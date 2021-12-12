РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15134 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Война
3 162 24
G7 (714) агрессия (1698) Россия (91213)

Главы МИД стран "Большой семерки" предупредили РФ о "серьезных последствиях" и "значительной цене" в случае нападения на Украину, - заявление

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главы МИД стран

Главы МИД стран "Большой семерки" (G7) в воскресенье, 12 декабря, призвали Россию соблюдать международные обязательства и транспарентность военной активности, а также предупредили о серьезных последствиях в случае нападения на Украину.

Об этом говорится в заявлении, выпущенном по итогам встречи в Ливерпуле, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Любое применение силы для изменения границ запрещено международным правом. Россия не должна сомневаться, что любая военная агрессия в отношении Украины повлечет за собой серьезные последствия и значительную цену", - говорится в документе.

Страны также призвали Россию "снизить уровень эскалации, использовать дипломатические каналы и соблюдать свои международные обязательства".

Читайте также: "Призываю к серьезному международному диалогу", - Папа Римский Франциск о ситуации в Украине

Встреча глав МИД "Большой семерки" проходит на выходных в Ливерпуле на фоне обострения международной обстановки, связанной с обеспокоенностью западных стран в связи с перемещениями российских военных на границе с Украиной. Западные страны считают, что Россия может планировать вторжение в Украину и грозят санкциями в случае, если это произойдет.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
може сьомка вивісить цінник життів украців ?

скажіть, не соромтесь, скільки коштує вбитий українець !
показать весь комментарий
12.12.2021 17:43
+8
Та рашці глибоко нsratь на G7, ООН і тому подібні імпотентні організації. Вони планують в Україні забрати все те, чого їх МОЖЛИВО позбавлять у вигляді чергових мікросанкцій. Кацапи уже мають 8-річний досвід "впливу" глибокої стурбованості і надзвичайної схвильованості від даних організацій.
показать весь комментарий
12.12.2021 17:49
+6
"А Васька слушает ,да ест " !!!)))
показать весь комментарий
12.12.2021 17:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"А Васька слушает ,да ест " !!!)))
показать весь комментарий
12.12.2021 17:38 Ответить
Злякали їжака голою дупой !!!)))
показать весь комментарий
12.12.2021 17:39 Ответить
)(уйло не кот и не ежик - он отмороженное питерское быдло с одной манией вяличия и вагоном комплексов !
показать весь комментарий
12.12.2021 17:49 Ответить
Параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма ,це генетична хвороба росєян,донбаситів,крисчан ,це зайвохромосомні мутовані потвори кремлівської селекції!!!!)))
показать весь комментарий
12.12.2021 18:08 Ответить
Уже пугают целую неделю.
показать весь комментарий
12.12.2021 17:55 Ответить
може сьомка вивісить цінник життів украців ?

скажіть, не соромтесь, скільки коштує вбитий українець !
показать весь комментарий
12.12.2021 17:43 Ответить
Краще пізно ніж ніколи. Але що робила московська орда раніше, особливо з 2014 року? G-7 не хоче застосувати зворотню силу до "імперії Зла"?
показать весь комментарий
12.12.2021 17:44 Ответить
тусовка обеспокоена...С 2008 года понять не могут ,с каким шизанутым кремлевским гопником приходится иметь дело.
показать весь комментарий
12.12.2021 17:46 Ответить
Та рашці глибоко нsratь на G7, ООН і тому подібні імпотентні організації. Вони планують в Україні забрати все те, чого їх МОЖЛИВО позбавлять у вигляді чергових мікросанкцій. Кацапи уже мають 8-річний досвід "впливу" глибокої стурбованості і надзвичайної схвильованості від даних організацій.
показать весь комментарий
12.12.2021 17:49 Ответить
а в это время ***** распинается, что оно по гипероружию впереди планеты всей )))
показать весь комментарий
12.12.2021 17:53 Ответить
Опоздали на лет этак восемь. И какую цену за жизнь украинца определят господа хорошие?
показать весь комментарий
12.12.2021 17:55 Ответить
Нападение правда уже состоялось 2014 но видимо уже забыли.
показать весь комментарий
12.12.2021 17:58 Ответить
На Аляске вчера ночью США запустили суперпроэкт по сдерживанию РАБссии во всех военных делах...включая скрытую связь...

