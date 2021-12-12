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В США и РФ назначат представителей для переговоров относительно ситуации вокруг Украины, а затем Байден и Путин проведут еще один разговор, - Песков

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В США и РФ назначат представителей для переговоров относительно ситуации вокруг Украины, а затем Байден и Путин проведут еще один разговор, - Песков

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин могут провести еще одну видеоконференцию в связи с обстановкой вокруг Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Он напомнил, что во время разговора 7 декабря Путин и Байден договорились назначить доверенных представителей, которые продолжат "предметный разговор" о ситуации вокруг Украины.

"Президенты договорились, что после того, как вот эти доверенные представители поработают, им нужно будет еще раз переговорить, возможно, задействовав этот же видеоформат, он понравился двум президентам", - сказал Песков.

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Напомним, переговоры между президентами США и России состоялись 7 декабря и продолжались более двух часов. На них они обсуждали Украину и другие темы.
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Топ комментарии
+10
Никаких переговоров об Украине без Украины?
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12.12.2021 19:04
+5
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12.12.2021 19:30
+4
А рашистскому лохторату вотрут, что Х*йло стал очень популярным в американском телевизере, и что его показывали 17 секунд, а Байдена 16,3 секунды.
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12.12.2021 19:05
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Никаких переговоров об Украине без Украины?
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12.12.2021 19:04 Ответить
Такого не было. И не будет. Байден уже высказался: похер мне твои красные линии, Украина имеет право идти в НАТО, это решает народ. Но так как Х*йло боится тех самых 140 ядерных ракет, размещённых в Харькове и Сумах, то Байден может ему пообещать, что Украина будет в НАТО, но ракет НАТО размещать вот прямо так сразу не будет. Может потом, постепенно. Или скрыто. Чтобы Х*йло не пугался и не писался в матрац, набитый шерстью мороженых мамонтят, добытых отечественными учёными на рудниках Крайнего Севера.
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12.12.2021 19:12 Ответить
После подтверждения заказа Пентагона на следующие 480 планирующие "умные" термоядерные бомбы B61-12 (для }{уйла) размещение их в Украине даже и не потребуется.
Их смогут нести и "лёгкие" F-35, подход которых на дистанцию удара этими бомбами по параше }{уйло даже не заметит, и спокойно отправится в свой "рай".
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12.12.2021 19:33 Ответить
Мабуть у Байдена Зєлєнскій з Україною не асоціюється.
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12.12.2021 19:20 Ответить
До дурного путіна ніяк не дійде шо його місце на раші у параші...
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12.12.2021 19:04 Ответить
А рашистскому лохторату вотрут, что Х*йло стал очень популярным в американском телевизере, и что его показывали 17 секунд, а Байдена 16,3 секунды.
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12.12.2021 19:05 Ответить
😀😀😀
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12.12.2021 19:31 Ответить
І що, ***** визнає Мордор стороною у війні з Україною, та почне виконувати Мінські домовленості?
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12.12.2021 19:07 Ответить
_Людоеды и фашисты за спиной Украины договариваются с подлецами об убийстве Украины! Подлецы надеются что фашисты остановятся на Украине, тупые дегенераты...
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12.12.2021 19:10 Ответить
якщо американці на такій "предметній розмові" не нагадуватимуть касапам про окупований ними Крим, про їхні війська на окупованому Донбасі і про необхідність виведення касапів з окупованих територій - то це означатиме, що бубочка янелох-42 провалив комунікацію з стратегічними союзниками.
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12.12.2021 19:11 Ответить
_Бабайден Украине - не союзник. Не был раньше, не есть ныне. Вот кремль он неизменно своими делами поддерживает, а на слова этой твари - наплевать!
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12.12.2021 20:00 Ответить
то вінтамє чи йоготамнет. якщо йоготамнет, то якого куя вінтамрішає.
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12.12.2021 19:16 Ответить
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12.12.2021 19:21 Ответить
"Путин и Байден договорились назначить доверенных представителей..."
В числе "доверенных" представителей зебилья не будет.
Но это не значит, что Украина никем не будет представлена.
На самом деле (в команде от США) будет, но не зебилами...
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12.12.2021 19:29 Ответить
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12.12.2021 19:30 Ответить
Ничего хорошего от этого ждать не придётся вот к чему приводит дилетантская и беззубая внешняя политика
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12.12.2021 19:32 Ответить
называется такое - забалтывание...
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12.12.2021 19:49 Ответить
во,б.твм, как надо работать - не успели по телефону поговорить - так уже сразу по грамофону!
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12.12.2021 19:41 Ответить
«Порой слышишь: мол, США тоже вводили войска на территории других стран, - говорит старший научный сотрудник Института международных исследований Фримана Спогли Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма (Francis Fukuyama, Freeman Spogli Institute for International Studies, Stanford University). - Да, США направляли военных в другие страны, но никогда это не происходило с целью аннексии чужой территории. С 1945 года в мире существует довольно строгая норма против использования великими державами военной силы с целью увеличения своей территории. Эта норма сохранялась до 2014 года, когда Путин захватил Крым, а затем оказался и в Донбассе.
Я хотел бы, чтобы это было неправдой, но я думаю, что мы движемся в мир, в котором открытое использование военной силы будет гораздо более вероятным. И следующим серьезным случаем может стать агрессия Китая против Тайваня - с целью его захвата».
«Украина и Тайвань связаны, - предостерегает Фукуяма. - Поэтому китайцы будут очень внимательно следить за тем, как западный мир отреагирует на агрессию России против Украины». - https://ru.krymr.com/a/kitay-rossiya-agressiya-ukraina-zapad-eksperty/31605559.html
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12.12.2021 20:15 Ответить
Схоже, що Байдена взяли на понт і він повівся. Всі кажуть, що рф ізолюють від демократичного світу санкціями тощо. Але справи доводять зворотьнє. США розмовляє з нею як з рівним. Пиня добивається свого залякуванням. І цей процес буде тривати допоки не будуть розділені сфери впливу, до чого він прагне. Це гра в одні ворота. А гроші на таку поведінку пині виділяє сам захід, купуючи в рф нафту і газ.
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12.12.2021 20:15 Ответить
А чем Нуланд не подошла?Не получилось протолкнуть Минск с ней,теперь будут пытаться протолкнуть через новую переговорщицу Карен Донфрид.Которая молодость провела в Германии и имеет хорошие отношения с европейцами.Таким образом москали надеются с помощью Парижа и Берлина,вербануть Карен Донфрид и щоб вона согласилась проталкивать трактовку Минска москалей.Як вариант
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12.12.2021 20:41 Ответить
Кидают кости на жизни украинцев.
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12.12.2021 22:17 Ответить
Об Украине без Украины не ну че зашибись... где этот наркоштырь жыдовский чем эта **** занята?
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13.12.2021 00:34 Ответить
 
 