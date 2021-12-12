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Новости Политика Украины
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Нацполиция (15728) Гогилашвили (75)

"Очень х#ево, что ты начальство не узнаешь! Ты что, тупой? Ох#ел?" - появилось еще одно видео разговора Гогилашвили с патрульными в Киеве. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

После резонансного видео со скандалом, который устроил заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили на въезде в зону ООС, рядовые работники полиции передали журналисту Михаилу Ткачу новую видеозапись уже другого инцидента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Как следует из видео, 24 ноября автомобиль Гогилашвили в Киеве остановили патрульные полицейские, чтобы проверить документы.

Это разозлило чиновника, и он начал оскорблять правоохранителей и спрашивать, почему они "не узнали начальство". "Ты что, тупой? Ты что, о#ший, что ли?! Что с тобой, тебя что, припудрило?" - обращается Гогилашвили к патрульным.

В то же время полицейские спокойно пытались объяснить, что только выполняют свою работу.

Смотрите также: Замминистра МВД Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске: "Я, бл@дь, не должен тратить время, доказывая, кто я". ВИДЕО

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.
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Топ комментарии
+84
Тварь.
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12.12.2021 17:15
+58
Воно просто чергове тупе бидло при посаді.Але повторюю-якщо на горі лайно,то саме воно буде зтікати до низу а не пломбір...
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12.12.2021 17:17
+58
ТУПАЯ высокомерная обезьяна,но в зе-команде,сколько ТАКИХ тварей-не прикасаемых ??????
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12.12.2021 17:32
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Гарне питання завдало це хамло. "Гдє вас понабіралі." Нам теж цікаво клоуни.
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12.12.2021 21:05 Ответить
Ну, теперь ***ло Гоги все узнают так же хорошо, как и преЗЕдентское. Знаменитость. Жесть
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12.12.2021 21:38 Ответить
"..парни шо с вами..."- це звернення лунало багато разів, як відчай...
- скоріш за все правильні хлопці- поліцейські вже неодноразово "посипАли сіллю" це нещастя

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12.12.2021 21:46 Ответить
Этому чмошнику Олександр Гогілашвілі нужно было набить харю а его ксиву в ротяку черноротую загнать
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12.12.2021 21:53 Ответить
пристрелить и все он жетеррорист
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12.12.2021 22:01 Ответить
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12.12.2021 22:02 Ответить
В принципі в відповідь як реакція на москаля повинна бути автоматна черга, повезло ще що на нащадків бандерівців не напоровся.
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13.12.2021 09:05 Ответить
пішов він у сраку.
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13.12.2021 10:03 Ответить
земрази которых заслужили зебилы!
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12.12.2021 22:17 Ответить
Серйозно я б на місці копа невитримав і пристрелив цю тварину 🤮🤬
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12.12.2021 22:33 Ответить
Ця зелена паскуда ще питає поліцейського "Хто вас і звідки понабирав". Хоча він сам тупо ніхто. Єдина його заслуга в тому шо він одружений на секретарші Зеленського, який всюди розтавляє своїх людей. І при цьому Зеленському байдуже хто вони і які мають професійні навички, аби були "свої на 100%" та "паслушниє".
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12.12.2021 22:50 Ответить
Посади свиню за стіл, то вона і ноги на стіл.
За прєбрік! курво! там тобі місце
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12.12.2021 23:52 Ответить
Mіністр внутрішніх справ повинен подати у відставку!!!!! Він такий самий, якщо має таких заступників. Ганьба!!!!
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12.12.2021 23:58 Ответить
В отставку? Слишком мягко.
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13.12.2021 12:15 Ответить
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13.12.2021 00:01 Ответить
По перше викликає подив, що прекрасна реформована поліція так дозволяє з собою розмовляти будь кому, а по друге , що до того пана , то незрозуміло взагалі , як керується країна, якщо така протоплазма працює заступником міністра МВС.
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13.12.2021 00:03 Ответить
да надо сказать патрульным спасибо, что как раз не позволяют так разговаривать

