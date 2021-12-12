РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14756 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
14 517 127
Зеленский (16511) кадры (583) Бигус (149) Гогилашвили (75)

Гогилашвили такой не один. Многие попали на важные должности из-за приближенности к Зеленскому или "Кварталу", - Бигус. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Гогилашвили такой не один. Многие попали на важные должности из-за приближенности к Зеленскому или

Многие попали на важные должности не из-за навыков, а из-за приближенности к президенту Владимиру Зеленскому или "Кварталу". И именно это дает им чувство безнаказанности.

Об этом журналист-расследователь Денис Бигус пишет на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Многие люди попали на важные должности не из-за навыков, а из-за приближенности к Зеленскому или "Кварталу". И именно это дает им ощущение безнаказанности.

Гогилашвили такой не один. Многие попали на важные должности из-за приближенности к Зеленскому или Кварталу, - Бигус 01 Вы же помните, как ради мужа сотрудницы "Квартала" (снимавшегося в российском телешоу) создали руководящую должность в "Укрзализныце"?

Гогилашвили такой не один. Многие попали на важные должности из-за приближенности к Зеленскому или Кварталу, - Бигус 01 Как дочь преподавателя Зеленского попала в АМКУ?

Гогилашвили такой не один. Многие попали на важные должности из-за приближенности к Зеленскому или Кварталу, - Бигус 01 Или муж бухгалтера "Квартала" с его невероятными карьерными успехами в разведке.

Гогилашвили такой не один. Многие попали на важные должности из-за приближенности к Зеленскому или Кварталу, - Бигус 01 Или же подруга супруги президента и экс-менеджер компании Ахметова, возглавившая Антимонопольный.

Гогилашвили такой не один. Многие попали на важные должности из-за приближенности к Зеленскому или Кварталу, - Бигус 01 И старый знакомый семьи Зеленских Мецгер. Куда же без него?

Читайте также: Замминистра МВД Гогилашвили имеет действующий паспорт гражданина РФ и российский ИНН, - Центр журналистских расследований. ФОТО

Как работает карьерный лифт только для избранных, рассказывается в сюжете "Братство "Квартала" Максим Опанасенко.

А пока Зеленский призывает уволить Гогилашвили, а Монастырский осторожно начинает "внутреннее расследование", остается только делать ставки. Нет, не о судьбе Гогилашвили, о том, кто из друзей президента "удивит" следующим", - пишет Бигус.

 

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+29
свєзло шо хоть прєзідєнт у нас умний і проффєсіанальний, а нікакойта шут-дурачок
показать весь комментарий
12.12.2021 17:00
+23
Боже кого мы выбрали в гаранты??? Людей не имеющих никакого отношения ни к Майдану ни к АТО ни к украинцам (они в это время в мацкве сватов снимали и на корпоративах бабло рубили). Ну и что вы теперь хотите??? Зеля, этот Гога тебе кто? За что ты ему державный орден «за заслуги» дал??? Он пробыл на посаде менее полугода и получил орден, за что??? Кровь мешками проливал или в тыл противника за языком лазил? Я уверен что и пистолетов наградных у него больше чем у депутата Кивы. Вот вам шановни, кумовство и протекционизм с коррупцией в своём лучшем проявлении! Хлопайте в ладоши дятлы 73%-центные!
показать весь комментарий
12.12.2021 17:35
+16
В Порошенка прийшли ПРОФЕСІОНАЛИ.
А не оце паскудство.
показать весь комментарий
12.12.2021 17:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А що, наприклад, робив Трамп, коли панепідемія нанесла удар економіці США? А він націаналізував деяки крупні підприємства, а потім, коли ситуація покращилась, їх продали з прибутком.
А те, що зробив Яценюк, коли рік вже йшла війна, а в Україні оборонні підприємства не мали державних замовлень та працювали по пів дня у тиждень.
показать весь комментарий
12.12.2021 23:22 Ответить
Зато какие песни пели перед выборами, никакого кумовства, а тут вообще... даже опыта нет работы в органах, да и остальные не лучше...а оно еще из себя строит "язаминистра"
показать весь комментарий
12.12.2021 17:32 Ответить
Сколько это быдло можно терпеть?😡
показать весь комментарий
12.12.2021 17:34 Ответить
Боже кого мы выбрали в гаранты??? Людей не имеющих никакого отношения ни к Майдану ни к АТО ни к украинцам (они в это время в мацкве сватов снимали и на корпоративах бабло рубили). Ну и что вы теперь хотите??? Зеля, этот Гога тебе кто? За что ты ему державный орден «за заслуги» дал??? Он пробыл на посаде менее полугода и получил орден, за что??? Кровь мешками проливал или в тыл противника за языком лазил? Я уверен что и пистолетов наградных у него больше чем у депутата Кивы. Вот вам шановни, кумовство и протекционизм с коррупцией в своём лучшем проявлении! Хлопайте в ладоши дятлы 73%-центные!
показать весь комментарий
12.12.2021 17:35 Ответить
повністю підтримаю Ваші слова.
показать весь комментарий
12.12.2021 18:19 Ответить
Ну да! Чтобы не мешали команде Украину сливать!
показать весь комментарий
12.12.2021 19:03 Ответить
Нет, народу ПРОМЫЛИ МОЗГИ кацапы....
показать весь комментарий
13.12.2021 01:12 Ответить
Проблема зеленского в том что он "кинул" своих избирателей.

