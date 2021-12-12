Главы МИД стран "Большой семерки" предупредили РФ о "серьезных последствиях" и "значительной цене" в случае нападения на Украину, - заявление
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Главы МИД стран "Большой семерки" (G7) в воскресенье, 12 декабря, призвали Россию соблюдать международные обязательства и транспарентность военной активности, а также предупредили о серьезных последствиях в случае нападения на Украину.
Об этом говорится в заявлении, выпущенном по итогам встречи в Ливерпуле, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Любое применение силы для изменения границ запрещено международным правом. Россия не должна сомневаться, что любая военная агрессия в отношении Украины повлечет за собой серьезные последствия и значительную цену", - говорится в документе.
Страны также призвали Россию "снизить уровень эскалации, использовать дипломатические каналы и соблюдать свои международные обязательства".
Встреча глав МИД "Большой семерки" проходит на выходных в Ливерпуле на фоне обострения международной обстановки, связанной с обеспокоенностью западных стран в связи с перемещениями российских военных на границе с Украиной. Западные страны считают, что Россия может планировать вторжение в Украину и грозят санкциями в случае, если это произойдет.
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скажіть, не соромтесь, скільки коштує вбитий українець !
Я так понял этот проэкт давно прошел тестовые испытания и теперь поставлен на боевое дежурство....Бедная РАБссия и подлодка Курск...
А все дуже просто: не було кому підказати. Бо ніхто ні з ОП, ні навіть з МЗС в Лондон не полетів. Щоб хоча би зустрітись з одним-двома колегами з G7 перед їх засіданням.
И те, и те считают себя, т.е. граждан той или иной страны особенными.
Даже блок НАТО призван защищать исключительно особенных людей, стран членов этого блока.
А как же люди, которые вне блока?
Цивилизованные люди не обчзаны не только их защищать, но и даже не замечать их смертей. Не замечать и продолжать бизнес с убийцами. Де факто продолжать и спонсировать убийц.
Для цивилизованного запада всё нормально. Все кто под зонтиком блока НАТО - это люди высшего сорта. А другие сорта убиццы могут убивать?
Кремль тоже считает, что он особенный и притендует на всё, что находится за пределами зонтика НАТО.
Неосовок убил сотни тысяч в Чечне, сотни грузин, тысячи сирийцев и 14 тысяч украинцев.
Какова реакция "цивилизованного" мира на эти смерти? Бизнес успешно развивается на фоне косметических, ну чтоб совесть вообще не замучала, санкциях.
Хотелось бы спросить у "цивилизованных": украинцы у них какого сорта? 14 тысяч смертей как бы никто и не заметил. Сколько надо смертей, чтобы "цивилизованные" или особенные страны поняли, что живут на планете Земля?
Я вот не пойму - нападение на Украину состоялось восем лет тому назад!!!!!! Мы уже имеем аннексированные территории!!!! У меня вопрос кто дебил - главы МИД G7 или цензор?