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Бывшие сотрудницы Музея Голодомора заявили о фальсификациях со стороны руководства музея

Новости Цензор.НЕТ Общество

Бывшие сотрудницы Музея Голодомора заявили о фальсификациях со стороны руководства музея

Две бывшие сотрудницы Национального музея Голодомора-геноцида подтвердили, что руководство музея занималось фальсификациями исследования количества человеческих потерь из-за геноцида.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написали Ирина Батырева и Татьяна Швыдченко.

Смотрите также: В книге, изданной Музеем Голодомора для распространения правды о геноциде, нашли фальсификации. Институт нацпамяти назначил экспертизу. ФОТО

Бывшая сотрудница музея, куратор проекта "Книги для 100 университетов и библиотек" (в последующие годы он реализовывался под названием "Борьба за сознание") Ирина Батырева отметила, что экспертизы, которые музей приводит в доказательство того, что человеческие потери из-за Голодомора составили 10,5 млн человек, было осуществлено с нарушением и без привлечения специалистов. Также она подтвердила, что эту работу фактически курировал офицер СБУ Николай Герасименко:

"Тогда я познакомилась с Николаем Герасименко, которого гендиректор представила как соорганизатора проекта. Он привозил книги, вместе с музейными изданиями мы формировали комплекты, которые рассылали, развозили и презентовали по образовательным учреждениям и библиотекам Украины. "Генерала", как его называли в музее, мы видели чуть ли не ежедневно.За два месяца мы фактически завершили работу, новых музейных изданий пока небыло, но Герасименко продолжал ходить в музей, как на работу, каждый раз повторяя нам, что "надо еще какой-то проект вместе сделать". Этот мужчина все чаще бывал в музее и о чем-то часами разговаривал с гендиректором.

Осенью 2019 года стало известно, что в ответ на письмо музея СБУ начало уголовное производство по установлению исполнителей Голодомора-геноцида 1932-1933 годов, а филиал Музея Голодомора "Институт исследования Голодомора" предназначен для проведения комплексной судебной историко-криминалистической экспертизы...

Со временем у меня возникало множество вопросов.

- Почему информацию о самой экспертизе скрывали от сотрудников института, которые должны ее готовить?

- Почему именно Герасименко решал, о чем писать, а о чем нет?

- Почему сначала подготовку экспертизы поручили только одному человеку(!), который к тому времени уже побывал на многих должностях в музее и теперь был и.о. директора института, даже не имея учёной степени?

- Почему подготовленную им историческую часть экспертизы не обсуждали специалисты института, а главным ценителем работы стал опять-таки Герасименко: "Все не то, надо переписывать".

- Почему после этого гендиректор дала задание вдвое сократить текст экспертизы первому заместителю, то есть мне, хотя это не входило в круг моих должностных обязанностей, да и с темой Голодомора я работала с недавних пор (в тот раз мне удалось отбиться от выполнения этой задачи)?

- Почему после того, как историческую часть экспертизы переделал известный исследователь истории государственного террора советской эпохи, гендиректор снова ее показала только Герасименко (!!)? Тот оценил работу неожиданно для меня: "Будем писать сами, наши историки истории не знают".

Впоследствии Батыреву назначили в присутствии Герасименко ответственной за подготовку экспертизы.

"Я остолбенела: "Олеся, я никогда не участвовала в подготовке судебных экспертиз, я не историк, а этнолог. Ты же знаешь, что до работы в музее я не занималась темой Голодомора!" И не могла поверить в то, что услышала: "Николай Михайлович знает, как готовить экспертизы, будешь работать вместе с ним!"

У меня никак не складывались пазлы, я не могла понять, что происходит, я чувствовала только одно – это полная подстава! Это уже был не первый, но очень серьезный повод думать о компетентности человека, занимающего должность руководителя музея, а также о своем увольнении. Но… убеждала себя, что надо подождать, ведь задача очень важная, а значит, гендиректор должна подключить специалистов, и я просто буду работать в команде...

У меня началась внутренняя истерика – в экспертизе появлялись целые куски неизвестного происхождения, без ссылок или ссылаясь на интернет-издание. Назначили еще одну экспертизу – историко-источниковедческую, ради которой начали жертвовать текстом с историко-криминалистической. Все писалось в музее, хотя для выполнения этой экспертизы было назначено другое научное учреждение. Затем Герасименко посоветовал Стасюк усилить статистически криминалистическую экспертизу материалами о Кубани. Текст рвали без меня, из одной экспертизы перебросили в другую, поломали структуру, теряли предложения и ссылки… А еще решили проанализировать численность уничтоженных украинцев по исследованиям очевидцев, дипломатов, демографов и ученых и "вывести красивое число". Цинизм зашкаливал. Я протестовала, объясняла Герасименко и Стасюк, что нельзя сравнивать данные, полученные разными методами, их результаты несоразмерны! Откровенно говорила гендиректору, что экспертиза становится ежедневно хуже, что я больше не буду писать и отказываюсь работать с Герасименко. Герасименко нервничал, потому что поджимали сроки. Гендиректор заверила, что скоро все закончится", - написала Батырева.

После этого Батыреву перевели на другую должность, и она наблюдала за работой над экспертизой со стороны, что также убедило ее в непрофессионализме этой работы на искусственном накручивании цифры 10,5 млн.

