2021 14:43 Ответить
НАТО не буде воювати з Росією. Блок був створений для стримування а не активних військових дій і українська влада це чудово розуміє коли робить такі провокативні заяви.
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12.12.2021 14:44 Ответить
Budet i kak jeshcho budet, jesli zadenit stranu NATO.
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12.12.2021 15:14 Ответить
Кто в Киеве ждет сигналов НАТО? Зеленский, Ермак, Разумков ? А может Медведчук: Или простые киевляне? Так в Киеве тоже 60% за клоуна голосовали
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12.12.2021 15:10 Ответить
Ne viskazivanije ***** ladimira ne vashi ozhidanija ne mogut vlijatj na reshenije stran NATO. Vedj jeshcho 4-5 let nazad tut pisalos, chto vashe vojennoje zhelezo ne vazhno, vazno obshchestvo i tut vi reshili pozhitj jesli ne luchshe, to prikoljnei, vzjali i progolosovali po prikolu - nu eto togda vi i poluchaite.
Kstati, vam i pisalos - postoraitesj vstupitj pered tem kak vstupit Balkanskij region, a vi ushami sjljopali, vot Chernogorije s podachi i planu donji vstupili, vot oni i vas mogut blokirovatj teperj - prekrasnij plan ot ***** i donjika. da i strani Baltiji na vas smotrit uzhe ne tak - a chto, svoim golosovanijem vi pljunuli na nas - tak shto teperj vam zhitj prikoljno a nam veselo.
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12.12.2021 15:13 Ответить
Во-первых Хведя, сделать себе Клаву на кириллице даже мой младший сын в 6 лет может… во -вторых ты сам давно ли невъ.бенным иностранцем заделался?
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12.12.2021 15:43 Ответить
hren na sruskije bukvi klal - vsio. Dlia tebe vsegda bil inostrancom - tak ponjatno.
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12.12.2021 16:55 Ответить
Кириллица это не только русские буквы. На кириллице пишут многие славянские народы в т.ч. Болгары сербы македонцы монголы казахи. В Украине кириллица и нового алфавита к сожалению ещё не изобрели и не приняли. То что делаешь ты (пишешь латиницей на кацапском) называется долбо е бизм или кацапизм, как тебе больше нравится. И иностранец ты такой же как я вьетнамская балерина. Так торчок прибацаный!
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12.12.2021 17:06 Ответить
uchitj budesh svoju svabru doma
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16.12.2021 22:58 Ответить
Poshel na khu kacapchik!
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16.12.2021 23:34 Ответить
Влажные мечты пещерных шароварников не перестают бомбить кастрюли )))
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12.12.2021 15:17 Ответить
vanjka, pestui do zemljanki, nehren tebe tut u ljudei izprozjnjatsia.
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12.12.2021 15:23 Ответить
Санёк иди домой! Водки нет!
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12.12.2021 15:38 Ответить
бла бла бла...
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12.12.2021 15:17 Ответить
На фоне последних зашкваров в правительстве найвелычнейшего об этом лучше молчать в тряпочку.
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12.12.2021 15:29 Ответить
Я ожидаю, что некоторая дама мне станцует вальс.
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12.12.2021 15:30 Ответить
Не жди Андрюша йулю мендель уже уволили… так что ручками, ручками…
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12.12.2021 15:40 Ответить
А вот и ура-патриот.
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12.12.2021 15:58 Ответить
Ну да, за немецким прапором не прячусь… не знаю как на счёт ура (это что то кацапское), а патриот это ты точно подметил
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12.12.2021 16:03 Ответить
А шо уже взбилось? Ну тогда берём совковую лопату и на вентилятор. А ты отойди в сторон , ты в белом смокинге….
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12.12.2021 16:05 Ответить
НАТО в лице Германии и других стран пока против вступления Украины.А вот стратегическое партнерство с отдельными странами альянса и не только -самое то.И это больше всего бесит кремль и его гнид в Украине
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12.12.2021 19:38 Ответить
мечтают бандерлоги !
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12.12.2021 20:07 Ответить
 
 