Бывшие сотрудницы Музея Голодомора заявили о фальсификациях со стороны руководства музея
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Две бывшие сотрудницы Национального музея Голодомора-геноцида подтвердили, что руководство музея занималось фальсификациями исследования количества человеческих потерь из-за геноцида.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написали Ирина Батырева и Татьяна Швыдченко.
Бывшая сотрудница музея, куратор проекта "Книги для 100 университетов и библиотек" (в последующие годы он реализовывался под названием "Борьба за сознание") Ирина Батырева отметила, что экспертизы, которые музей приводит в доказательство того, что человеческие потери из-за Голодомора составили 10,5 млн человек, было осуществлено с нарушением и без привлечения специалистов. Также она подтвердила, что эту работу фактически курировал офицер СБУ Николай Герасименко:
"Тогда я познакомилась с Николаем Герасименко, которого гендиректор представила как соорганизатора проекта. Он привозил книги, вместе с музейными изданиями мы формировали комплекты, которые рассылали, развозили и презентовали по образовательным учреждениям и библиотекам Украины. "Генерала", как его называли в музее, мы видели чуть ли не ежедневно.За два месяца мы фактически завершили работу, новых музейных изданий пока небыло, но Герасименко продолжал ходить в музей, как на работу, каждый раз повторяя нам, что "надо еще какой-то проект вместе сделать". Этот мужчина все чаще бывал в музее и о чем-то часами разговаривал с гендиректором.
Осенью 2019 года стало известно, что в ответ на письмо музея СБУ начало уголовное производство по установлению исполнителей Голодомора-геноцида 1932-1933 годов, а филиал Музея Голодомора "Институт исследования Голодомора" предназначен для проведения комплексной судебной историко-криминалистической экспертизы...
Со временем у меня возникало множество вопросов.
- Почему информацию о самой экспертизе скрывали от сотрудников института, которые должны ее готовить?
- Почему именно Герасименко решал, о чем писать, а о чем нет?
- Почему сначала подготовку экспертизы поручили только одному человеку(!), который к тому времени уже побывал на многих должностях в музее и теперь был и.о. директора института, даже не имея учёной степени?
- Почему подготовленную им историческую часть экспертизы не обсуждали специалисты института, а главным ценителем работы стал опять-таки Герасименко: "Все не то, надо переписывать".
- Почему после этого гендиректор дала задание вдвое сократить текст экспертизы первому заместителю, то есть мне, хотя это не входило в круг моих должностных обязанностей, да и с темой Голодомора я работала с недавних пор (в тот раз мне удалось отбиться от выполнения этой задачи)?
- Почему после того, как историческую часть экспертизы переделал известный исследователь истории государственного террора советской эпохи, гендиректор снова ее показала только Герасименко (!!)? Тот оценил работу неожиданно для меня: "Будем писать сами, наши историки истории не знают".
Впоследствии Батыреву назначили в присутствии Герасименко ответственной за подготовку экспертизы.
"Я остолбенела: "Олеся, я никогда не участвовала в подготовке судебных экспертиз, я не историк, а этнолог. Ты же знаешь, что до работы в музее я не занималась темой Голодомора!" И не могла поверить в то, что услышала: "Николай Михайлович знает, как готовить экспертизы, будешь работать вместе с ним!"
У меня никак не складывались пазлы, я не могла понять, что происходит, я чувствовала только одно – это полная подстава! Это уже был не первый, но очень серьезный повод думать о компетентности человека, занимающего должность руководителя музея, а также о своем увольнении. Но… убеждала себя, что надо подождать, ведь задача очень важная, а значит, гендиректор должна подключить специалистов, и я просто буду работать в команде...