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Ранее, 25 декабря, бывшая заместитель директора Института исследования Голодомора, действуюющего при музее, историк Татьяна Швыдченко также подтвердила догадки о фальсификациях и репрессиях в отношении работников, которые не согласны с этим:

"Время от времени я пересекалась с Николаем Герасименко, но, к счастью, не часто, потому что в основном он сидел в помещении музея. Но всегда, когда он меня видел, заводил странные разговоры и постоянно повторял, что историки не знают истории, но он нас "научит". Во многих вопросах я с ним не соглашалась и пыталась спорить. И видела, что этот человек фактически руководит музеем, ведь все важные разговоры проводил он, а не директор музея. А уже с ноября и до конца декабря начались события, которые изменили меня навсегда… Ведь именно тогда я не из книг или архивных источников поняла, что такое атмосфера сталинского террора… Только представьте себе на минуточку: в Музее Голодомора, в сакральном месте всех украинцев, функционирует система психологического шантажа, клеветы, устрашения и других дико неприятных вещей. С доносами, страхом что-то сказать или сделать, "коллективной порукой" и обманом тех, кто не должен этого заметить. За ответом на депутатский запрос, который обнародовал Марко Мельник, с 2015 года по сей день из Музея Голодомора было уволено 86 (!) человек. Но на самом деле это не полная цифра, если бы в музее действительно состоялись честные проверки, эта цифра была бы в разы больше. Большая часть этих людей уволена принудительно, перед тем испытав жесткое давление. Я не стала исключением, увольняться из музея пришлось с помощью адвоката. Об этом расскажу позже подробнее.

Очевидно, что только в условиях, описанных выше, стало возможно организовать искусственно возросшее количество жертв Голодомора до 10,5 млн жертв. Фальсификации вокруг этой важной тематики являются частью стратегических задач России в ходе гибридной информационной войны. Фальсификация научных исследований для искусственного увеличения количества жертв Голодомора и медиакампания, направленная на дискредитацию украинских ученых – бомба замедленного действия против международного имиджа Украины. Поэтому украинское общество обязано быть консолидированным и не допускать никаких манипуляций, которые могли бы дискредитировать тему.

В сентябре 2021 года с подачи руководства Музея Голодомора вышло заявление о 10,5 млн. жертв Голодомора в 1932-1933 годах. Эти цифры опираются на якобы качественное научное исследование на основе комплексной судебной историко-криминалистической экспертизы.

Что на самом деле?

- Две книги, изданные по заказу руководства музея, в которых содержится результат экспертизы. Они изданы под одним ISBN и под одной датой, но с разным содержанием. Эта история содержит сложный микс разных нарушений и действительно ужасающих фактов, в том числе и не без участия бывшего сотрудника КГБ.

- Профессиональный анализ ученых текста двух книг, где четко доказано, что результаты экспертизы сфальсифицированы. Этих ученых пытаются травить и обвиняют их в "сотрудничестве с Россией" (ссылки в комментариях 1-7).

- Фильм 10.5, в котором привлечены сотрудники музея. Фильм снимали люди, которые, скорее всего, были введены в заблуждение, как и очень многие другие, к сожалению. Но эта медиакампания уже набирает серьезные обороты, в нее вовлекают украинские посольства и даже церковь. Написано руководство для учителей школ по этой теме с цифрой 10.5 млн и уже представлено с целью массовой рассылки по школам.

В решении Киевского апелляционного суда по виновникам Голодомора (2010 год) указано число жертв Голодомора - 3,9 млн. Цифры предоставлены Украинским институтом демографии. Это около 13% населения тогдашней Украины. После этого масштабного и профессионального пересчета количество жертв Голодомора не проводилось. И, как видим, экспертиза 2020 года оказалась фальсификатом".

Смотрите также: В книге, изданной Музеем Голодомора для распространения правды о геноциде, нашли фальсификации. Институт нацпамяти назначил экспертизу. ФОТО

Напомним, ранее некоторые ученые заявили о фальсификации в издании, осуществленном под эгидой Музея Голодомора. Они указывают на целый ряд явных фальсификаций данных и считают, что трехкратное завышение реального количества умерших через Голодомор подрывает доказательность самого факта геноцида. Факты подлога подтвердил издатель книги и бывшие сотрудники музея.

1 декабря более сотни известных историков, ученых, журналистов и общественных деятелей обратились с письмом к власти с призывом не допустить сознательных фальсификаций, которые осуществляет Музей Голодомора. В частности, свою подпись поставили профессор Украинского Католического Университета Ярослав Грицак, профессор истории и славистики в Университете Виктории (Канада) Сергей Екельчик, один из ведущих исследователей Голодомора Станислав Кульчицкий, директор Украинского научно-исследовательского и образовательного центра изучения Голодомора Людмила Гриневич.

