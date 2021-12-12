В США и РФ назначат представителей для переговоров относительно ситуации вокруг Украины, а затем Байден и Путин проведут еще один разговор, - Песков

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин могут провести еще одну видеоконференцию в связи с обстановкой вокруг Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Он напомнил, что во время разговора 7 декабря Путин и Байден договорились назначить доверенных представителей, которые продолжат "предметный разговор" о ситуации вокруг Украины.

"Президенты договорились, что после того, как вот эти доверенные представители поработают, им нужно будет еще раз переговорить, возможно, задействовав этот же видеоформат, он понравился двум президентам", - сказал Песков.

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Напомним, переговоры между президентами США и России состоялись 7 декабря и продолжались более двух часов. На них они обсуждали Украину и другие темы.