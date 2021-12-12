"Очень х#ево, что ты начальство не узнаешь! Ты что, тупой? Ох#ел?" - появилось еще одно видео разговора Гогилашвили с патрульными в Киеве. ВИДЕО

После резонансного видео со скандалом, который устроил заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили на въезде в зону ООС, рядовые работники полиции передали журналисту Михаилу Ткачу новую видеозапись уже другого инцидента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Как следует из видео, 24 ноября автомобиль Гогилашвили в Киеве остановили патрульные полицейские, чтобы проверить документы.

Это разозлило чиновника, и он начал оскорблять правоохранителей и спрашивать, почему они "не узнали начальство". "Ты что, тупой? Ты что, о#ший, что ли?! Что с тобой, тебя что, припудрило?" - обращается Гогилашвили к патрульным.

В то же время полицейские спокойно пытались объяснить, что только выполняют свою работу.

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Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.