В свою очередь, Национальный музей Голодомора-геноцида обнародовал обращение, в котором отверг обвинения в фальсификациях. Письмо подписали директор Музея Олеся Стасюк, профессора Владимир Сергийчук и Василий Марочко, советский диссидент Семен Глузман. Обращение также подписали десятки общественных деятелей, около половины которых представляют "Национальный корпус".
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Топ комментарии
+41
Чисто "КДБістський" підхід - якщо прямо не можна перемогти ворога, треба очолить його організацію! Потрібно було "вбить клина" між поляками і українцями - пропхнули в УПА на Волині, де селяни українські найбільше постраждали від польських "осадників", свого агента - Лебедя, що боротьбу за Українську державу заплямував винищенням поляків
Те ж саме і тут : якщо не можна зупинить розслідування подій Голодомору - треба його направить у "потрібне русло" і довести до абсурду! І тоді його висновки будуть дискредитовані як в очах міжнародної спільноти , так і в очах самих українців!
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12.12.2021 16:16
+12
Ірина Батирєва і Тетяна Швидченко сказали у фейсбуці.... Одна етнолог/імунолог/астролог а о ступіні другої взагалі ничого не відомо, але чому вони такі "борцуни" за наукову чистоту так довго мовчали? Чому голодомором займаються незрозумілі люди з мокшанськими призвищами?
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12.12.2021 16:54
+10
Ось в цьому питанні треба спиратися на залізобетонні аргументи. Голодомор був - це факт. Але ворог знатиме про брехню в якомусь документі і, апелюючи до нього, буде валати на весь світ - "Вы всё врёте! Голодомора вообще не было!".
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12.12.2021 16:44
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Чисто "КДБістський" підхід - якщо прямо не можна перемогти ворога, треба очолить його організацію! Потрібно було "вбить клина" між поляками і українцями - пропхнули в УПА на Волині, де селяни українські найбільше постраждали від польських "осадників", свого агента - Лебедя, що боротьбу за Українську державу заплямував винищенням поляків
Те ж саме і тут : якщо не можна зупинить розслідування подій Голодомору - треба його направить у "потрібне русло" і довести до абсурду! І тоді його висновки будуть дискредитовані як в очах міжнародної спільноти , так і в очах самих українців!
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12.12.2021 16:16 Ответить
+5
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12.12.2021 16:20 Ответить
Пародоньте, прикопался на ровном месте.
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12.12.2021 17:21 Ответить
я не понимаю почти 4 млн. умерших от Голода довели сосчитали по методикам и архивам демографы и этого МАЛО??!! если правда и цифру тупо с потолка умножили на 2. 6 раза можно и на 12 и 20 только зачем???!!! да пусти казла в огород с капустой стеречь ее так и тут... оплевали благое дело попрали истинно убиенных и умерших от Голодомора играми в цифири??!!
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12.12.2021 18:04 Ответить
VOLVO XC 70,ты явно не понимаешь, чем Голодомор отличался от Голода:
при Голодоморе, красноармейцы-москали окружали украинские села ,забирали у людей всю еду и не разрешали выехать чтоб спастись, аж пока все не вымрут тогда только снимали оцепление!
поетому Голодомор-ето геноцид Украинской Нации!
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12.12.2021 18:29 Ответить
слушай ненавижу вумных рассказывающих фантастику.. ПРО ГОЛОДОМОР МЕНЯ ПРОСВЯТИЛА БУБУШКА так вот никакие красноармейцы..... свои быдло ското база тунеядцы активисты алкаши не желающие работать в поле шли во власть и стукачи и сами выворачивали в домах крестян отбирая зерно муку продукты питания вещи одежду и обувь у детей забрали карандаши альбомы краски которые им родители на рынке купили.. соседка у бабушки съела всех своих детей 4 было их у нее сошла с ума ее потом тихо утопили в речке муж он был далеко на заработках.... у собаки во дворе утащили моток проволоки которой собака была привязана... живность во дворе курей корову коз и птицу разную под корень высекли... люди и без окружения армией никуда и никак не могли уйти уехать...ДОКУМЕНТОВ НЕ БЫЛО А СПРАВКУ давал сельский совет и Голова колхоза..а они не давали а без мандату и без лошади а лошадь была только в колхозе никто и не даст... а пешком тебя мигом поймают сместные активисты или милиция и все в далекие края на стройку социализма лет на 15-20 ..в тайге или тундре получишь...
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12.12.2021 18:41 Ответить
Якщо у вашої баби було так, то це не значить, що в інших селах не могло бути по іншому.
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12.12.2021 19:11 Ответить
Мова іде про ,,чорні дошки", що були реальністю. Прогалини у ваших знаннях не є підставою для нехтування фактами.
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12.12.2021 19:16 Ответить
Чёрная доска (укр. Чорна дошка) - административно-репрессивное средство коллективного наказания сельского населения, на Украине. Режим «Чёрных досок» стал причиной Голодомора - занесение целых районов, населённых пунктов, колхозов, сельских советов на так называемые " чёрные доски " означало блокирование их спецподразделениями и военными, недопущение выезда населения за границы этих территорий, изъятие всех продуктов питания, запрет торговли.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0
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13.12.2021 18:02 Ответить
Роман Сворог,ты или дебил .или ********** тролль!
в любом случае-в спам москальное животное!
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14.12.2021 18:47 Ответить
БЛ.... - НИЧЕГО СВЯТОГО !! За что ни возьмутся - ВСЕ ИСПАСКУДЯТ !!!
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12.12.2021 19:46 Ответить
...«Дослідження Голодомору - це не змагання, хто нарахує більше втрат, - йдеться в статті демографів у емігрантській газеті «Свобода» (у діаспорі теж розкол через цю дискусію). - Тож для визнання Голодомору геноцидом на світовому рівні неважливо, втрати є чотири, сім чи 12 мільйонів».
Ми підготували цю статтю, оскільки вважаємо: свобода слова і, зокрема, академічна свобода є основою розвитку. Тому апеляції до каральних функцій СБУ в наукових дискусіях - це за межею добра та зла.
Ми за те, щоб науковці різних шкіл і підходів сперечалися до нескінченності, доводячи свою правоту. В результаті має бути встановлена істина, з якою погодиться більшість фахівців. Проте натягувати аргументи на свою політичну тезу, щоб довести, що наш Голодомор страшніший, ніж Голокост, а про це йтиметься нижче, - вкрай шкідливий підхід. І він зашкодить світовому визнанню нашої трагедії. - https://texty.org.ua/articles/104928/desjat-milioniv-pjatsot-tyshch-i-krapka-************-navjazujut-superechlyvi-dani-pro-105-miljoniv-zhertv-holodomoru/
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12.12.2021 17:38 Ответить
Саме про це я і пишу! Приведу характерний приклад перетворення наче хорошої справи в її власний абсурд: є тут один коментатор І погляди у нього цілком патріотичні і і теми він обговорює активно Однак пише на цих темах не перевіряючи достовірність інформації на яку посилається Я кілька разів пробував його поправить і навіть напряму дорікать у його "надто легковажному використанні фактів" Однак крім "Не пхай носа в мої справи!" я не отримав В результаті я перестав звертать увагу на його коментарі

