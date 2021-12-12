Более 300 тысяч украинцев имеют официальное разрешение на проживание в Польше - управление по делам иностранцев
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Количество граждан Украины, имеющих действующий вид на жительство в Польше, превысило 300 тысяч человек.
Об этом заявил спикер польского Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVN24.
Украинцы составляют почти 57% всех проживающих в Польше иностранцев.
Данные Управления по делам иностранцев показывают, что масштабы иммиграции украинцев в Польшу, в основном связанные с работой, сохраняются. Кроме того, все чаще граждане Украины выбирают долгосрочное проживание в стране вместо временной миграции.
"С 2014 года наблюдается значительная активизация украинской иммиграции, которая в основном связана с желанием работать. Основными факторами, повлиявшими на это явление, были: экономическая ситуация в Украине, введение безвизового режима и облегчение доступа на польский рынок труда", - сказал Дудзяк.
Наиболее популярные регионы среди украинцев: Мазовецкое воеводство – 22%, Малопольское – 12%, Великопольское – 12% и Нижняя Силезия – 9%.
"Из чуть более 300 000 граждан Украины, имеющих действующий вид на жительство, около 60% составляют люди в возрасте от 18 до 40 лет. Дети и подростки в возрасте до 18 лет составляют примерно 12%, а люди старше 40 лет - около 28%" , – говорится в данных Управления по делам иностранцев.
В ведомстве также сообщили, что около 84% граждан Украины имеют временное разрешение на проживание, срок действия которого может составлять не более 3 лет.
Большинство из них выдается в связи с приемом на работу – 77% случаев. Следующими по распространенности целями пребывания в Польше являются семейные вопросы – 12% и образование – 2%.
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Напарник Петр(поляк) говорит не шипко працюй,тут курва мало платят.А где говорю больше. -В Англии-7.5 фунтов/час.
Мне в Польше нравилось.
Это довольно распространённая точка зрения и она имеет право на жизнь - если зарабатываешь сильно выше среднего по рынку зарплат Украины (напр., тот же IT-шник), то с точки зрения денежных бонусов Украина сильно выгоднее большинства стран ЕС. Вот только и риски соответствующие. Пипецома - и все сбережения уходят на лечение. Ковид - вакцины попадают к тебе в последнюю очередь, а население бегает в шапочках из фольги. Потом это же население на твою голову выбирает очередного клоуна, а ты с этим ничего сделать не можешь, зарабатывай хоть $100500 в час.
На 80 мільйонів населення Німеччини - 2,2 мільйони громадян чи працівників польського походження. Всього населення іноземного походження станом на 2020 рік в Німеччині 11,14 мільйона. Поляки складають менше 1/5 від всіх іноземців, хоча країни межують між собою і кордону фактично не існує.
В свою чергу Польща має населення майже втричі менше від Німеччини, і тут проживає біля 150-200 тисяч громадян Польщі (або працівників) німецького походження.