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Новости Политика Украины
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гражданство (1281) МВД (9221) назначение (2047) паспорт (1134) Россия (91213) блокпост (267) Гогилашвили (75)

Без правовых оснований для приобретения Гогилашвили гражданства Украины его назначение на должность замминистра – незаконное, - журналистка Самар

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Без правовых оснований для приобретения Гогилашвили гражданства Украины его назначение на должность замминистра – незаконное, - журналистка Самар

По закону Украины, сейчас, чтобы получить гражданство Украины, нужно выйти из гражданства иностранного государства.

Об этом пишет на своей странице в соцсети "Фейсбук" журналистка ИА "Центр журналистских расследований" Валентина Самар, информирует Цензор.НЕТ.

"Здесь данные о действующем паспорте гражданина РФ Гогилашвили. Напомню, что получить гражданство Украины (по закону, а не через знакомство с президентом и супругу – его секретаршу) можно только выйдя из гражданства иностранного государства. На что в этом случае должен быть соответствующий указ президента РФ", – пишет журналистка.

По ее мнению, расследование ДБР здесь может быть молниеносным.

"Законность получения украинского паспорта Гогилашвили можно подтвердить, предоставив соответствующий указ Путина или справку посольства РФ в Украине о прекращении гражданства, если оно происходило по упрощенной процедуре. Иначе назначение его на должность заместителя министра - незаконное. Хотя это не единственное основание, конечно же" , – добавляет Самар.

Читайте также: Зеленский призвал Монастырского уволить Гогилашвили: "Может быть только одна реакция"

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретарше президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.
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Топ комментарии
+74
Мені здається, що клоун подав до Верховної Ради закон про подвійне громадянство, саме через те, що у владі клоуна зібралося більше москалів ніж українців, і що саме вони пишуть закони та керують зараз Україною.
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12.12.2021 15:27
+49
Да это полный зашквар. Для центральной власти в целом, для кабинета министров, для министра МВД, для президента, для СБУ, ген. прокурора и т.д. Полный "песец" одним словом. Требуем проверки всех служащих ( как минимум силовых ведомств) немедленно. А потом и всех остальных. Что до подобного это конечно... слов нет.. это не гаишником на работу взяли, а цельным зам министра МВД...Требуем объяснении этой ситуации от Министра МВД, премьер министра Шмыгаля, руководителя СБУ, а возможно и от президента.
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12.12.2021 15:21
+46
во-во) скільки таких гогішвілі воно призначило на керівні пости...
Це один випадково попався, дяки патрульним, а скільки таких ще керує...
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12.12.2021 15:30
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Правила форума Совет форумчан
розібратися хто лобіював призначення і розстрілять.
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12.12.2021 15:17 Ответить
Обидві влади в скотомогидльник?
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12.12.2021 15:26 Ответить
До усього в купу журналісти розкопали, що це непорозуміння у 1998 року отримав судимість від російської Феміди за підробку документів... Капець: заступник міністра внутрішніх справ України-засуджений...
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12.12.2021 15:37 Ответить
Мені здається, що клоун подав до Верховної Ради закон про подвійне громадянство, саме через те, що у владі клоуна зібралося більше москалів ніж українців, і що саме вони пишуть закони та керують зараз Україною.
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12.12.2021 15:27 Ответить
во-во) скільки таких гогішвілі воно призначило на керівні пости...
Це один випадково попався, дяки патрульним, а скільки таких ще керує...
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12.12.2021 15:30 Ответить
Не сходится. По этому закону с двойным гражданством не могут работать на госслужбе, быть избранными и голосовать.
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12.12.2021 15:48 Ответить
Про заборону голосувати - то не так. Саме надати можливість українцям з-за кордону ( діаспорі в Канаді, Австралії, СШа-як наголошував Зе) -основний проголошений Зе аргумент щодо цього закону.
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12.12.2021 16:05 Ответить
Якщо слово клоун замінити на призвіще будь якого минулого президента, то суть не зміниться. Україною як керував Кремль так і керує. Але при ЗЕ відхід України від РФії збільшився, що призвело до паніки у Кремлі та активізації п'ятої колони та лахтоольгінських тролів тут на форумі.
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12.12.2021 17:40 Ответить
Осел скаже що не призначав. Воно було на громадських засадах.
І він вперше про це чує, не в курсі.
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12.12.2021 15:18 Ответить
все так, але вiслюк. геть кацапiзми з мови!
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12.12.2021 15:22 Ответить
Осел краще звучить. Це про Бубочку. А віслюків не треба ображати. Вони не такі і дурні.
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12.12.2021 15:29 Ответить
це просто погана та шкiдлива звичка.