"Если ты солжешь мне, со временем я разоблачу тебя. Будешь ты врать или нет - дело твое, но вот что я тебе скажу: прослыть лгуном - все равно, что лишиться дара речи, потому что люди не прислушиваются к шуму ветра, это уж точно." (Хайнлайн "Гражданин Галактики")

Те ж саме зроблять багато хто з українців коли зіткнуться з "липою" в матеріалах по Голодомору! Кращого подарунка нащадкам його організаторів не треба!
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12.12.2021 18:28 Ответить
а тут зміна, точніше маніпулювання методиками - і розширення бази випадків та їх локалізації...

Скільки нас знищено?

Володимир Пилипчук, доктор юридичних наук, директор Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» наголосив на висновках історико-криміналістичної та статистично-криміналістичної експертиз: «По-перше, встановлено, що геноцид було вчинено проти української нації. По-друге, було визначено механізм знищення українців. Це, зокрема, Голодомор, розстріли, депортації тощо».

На цьому наголошує і Андрій Козицький: «Важливий момент - якщо раніше жертвами геноциду розглядали тих, хто загинув в Україні від голоду, то зараз розглядаються всі вбивства, зокрема і розстріли, і знищення під час депортацій… І це правильно. Євреї не розділяють своїх жертв під час Другої світової війни на тих, хто загинув у концтаборах, у гетто чи просто від голоду, переслідувань, ховаючись від нацистів».

Інший важливий момент - дослідження враховує втрати української нації не тільки в межах тогочасної України, а й на територіях, де компактно проживали українці. «У роки Голокосту в євреїв не було своєї держави, вони гинули в різних країнах, - наголошує Микола Герасименко. - Тому й рахували загальні втрати єврейської нації. І це правильний підхід. Точно такий шлях обрала Україна».

Тому в рамках вищезгаданої експертизи було досліджено не тільки територію УСРР, а й регіони Північно-Кавказького краю (Дон, Кубань). - https://holodomormuseum.org.ua/news/ukraina-moloda-naukovtsi-predstavyly-novi-metodyky-***********-zhertv-holodomoru-henotsydu-ukraintsiv/
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12.12.2021 18:42 Ответить
"дослідження враховує втрати української нації не тільки в межах тогочасної України, а й на територіях, де компактно проживали українці." Это грубейшая ошибка. Попытка "притянуть за уши". Тогда и умерших в Канаде считать надо. Вдруг и там кто-то от голода умер. Представляете себе весь этот механизм поиска украинцев на других территориях? При ходят и спрашивают: "Тут живут украинцы? - Забрать зерно. Не украинцы? - оставить".
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12.12.2021 22:30 Ответить
Прочитайте тут,як рахували жертв голокосту-------------------''
Сколько Германия платит Израилю или Бизнес на крови''-------------у них з кожним роком кількість постраждалих збільшується.
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13.12.2021 07:52 Ответить
тут, это где?
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13.12.2021 12:23 Ответить
Від Вас, добродію, також смердить ґебнею. Бо Ви використовуєте ґебнюцький прийом: кажучи загалом правильні речі, вкидаєте гебнюцьку байку про Лебедя.
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12.12.2021 18:53 Ответить
Ну то скажи мені - кому "на руку" (крім нацистів та НКВС) були "морди" на Волині? Адже ні "УПА-Схід" ні "Упа-Захід" цього не робили! Ні на Житомирщині з Поділлям ні в Галичині подібного не було! "Кордоном" була річка Случ - саме через неї тікали поляки на схід від "лебедиків"
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12.12.2021 19:05 Ответить
От бачите, Ваш "тикання" до незнайомого вже видає ваше ґебнюцьке нутро. А тепер до суті. Якби після WWII можна було об'єктивно розслідувати хто кому винний, то я погодився б. Але ж так не було. Поляки мали змогу описати всі свої жертви, ще й помноживши на два та приплюсувавши жертви переодягнених в вояків УПА нквд-истів. Українці ж не мали такої змоги. Бо ґебня робила все, щоб очорнити УПА. Вся брехня для них годилася. А зі здобуттям незалежности робити такі дослідження було вже пізно. Бо залишилося мало свідків. Але ґебня на кшталт "ярів-холодних" продовжує наполягати на польсько-ґебнюцькій версії подій. Почитайте спогади учасників "партизанського_загону" "Єще_польска_нє_зґінєла", очолюваного польським шовіністом і головорізом Робертом Сатановським. Свої злочини проти українців вони сором'язливо називають "позасудовими_вироками". І це стосувалося цивільних. Але Роберт Сатановський був облизаний, як совком, так і РПЛ. Під час WWII з москви для нього особисто було надіслано літака, завезено до москви, де поставлено відповідні завдання. І полягали вони, по суті, в дискредитації УПА та знищенні українського руху.
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12.12.2021 19:21 Ответить
Я задав питання: "Чому "різня" обмежувалася чіткими географічними кордонами діяльності "УПА-Північ" і не розповсюджувалася на інші регіони України? Там не було поляків? Були! Там не було загонів АК? Були! То чому ж поляків там не вбивали?