Обещал не делать как было до него. Но по факту он ничем не отличается.

Это наглая и циничная лож, обман. Нарид не прощает такого отношения к себе.

Не удивлюсь если ближе к выборам всплывёт более пикантная инфа о нелохе, например о наркотической зависимости с неопровержимыми доказательствами.
Будет весело (с)
показать весь комментарий
12.12.2021 17:43 Ответить
так хотіли 73% від виборців України...
показать весь комментарий
12.12.2021 22:10 Ответить
вот никогда не было и вдруг такое)))))))))))))))
показать весь комментарий
12.12.2021 17:49 Ответить
Чем дальше в лес, тем больше дров, может хватит ходить вокруг да около, это животное надо не на нары отправить, а сразу четвертовать.
показать весь комментарий
12.12.2021 17:54 Ответить
Для тех, кто не в курсе. Фамилия Гогилашвили означает, что это грузинский еврей.
показать весь комментарий
12.12.2021 18:16 Ответить
бігус, це через тебе отакі зелені недоїдки пройшли до влади. хто тобі платить гроші продажна тварюка.
показать весь комментарий
12.12.2021 18:17 Ответить
мы семимильными шагами идем к пздцу
показать весь комментарий
12.12.2021 18:19 Ответить
Каждый новый президент хуже прежнего.Когда же этот народ господи, начнет думать
мозгами ,а не задним местом.
показать весь комментарий
12.12.2021 18:49 Ответить
Ось тому я за те, щоб ліквідувати посаду Президента.
На сьогодні навіть у США та Франції не президенти, а щось незрозуміло.
показать весь комментарий
12.12.2021 19:31 Ответить
Я в сортире убирал после выступления "95" квартала.На много не претендую ,ну хоть 50 000 гр. и доступ в сортир (там бычков,окурков,много.Есть возможность еще подзаработать)
показать весь комментарий
12.12.2021 19:05 Ответить
Зате проголосували папріколу,і нє грєбьот.
показать весь комментарий
12.12.2021 19:06 Ответить
Ось що розповів на телеканалі "Україна 24" екснардеп Борислав Береза:
"Перше - ці дані не просто перевірені, про них знали й раніше. Друге - як така людина могла потрапити до МВС? Дуже просто, тому що є на те всі причини. Головна - він є чоловіком особливої, персональної помічниці Володимира Зеленського. І це важливий фактор. Ви ж розумієте, що жодна компетенція, жодний досвід не можуть переважити такий аргумент. Ми можемо жартувати над цим, ми можемо плакати, що завгодно, але його взяли й поставили на цю посаду як умову Зеленському, що інших заступників Авакова не чіпатимуть. І ми бачимо, до чого це призвело. До того ж, якщо хтось хоче побачити, що саме Гогілашвілі говорить у Києві, можете зайти до мене на Фейсбук, я викладаю це.
Але мені цікаво інше. Це відео було тільки в главку та в міністерстві. Сьогодні воно з'явилося. Це 100% злили журналістам саме звідти. Це показує, що у цих силових органах є велика кількість незадоволених "зеленою" владою. І у мене велике запитання: що буде далі? Що ще ми побачимо і що з'явиться у соціальних мережах? А головне питання - навіщо. Ця людина, яка наближена до Зеленського, була в зоні АТО. Що він там робив, хто з ним був, і чи він не повинен був перетинати територію через деякі проходи, враховуючи те, що має російський паспорт? Це дуже цікаво. Особливо на тлі заяв Зеленського, що треба йти на прямі переговори з Росією чи ще щось", - сказав він.
