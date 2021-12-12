В США и РФ назначат представителей для переговоров относительно ситуации вокруг Украины, а затем Байден и Путин проведут еще один разговор, - Песков
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин могут провести еще одну видеоконференцию в связи с обстановкой вокруг Украины.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
Он напомнил, что во время разговора 7 декабря Путин и Байден договорились назначить доверенных представителей, которые продолжат "предметный разговор" о ситуации вокруг Украины.
"Президенты договорились, что после того, как вот эти доверенные представители поработают, им нужно будет еще раз переговорить, возможно, задействовав этот же видеоформат, он понравился двум президентам", - сказал Песков.
Напомним, переговоры между президентами США и России состоялись 7 декабря и продолжались более двух часов. На них они обсуждали Украину и другие темы.
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Их смогут нести и "лёгкие" F-35, подход которых на дистанцию удара этими бомбами по параше }{уйло даже не заметит, и спокойно отправится в свой "рай".
В числе "доверенных" представителей зебилья не будет.
Но это не значит, что Украина никем не будет представлена.
На самом деле (в команде от США) будет, но не зебилами...
Я хотел бы, чтобы это было неправдой, но я думаю, что мы движемся в мир, в котором открытое использование военной силы будет гораздо более вероятным. И следующим серьезным случаем может стать агрессия Китая против Тайваня - с целью его захвата».
«Украина и Тайвань связаны, - предостерегает Фукуяма. - Поэтому китайцы будут очень внимательно следить за тем, как западный мир отреагирует на агрессию России против Украины». - https://ru.krymr.com/a/kitay-rossiya-agressiya-ukraina-zapad-eksperty/31605559.html