бывший кацапо-замминистра даже не смог втиснуть это в свою картину мира
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13.12.2021 12:43 Ответить
А що ж за гості з зам.міністра прямували , що навіть не розуміли український запит патрульного, мабуть відповідні служби перевірили ? Такі непонятки в прифронтовій зоні і до "казуса беллі" приведуть ...
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13.12.2021 00:23 Ответить
Вали **** в Ростов гога
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13.12.2021 01:01 Ответить
Перед отправкой в Ростов этот отморозок должен сначала отбыть срок по нескольким статьям:

Неподчинение полицейскому. Оскорбления сотрудника полиции. Злостное хулиганство.
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13.12.2021 11:23 Ответить
73% біомаси привели до влади наркоманів-неадекватів!!!
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13.12.2021 02:27 Ответить
Ну правильно, воно ж кацапське бидло, мислить на тому ж рівні. На росії ж - воно царь для своїх кріпосних.
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13.12.2021 07:09 Ответить
Почему не растреляли?
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13.12.2021 08:08 Ответить
А когда будет видос с бухим Трухиным?
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13.12.2021 08:12 Ответить
В рашку чмаровоза!
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13.12.2021 09:29 Ответить
Бешенных собак пристреливают , так как это очень заразная хрень ,
так почему эту тварюку уже второй раз отпустили ?
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13.12.2021 10:11 Ответить
так он у Авакова служил замом?
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13.12.2021 10:54 Ответить
Ну и чего вы все тут возмущаетесь? Для страны в которой главнокомандующий общается с солдатом категориями "лох-нелох" - это вполне адекватный стиль общения для замминистра МВД со своими подчиненными.
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13.12.2021 11:46 Ответить
Гребаный стыд.....
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13.12.2021 11:58 Ответить
Патрульному дать медаль!!!
Только вот видео нужно было сразу передать.

У кацапа в башке не умещается, что если он замминистра МВД, то ему патрульный не обязан в ноги падать.
Гнать таких мудаков в РФ, пусть там быкует.
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13.12.2021 12:41 Ответить
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13.12.2021 12:43 Ответить
Что *** у них происходит со службой занимающихся спецпроверками, знакомый пытался во времена Кучмы вступить в их ряды, они пробили о нем то, чего он сам не знал, о том что прадед сидел в царские времена, и о том что сидит его троюродный брат, которого он никогда не видел и даже не знал что у него есть такой брат, а спец проверка выдала и статью кодекса по которой он сидит и даже блатное погоняло...... не взяли, этого вообще никто не проверял? Или всем пох? Спецпроверка, через 5 минут после начала, по этому персонажу должна была выдать 10000 % ответ нет, а так же заняться тем ушлепком, который двинул это чучело на пост заместителя министра МВД в военное время, а заодно и проверить того, кто назначил этого двигателя на его собственный пост........
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13.12.2021 13:54 Ответить
це рівень замміністра, бидло
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13.12.2021 14:29 Ответить
От тепер цьому вилупку і по іпалу можна дати за всі приниження чесних міліціянтів. Ще одна макака недоколихана і така ж хамовита!
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13.12.2021 15:58 Ответить
дибилашвили.
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13.12.2021 16:07 Ответить
Тот чиновник , который закрыл глаза на мутное прошлое этого вылупка , совершил должностное преступление , дав ему незаконно высокую должность в МВС Украины ...
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13.12.2021 16:56 Ответить
И этот быдлан ещё извиняется там перед кем-то...
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13.12.2021 17:44 Ответить
И этот быдлан ещё извиняется там перед кем-то...
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13.12.2021 17:44 Ответить
Мерзкое снобистское чмо. Я хозяин, ты §овно. И почему нет заявлений о аресте этого хача Гоги? Сколько еще евреи и грузины будут оскорблять и унижать украинцев в своей стране?
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13.12.2021 18:34 Ответить
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