нема нiчого в кацапському, що звучить краще Української. що за меншовартiсть?
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12.12.2021 15:50 Ответить
Гугл перекладач каже, що і так і так.
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12.12.2021 15:30 Ответить
невже? просто пекельнi борошна ))
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12.12.2021 15:47 Ответить
Заступник міністра МВС не може бути на громадських засадах. Щоб працювати на цій посаді, потрібно бути виключно у штаті. І ще. На посаду заступника міністра любого міністерства особи призначаються указом президента.
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12.12.2021 16:47 Ответить
Призначаються Постановою кабміна.
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13.12.2021 02:33 Ответить
Внутрішні вороги страшніші за зовнішніх. Саме цих гнид потрібно буде видушити першими. І тоді ніколи ніякий зовнішній ворог не наважиться на агресію проти українців та України.
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12.12.2021 15:18 Ответить
Хто ж знав що треба було квартал95 розігнать прямо в Ізраіль.
Знав би де падати - соломку б підстелив.
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12.12.2021 15:22 Ответить
Ми вам волали, а вам було смішно тоді
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12.12.2021 17:04 Ответить

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12.12.2021 15:20 Ответить
Да это полный зашквар. Для центральной власти в целом, для кабинета министров, для министра МВД, для президента, для СБУ, ген. прокурора и т.д. Полный "песец" одним словом. Требуем проверки всех служащих ( как минимум силовых ведомств) немедленно. А потом и всех остальных. Что до подобного это конечно... слов нет.. это не гаишником на работу взяли, а цельным зам министра МВД...Требуем объяснении этой ситуации от Министра МВД, премьер министра Шмыгаля, руководителя СБУ, а возможно и от президента.
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12.12.2021 15:21 Ответить
доречі. "В связи с этим важно вспомнить, что

секретарь Мария Левченко(супружница рашисткого осла-прохиндея швили из Ростова)

находилась на совещании в кабинете президента, где Зеленский заслушал доклад

начальника ГУР МО Василия Бурбы о готовности захватить вагнеровцев"

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6825154667524771

вicлюк шмаркля, ********** Зе-чмо, нехай цей придурок-шахрай з паРашi поверне всi

грошi(+вiдсотки за користування) українських платникiв податкiв якi воно насмоктало

з бюджету з часу свого незаконого призначення!

вiдповiдальних за призначення до вiдповiдi!