Я так понял этот проэкт давно прошел тестовые испытания и теперь поставлен на боевое дежурство....Бедная РАБссия и подлодка Курск...
показать весь комментарий
12.12.2021 17:59 Ответить
росию надо было поставить РАКОМ еще за Ичкерию !!!! потом , как крайний раз за Грузию !!! росия ОБОРЗЕЛА и полезла на Украину !!!!(((( очередное ВОЛНЕНИЕ им ума не вставит !!! их надо ХЛЕБАЛО выворачивать при любом выкрутасе !!!! тогда они послушные и ВЕЖЛИВЫЕ , 100 грам наливают и в братья НАПРАШИВАЮТСЯ !!! проверенно жизнью !!!(((((
показать весь комментарий
12.12.2021 18:08 Ответить
Через неделю могут обвалиться Акции ведущих компаний Мира....,опять доктор доллар будет стоить 10 копеек Путлера.... Мндексы Доу Джонса и Наздак нанесут экономике Мира удар в спину? Кто против? Воздержался?...принято единогласно...
показать весь комментарий
12.12.2021 18:09 Ответить
Буде то, що було в 2014-ом - велика озабочєнность.
показать весь комментарий
12.12.2021 18:10 Ответить
Дохлый Ссср,по словам Марка Солонина нападал на Финляндию 3 раза...,30 ноября 1939 года,25 июня 1941 года и летом 1944 года...,вопрос простой как и чем Маршал Маннергейм обосрал Ссср со своими 30 танками и берданками охотьничими вместо автоматов? *
показать весь комментарий
12.12.2021 18:14 Ответить
А чого не вимагають від касапів звільнити окуповані території?
А все дуже просто: не було кому підказати. Бо ніхто ні з ОП, ні навіть з МЗС в Лондон не полетів. Щоб хоча би зустрітись з одним-двома колегами з G7 перед їх засіданням.
показать весь комментарий
12.12.2021 18:16 Ответить
Песенка о Бумеранге для РАБссии...
показать весь комментарий
12.12.2021 18:19 Ответить
Так ви ж ніхрена не робите. Ху.ло вже окупував крим і веде війну на частині теріторіі Украіни а ви знову його підначуваете вот захвати ще що небудь і ми УХХХХ
показать весь комментарий
12.12.2021 18:44 Ответить
как там ***** , 6 махов ракета
показать весь комментарий
12.12.2021 18:59 Ответить
В какой то мере эти ребята из "цивилизованного" мира похожи на кремлевских маньяков.
И те, и те считают себя, т.е. граждан той или иной страны особенными.
Даже блок НАТО призван защищать исключительно особенных людей, стран членов этого блока.
А как же люди, которые вне блока?
Цивилизованные люди не обчзаны не только их защищать, но и даже не замечать их смертей. Не замечать и продолжать бизнес с убийцами. Де факто продолжать и спонсировать убийц.
Для цивилизованного запада всё нормально. Все кто под зонтиком блока НАТО - это люди высшего сорта. А другие сорта убиццы могут убивать?
Кремль тоже считает, что он особенный и притендует на всё, что находится за пределами зонтика НАТО.
Неосовок убил сотни тысяч в Чечне, сотни грузин, тысячи сирийцев и 14 тысяч украинцев.
Какова реакция "цивилизованного" мира на эти смерти? Бизнес успешно развивается на фоне косметических, ну чтоб совесть вообще не замучала, санкциях.
Хотелось бы спросить у "цивилизованных": украинцы у них какого сорта? 14 тысяч смертей как бы никто и не заметил. Сколько надо смертей, чтобы "цивилизованные" или особенные страны поняли, что живут на планете Земля?
показать весь комментарий
12.12.2021 19:06 Ответить
Главы МИД стран "Большой семерки" (G7) в воскресенье, 12 декабря, призвали Россию соблюдать международные обязательства и транспарентность военной активности, а также предупредили о серьезных последствиях в случае нападения на Украину.
Я вот не пойму - нападение на Украину состоялось восем лет тому назад!!!!!! Мы уже имеем аннексированные территории!!!! У меня вопрос кто дебил - главы МИД G7 или цензор?
показать весь комментарий
13.12.2021 00:30 Ответить
 
 