показать весь комментарий
12.12.2021 20:06 Ответить
Б.Береза вважає, що зливи компрометуючих відеозаписів ще матимуть місце у майбутньому:
"Сьогодні був злив з бази ВБНОН та з бази колишнього УБОЗу, звідки відомо, що його затримували в стані наркотичного сп'яніння. Повідомлялося, де, з ким і як, це є в базі. Це офіційна інформація. І сьогодні ця інформація виринула. Ну, бджоли проти меду, я думаю, це потужна зброя, якщо наркомани проти наркотиків. Питання чому раніше, коли ми про це повідомляли, всі мовчали.
І ще одне. Він займався справою Трухіна, і саме він намагався прикрити всі сліди. Ви розумієте, відео з Трухіним через деякий час з'явиться. Не тільки коли він за кермом, а коли він спілкується з поліцейськими та щось їм пропонує. І всі побачать, що він казав, що пропонував, у якому стані був. Дуже цікаво, як за законом відповідатимуть люди, які зараз очолюють МВС, кришують Трухіна і не дають йому можливості відповідати за законом.
Хочу ще нагадати, що дружина Гогілашвілі - не просто особиста помічниця Зеленського, а й була присутня на доповіді Бурби про "вагнерівців", де була вона, Єрмак та ще кілька людей. Дуже цікава історія. Ми шукаємо "крота"? Та там кротова нора вже", - сказав він.
показать весь комментарий
12.12.2021 20:07 Ответить
Уже год назад я обещал комуняке зе, нары, но теперь есть больше информации, и сейчас требую этого циничного дельца и предателя, четвертовать.
показать весь комментарий
12.12.2021 20:42 Ответить
так хотіли 73% від виборців України...
показать весь комментарий
12.12.2021 22:10 Ответить
КЛОНЫШВИЛИ - ОБЩЕЕ НАЗВАНИЕ ЧИНОВНИКОВ, ДРУЗЕЙ И ОКРУЖЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО!
показать весь комментарий
12.12.2021 22:52 Ответить
Кумівство Порошенка і годі порівнювати з цим беззаконня, яке творить банда Зеленського.
До речі, зашкварений бігос - один з тих, хто допоміг 73-відсоткам біомаси зробити "правильний" вибір!
показать весь комментарий
13.12.2021 02:33 Ответить
Слів немає, розпач і тривога за майбутнє України , дітей і внуків для яких хотілося щоб Україна була на майбутнє не чужиною , тяжко жити там де немає того , що має бути зв'язком для людини, чужина завжди солодко і одночасно гірко. Ніколи не хотів щоб мої діти виїзжали з України, а тепер я їх прошу. Надалі жити в нашій країні , історія нас заохочувала на те щоб Україна була самостійною , а виявилося що так називаємі патріоти , крім деяких, самі настоящі волоцюги для яких гроші і посади це головне. Помилка яку зробили в 2019 вилізе в нас боком.
показать весь комментарий
13.12.2021 13:59 Ответить
Страница 2 из 2
 
 