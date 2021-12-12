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С начала суток российские оккупанты 4 раза нарушили перемирие, - пресс-центр штаба ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

С начала суток российские оккупанты 4 раза нарушили перемирие, - пресс-центр штаба ООС

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Вблизи населенного пункта Талаковка враг вел огонь из противотанковых ручных гранатометов.

В направлении Крымского оккупанты произвели обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Попасной и Катериновки на Луганщине противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий неприятеля нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы".

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Бережи вас Господь, рідненькі
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12.12.2021 17:57 Ответить
Гарний відосик...https://youtu.be/5QhY4o2mOA8
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12.12.2021 18:33 Ответить
 
 