У меня началась внутренняя истерика – в экспертизе появлялись целые куски неизвестного происхождения, без ссылок или ссылаясь на интернет-издание. Назначили еще одну экспертизу – историко-источниковедческую, ради которой начали жертвовать текстом с историко-криминалистической. Все писалось в музее, хотя для выполнения этой экспертизы было назначено другое научное учреждение. Затем Герасименко посоветовал Стасюк усилить статистически криминалистическую экспертизу материалами о Кубани. Текст рвали без меня, из одной экспертизы перебросили в другую, поломали структуру, теряли предложения и ссылки… А еще решили проанализировать численность уничтоженных украинцев по исследованиям очевидцев, дипломатов, демографов и ученых и "вывести красивое число". Цинизм зашкаливал. Я протестовала, объясняла Герасименко и Стасюк, что нельзя сравнивать данные, полученные разными методами, их результаты несоразмерны! Откровенно говорила гендиректору, что экспертиза становится ежедневно хуже, что я больше не буду писать и отказываюсь работать с Герасименко. Герасименко нервничал, потому что поджимали сроки. Гендиректор заверила, что скоро все закончится", - написала Батырева.
После этого Батыреву перевели на другую должность, и она наблюдала за работой над экспертизой со стороны, что также убедило ее в непрофессионализме этой работы на искусственном накручивании цифры 10,5 млн.
Ранее, 25 декабря, бывшая заместитель директора Института исследования Голодомора, действуюющего при музее, историк Татьяна Швыдченко также подтвердила догадки о фальсификациях и репрессиях в отношении работников, которые не согласны с этим:
"Время от времени я пересекалась с Николаем Герасименко, но, к счастью, не часто, потому что в основном он сидел в помещении музея. Но всегда, когда он меня видел, заводил странные разговоры и постоянно повторял, что историки не знают истории, но он нас "научит". Во многих вопросах я с ним не соглашалась и пыталась спорить. И видела, что этот человек фактически руководит музеем, ведь все важные разговоры проводил он, а не директор музея. А уже с ноября и до конца декабря начались события, которые изменили меня навсегда… Ведь именно тогда я не из книг или архивных источников поняла, что такое атмосфера сталинского террора… Только представьте себе на минуточку: в Музее Голодомора, в сакральном месте всех украинцев, функционирует система психологического шантажа, клеветы, устрашения и других дико неприятных вещей. С доносами, страхом что-то сказать или сделать, "коллективной порукой" и обманом тех, кто не должен этого заметить. За ответом на депутатский запрос, который обнародовал Марко Мельник, с 2015 года по сей день из Музея Голодомора было уволено 86 (!) человек. Но на самом деле это не полная цифра, если бы в музее действительно состоялись честные проверки, эта цифра была бы в разы больше. Большая часть этих людей уволена принудительно, перед тем испытав жесткое давление. Я не стала исключением, увольняться из музея пришлось с помощью адвоката. Об этом расскажу позже подробнее.
Очевидно, что только в условиях, описанных выше, стало возможно организовать искусственно возросшее количество жертв Голодомора до 10,5 млн жертв. Фальсификации вокруг этой важной тематики являются частью стратегических задач России в ходе гибридной информационной войны. Фальсификация научных исследований для искусственного увеличения количества жертв Голодомора и медиакампания, направленная на дискредитацию украинских ученых – бомба замедленного действия против международного имиджа Украины. Поэтому украинское общество обязано быть консолидированным и не допускать никаких манипуляций, которые могли бы дискредитировать тему.
В сентябре 2021 года с подачи руководства Музея Голодомора вышло заявление о 10,5 млн. жертв Голодомора в 1932-1933 годах. Эти цифры опираются на якобы качественное научное исследование на основе комплексной судебной историко-криминалистической экспертизы.
Что на самом деле?
- Две книги, изданные по заказу руководства музея, в которых содержится результат экспертизы. Они изданы под одним ISBN и под одной датой, но с разным содержанием. Эта история содержит сложный микс разных нарушений и действительно ужасающих фактов, в том числе и не без участия бывшего сотрудника КГБ.
- Профессиональный анализ ученых текста двух книг, где четко доказано, что результаты экспертизы сфальсифицированы. Этих ученых пытаются травить и обвиняют их в "сотрудничестве с Россией" (ссылки в комментариях 1-7).
- Фильм 10.5, в котором привлечены сотрудники музея. Фильм снимали люди, которые, скорее всего, были введены в заблуждение, как и очень многие другие, к сожалению. Но эта медиакампания уже набирает серьезные обороты, в нее вовлекают украинские посольства и даже церковь. Написано руководство для учителей школ по этой теме с цифрой 10.5 млн и уже представлено с целью массовой рассылки по школам.
