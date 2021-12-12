Без правовых оснований для приобретения Гогилашвили гражданства Украины его назначение на должность замминистра – незаконное, - журналистка Самар
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
По закону Украины, сейчас, чтобы получить гражданство Украины, нужно выйти из гражданства иностранного государства.
Об этом пишет на своей странице в соцсети "Фейсбук" журналистка ИА "Центр журналистских расследований" Валентина Самар, информирует Цензор.НЕТ.
"Здесь данные о действующем паспорте гражданина РФ Гогилашвили. Напомню, что получить гражданство Украины (по закону, а не через знакомство с президентом и супругу – его секретаршу) можно только выйдя из гражданства иностранного государства. На что в этом случае должен быть соответствующий указ президента РФ", – пишет журналистка.
По ее мнению, расследование ДБР здесь может быть молниеносным.
"Законность получения украинского паспорта Гогилашвили можно подтвердить, предоставив соответствующий указ Путина или справку посольства РФ в Украине о прекращении гражданства, если оно происходило по упрощенной процедуре. Иначе назначение его на должность заместителя министра - незаконное. Хотя это не единственное основание, конечно же" , – добавляет Самар.
Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.
После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.
Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.
Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретарше президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.
Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.
12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.
Пожалуйста, подождите...
Це один випадково попався, дяки патрульним, а скільки таких ще керує...
І він вперше про це чує, не в курсі.
нема нiчого в кацапському, що звучить краще Української. що за меншовартiсть?
Знав би де падати - соломку б підстелив.
секретарь Мария Левченко(супружница рашисткого осла-прохиндея швили из Ростова)
находилась на совещании в кабинете президента, где Зеленский заслушал доклад
начальника ГУР МО Василия Бурбы о готовности захватить вагнеровцев"
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6825154667524771
вicлюк шмаркля, ********** Зе-чмо, нехай цей придурок-шахрай з паРашi поверне всi
грошi(+вiдсотки за користування) українських платникiв податкiв якi воно насмоктало
з бюджету з часу свого незаконого призначення!
вiдповiдальних за призначення до вiдповiдi!
.
Вже в сраці крутяться ті зезашквари!
В нього там тільки справка про судимість.
йому треба протягнути побільше неукраїнської мерзоти до влади!!!
А тут якогось чЁрно)!(Ёпого просто так прийняли. Маб секретарка приємне робить Бобочці
понавыбирали дерьма зелёного..
Резонанс Цензор.НЕТ Політика України
Автор: Юрий Бутусов Джерело: https://censor.net/ua/r3304754
З одного боку, я дуже радий, що про Олександра Гогілашвілі всі дізнались правду, а з іншого - обурений, що про нього почали писати лише зараз, в той час, коли я про нього почав писати ще у 2019 році, як тільки з'явилась новина про його можливе призначення.
Всі телеканали та ЗМІ почали писати про "скандал" з заступником міністра внутрішніх справ через те, що він хамив та погрожував поліцейським.
Але чому ніхто не писав, що ця людина дотична до створення кримінальної структури, яка складається з 50 центрів в Україні, які незаконно викрадають та утримують людей?
Чому ніхто не писав про нього, коли ця людина блокувала лезагілізацію медичного канабісу, який необхідний сотням тисяч пацієнтів?
Чому ніхто не писав про нього, коли за його вказівкою почали притискати сайти замісної підтримувальної терапії, завдяки якій 16 тисяч пацієнтів змогли відмовитись від вуличних наркотиків?
Я зустрічався з паном Гогілашвілі ще в офісі міжнародної антинаркотичної асоціації (МАА/ЦЗМ) разом з керівниками цієї організації, близькими друзями Олександра - Ігорем Щегловим та Сергієм Коляденком і мав можливість переконатись в тому, що це не мережа реабілітаційних центрів, а гібридне кримінальне угрупування.
Дальше по ссылке
https://www.facebook.com/artem.osypian/posts/4610850362316906
100 вiдсоткiв. дiлитися важливою інформацією розвiдки, наприклад? з ким?
з рашистськими кротами? в жОПi вiслюка таких кротiв мабуть половина...
а ще СБУ ...
3 ч. ·
«Записуйте рецепт, що треба для того, щоб стати заступником міністра МВС України за влади "Слуг Урода":
1. бути громадянином Московії;
2. бути за національністю не українцем (до прикладу грузином);
3. бути засудженим за шахрайство;
4. мати 11 місяців трудового стажу за все життя (і той в мутному ГО пов'язаному з наркотиками);
5. в рік свого призначення здобути вищу освіту ( теж за мутняковою схемою);
6. не знати українську мову;
аааааа, забувся маленьку деталь:
7. бути чоловіком секретарки ЗЕлєнськага.
А Ви б довірили такій людині керувати власним бізнесом, наприклад???
От тепер Ви приблизно розумієте хто керує в міністерствах та відомствах і чому країна летить в тар - тарари...»
пишемо тількі МОСКОВІЯ
ще кацапо-Орда.
А сколько вообще гражданств выдало министерство и КОМУ . Тут пора смещаться журналистам
и полетит власть как снежный ком
стримування агресiї паРашi.
Журналісти, без сумніву, вже направили запити. Почекаємо коментарів.
Доки вони будуть пить кров з України!