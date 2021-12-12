РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14752 посетителя онлайн
Новости ОбществоЗа рубежом
3 396 37
мигранты (950) Польша (7469) заробитчане (585)

Более 300 тысяч украинцев имеют официальное разрешение на проживание в Польше - управление по делам иностранцев

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Более 300 тысяч украинцев имеют официальное разрешение на проживание в Польше - управление по делам иностранцев

Количество граждан Украины, имеющих действующий вид на жительство в Польше, превысило 300 тысяч человек.

Об этом заявил спикер польского Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVN24.

Украинцы составляют почти 57% всех проживающих в Польше иностранцев.

Данные Управления по делам иностранцев показывают, что масштабы иммиграции украинцев в Польшу, в основном связанные с работой, сохраняются. Кроме того, все чаще граждане Украины выбирают долгосрочное проживание в стране вместо временной миграции.

"С 2014 года наблюдается значительная активизация украинской иммиграции, которая в основном связана с желанием работать. Основными факторами, повлиявшими на это явление, были: экономическая ситуация в Украине, введение безвизового режима и облегчение доступа на польский рынок труда", - сказал Дудзяк.

Читайте также: Возвращение украинцев-заробитчан домой будет продолжаться и в следующем году, - экономисты

Наиболее популярные регионы среди украинцев: Мазовецкое воеводство – 22%, Малопольское – 12%, Великопольское – 12% и Нижняя Силезия – 9%.

"Из чуть более 300 000 граждан Украины, имеющих действующий вид на жительство, около 60% составляют люди в возрасте от 18 до 40 лет. Дети и подростки в возрасте до 18 лет составляют примерно 12%, а люди старше 40 лет - около 28%" , – говорится в данных Управления по делам иностранцев.

В ведомстве также сообщили, что около 84% граждан Украины имеют временное разрешение на проживание, срок действия которого может составлять не более 3 лет.

Большинство из них выдается в связи с приемом на работу – 77% случаев. Следующими по распространенности целями пребывания в Польше являются семейные вопросы – 12% и образование – 2%.