В решении Киевского апелляционного суда по виновникам Голодомора (2010 год) указано число жертв Голодомора - 3,9 млн. Цифры предоставлены Украинским институтом демографии. Это около 13% населения тогдашней Украины. После этого масштабного и профессионального пересчета количество жертв Голодомора не проводилось. И, как видим, экспертиза 2020 года оказалась фальсификатом".
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Напомним, ранее некоторые ученые заявили о фальсификации в издании, осуществленном под эгидой Музея Голодомора. Они указывают на целый ряд явных фальсификаций данных и считают, что трехкратное завышение реального количества умерших через Голодомор подрывает доказательность самого факта геноцида. Факты подлога подтвердил издатель книги и бывшие сотрудники музея.
1 декабря более сотни известных историков, ученых, журналистов и общественных деятелей обратились с письмом к власти с призывом не допустить сознательных фальсификаций, которые осуществляет Музей Голодомора. В частности, свою подпись поставили профессор Украинского Католического Университета Ярослав Грицак, профессор истории и славистики в Университете Виктории (Канада) Сергей Екельчик, один из ведущих исследователей Голодомора Станислав Кульчицкий, директор Украинского научно-исследовательского и образовательного центра изучения Голодомора Людмила Гриневич.
В свою очередь, Национальный музей Голодомора-геноцида обнародовал обращение, в котором отверг обвинения в фальсификациях. Письмо подписали директор Музея Олеся Стасюк, профессора Владимир Сергийчук и Василий Марочко, советский диссидент Семен Глузман. Обращение также подписали десятки общественных деятелей, около половины которых представляют "Национальный корпус".
Пожалуйста, подождите...
Те ж саме і тут : якщо не можна зупинить розслідування подій Голодомору - треба його направить у "потрібне русло" і довести до абсурду! І тоді його висновки будуть дискредитовані як в очах міжнародної спільноти , так і в очах самих українців!
при Голодоморе, красноармейцы-москали окружали украинские села ,забирали у людей всю еду и не разрешали выехать чтоб спастись, аж пока все не вымрут тогда только снимали оцепление!
поетому Голодомор-ето геноцид Украинской Нации!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0
в любом случае-в спам москальное животное!
Ми підготували цю статтю, оскільки вважаємо: свобода слова і, зокрема, академічна свобода є основою розвитку. Тому апеляції до каральних функцій СБУ в наукових дискусіях - це за межею добра та зла.
Ми за те, щоб науковці різних шкіл і підходів сперечалися до нескінченності, доводячи свою правоту. В результаті має бути встановлена істина, з якою погодиться більшість фахівців. Проте натягувати аргументи на свою політичну тезу, щоб довести, що наш Голодомор страшніший, ніж Голокост, а про це йтиметься нижче, - вкрай шкідливий підхід. І він зашкодить світовому визнанню нашої трагедії. - https://texty.org.ua/articles/104928/desjat-milioniv-pjatsot-tyshch-i-krapka-************-navjazujut-superechlyvi-dani-pro-105-miljoniv-zhertv-holodomoru/
"Если ты солжешь мне, со временем я разоблачу тебя. Будешь ты врать или нет - дело твое, но вот что я тебе скажу: прослыть лгуном - все равно, что лишиться дара речи, потому что люди не прислушиваются к шуму ветра, это уж точно." (Хайнлайн "Гражданин Галактики")
Те ж саме зроблять багато хто з українців коли зіткнуться з "липою" в матеріалах по Голодомору! Кращого подарунка нащадкам його організаторів не треба!
Скільки нас знищено?
Володимир Пилипчук, доктор юридичних наук, директор Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» наголосив на висновках історико-криміналістичної та статистично-криміналістичної експертиз: «По-перше, встановлено, що геноцид було вчинено проти української нації. По-друге, було визначено механізм знищення українців. Це, зокрема, Голодомор, розстріли, депортації тощо».