.
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12.12.2021 15:30 Ответить
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12.12.2021 15:31 Ответить
пиріжечок ти наш солоденький.
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12.12.2021 15:38 Ответить
Наркоманчик ти наш кончений.
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12.12.2021 15:55 Ответить
В майбутньому "ЗЕлений Брежнев"🖕
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12.12.2021 17:13 Ответить
Зараз з`ясується, що в нього ніколи не було українського громадянства, а він москаль-москалем, і що він свідомо керував українцями за підтримки клоуна.
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12.12.2021 15:21 Ответить
Може це таке як Касько та лижний інструктор? Чи нейрохірург доктор Пі?
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12.12.2021 15:25 Ответить
Кароче там статья на статье, наверное по конкурсу прошел как говорил нелох, никакого кумовства, патриот можно сказать, только может патриот кацапстана, ахаха, хуже не будет и какая разница собственно
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12.12.2021 15:22 Ответить
Марына теперь рыдает и рыдает я столько старалась так трудилась словно аки пчелка вокруг Вовы а ты тупое чмо импотентное все "профукал" (идиома) на обычном блок посту придурок... а не муженек....
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12.12.2021 15:37 Ответить
По хорошему-кокошник этой суке марыне на @бало натянуть и вместе с мужем-грызуном выдворить в раисю,но только после того,как этот Гоги ответит за преступления,им совершенные.
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12.12.2021 16:21 Ответить
А ведь был уже у нас през, назначавший на ключевые должности рос. подданных. Пришлось ему "рвать когти" в Ростов, хотя за ним никто не гнался.
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12.12.2021 15:24 Ответить
Зе повторює шлях з ''кадрами'' і долею Януковича!...
Вже в сраці крутяться ті зезашквари!
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12.12.2021 15:24 Ответить
Да какая разница... (С)
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12.12.2021 15:25 Ответить
Казав кучма (це ж вже було)міністр оборони був діючий кацап, а тепер щей зам міністра мвс засланий казачок з ворожого табору на восьмому році війни. дежав"ю.
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12.12.2021 15:26 Ответить
как бы этот гога в понедельник, не вернулся домой, в россию
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12.12.2021 15:27 Ответить
Покіпішують та й забудуть. Чого йому їхати в Макшанію?
В нього там тільки справка про судимість.
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12.12.2021 15:32 Ответить
Жил себе чувак,никто его не знал. И тут на тебе договорился
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12.12.2021 15:30 Ответить
Його знав Зеленський. Власне тому оце одоробло отримало таку високу посаду. Ще і в незаконний спосіб. Вовочці не звикати плювати на закони України.
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12.12.2021 15:31 Ответить
кого оно знает, кукла он ******, манипулируемая, коксу подвезут при ломке понанаподписывает всякой *****.думаю нас ждут еще не мало интересных открытий, это цветочки пока. лечить его надо от наркотической зависимости, а потом судить. по закону "военного времени".
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13.12.2021 06:24 Ответить
а это уже подделка документов ...
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12.12.2021 15:31 Ответить
...на державному рівні.
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12.12.2021 15:45 Ответить
Грузины в бане. - Гоги, ти что там, дрочишь? - Нэт, просто бистро мою. В доме сидит грузин и пьет вино. Рядом - попугай в клетке. Через некоторое время: - Эй, Гоги, налэй стаканчик, а? - Атстань, птыца, самому мало. - Ну Гоги, у тэбя вэдь цэлый ящик! - Да отвали ты, глюпый птыца! - Ну Гоги, ну пажалюйста! - Ладно, я тэбэ дам стакан вина, но если ты завтра у мэня папросишь бутылку на апахмэлку - я тебэ все пэрья вырву! Утро. Грузин просыпается, видит - по клетке ходит взад-вперед злой, взъерошенный попугай и о чем-то напряженно думает. Грузин: - Вах, кацо, что с табой? - Да вот хажу я Гоги и думаю, а нахрена мнэ эти пэрья?!!
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12.12.2021 15:33 Ответить
кыш барыгу с УКРАИНЫ ЗА ПОРЕБРИК....((
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12.12.2021 15:34 Ответить
Підтримайте подвійне громядянство Зебіла -
йому треба протягнути побільше неукраїнської мерзоти до влади!!!
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12.12.2021 15:35 Ответить
100%
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12.12.2021 15:41 Ответить
Стоит грузин возле обрыва и плачет. Подезжает к нему другой грузин: - Вай, Гоги, дорогой, почему плачешь? - Посматри туда - и показывает пальцем в обрыв, а там мерс разбитый в щепки лежит. - "Э, новый купишь, не расстраивайся". - "Посмотри на переднее сидение" - а там девушка лежит руки ноги отдельно. - Вах, не проблема, новую заведешь. - Посмотри что у неё во рту. - Вай, плач Гоги, плач.
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12.12.2021 15:37 Ответить
Родича призивали в АТО, 2-а місяці мурижили на вшивість, бо підполковник медик.
А тут якогось чЁрно)!(Ёпого просто так прийняли. Маб секретарка приємне робить Бобочці
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12.12.2021 15:39 Ответить
короче... давным-давно 73% "взрослых" жлобов-приколистов-какибезразниц дали мальчику-дебилу "две Украины" поиграться: так оно, одну Украину сломало, а другую - потеряло..
понавыбирали дерьма зелёного..
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12.12.2021 15:42 Ответить
...і поперли Пєціка - казла товстосракого.
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12.12.2021 15:47 Ответить
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12.12.2021 15:43 Ответить
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12.12.2021 15:43 Ответить
одним гебешним кураторам звiтують...