А щодо "плювків" твоїх щодо "гебняцького" нутра" то я тобі повідомляю - мені про "гебняцьку шкуру" вже писали Тільки не "вишиватні патріоти" а польські радикали - коли я нагадав про "полонізацію" "осадництво" "пацифікацію" і "Єдну Польску од можа до можа" А потім спитав - "Лебідь десятки років жив у США Про його роль у "мордах" багаточисельна польська діаспора знала Чому не ставили питання ні вони ні польский уряд післявоєнної Польщі про притягнення його до відповідальності за злочини проти людства?"
Запам"ятай: мисляча людина керується об"єктивністю а не ділить усіх на "чорних" і "білих" вважаючи що "своє гімно не смердить!"
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12.12.2021 19:50 Ответить
Слово "вишиватний" також вкинуте ґебнею. Хто його повторбє або ґебня, або недоумок, що паплюжить один з українських символів. Тому, пане ґебнюче, з Вами розмову припинено. Прощавайте.
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12.12.2021 20:05 Ответить
Ясно! Аргументів по суті суперечки нема... На мої запитання відповіді дать не здатен!... Залишається одне - "гордо хряпнуть дверима" і піти - "Общипаним" але "непереможеним"!!!
"Вишивата" - вона і є "вишивата"... Чим тупіша , тим упертіша і агресивніша!

- Куме! А скажіть мені чим відрізняється кацапська "вата" від нашої "вишивати"?
- Сорочкою... Кацапи носять "ватянку" а "наші" - "вишиванку"... Однак мізків , щоб думать, нема ні в одних, ні в інших!
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12.12.2021 20:23 Ответить
Якого дідька ти паплюжиш Українців і Вишиванку? Як смієш ти порівнювати кацапа з Українцем? Відповідь сам знаєш... (див. вище)
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13.12.2021 08:35 Ответить
Я не "паплюжу" українців і "вишиванку" а критикую і висміюю дурну "вишивату" яка не хоче зрозуміть що її дурний вереск на мітингах та рвання вишиванки на грудях діють на руку ворогам які не хочуть сильної України! Це про вас "пришелепкуватих" писав ще Шевченко :
"... А ґвалту! а крику!
«І гармонія, і сила,
Музика та й годі.
А історія!.. поема
Вольного народа!
Що ті римляне убогі!
Чортзна-що - не Брути!
У нас Брути! і Коклеси!
Славні, незабуті!
У нас воля виростала,
Дніпром умивалась,
У голови гори слала,
Степом укривалась!»
Кров'ю вона умивалась,
А спала на купах,
На козацьких вольних трупах,
Окрадених трупах!
Подивіться лишень добре,
Прочитайте знову
Тую славу. Та читайте
Од слова до слова,
Не минайте ані титли,
Ніже тії коми,
Все розберіть... та й спитайте
Тойді себе: що ми?..
Чиї сини? яких батьків?
Ким? за що закуті?.."
("І мертвим і живим..." )
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13.12.2021 08:50 Ответить
Судячи з усього тут - ти майстер мацькати клавіатуру, переписуючи з книжок... ба, дещо навіть видаючи за "своє". Дам тобі добру пораду - почитай "Mein Kampf" - навіть націонал-соціалісти не паплюжили своїх національних Святинь і Цінностей.
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13.12.2021 18:14 Ответить
Чуєш , "суперпатріот"! На відміну від тебе , я "Майн кампф" читав! І нічого "супержахливого" там не бачив - у цій книжці не написано про геноцид і вбивства людей Так - погляди людини - крайнього націоналіста , ображеної за долю країни , що була переможена у війні і вважала винною в поразці окремі етнічні групи населення Та й до воєн та масових убивств нацисти прийшли лише через десять років після її написання У Леніна про розстріли заложників і грабунки людей написано прямо і відразу!
Так що не корч з себе "бібліофіла" і не причисляй себе до "патріотів" і "націоналістів" - подібні тобі ні ті ні інші Патріот і націоналіст - люди , що звеличують свою націю шляхом підвищення її досягнень у науці , культурі , економіці і активно сприяє цьому на практиці А "шовініст" - той , що звеличує свою націю і державою шляхом приниження здобутків оточуючих його представників іншої нації та держави
Ти ні історії не знаєш , ні літератури - тому не "сучи ногами" Тільки сміх викликаєш! І жаль - жаль до українців , яких ********* подібні неуки!
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13.12.2021 19:32 Ответить
Насколько я помню из истории, то Пилсудский выделял полякам земли на территории западной Украины, находившейся в то время в составе Польши. Причем эти новые поселенцы были военными. Не думаю что в условиях ограниченных пахотных земель это вызывало бурную радость у местного населения и они с радостью принимали "чужаков". Плюс вся остальная политика Пилсудского и привела к ненависти местного населения к польским переселенцам.
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13.12.2021 12:32 Ответить
Саме про це я і писав! То були не просто "військові" а "легіонери" - саме вони громили ЗУНР і придушували український національно-визвольний рух в Західній Україні! (Їх поляки хотіли використать (і використовували) як опору в "полонізації" українських земель) Користуючись підтримкою варшавської влади вони захоплювали владу в місцевих органах самоврядування змушували українських селян (навіть погрозами вбивства) покидать рідні землі і продавать землю та майно їм же - за безцінь
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13.12.2021 13:26 Ответить
реально жертв Голодомора по самым ранним исследованиям 6-7 млн... и это цифра наверное соответствует реалиям..