На цьому наголошує і Андрій Козицький: «Важливий момент - якщо раніше жертвами геноциду розглядали тих, хто загинув в Україні від голоду, то зараз розглядаються всі вбивства, зокрема і розстріли, і знищення під час депортацій… І це правильно. Євреї не розділяють своїх жертв під час Другої світової війни на тих, хто загинув у концтаборах, у гетто чи просто від голоду, переслідувань, ховаючись від нацистів».
Інший важливий момент - дослідження враховує втрати української нації не тільки в межах тогочасної України, а й на територіях, де компактно проживали українці. «У роки Голокосту в євреїв не було своєї держави, вони гинули в різних країнах, - наголошує Микола Герасименко. - Тому й рахували загальні втрати єврейської нації. І це правильний підхід. Точно такий шлях обрала Україна».
Тому в рамках вищезгаданої експертизи було досліджено не тільки територію УСРР, а й регіони Північно-Кавказького краю (Дон, Кубань). - https://holodomormuseum.org.ua/news/ukraina-moloda-naukovtsi-predstavyly-novi-metodyky-***********-zhertv-holodomoru-henotsydu-ukraintsiv/
Сколько Германия платит Израилю или Бизнес на крови''-------------у них з кожним роком кількість постраждалих збільшується.
А щодо "плювків" твоїх щодо "гебняцького" нутра" то я тобі повідомляю - мені про "гебняцьку шкуру" вже писали Тільки не "вишиватні патріоти" а польські радикали - коли я нагадав про "полонізацію" "осадництво" "пацифікацію" і "Єдну Польску од можа до можа" А потім спитав - "Лебідь десятки років жив у США Про його роль у "мордах" багаточисельна польська діаспора знала Чому не ставили питання ні вони ні польский уряд післявоєнної Польщі про притягнення його до відповідальності за злочини проти людства?"
Запам"ятай: мисляча людина керується об"єктивністю а не ділить усіх на "чорних" і "білих" вважаючи що "своє гімно не смердить!"
"Вишивата" - вона і є "вишивата"... Чим тупіша , тим упертіша і агресивніша!
- Куме! А скажіть мені чим відрізняється кацапська "вата" від нашої "вишивати"?
- Сорочкою... Кацапи носять "ватянку" а "наші" - "вишиванку"... Однак мізків , щоб думать, нема ні в одних, ні в інших!
"... А ґвалту! а крику!
«І гармонія, і сила,
Музика та й годі.
А історія!.. поема
Вольного народа!
Що ті римляне убогі!
Чортзна-що - не Брути!
У нас Брути! і Коклеси!
Славні, незабуті!
У нас воля виростала,
Дніпром умивалась,
У голови гори слала,
Степом укривалась!»
Кров'ю вона умивалась,
А спала на купах,
На козацьких вольних трупах,
Окрадених трупах!
Подивіться лишень добре,
Прочитайте знову
Тую славу. Та читайте
Од слова до слова,
Не минайте ані титли,
Ніже тії коми,
Все розберіть... та й спитайте
Тойді себе: що ми?..
Чиї сини? яких батьків?
Ким? за що закуті?.."
("І мертвим і живим..." )
Так що не корч з себе "бібліофіла" і не причисляй себе до "патріотів" і "націоналістів" - подібні тобі ні ті ні інші Патріот і націоналіст - люди , що звеличують свою націю шляхом підвищення її досягнень у науці , культурі , економіці і активно сприяє цьому на практиці А "шовініст" - той , що звеличує свою націю і державою шляхом приниження здобутків оточуючих його представників іншої нації та держави
Ти ні історії не знаєш , ні літератури - тому не "сучи ногами" Тільки сміх викликаєш! І жаль - жаль до українців , яких ********* подібні неуки!
Это неправильно идти по лекалам евреев доводя жертв Холокоста, Голодомора до нереальных величин...
Убийство даже одного человека голодом это геноцид и трагедия..
маліна ру глубоко ешелонірована - аж до уровня гарвардскіх амєріканскіх акадєміков-сексотов тіпа Романа Якобсона
Як мовознавець Шевельов розніс "русский мир", переміг НКВД і гестапо, а потім - втер носа Кернесу https://www.youtube.com/watch?v=sAB6zGgCPks&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
Потім була ДСВ і ще більші втрати населення, економіки, культури.
