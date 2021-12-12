Гогилашвили такой не один. Многие попали на важные должности из-за приближенности к Зеленскому или "Кварталу", - Бигус. ВИДЕО
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Многие попали на важные должности не из-за навыков, а из-за приближенности к президенту Владимиру Зеленскому или "Кварталу". И именно это дает им чувство безнаказанности.
Об этом журналист-расследователь Денис Бигус пишет на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Многие люди попали на важные должности не из-за навыков, а из-за приближенности к Зеленскому или "Кварталу". И именно это дает им ощущение безнаказанности.
Вы же помните, как ради мужа сотрудницы "Квартала" (снимавшегося в российском телешоу) создали руководящую должность в "Укрзализныце"?
Как дочь преподавателя Зеленского попала в АМКУ?
Или муж бухгалтера "Квартала" с его невероятными карьерными успехами в разведке.
Или же подруга супруги президента и экс-менеджер компании Ахметова, возглавившая Антимонопольный.
И старый знакомый семьи Зеленских Мецгер. Куда же без него?
Как работает карьерный лифт только для избранных, рассказывается в сюжете "Братство "Квартала" Максим Опанасенко.
А пока Зеленский призывает уволить Гогилашвили, а Монастырский осторожно начинает "внутреннее расследование", остается только делать ставки. Нет, не о судьбе Гогилашвили, о том, кто из друзей президента "удивит" следующим", - пишет Бигус.
Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.
После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.
Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.
Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.
Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.
12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.
Пожалуйста, подождите...
А те, що зробив Яценюк, коли рік вже йшла війна, а в Україні оборонні підприємства не мали державних замовлень та працювали по пів дня у тиждень.
Обещал не делать как было до него. Но по факту он ничем не отличается.
Это наглая и циничная лож, обман. Нарид не прощает такого отношения к себе.
Не удивлюсь если ближе к выборам всплывёт более пикантная инфа о нелохе, например о наркотической зависимости с неопровержимыми доказательствами.
Будет весело (с)
мозгами ,а не задним местом.
На сьогодні навіть у США та Франції не президенти, а щось незрозуміло.
"Перше - ці дані не просто перевірені, про них знали й раніше. Друге - як така людина могла потрапити до МВС? Дуже просто, тому що є на те всі причини. Головна - він є чоловіком особливої, персональної помічниці Володимира Зеленського. І це важливий фактор. Ви ж розумієте, що жодна компетенція, жодний досвід не можуть переважити такий аргумент. Ми можемо жартувати над цим, ми можемо плакати, що завгодно, але його взяли й поставили на цю посаду як умову Зеленському, що інших заступників Авакова не чіпатимуть. І ми бачимо, до чого це призвело. До того ж, якщо хтось хоче побачити, що саме Гогілашвілі говорить у Києві, можете зайти до мене на Фейсбук, я викладаю це.
Але мені цікаво інше. Це відео було тільки в главку та в міністерстві. Сьогодні воно з'явилося. Це 100% злили журналістам саме звідти. Це показує, що у цих силових органах є велика кількість незадоволених "зеленою" владою. І у мене велике запитання: що буде далі? Що ще ми побачимо і що з'явиться у соціальних мережах? А головне питання - навіщо. Ця людина, яка наближена до Зеленського, була в зоні АТО. Що він там робив, хто з ним був, і чи він не повинен був перетинати територію через деякі проходи, враховуючи те, що має російський паспорт? Це дуже цікаво. Особливо на тлі заяв Зеленського, що треба йти на прямі переговори з Росією чи ще щось", - сказав він.
"Сьогодні був злив з бази ВБНОН та з бази колишнього УБОЗу, звідки відомо, що його затримували в стані наркотичного сп'яніння. Повідомлялося, де, з ким і як, це є в базі. Це офіційна інформація. І сьогодні ця інформація виринула. Ну, бджоли проти меду, я думаю, це потужна зброя, якщо наркомани проти наркотиків. Питання чому раніше, коли ми про це повідомляли, всі мовчали.
І ще одне. Він займався справою Трухіна, і саме він намагався прикрити всі сліди. Ви розумієте, відео з Трухіним через деякий час з'явиться. Не тільки коли він за кермом, а коли він спілкується з поліцейськими та щось їм пропонує. І всі побачать, що він казав, що пропонував, у якому стані був. Дуже цікаво, як за законом відповідатимуть люди, які зараз очолюють МВС, кришують Трухіна і не дають йому можливості відповідати за законом.
Хочу ще нагадати, що дружина Гогілашвілі - не просто особиста помічниця Зеленського, а й була присутня на доповіді Бурби про "вагнерівців", де була вона, Єрмак та ще кілька людей. Дуже цікава історія. Ми шукаємо "крота"? Та там кротова нора вже", - сказав він.
До речі, зашкварений бігос - один з тих, хто допоміг 73-відсоткам біомаси зробити "правильний" вибір!