Это неправильно идти по лекалам евреев доводя жертв Холокоста, Голодомора до нереальных величин...

Убийство даже одного человека голодом это геноцид и трагедия..
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12.12.2021 16:22 Ответить
фальсифікаціями дослідження кількості людських втрат через геноцид. -Плагиат. Была в Украине редкостная гнида Корнилов Владимир Владимирович , слившаяся в Москву. Автор книга с таким же наванием: Голодомор: фальсификация национального масштаба. Где утверждается : причины смертей украинцев не голод, а отравление алкоголем ,алкогольная депрессия ,убит автомашиной , убит молнией и тд. Дробович этой темой продолжает пакостить украинцам.
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12.12.2021 16:24 Ответить
корнілов - мєлкая вошь у цій гебешній бандоті
маліна ру глубоко ешелонірована - аж до уровня гарвардскіх амєріканскіх акадєміков-сексотов тіпа Романа Якобсона

Як мовознавець Шевельов розніс "русский мир", переміг НКВД і гестапо, а потім - втер носа Кернесу https://www.youtube.com/watch?v=sAB6zGgCPks&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
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12.12.2021 17:46 Ответить
Слід відрізняти прямі і демографічні втрати. Але ... навіть 1 млн чи 500 тис. прямих втрат це великі втрати не тільки з погляду статистики. Шкоди найбільше завдали терор і приниження.

Потім була ДСВ і ще більші втрати населення, економіки, культури.
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12.12.2021 16:27 Ответить
Кацапе, трындеть - на Волгу. Бо там люд тоже с голоду умирал, мама не горюй . А вы кацапы, язычок - в дупу, замалчиваете. Авгиевы конюшни как раз на лаптестане.
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12.12.2021 17:12 Ответить
Ось в цьому питанні треба спиратися на залізобетонні аргументи. Голодомор був - це факт. Але ворог знатиме про брехню в якомусь документі і, апелюючи до нього, буде валати на весь світ - "Вы всё врёте! Голодомора вообще не было!".
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12.12.2021 16:44 Ответить
Надо все время повторять "был", число повторов - единственный железобетонный довод, а остальное твердым не выйдет сделать, все рушится при малейшей критике.
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13.12.2021 01:22 Ответить
Це тільки у москалів "рушится". Бо у брехунів аргумент - "сами врёте".
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13.12.2021 12:39 Ответить
Можно конкретно рассмотреть все аргументы и их критику, но со специалистами по геноциду невозможно спорить, они никогда не отвечают на обоснованную критику или "нехорошие" вопросы. Я на сайте УИНП нашел несколько загадочных утверждений, вроде того, что из урожая 1932 хлебозаготовка составила 53%, задал им вопрос, откуда данные, мне обещали ответить через месяц но вообще не ответили, несмотря на напоминания. Точно то же с институтом истории и даже с авторами различных лекций по истории, на "нехорошие" комменты не отвечают.
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13.12.2021 16:43 Ответить
Ірина Батирєва і Тетяна Швидченко сказали у фейсбуці.... Одна етнолог/імунолог/астролог а о ступіні другої взагалі ничого не відомо, але чому вони такі "борцуни" за наукову чистоту так довго мовчали? Чому голодомором займаються незрозумілі люди з мокшанськими призвищами?
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12.12.2021 16:54 Ответить
Каарочи, сплетни от бабуси с привоза торгующей семечками на стаканчики... Копия бубочкин почерк, мол, переворот... А в этом случае еще и фамилия кацапская батырева.
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12.12.2021 17:00 Ответить
Когда полностью откроются архивы, там окажется , что потери украинцев на порядок выше... По переписи в 1926-1927 г.г. украинцев было 81 млн. Перед войной было только около 40млн. Пусть Батырева дальше брешет на пользу кремля. Не долго бесноватым осталось хороводы водить.
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12.12.2021 17:07 Ответить
81 млн. - це щось забагато. Може на території Союзу ??
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12.12.2021 18:38 Ответить
Ні, Шамов пише правду. Чудом зберігся один документ з тіх часів. Там майже 82 млн.