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12.12.2021 15:44 Ответить
Что произошло на блокпосту "Долина"?

Резонанс Цензор.НЕТ Політика України

Автор: Юрий Бутусов Джерело: https://censor.net/ua/r3304754
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12.12.2021 16:18 Ответить
Аваков на коне... думаю, в понедельник приоткроет тайну, каким образом этот гога был назначен его заместителем, думаю, на банковой немного напряглись именно исходя из этого
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12.12.2021 15:44 Ответить
Сейчас там движуха серьезная идет. Аваков может Организма утопить окончательно.
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12.12.2021 15:47 Ответить
а СБУ цього ж не помiтило...яка важка перевiрка та секрет...

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12.12.2021 15:46 Ответить
)) на харю хамии чем то похож. может ара хамиия его маму теснознает и это его сына?
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12.12.2021 15:55 Ответить
Цей вчинок Гогілашвілі - не найстрашніше з того, що він робив

З одного боку, я дуже радий, що про Олександра Гогілашвілі всі дізнались правду, а з іншого - обурений, що про нього почали писати лише зараз, в той час, коли я про нього почав писати ще у 2019 році, як тільки з'явилась новина про його можливе призначення.

Всі телеканали та ЗМІ почали писати про "скандал" з заступником міністра внутрішніх справ через те, що він хамив та погрожував поліцейським.

Але чому ніхто не писав, що ця людина дотична до створення кримінальної структури, яка складається з 50 центрів в Україні, які незаконно викрадають та утримують людей?
Чому ніхто не писав про нього, коли ця людина блокувала лезагілізацію медичного канабісу, який необхідний сотням тисяч пацієнтів?
Чому ніхто не писав про нього, коли за його вказівкою почали притискати сайти замісної підтримувальної терапії, завдяки якій 16 тисяч пацієнтів змогли відмовитись від вуличних наркотиків?

Я зустрічався з паном Гогілашвілі ще в офісі міжнародної антинаркотичної асоціації (МАА/ЦЗМ) разом з керівниками цієї організації, близькими друзями Олександра - Ігорем Щегловим та Сергієм Коляденком і мав можливість переконатись в тому, що це не мережа реабілітаційних центрів, а гібридне кримінальне угрупування.
Дальше по ссылке
https://www.facebook.com/artem.osypian/posts/4610850362316906
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12.12.2021 15:48 Ответить
І дуже зручно для злочинного угрупування - те що не зробить звичайна людина, наркоман за дозу залюбки
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12.12.2021 17:13 Ответить
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12.12.2021 15:50 Ответить
Чому Україну не приймають до лав НАТО та не надають дійсну захисну зброю? Та ідіть ви на)(уй з купою прокацапських агентів у владі України.
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12.12.2021 15:52 Ответить

100 вiдсоткiв. дiлитися важливою інформацією розвiдки, наприклад? з ким?

з рашистськими кротами? в жОПi вiслюка таких кротiв мабуть половина...