Читайте также: 18% соискателей работы за границей имеют дело с мошенниками или не проверяют работодателей, - эксперт
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Піду помию 80 унітазів, бо мені ще 6 тон клубніки сьогодні назбирати треба, а потім подумаю про аутсорсінг, як умніки типу тебе, Іхор.
показать весь комментарий
12.12.2021 16:23
+7
ватнік, пнх звідси!
показать весь комментарий
12.12.2021 16:35
+6
Як тільки кожен український барига змушений буде зрозуміти, що за баланду ніхто більше не працюватиме, і що ніхто більше не працюватиме "на чорно", і що кожен власник фірми повинен платити податки до копійки - все зміниться, всі повернуться. А то дивно бачити вулиці Києва чи Вінниці, забиті Лендкрузерами та Мазераті. Тому люди й виїздять мільйонами туди, де власник фірми їздить на Фольксвагені, бо вкладає в розвиток фірми і в кадри, якими дорожить і які цінує.
показать весь комментарий
12.12.2021 16:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зачем поляки сливают данные мерзким украинским чинушам?
показать весь комментарий
12.12.2021 16:01 Ответить
Тим хто має сталий побут пох на укр. чинуш. Вони навряд чи вернуться в Україну
показать весь комментарий
12.12.2021 16:27 Ответить
ватнік, пнх звідси!
показать весь комментарий
12.12.2021 16:35 Ответить
Работал за 15 зл./час. в 15г.
Напарник Петр(поляк) говорит не шипко працюй,тут курва мало платят.А где говорю больше. -В Англии-7.5 фунтов/час.
Мне в Польше нравилось.
показать весь комментарий
12.12.2021 17:01 Ответить
По 8 годин працюю, зп 3000 злотих, завод, умова о праці, повний соцпакет, які нах 2000?
показать весь комментарий
12.12.2021 22:41 Ответить
І питання - Скільки ще працездатних українців хочуть переїхати в Польщу? І що робить Україна, щоб українцям було добре на батьківщині?
показать весь комментарий
12.12.2021 16:04 Ответить
У меня пшеки вызывают отвращение, не вижу смысла туда ехать. Вот Нидерланды или Норвегия - это почти рай.
показать весь комментарий
12.12.2021 16:22 Ответить
І вас там просто чекають?
показать весь комментарий
12.12.2021 16:23 Ответить
А я не писал, что меня там ждут. Я писал, что польша вызывает отвращение, и если валить, то в цивилизованную страну
показать весь комментарий
12.12.2021 16:27 Ответить
Занадто багато амбіцій та завищенна самооцінка. Польща не так відрізняється від західної Європи на відміну від України. А тих самих Нідерландах чи Норвегії теж можна найти свої недоліки.
показать весь комментарий
12.12.2021 16:35 Ответить
Пока вы называете поляков пшеками, беларусов бульбашами, а украинцев хохлами вас будут везде посылать в ..опу. И да, уходи отсюда. Здесь нет водки.
показать весь комментарий
12.12.2021 16:58 Ответить
Без війни окупуєм Польшу. Хай знають наших.
показать весь комментарий
12.12.2021 17:34 Ответить
Як тільки кожен український барига змушений буде зрозуміти, що за баланду ніхто більше не працюватиме, і що ніхто більше не працюватиме "на чорно", і що кожен власник фірми повинен платити податки до копійки - все зміниться, всі повернуться. А то дивно бачити вулиці Києва чи Вінниці, забиті Лендкрузерами та Мазераті. Тому люди й виїздять мільйонами туди, де власник фірми їздить на Фольксвагені, бо вкладає в розвиток фірми і в кадри, якими дорожить і які цінує.
показать весь комментарий
12.12.2021 16:08 Ответить
Я в Киеве зарабатываю больше, чем за эту же работу мне бы платили в праге или варшаве. А если тебе подобные работают здесь за баланду, то это их проблемы. Аутсорс даёт возможность нормально жить в Украине, но для этого нужно быть востребованным специалистом.
показать весь комментарий
12.12.2021 16:19 Ответить
Піду помию 80 унітазів, бо мені ще 6 тон клубніки сьогодні назбирати треба, а потім подумаю про аутсорсінг, як умніки типу тебе, Іхор.
показать весь комментарий
12.12.2021 16:23 Ответить
Не зарікайтеся.
показать весь комментарий
12.12.2021 16:25 Ответить
сначала выбрало нам тут писюниста-***********, а потом свалило заграницу, теперь рассуждает "о высоком"
показать весь комментарий
12.12.2021 17:19 Ответить
> "Аутсорс даёт возможность нормально жить в Украине, но для этого нужно быть востребованным специалистом. "