До того ж, деяки вчені вважають, що українців, тільки в Україні повинно бути більш 100 млн, але ми ж з вами бачимо, скільки зараз. І це Геноцід євреїв та кацапів проти української нації.
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12.12.2021 19:06 Ответить
«НА ВЕЛИКОЙ СТРОЙКЕ»- книга, которую кацапы почти во всех библиотеках изъяли.. 1927 год - РУССКИЕ ........77 791 000.
УКРАИНЦЫ....81 195 000.
Белоруссы......4 789 000.
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12.12.2021 20:09 Ответить
Дякую.
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12.12.2021 20:19 Ответить
Тогда цифры не сойдутся.

И вот вам еще вопрос, на сообразительность. А почему СССР и его правопреемница РФ засекретили ВСЕ переписи населения?
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13.12.2021 16:49 Ответить
Демоскоп. Приложения. Там все "засекреченные" переписи
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13.12.2021 20:38 Ответить
Якщо ми вимагаємо міжнародного визнання Голодомору як геноциду українців то повинні повністю виключити будь які сумніви стосовно масштабів цього злочину. Для цього потрібно під егідою ООН створити міжфахову групу з визнаних світових фахівців і ретельно перевірити всі наявні дані. Отримані достовірні результати повинні стати вагомими доказами на Суді над комуно-фашистським режимом. Нам точно не потрібно щоб будь хто міг звинувачувати нас в фальсифікації і вимагати "ревізії" як це сьогодні відбувається стосовно кількості жертв Холокосту. На Нюрнберзському процесі оголосили "зі стелі" цифру в 6 млн. жертв, але сьогодні ревізіоністи довели що реальна їх кількість не перевищувала 1,2 млн.. Це не відміняє Холокост але реально дискредитує фальсифікаторів які десятиліттями паразитували на Холокості. Воно нам треба? Навіть маленька брехня "з добрими намірами" породжуватиме величезну недовіру до України.
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12.12.2021 17:10 Ответить
Для начала, все архивы открыть, после только делать оргвыводы.
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12.12.2021 17:14 Ответить
Мало відкрити архіви, потрібно до того зробити дійсно міжнародну групу цпеціалістів, яким повіре мірове співтовариство. І щоб в цій групі не було ні кацапів, ні євреїв, яки зацікавлені в споплюженні такої роботи.
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12.12.2021 19:09 Ответить
Это само собой разумеющееся.
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12.12.2021 20:10 Ответить
Если по чесноку, то статья - как овчинка , выделки не стоит... Бо ключевое слово , мол, бывшая работница музея... И этим все сказано. И нефиг здесь сплетны разводить от беззубой бабы Мани.
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12.12.2021 17:19 Ответить
Герасименко розслідував так звану "справу 9 березня" під час акцій "Україна без Кучми".

Нагадаємо, 9 березня 2001 року учасники протесту, серед яких були унсовці, намагалися перешкодити президенту Леоніду Кучмі покласти квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Кількох затримала міліція, після чого учасники акції продовжили протести під МВС з вимогою звільнити затриманих.