а ще СБУ ...
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12.12.2021 15:57 Ответить
Абсолютно точно, складається враження, що кремль розвернув в ОХвісі резидента штаб боротьби з Україною.
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12.12.2021 16:08 Ответить
Шлема-провокатор иди ка ты на)(уй. Твоя дурная голова уже должна болеть , чтобы Байден не урезал Израилю помощь , чтобы не раздражать Иран.
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12.12.2021 17:16 Ответить
Зеленский мерзкий типок
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12.12.2021 16:02 Ответить
Ігор Карасьов

3 ч. ·

«Записуйте рецепт, що треба для того, щоб стати заступником міністра МВС України за влади "Слуг Урода":
1. бути громадянином Московії;
2. бути за національністю не українцем (до прикладу грузином);
3. бути засудженим за шахрайство;
4. мати 11 місяців трудового стажу за все життя (і той в мутному ГО пов'язаному з наркотиками);
5. в рік свого призначення здобути вищу освіту ( теж за мутняковою схемою);
6. не знати українську мову;

аааааа, забувся маленьку деталь:
7. бути чоловіком секретарки ЗЕлєнськага.

А Ви б довірили такій людині керувати власним бізнесом, наприклад???

От тепер Ви приблизно розумієте хто керує в міністерствах та відомствах і чому країна летить в тар - тарари...»
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12.12.2021 16:05 Ответить
‼️‼️Флеш моб
пишемо тількі МОСКОВІЯ
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12.12.2021 16:08 Ответить

ще кацапо-Орда.
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12.12.2021 17:28 Ответить
Керувати? - Ви б впустили таку людину в свій дім ?
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12.12.2021 16:12 Ответить
У европейцев вообще не принято домой приглашать .
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12.12.2021 16:15 Ответить
Він такий грузин як я малазієць!
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12.12.2021 16:44 Ответить
вот так, не открывало бы рот это существо, ощутив себя вЯликим, так бы тихонько себе и сидел в замах у министра. а так открыло рот - и на тебе, полная панамка х*ев.
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12.12.2021 16:05 Ответить
Министерство миграции под Аваковым было в момент выдачи гражданства Гоге
А сколько вообще гражданств выдало министерство и КОМУ . Тут пора смещаться журналистам
и полетит власть как снежный ком
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12.12.2021 16:07 Ответить
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12.12.2021 16:14 Ответить
Гнать эту питерскую кацапку в шею 😀😀😀
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12.12.2021 16:16 Ответить
Миротворець -надзвичайно корисний ресурс, респект йому, один з важливих чинникiв

стримування агресiї паРашi.
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12.12.2021 17:27 Ответить
Випускники 19 та 20 року Львівського вузу та його викладачі, в якому "навчався" гогі, згадаєте такого студента?
Журналісти, без сумніву, вже направили запити. Почекаємо коментарів.
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12.12.2021 16:17 Ответить
Нєеее ну падли зелебенські і край!
Доки вони будуть пить кров з України!
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12.12.2021 16:17 Ответить
Ну і до чого тут Татаров?
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12.12.2021 16:42 Ответить
Дают порулить страной так запросто , как машиной другу...
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12.12.2021 17:11 Ответить
Ніде не можу знайти інформацію про те, коли і яким чином цей Гогілашвілі українське громадянство отримав. Може хтось допоможе?
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12.12.2021 18:30 Ответить
У него российское гражданство, а откуда у него украинское гражданство?
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12.12.2021 20:04 Ответить
Ви це точно знаєте?
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12.12.2021 20:52 Ответить
https://censor.net/ua/news/3304761/zastupnyk_ministra_mvs_gogilashvili_maye_diyuchyyi_pasport_gromadyanyna_rf_ta_rosiyiskyyi_ipn_tsentr
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12.12.2021 21:05 Ответить
Отримав громадянство, коли одруживця на громадянці України
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13.12.2021 02:39 Ответить
Дякую.
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13.12.2021 07:54 Ответить
ДБР -продажная зеленая девка. Так что расследования по гражданству гогилашвили не будет!
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12.12.2021 23:07 Ответить
 
 