Это довольно распространённая точка зрения и она имеет право на жизнь - если зарабатываешь сильно выше среднего по рынку зарплат Украины (напр., тот же IT-шник), то с точки зрения денежных бонусов Украина сильно выгоднее большинства стран ЕС. Вот только и риски соответствующие. Пипецома - и все сбережения уходят на лечение. Ковид - вакцины попадают к тебе в последнюю очередь, а население бегает в шапочках из фольги. Потом это же население на твою голову выбирает очередного клоуна, а ты с этим ничего сделать не можешь, зарабатывай хоть $100500 в час.
показать весь комментарий
12.12.2021 18:18 Ответить
Кому как, я бы не сводил все к зарплате, если бы мне в Киеве предложили больше я бы туда не переехал. Есть много других вещей, на которые нужно обращать внимание - безопасность, уровень коррупции, медицина и т.д. Да и на пенсию в Украине нужно самому откладывать
показать весь комментарий
12.12.2021 18:40 Ответить
Наша элитка так накерувалась, что скоро коммуналку Ринату и прочим нацменам некому будет платить. Алмир и Дамир Ахметовы просто оголодают в своих Лондонах и Женевах.
показать весь комментарий
12.12.2021 16:11 Ответить
Напомни, кто выбирал кучм, зеков, клоунов?! Инопланетяне? Или может тупоголовый нарид?
показать весь комментарий
12.12.2021 16:16 Ответить
Напомни, кто Рината выбрал в главу мафии, нарид, или он сам порешал лишних людей? И да, нормальная элита и аристократия сама должна заботится о народе, а не цены на продукты задирать в космос. И кого выбирать нам, тупоголовому народу? У нас элита отсутствует, как класс.
показать весь комментарий
12.12.2021 16:22 Ответить
У инфальтивного элохтората вечно кто-то виноват. Мозгами нужно думать идя на выборы. Но для 73% населения нашей страны - это непозволительная роскошь.
показать весь комментарий
12.12.2021 16:25 Ответить
скажи, милчеловек, за кого ты голосовал..... начиная с 1991 года....
показать весь комментарий
12.12.2021 16:26 Ответить
Ющенко, порошенко . В 99-м и 2009 на выборы не ходил
показать весь комментарий
12.12.2021 16:29 Ответить
Короче ПОРА УКРАИНУ ПРИНИМАТЬ В ЕС
показать весь комментарий
12.12.2021 16:13 Ответить
в германии, согласно официальной статистике, треть приехавших и получивших гражданство - поляки. Такой себе круговорот биоресурсов в природе: одни уезжают, другие - приезжают
показать весь комментарий
12.12.2021 16:14 Ответить
Брехня.
На 80 мільйонів населення Німеччини - 2,2 мільйони громадян чи працівників польського походження. Всього населення іноземного походження станом на 2020 рік в Німеччині 11,14 мільйона. Поляки складають менше 1/5 від всіх іноземців, хоча країни межують між собою і кордону фактично не існує.
В свою чергу Польща має населення майже втричі менше від Німеччини, і тут проживає біля 150-200 тисяч громадян Польщі (або працівників) німецького походження.
показать весь комментарий
12.12.2021 16:37 Ответить
Файна дівчина зі Львова Галька...https://youtu.be/vPEudubXdIY ...про санкції USA...
показать весь комментарий
12.12.2021 16:31 Ответить
Было бы мне 40, тоже бы выехал, хорошего нечего ожидать от 73% *********.
показать весь комментарий
12.12.2021 16:50 Ответить
Зеленский -рукопожатен на Западе и умело сохраняет интригу вместе с НАТО,США и семеркой.Украинские гниды кремлёвских вошей теряются в догадках Что дальше.?А Пока помощь США для Зе против ползучих заколотников вот такая,в виде санкций.Зрадники не могут оказать помощь кремлю ввиду полного неведения.И это их бесит..Смешно смотреть ,как извиваются жабы и гадюки.Смешно,глядя на Смишка и Наливайченка,Луценка. КГБисты и не только.
показать весь комментарий
12.12.2021 16:52 Ответить
Зеленский -рукожопен
показать весь комментарий
13.12.2021 22:54 Ответить
Ще 2 млн. очікує на отримання карти перебування .
показать весь комментарий
12.12.2021 17:43 Ответить
1200 злотых и тебе посредники делают "карту побуту" на три года. явление настолько распространенное среди украинцев в Польше, что о нем и не стоит уже вспоминать
показать весь комментарий
12.12.2021 17:54 Ответить
Да радоваться надо--и чем больше, тем лучше, когда столько там наших. Здесь станут ценить работу, труд работодатели. И ещё одна сильная причина с проблемой оплаты труда у нас. Абсолютное отсутствие реальных отраслевых самостоятельных профсоюзов. Минималку у нас должен получать только сторож при графике сутки-трое и будучи уже пенсионером. А если не пенс---не менее полторы минималки и без удержания всех налогов кроме проф-взноса. Мировая практика кстати.
показать весь комментарий
12.12.2021 18:38 Ответить
поляки приняли поправки к некоторым законам - теперь не будет полугодовых рабочих виз. вместо них рабочая виза будет выдаваться на 24(!) месяца! вангую - пол Украины скоро будет пахать на Польшу!
показать весь комментарий
12.12.2021 21:38 Ответить
 
 