Акція переросла в протистояння з міліцією. Цього дня правоохоронці затримали 300 осіб, але більшість з них були відпущені. 19 отримали кримінальні терміни - від двох до п'яти років. Справу розслідувала СБУ.
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12.12.2021 17:35 Ответить
Розбірки на кістках. Ганьба. Амбіції, що зростають навіть на попелі людському.
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12.12.2021 17:39 Ответить
Мета статті посіяти сумніви в достовірності кількості жертв. Їх може бути більше або менше. Головне щоб не вірили даним і це дозволяє заперечувати Голодомор як такий.
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12.12.2021 19:42 Ответить
Хорошие люди работали в институте над сокрытием масштабов Голодомора со времен ,когда он был.Причем неоднократно.45 и 46 вообще не высветлены,да и 43- 45 тоже.Только при освобождении Киева великие маршалы-душегубы утопили в Днепре более 300 000 в том числе и гражданских.Странно,что это печатается на страницах патриотичных изданий.Мне стыдно.Голодомор был и масштабы его ужасающие !.Большевики как могли,стирали общие масштабы Катастрофы все годы большевизма.Терли статистику .
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12.12.2021 19:30 Ответить
Тыць та й розвиднiлось... В 9-ом веке еще не было Ладоги, а значит и Новгорода. Эти поселения появились в 10-ом веке. В частности в 945 году Княгиня Ольга объединила 3 деревни и обнесла частоколом. Так и родился Новгород, которому была отведена роль опорного пункта по сбору дани, перед отправкой в Киев. Т.е. Новгород -Это сплошные склады с данью для киева. Далее, лапоть,аварцы вторглись в русь у Киева в 7-ом веке. Тогда исчезли анты, которые первыми приняли на себя удар. Часть антов поселились у Киева , прозвавшись русью. Для остолопа подчеркну, что Первое упоминания о русах киевских земель - Средневековая «Песнь о Нибелунгах» рассказывает, что свою свадьбу с Кримхильдой, вдовой нидерландского князя Зигфрида, Аттила (в «Песне» он назван Этцелем) сыграл в самом сердце Европы - Вене. В Авентюре (главе) ХХII, которая названа «О том, как Кримхильда обвенчалась с Этцелем», описан съезд на их свадьбу гостей из coceдниx с «империей Аттилы» земель:
То на дыбы вздымая своих коней лихих,
То снова с громким криком пришпоривая их
Скакали русы , греки, валахи и поляки.
Бесстрашием и ловкостью блеснуть старался всякий:
Из луков печенеги - они там тоже были -
Влет меткою стрелою любую птицу били.
Вослед за их шумливою и дикою ордою
Бойцы из Киевской земли неслись толпою. Несложный расчет позволяет установить дату «литературной свадьбы» Аттилы с Кримхильдой - 425 г. Дата эта важна для того, чтобы понять: именно 425-м годом датируется первое в европейской литературе упоминание имени русы. Далее, кацапа, 11-12-ый век - уже есть и Ладога , и Новгород, вот только новгородцы, владимирцы себя не соотносят к руси, ваши же летописи об этом сообщают: "После убийства Андрея Боголюбского владимирские бояре говорили чистую правду: «князь наш убьен, а детей у него нету, сынок его в Новгороде, а братья его в Руси». Новгородцы также понимали под «Русью» Киев и Киевскую землю. В летописной статье 1135 г. говорится: «иде в Русь архиепископ Нифонт». В 1142 г. новгородское посольство было задержано «в Руси» (в Киеве) до тех пор, пока оно не дало согласия на вокняжение в Новгороде князя Святослава . Изгнанный из Новгорода, князь Святослав "идущу в Русь к брату". Т.е., де юре Новгород вот уже более двухсот лет входит в состав РУСИ у Киева, но де факто, на уровне подсознания, приильменские словены к РУСИ себя не причисляют. Кац, шлобысни шкалик и не лезь в историю , которой у тебя нет...
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13.12.2021 03:27 Ответить
По поводу Аскольда, который крестил первый раз русь у Киева, до прихода Рюрика , дык об этом пишут греки, бо до Рюрика русь киевская ходила походами на Царь-град... И то, Рюрик никогда не был в Киеве, это его воевода подступно, уже после смерти Рюрика, захватил Киев , подло убив Аскольда и Дира... Летописи хоть свои прочти, кацапа.
В 860г. по более точной византийской хронике, Аскольд и Дир , приглашенные киевлянами княжить в Киев, совершили набег на Царьград на 200 кораблях. По Нестору в походе участвовала только русь. Следует отметить, что Аскольд и Дир уже не были подданными Рюрика, ибо они отпросились у него семьями удалиться жить в Царь-город. Получив разрешение Рюрика, в девятом веке они покинули навсегда селения Рюрика (в десятом веке переименованных в Новгород), но на пути в Царьград, открыли для себя щедрый край Руси - Киев с его землями, где и решили обосноваться. Так гласит летопись. Но в 882 году… 1130-лет прошло с тех пор, как попечитель (регент) малолетнего князя Игоря (сына норманнского конунга Рюрика), воевода Олег со своей дружиной прибыл в Киев и совершил государственный переворот, подло убил киевского князя Аскольда и захватил власть в Киеве. На Руси началась 106-ти летняя антихристианская языческая реакция.
Уже этот факт дает полное право Украинской Автокефальной Православной Церкви канонизировать невинно убиенного первокрестителя Руси - киевского князя Аскольда и причислить к лику святых. А на его убийцу Олега и Рюриковичей наслать анафему, как на душителей христианства.
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13.12.2021 03:45 Ответить
Просто этот герасименко,- агент кгб и кремля, каких в сбу 99,9999999999999999999%, и оно, этот герасименко, выполняло задание от руSSни!
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12.12.2021 22:59 Ответить
Чув дзвін, та не знає де він
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13.12.2021 02:54 Ответить
Согласно переписи населения 1926 года, в Украине проживало 29.018.187 человек
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12.12.2021 23:28 Ответить
Якісь дві квочки проквоктали і видно такі, які різним ківам дисертації фальсифікують.
Ставлять знак рівності між Голодомором і Геноцидом українського народу.
Голодомор, це лише частина Геноциду.
Експертиза науково обрахувала документально підтверджені факти Геноциду, яких значно більше за факти заморених голодом.
Курки мабуть не тільки на дисертаціях підробляють, а й з мацкви підгодовуються.
Наукові дискусії вирішуються не в фейсбуці, а в наукових виданнях.
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13.12.2021 02:44 Ответить
Не здивуюся, якщо згодом з"ясується, що це дві проплачені курви. Але удар відчутний: уявляю, який рейвах здіймуть жиди і кацапи...
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13.12.2021 18:17 Ответить
Лишнее подтверждение того, какая вся эта история в целом - чушь. Нами манипулируют, пишут что хотят, а мы потом ходим ноем. А всем руководят сбушники и прочие кгбшники
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13.12.2021 08:41 Ответить
 
 