"Призываю к серьезному международному диалогу", - Папа Римский Франциск о ситуации в Украине

Папа Римский Франциск во время воскресной молитвы на площади Святого Петра призвал к преодолению напряженности в Украине путем международного диалога.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщает "Радио Ватикана".

"Дорогие братья и сестры, хочу заверить в своих молитвах за дорогую Украину, за все ее Церкви, религиозные общины и весь ее народ, чтобы напряжение вокруг нее было разрешено посредством серьезного международного диалога, а не с помощью оружия", - сказал Франциск.

Он также сказал, что его очень тревожит статистика, что в этом году произведено больше оружия, чем в прошлом.

"Оружие – это не способ. Пусть же это Рождество Господне принесет Украине мир!", - добавил понтифик.

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