До того ж, деяки вчені вважають, що українців, тільки в Україні повинно бути більш 100 млн, але ми ж з вами бачимо, скільки зараз. І це Геноцід євреїв та кацапів проти української нації.
УКРАИНЦЫ....81 195 000.
Белоруссы......4 789 000.
И вот вам еще вопрос, на сообразительность. А почему СССР и его правопреемница РФ засекретили ВСЕ переписи населения?
Нагадаємо, 9 березня 2001 року учасники протесту, серед яких були унсовці, намагалися перешкодити президенту Леоніду Кучмі покласти квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Кількох затримала міліція, після чого учасники акції продовжили протести під МВС з вимогою звільнити затриманих.
Акція переросла в протистояння з міліцією. Цього дня правоохоронці затримали 300 осіб, але більшість з них були відпущені. 19 отримали кримінальні терміни - від двох до п'яти років. Справу розслідувала СБУ.
То на дыбы вздымая своих коней лихих,
То снова с громким криком пришпоривая их
Скакали русы , греки, валахи и поляки.
Бесстрашием и ловкостью блеснуть старался всякий:
Из луков печенеги - они там тоже были -
Влет меткою стрелою любую птицу били.
Вослед за их шумливою и дикою ордою
Бойцы из Киевской земли неслись толпою. Несложный расчет позволяет установить дату «литературной свадьбы» Аттилы с Кримхильдой - 425 г. Дата эта важна для того, чтобы понять: именно 425-м годом датируется первое в европейской литературе упоминание имени русы. Далее, кацапа, 11-12-ый век - уже есть и Ладога , и Новгород, вот только новгородцы, владимирцы себя не соотносят к руси, ваши же летописи об этом сообщают: "После убийства Андрея Боголюбского владимирские бояре говорили чистую правду: «князь наш убьен, а детей у него нету, сынок его в Новгороде, а братья его в Руси». Новгородцы также понимали под «Русью» Киев и Киевскую землю. В летописной статье 1135 г. говорится: «иде в Русь архиепископ Нифонт». В 1142 г. новгородское посольство было задержано «в Руси» (в Киеве) до тех пор, пока оно не дало согласия на вокняжение в Новгороде князя Святослава . Изгнанный из Новгорода, князь Святослав "идущу в Русь к брату". Т.е., де юре Новгород вот уже более двухсот лет входит в состав РУСИ у Киева, но де факто, на уровне подсознания, приильменские словены к РУСИ себя не причисляют. Кац, шлобысни шкалик и не лезь в историю , которой у тебя нет...
В 860г. по более точной византийской хронике, Аскольд и Дир , приглашенные киевлянами княжить в Киев, совершили набег на Царьград на 200 кораблях. По Нестору в походе участвовала только русь. Следует отметить, что Аскольд и Дир уже не были подданными Рюрика, ибо они отпросились у него семьями удалиться жить в Царь-город. Получив разрешение Рюрика, в девятом веке они покинули навсегда селения Рюрика (в десятом веке переименованных в Новгород), но на пути в Царьград, открыли для себя щедрый край Руси - Киев с его землями, где и решили обосноваться. Так гласит летопись. Но в 882 году… 1130-лет прошло с тех пор, как попечитель (регент) малолетнего князя Игоря (сына норманнского конунга Рюрика), воевода Олег со своей дружиной прибыл в Киев и совершил государственный переворот, подло убил киевского князя Аскольда и захватил власть в Киеве. На Руси началась 106-ти летняя антихристианская языческая реакция.
Уже этот факт дает полное право Украинской Автокефальной Православной Церкви канонизировать невинно убиенного первокрестителя Руси - киевского князя Аскольда и причислить к лику святых. А на его убийцу Олега и Рюриковичей наслать анафему, как на душителей христианства.
Ставлять знак рівності між Голодомором і Геноцидом українського народу.
Голодомор, це лише частина Геноциду.
Експертиза науково обрахувала документально підтверджені факти Геноциду, яких значно більше за факти заморених голодом.
Курки мабуть не тільки на дисертаціях підробляють, а й з мацкви підгодовуються.
Наукові дискусії вирішуються не в фейсбуці, а в наукових виданнях.